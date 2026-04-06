Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή

Confidential

Eμπιστευτικά
 06 Απριλίου 2026, 08:26

Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή

H ευρωπαϊκή εισαγγελία αποφασίζει ανασχηματισμό, ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις για εκβιαζόμενο -από άλλο σκάνδαλο- πρωθυπουργό και η κυβερνητική αλαζονεία φτάνει στο σημείο να απειλεί τον λαό ότι και εκλογές να γίνουν «πάλι εγώ θα ξαναβγώ». Στη ΝΔ πάντως, επικρατεί αναβρασμός και όταν βρίσκουν λίγο χρόνο συζητούν εντόνως για εκλογές.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Vita.gr
Ταχυπαλμία εξαιτίας του άγχους: 5 τρόποι για να ανακτήσετε τον έλεγχο

Ταχυπαλμία εξαιτίας του άγχους: 5 τρόποι για να ανακτήσετε τον έλεγχο

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, δεν προλαβαίνω να πάω να σπουδάσω νομική να μπορώ να παρακολουθήσω σωστά τα τεκταινόμενα στη Βουλή. Τόσο διάβασμα όσο ρίξαμε το Σαββατοκύριακο με τη δικογραφία ούτε στις πανελλήνιες… Οι διάλογοι είναι πάλι αποκαλυπτικοί: στην γαλάζια «κανονικότητα» του Κυριάκου το ρουσφέτι πάει σύννεφο. Ο Γκρούεζας στην ταινία με τον Μαυρογιαλούρο μπροστά τους… ερασιτέχνης. Πήρε το επιτελικό κράτος των αρίστων τις «διαχρονικές παθογένειες» και τις εξέλιξε σε επιστήμη, αυτή είναι η σωστή διατύπωση Κυριάκο μου, μεταξύ μας πάντα.

Ο Τιτανικός, η ορχήστρα κι ο καπετάνιος

Το «επιτελικό κράτος» έχει βρει … «παγόβουνο» – κι όχι μόνο ένα… – η ορχήστρα παίζει ακόμη, τα ζευγάρια στροβιλίζονται στην πίστα, κι ο «καπετάνιος»; Ο «καπετάνιος» ξέρει ότι έχει «βρει», αλλά κάνει απελπισμένες προσπάθειες μήπως και το σώσει! Σώζεται; Δεν σώζεται! Σας το λέω μετά λόγου γνώσεως. Εχουν πλέον περιοριστεί οι επιλογές που διαθέτει για κινήσεις εκτόνωσης, ή εν πάση περιπτώσει οι δυνατότητες να απομακρυνθεί το «σκάφος» από το «παγόβουνο. Οσο το κινεί, τόσο πιο βαθιά «βρίσκει». Το τέλος είναι προδιαγεγραμμένο. Γι΄ αυτό όλοι αρχίζουν να σκέφτονται την επόμενη μέρα! Ανοίγει σιγά – σιγά το «κουτί της Πανδώρας»….

Ο πυροκροτητής

Είναι επί παραδείγματι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το κορυφαίο σκάνδαλο της κυβέρνησης του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη; Σαφώς και όχι! Είναι βεβαίως σκάνδαλο σημαντικό, αλλά όχι το κορυφαίο. Ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το συνολικό ύψος των απευθείας αναθέσεων ανέρχεται στα 12 δισ. ευρώ κι οι διαγωνισμοί με μία μόνο εταιρεία συμμετέχουσα είναι συνολικής αξίας 8 δισ. ευρώ. Όμως τελικά λόγω της μορφής του σκανδάλου και λόγω παρέμβασης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – δηλαδή και τα δύο στοιχεία ήταν μη ελεγχόμενα… – το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αυτό που τελικά πυροδοτεί τις εξελίξεις….

Το τέλος ενός ονόματος

Όπως μάθατε ο πρώην υπουργός Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής θα μας … στερήσει από την παρουσία του στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, στην επόμενη Βουλή! Μέχρι τότε θα περιφέρεται από … εδράνου εις έδρανον, όταν και εάν θα βρίσκεται στη Βουλή. Μία μεταπολεμική οικογένεια που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην πολιτική ιστορία της χώρας, απομακρύνεται με τις χειρότερες δυνατές συνθήκες.

Τα Τρίκαλα

Εχω όμως την εντύπωση ότι η «κάθαρση» – ο Θεός να την κάνει κάθαρση… – δεν θα περιοριστεί στον κ. Καραμανλή. Υπάρχουν ακόμη δύο κρίσιμες περιπτώσεις. Η πρώτη είναι του πρώην υπουργού και πρώην – πλέον – γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστα Σκρέκα. Και της πρώην υφυπουργού και επίσης εντελώς συμπτωματικά βουλευτίνας Τρικάλων κυρίας Κατερίνας Παπακώστα. Θα είναι στις εκλογικές λίστες; Ο εξωκοινοβουλευτικός υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πρώην δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου – με την εμπλοκή ή μη εμπλοκή στην τραγωδία της «Βιολάντα», θα φανεί στο δικαστήριο – θα είναι υποψήφιος βουλευτής; Όπως αντιλαμβάνεστε το ψηφοδέλτιο νομού Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας, είναι βαθύτατα «πληγωμένο»!

Μητσοτάκης ή χάος;

Αυτά όμως είναι θέματα διαχείρισης – damage control αλλιώς… – που αφορούν την πολύ … «στενή συγκυρία». Σας το έχω πει κατ΄επανάληψη ότι ο κ. Μητσοτάκης διανύει το τέλος της πρωθυπουργικής του θητείας. Γι΄ αυτό ακριβώς και κάνει – και θα κάνει! – ότι περνάει από το χέρι του για να παρατείνει την παραμονή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Το θέμα των πρόωρων εκλογών έχει ανοίξει και συζητείται πλέον ως ένα ενδεχόμενο – αλλά … απευκταίο προς το παρόν! Αλλά στην προκειμένη περίπτωση το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών – κι εννοώ πριν από το φθινόπωρο – χρησιμοποιούνται και ως … «μπαμπούλας»! Τουτέστιν «θα πέσω εγώ και θα έρθει το χάος»! Φαίνεται όμως ότι δεν τρομάζει ο κίνδυνος του χάους! Θυμάστε που σας έλεγα ότι στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος» θα φωνάζουν χάος, χάος; Ε, κάτι τέτοιο συμβαίνει….

Το σενάριο των κ.κ. Δένδια και Σαμαρά

Η επόμενη μέρα όμως έχει πολύ … ίντριγκα – και γι΄ αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα! Με άλλους όρους το 1989 επανέρχεται. Και μάλιστα ως … «φάντασμα»! Την επόμενη μέρα όμως μπορεί κανείς να την «διαβάσει» – είναι ένα σενάριο… – και ως επόμενη μέρα μετά τον κ. Μητσοτάκη και χωρίς πρόωρες εκλογές! Ξαναθυμίζω την περίπτωση της Θάτσερ – η οποία είχε κερδίσει τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Σ΄ αυτή την περίπτωση παίζει το σενάριο – αν και μάλλον η απόφαση έχει ήδη ληφθεί – του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά. Η ανακοίνωση του κόμματος του κ. Σαμαρά είναι μία από τις ουσιώδεις παραμέτρους του σεναρίου της ανάδειξης του υπουργού Αμυνας κ. Νίκου Δένδια στην πρωθυπουργία – το θέμα της εκλογής νέου προέδρου του κόμματος είναι μία πιο σύνθετη διαδικασία. Δηλαδή ο κ. Σαμαράς – κατ΄ αρχήν δημοσκοπικά – αποσπά ένα ποσοστό επί παραδείγματι 5% με 7%. Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας συρρικνώνεται κι άλλο – πχ 3 ή 4 μονάδες. Σε εκείνη ακριβώς την φάση αρχίζει η εσωτερική αναταραχή από τους βουλευτές που θα έχουν την τύχη των … αμνοεριφίων το Πάσχα. Ε, τα υπόλοιπα είναι θέμα κλίματος και συσχετισμών….

Ο κ. Στουρνάρας ως … Ζολώτας!

Εχω μία απορία. Το σενάριο της μετεκλογικής συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ ισχύει ή όχι; Σύμφωνα με την απόφαση του τελευταίου συνεδρίου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν υπάρχει θέμα συνεργασίας. Μήπως όμως αυτό το σενάριο αντικατασταθεί με το σενάριο μιας … «οικουμενικής κυβέρνησης»; Εντάξει ο Ξενοφών Ζολώτας έχει εδώ και πολλά χρόνια αποδημήσει εις Κύριον. Υπάρχει ο «αντικαταστάτης» του, που ακούει στο όνομα Γιάννης Στουρνάρας – και που σ΄ αυτό το ενδεχόμενο «πετάει την σκούφια του»! Αβυσσος η φιλοδοξία του ανθρώπου…. Το ερώτημα στην προκειμένη περίπτωση είναι εκτός από το ΠΑΣΟΚ, τη Φωνή Λογικής της κυρίας Αφροδίτης Λατινοπούλου – την έχω χάσει τελευταία… – εφόσον περάσει τον «κάβο» του 3% κι εκπροσωπηθεί στη Βουλή και τον κ. Σαμαρά, ποιος άλλος μπορεί να συμμετάσχει; Θα μου πείτε είναι αρκετοί όλοι αυτοί. Κι όμως δεν είναι! Διότι η κάθοδος της κυρίας Καρυστιανού – κυρίως στο δεξιό άκρο του πολιτικού φάσματος – θα «ανακατέψει την τράπουλα»! Αλλά μην υποτιμάτε καθόλου – κι εννοώ ιδιαίτερα μετεκλογικά… – τις «κραυγές» που θα βγάζουν οι Βρυξέλλες για την τύχη της ελληνικής οικονομίας, επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος για τον ίδιο λόγο, των θεσμικών επιχειρηματικών φορέων για την οικονομία, αλλά και για τον κίνδυνο να χαθούν τα 3,8 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης που πρόκειται να δοθούν ως το τέλος του Δεκεμβρίου του 2026! Καθόλου να μην υποτιμάτε όλους αυτούς τους μηχανισμούς….

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Vita.gr
Ταχυπαλμία εξαιτίας του άγχους: 5 τρόποι για να ανακτήσετε τον έλεγχο

Ταχυπαλμία εξαιτίας του άγχους: 5 τρόποι για να ανακτήσετε τον έλεγχο

Κόσμος
Ελληνικοί patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία

Ελληνικοί patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία

inWellness
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Εδωσαν τον ανασχηματισμό outsourcing στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον ορισμό των εκλογών σε καταδικασμένου ισραηλινού εταιρεία, θίγονται όμως όταν ο Τσίπρας λέει για γραβατωμένη συμμορία
in Confidential 02.04.26

Υπουργός ανασχηματισμού αναλαμβάνει η Λάουρα Κοβέσι, υπουργός προγραμματισμού εκλογών ο Τάλ Ντίλιαν που λέει ότι θα μιλήσει για να «καθαρίσει», πρωθυπουργός παραμένει (;) ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα υπόλοιπα υπουργεία δεχόμεθα βιογραφικά μόνο το ποινικό μητρώο μην ξεχάσετε παιδιά!

Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, είναι μεγάλη για τη ΝΔ των σκανδάλων η ανηφόρα…
in Confidential 01.04.26

Γιατί αποφασίστηκε η μετάθεση της συζήτησης για τις υποκλοπές. Πολλά τα μέτωπα των σκανδάλων για την κυβέρνηση και αποδεικνύονται δύσκολα διαχειρίσιμα. Ο κακός χαμός επικράτησε σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία
in Confidential 31.03.26

Φουντώνουν οι φήμες για ηχηρή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή σχετικά με το κράτος δικαίου και με κύριο αντικείμενο τις υποκλοπές. Τελικά όλα κύλησαν ήρεμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ενώ στη Νέα Αριστερά ψάχνονται για την επόμενη μέρα.

Πάλι από τα μέσα του μήνα χωρίς λεφτά όμως μια μέρα μετά, ψάχνει η ΝΔ με ποιον θα συνεργαστεί ώστε η «κανονικότητα» να συνεχιστεί
in Confidential 27.03.26

Παραμένουν παιδιά ενός κατώτερου θεού όσοι περιμένουν να ζήσουν με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Στα κόμματα επικρατεί αναβρασμός γιατί αγανάκτησε ο λαός

Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών
in Confidential 26.03.26

Ο Τασούλας «τα σπάει» μπερδεύοντας το 1821 με το 1981, ο Ντίλιαν σπάει τη σιωπή, και ο Μητσοτάκης σε λίγο δεν θα έχει πού να κρυφτεί

Στήσανε δίκη μικρή για ευθύνη μεγάλη, για την κυβέρνηση της ΝΔ φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι…
in Confidential 24.03.26

Τεράστιο το φιάσκο της κυβέρνησης στην πρεμιέρα της δίκης των Τεμπών με την ακαταλληλότητα του χώρου που επιλέχθηκε. Τα μέτρα του Κυριάκου για τον πόλεμο και οι νέοι εξοπλισμοί προ των θυρών.

Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις
in Confidential 20.03.26

Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Ο Άδωνις δεν μασάει (κρακερ) απλώς, μιλάει κιόλας και δείχνει τι θα πει αμοραλισμός, ο Τσίπρας πλέον «δεν μασάει» γενικώς, η Κοβέσι είπε τι έρχεται σε σκάνδαλο προσεχώς
in Confidential 19.03.26

Ο Τσίπρας άστραψε και βρόντηξε για τις υποκλοπές, η Λάουρα Κοβέσι λέει «να δεις τι σου έχω για μετά» για τις επιδοτήσεις τις αγροτικές,

Το Μαξίμου σφυρίζει αδιάφορα για τις υποκλοπές, ο φόβος νέων αποκαλύψεων κάνει πολλούς να λένε προσευχές
in Confidential 17.03.26

Αμηχανίας το ανάγνωσμα στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και τη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που έχει προκαλέσει σεισμό στο πολιτικό σκηνικό. Πέντε δισ. ευρώ θα πληρώσουμε σε νέα εξοπλιστικά, ποιος στη χάρη μας. Εξελίξεις στην υπόθεση Παναγόπουλου.

Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο
in Confidential 16.03.26

O Ντίλιαν ομολογεί ότι για το Predator ντίλαρε με κυβέρνηση και Μαξίμου και ο λαός μένει ενεός που ο Παύλος Μαρινάκης το παίζει ψόφιος… κοριός και ο πρωθυπουργός «κουφός».

Ο Σαμαράς πριν μιλήσει για ερασιτέχνες εφησυχασμένους είχε ήδη τρομάξει πρωθυπουργούς επαγγελματίες βολεμένους
in Confidential 13.03.26

Βγαίνει η διαρροή ότι ο Σαμαράς θα πάει στη Βουλή, iefimerεύον ΜΜΕ ψάξε τώρα λέει το Μαξίμου για να μην αλλοιωθεί η εικόνα του ηγέτη που προτάσσει τα στήθη του μπροστά στον πόλεμο... Έσκασε η βόμβα για τις υποκλοπές!

Η Μέριλ Στριπ δεν εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ για τον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ αλλά από 2 άνδρες
Ξεκαθάρισμα 06.04.26

Η Μέριλ Στριπ δηλώνει ότι «εμιμείτο» δύο κορυφαίες προσωπικότητες του Χόλιγουντ κατά την ερμηνεία της ως Μιράντα Πρίστλεϊ -αλλά όχι την Άννα Γουίντουρ.

Έφη Αλεβίζου
Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ
Κόσμος 06.04.26

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, ανεπτυγμένη στη Σαουδική Αραβία από το 2021, είχε καταρρίψει δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευαν ενεργειακές υποδομές στο Γιανμπού. 

O Ομπράντοβιτς για το πότε θα επιστρέψει στους πάγκους – Τι είπε για τον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 06.04.26

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε δηλώσεις που έκανε, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο επιστροφής του στους πάγκους μετά την Παρτιζάν, ενώ ρωτήθηκε σχετικά και για τον Παναθηναϊκό.

Το φάντασμα της «Λαϊκής Δημοκρατίας της Νάρβα» – Η Ρωσία αλλάζει πίστα στον υβριδικό πόλεμο στην Ευρώπη
Bots και προπαγάνδα 06.04.26

Εν μέσω γεωπολιτικής ρευστότητας, τριγμών στο ΝΑΤΟ και του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία εντείνει τον ψυχολογικό πόλεμο στην Ευρώπη με διαδικτυακή προπαγάνδα περί αποσχιστών ρωσόφωνων στην Εσθονία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Δική Τεμπών: Ξεκίνησε η συνεδρίαση με τη διαδικασία των νομιμοποιήσεων
Ελλάδα 06.04.26 Upd: 09:09

Οι παριστάμενοι προς υποστήριξη της κατηγορίας όπως εμφανίζονται στο κατηγορητήριο είναι 230 ενώ οι μάρτυρες είναι 122

Ελληνικοί patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ με νεκρούς
38 μέρες πολέμου 06.04.26 Upd: 07:53

Εκπνέει τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) το τελεσίγραφο Τραμπ - Η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα απαντήσει ανάλογα σε οποιαδήποτε επίθεση στις υποδομές της και ξεκαθαρίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση ειδικά για ΗΠΑ και Ισραήλ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται πλέον το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στην πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, εξαπολύοντας, παράλληλα, σφοδρή επίθεση εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των υποκλοπών

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πόλεμος στο Ιράν: Σε ασφυκτικό κλοιό βρίσκονται επιχειρήσεις και καταναλωτές
Μέση Ανατολή 06.04.26

Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους με τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα να χαρακτηρίζονται από αυξημένη αβεβαιότητα

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

