Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, δεν προλαβαίνω να πάω να σπουδάσω νομική να μπορώ να παρακολουθήσω σωστά τα τεκταινόμενα στη Βουλή. Τόσο διάβασμα όσο ρίξαμε το Σαββατοκύριακο με τη δικογραφία ούτε στις πανελλήνιες… Οι διάλογοι είναι πάλι αποκαλυπτικοί: στην γαλάζια «κανονικότητα» του Κυριάκου το ρουσφέτι πάει σύννεφο. Ο Γκρούεζας στην ταινία με τον Μαυρογιαλούρο μπροστά τους… ερασιτέχνης. Πήρε το επιτελικό κράτος των αρίστων τις «διαχρονικές παθογένειες» και τις εξέλιξε σε επιστήμη, αυτή είναι η σωστή διατύπωση Κυριάκο μου, μεταξύ μας πάντα.

Ο Τιτανικός, η ορχήστρα κι ο καπετάνιος

Το «επιτελικό κράτος» έχει βρει … «παγόβουνο» – κι όχι μόνο ένα… – η ορχήστρα παίζει ακόμη, τα ζευγάρια στροβιλίζονται στην πίστα, κι ο «καπετάνιος»; Ο «καπετάνιος» ξέρει ότι έχει «βρει», αλλά κάνει απελπισμένες προσπάθειες μήπως και το σώσει! Σώζεται; Δεν σώζεται! Σας το λέω μετά λόγου γνώσεως. Εχουν πλέον περιοριστεί οι επιλογές που διαθέτει για κινήσεις εκτόνωσης, ή εν πάση περιπτώσει οι δυνατότητες να απομακρυνθεί το «σκάφος» από το «παγόβουνο. Οσο το κινεί, τόσο πιο βαθιά «βρίσκει». Το τέλος είναι προδιαγεγραμμένο. Γι΄ αυτό όλοι αρχίζουν να σκέφτονται την επόμενη μέρα! Ανοίγει σιγά – σιγά το «κουτί της Πανδώρας»….

Ο πυροκροτητής

Είναι επί παραδείγματι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το κορυφαίο σκάνδαλο της κυβέρνησης του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη; Σαφώς και όχι! Είναι βεβαίως σκάνδαλο σημαντικό, αλλά όχι το κορυφαίο. Ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το συνολικό ύψος των απευθείας αναθέσεων ανέρχεται στα 12 δισ. ευρώ κι οι διαγωνισμοί με μία μόνο εταιρεία συμμετέχουσα είναι συνολικής αξίας 8 δισ. ευρώ. Όμως τελικά λόγω της μορφής του σκανδάλου και λόγω παρέμβασης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – δηλαδή και τα δύο στοιχεία ήταν μη ελεγχόμενα… – το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αυτό που τελικά πυροδοτεί τις εξελίξεις….

Το τέλος ενός ονόματος

Όπως μάθατε ο πρώην υπουργός Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής θα μας … στερήσει από την παρουσία του στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, στην επόμενη Βουλή! Μέχρι τότε θα περιφέρεται από … εδράνου εις έδρανον, όταν και εάν θα βρίσκεται στη Βουλή. Μία μεταπολεμική οικογένεια που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην πολιτική ιστορία της χώρας, απομακρύνεται με τις χειρότερες δυνατές συνθήκες.

Τα Τρίκαλα

Εχω όμως την εντύπωση ότι η «κάθαρση» – ο Θεός να την κάνει κάθαρση… – δεν θα περιοριστεί στον κ. Καραμανλή. Υπάρχουν ακόμη δύο κρίσιμες περιπτώσεις. Η πρώτη είναι του πρώην υπουργού και πρώην – πλέον – γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστα Σκρέκα. Και της πρώην υφυπουργού και επίσης εντελώς συμπτωματικά βουλευτίνας Τρικάλων κυρίας Κατερίνας Παπακώστα. Θα είναι στις εκλογικές λίστες; Ο εξωκοινοβουλευτικός υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πρώην δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου – με την εμπλοκή ή μη εμπλοκή στην τραγωδία της «Βιολάντα», θα φανεί στο δικαστήριο – θα είναι υποψήφιος βουλευτής; Όπως αντιλαμβάνεστε το ψηφοδέλτιο νομού Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας, είναι βαθύτατα «πληγωμένο»!

Μητσοτάκης ή χάος;

Αυτά όμως είναι θέματα διαχείρισης – damage control αλλιώς… – που αφορούν την πολύ … «στενή συγκυρία». Σας το έχω πει κατ΄επανάληψη ότι ο κ. Μητσοτάκης διανύει το τέλος της πρωθυπουργικής του θητείας. Γι΄ αυτό ακριβώς και κάνει – και θα κάνει! – ότι περνάει από το χέρι του για να παρατείνει την παραμονή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Το θέμα των πρόωρων εκλογών έχει ανοίξει και συζητείται πλέον ως ένα ενδεχόμενο – αλλά … απευκταίο προς το παρόν! Αλλά στην προκειμένη περίπτωση το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών – κι εννοώ πριν από το φθινόπωρο – χρησιμοποιούνται και ως … «μπαμπούλας»! Τουτέστιν «θα πέσω εγώ και θα έρθει το χάος»! Φαίνεται όμως ότι δεν τρομάζει ο κίνδυνος του χάους! Θυμάστε που σας έλεγα ότι στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος» θα φωνάζουν χάος, χάος; Ε, κάτι τέτοιο συμβαίνει….

Το σενάριο των κ.κ. Δένδια και Σαμαρά

Η επόμενη μέρα όμως έχει πολύ … ίντριγκα – και γι΄ αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα! Με άλλους όρους το 1989 επανέρχεται. Και μάλιστα ως … «φάντασμα»! Την επόμενη μέρα όμως μπορεί κανείς να την «διαβάσει» – είναι ένα σενάριο… – και ως επόμενη μέρα μετά τον κ. Μητσοτάκη και χωρίς πρόωρες εκλογές! Ξαναθυμίζω την περίπτωση της Θάτσερ – η οποία είχε κερδίσει τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Σ΄ αυτή την περίπτωση παίζει το σενάριο – αν και μάλλον η απόφαση έχει ήδη ληφθεί – του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά. Η ανακοίνωση του κόμματος του κ. Σαμαρά είναι μία από τις ουσιώδεις παραμέτρους του σεναρίου της ανάδειξης του υπουργού Αμυνας κ. Νίκου Δένδια στην πρωθυπουργία – το θέμα της εκλογής νέου προέδρου του κόμματος είναι μία πιο σύνθετη διαδικασία. Δηλαδή ο κ. Σαμαράς – κατ΄ αρχήν δημοσκοπικά – αποσπά ένα ποσοστό επί παραδείγματι 5% με 7%. Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας συρρικνώνεται κι άλλο – πχ 3 ή 4 μονάδες. Σε εκείνη ακριβώς την φάση αρχίζει η εσωτερική αναταραχή από τους βουλευτές που θα έχουν την τύχη των … αμνοεριφίων το Πάσχα. Ε, τα υπόλοιπα είναι θέμα κλίματος και συσχετισμών….

Ο κ. Στουρνάρας ως … Ζολώτας!

Εχω μία απορία. Το σενάριο της μετεκλογικής συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ ισχύει ή όχι; Σύμφωνα με την απόφαση του τελευταίου συνεδρίου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν υπάρχει θέμα συνεργασίας. Μήπως όμως αυτό το σενάριο αντικατασταθεί με το σενάριο μιας … «οικουμενικής κυβέρνησης»; Εντάξει ο Ξενοφών Ζολώτας έχει εδώ και πολλά χρόνια αποδημήσει εις Κύριον. Υπάρχει ο «αντικαταστάτης» του, που ακούει στο όνομα Γιάννης Στουρνάρας – και που σ΄ αυτό το ενδεχόμενο «πετάει την σκούφια του»! Αβυσσος η φιλοδοξία του ανθρώπου…. Το ερώτημα στην προκειμένη περίπτωση είναι εκτός από το ΠΑΣΟΚ, τη Φωνή Λογικής της κυρίας Αφροδίτης Λατινοπούλου – την έχω χάσει τελευταία… – εφόσον περάσει τον «κάβο» του 3% κι εκπροσωπηθεί στη Βουλή και τον κ. Σαμαρά, ποιος άλλος μπορεί να συμμετάσχει; Θα μου πείτε είναι αρκετοί όλοι αυτοί. Κι όμως δεν είναι! Διότι η κάθοδος της κυρίας Καρυστιανού – κυρίως στο δεξιό άκρο του πολιτικού φάσματος – θα «ανακατέψει την τράπουλα»! Αλλά μην υποτιμάτε καθόλου – κι εννοώ ιδιαίτερα μετεκλογικά… – τις «κραυγές» που θα βγάζουν οι Βρυξέλλες για την τύχη της ελληνικής οικονομίας, επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος για τον ίδιο λόγο, των θεσμικών επιχειρηματικών φορέων για την οικονομία, αλλά και για τον κίνδυνο να χαθούν τα 3,8 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης που πρόκειται να δοθούν ως το τέλος του Δεκεμβρίου του 2026! Καθόλου να μην υποτιμάτε όλους αυτούς τους μηχανισμούς….