Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού

«Ένας μικρός σεισμός έπληξε την ελληνική πολιτική σκηνή την Πέμπτη 2 Απριλίου. Προκλήθηκε από τον άνθρωπο που, τον Ιανουάριο του 2015, είχε προκαλέσει σοκ στην Ευρώπη όταν έγινε πρωθυπουργός: τον Αλέξη Τσίπρα» γράφει η γαλλική εφημερίδα «Libération» αναφερόμενη στη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, όπως ανακοίνωσε επισήμως στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1.

O Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει, όπως επισημαίνει η Libération, στα 51 του και «λίγο περισσότερο από δέκα χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στο Μέγαρο Μαξίμου». Αλλά και δυόμισι χρόνια αφότου παραιτήθηκε από την ηγεσία του πρώην κόμματός του, του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Αλέξης υπερασπίζεται πάντα τις αριστερές του πεποιθήσεις, αλλά τον σέβεται και η κεντροαριστερά»

Η Libération σημειώνει ότι από τον Ιανουάριο του 2025, με τη συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα, αλλά και την έκδοση του βιβλίου του, «Ιθάκη», ο πρώην πρωθυπουργός «υπερασπίστηκε το ιστορικό του και επιβεβαίωσε τις αριστερές του πεποιθήσεις». Και τονίζει ότι στις παρουσιάσεις του βιβλίου του, και με το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας «συλλέγει ιδέες».

Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους Φρανσουά Ρουφέν, Λουσί Καστέτς, Φρανσουάλ Ολάντ, Γκιγιόμ Πικετί και Μπέρνι Σάντερς. Επίσης στον πρόεδρο του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, Στέφαν Λέβεν, και την ηγετική φυσιογνωμία των Γερμανών Πρασίνων, Σκα Κέλερ.

Οι έπαινοι Λέτα για τον Τσίπρα

Η γαλλική εφημερίδα αναφέρεται επίσης και στη δήλωση του Ενρίκο Λέτα για τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι «έμαθε πολλά από τον Αλέξη» και «εκτίμησε δύο σημαντικές πτυχές του έργου του κατά τη διάρκεια της θητείας του». Αυτές ήταν η διαπραγμάτευση της Συμφωνίας των Πρεσπών και οι «σχέσεις του με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς».

«Παρακολούθησα πολύ στενά πώς οι Έλληνες ηγέτες και ο λαός διαχειρίστηκαν αυτή τη δραματική κρίση…», είπε ο Λέτα. «Όλοι κάναμε τρομερή δουλειά αναγκάζοντας τις Βρυξέλλες να αλλάξουν την προσέγγισή τους», πρόσθεσε.

Επίσης, συνεργάτης του Ενρίκο Λέτα δήλωσε στη Libération: «Ο Αλέξης υπερασπίζεται πάντα τις αριστερές του πεποιθήσεις, αλλά τον σέβεται και η κεντροαριστερά».

Και κριτική

Η «Libération» επισημαίνει το δύσκολο έργο της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα την περίοδο 2015-2019. Επισημαίνει ότι εξέπληξε τους πάντες κερδίζοντας τις βουλευτικές εκλογές τον Ιανουάριο του 2015, ακριβώς τη στιγμή που η χώρα βυθιζόταν σε κρίση χρέους. Τονίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας υπέγραψε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούλιο του 2015, ανταλλάσσοντας τα μέτρα λιτότητας με ένα δάνειο για να αποφύγει την αθέτηση πληρωμών.

Όπως τονίζει η γαλλική εφημερίδα, «κάποιοι το είδαν αυτό ως “λεκέ”, ενώ άλλοι πίστευαν ότι εμπόδιζε τη χώρα να κάνει ένα επικίνδυνο άλμα στο άγνωστο με μια έξοδο από το ευρώ». Και σημειώνει ότι, παρ’ όλα αυτά, τον Ιούλιο του 2019, ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε από τη Νέα Δημοκρατία. Και, ακόμα χειρότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρρευσε στις εκλογές του 2023.

Η Libération μίλησε με την Λαμπρινή Ρόρη, επίκουρη καθηγήτρια Πολιτικής Ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επισημαίνει ότι «μεταξύ 2019 και 2023, η θέση του Αλέξη Τσίπρα ήταν πολύ αδύναμη. Απέτυχε να ενσαρκώσει μια αξιόπιστη αντιπολίτευση».

Ωστόσο, σημειώνει, «το τμήμα των Ελλήνων που βλέπουν τον “λεκέ” είναι μια μειονότητα εντός της ριζοσπαστικής αριστεράς. Αυτοί δεν είναι οι ψηφοφόροι που ο Τσίπρας θέλει να στοχεύσει».

«Σοκ ακεραιότητας» ενάντια στη διαφθορά

Αλλά, σύμφωνα με τη Λαμπρινή Ρόρη, «σε μια Ελλάδα όπου η αριστερά είναι πιο κατακερματισμένη από ποτέ, η επανεκκίνησή της αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση».

Και εκτιμά ότι ο Αλέξης Τσίπρας «πρέπει να ενώσει το κόμμα, να κερδίσει μερικούς από τους ψηφοφόρους της ριζοσπαστικής αριστεράς και να κατακτήσει εκείνους της κεντροαριστεράς».

Ο Άρης Στυλιανού, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, που επίσης μίλησε στη «Libération», πιστεύει ότι Αλέξης Τσίπρας «είναι ο πιο ταλαντούχος και ικανός υποψήφιος στην κεντροαριστερά για να γίνει πρωθυπουργός έναντι της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Και εξηγεί ότι το πλαίσιο μπορεί να είναι ευνοϊκό για τον Αλέξη Τσίπρα εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων υπουργών, είναι ύποπτα για εμπλοκή στην απάτη των αγροτικών επιδοτήσεων. Άλλα έχουν εμπλοκή στο σκάνδαλο των υποκλοπών ή φέρονται ότι προσπάθησαν να αποκρύψουν τις πραγματικές αιτίες του σιδηροδρομικού ατυχήματος στα Τέμπη.

Και καταλήγει το άρθρο ότι την Πέμπτη, ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε ένα «σοκ ακεραιότητας», για δηλώσει ότι ο ίδιος δεν έχει εμπλακεί σε σκάνδαλα.