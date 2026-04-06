Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού
Πολιτική Γραμματεία 06 Απριλίου 2026, 06:00

Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού

Για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική δράση με τη δημιουργία κόμματος γράφει η Libération, μιλώντας για «σεισμό» στην ελληνική πολιτική σκηνή, τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει σημάδια φθοράς.

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

«Ένας μικρός σεισμός έπληξε την ελληνική πολιτική σκηνή την Πέμπτη 2 Απριλίου. Προκλήθηκε από τον άνθρωπο που, τον Ιανουάριο του 2015, είχε προκαλέσει σοκ στην Ευρώπη όταν έγινε πρωθυπουργός: τον Αλέξη Τσίπρα» γράφει η γαλλική εφημερίδα «Libération» αναφερόμενη στη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, όπως ανακοίνωσε επισήμως στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1.

O Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει, όπως επισημαίνει η Libération, στα 51 του και «λίγο περισσότερο από δέκα χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στο Μέγαρο Μαξίμου». Αλλά και δυόμισι χρόνια αφότου παραιτήθηκε από την ηγεσία του πρώην κόμματός του, του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Αλέξης υπερασπίζεται πάντα τις αριστερές του πεποιθήσεις, αλλά τον σέβεται και η κεντροαριστερά»

Η Libération σημειώνει ότι από τον Ιανουάριο του 2025, με τη συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα, αλλά και την έκδοση του βιβλίου του, «Ιθάκη», ο πρώην πρωθυπουργός «υπερασπίστηκε το ιστορικό του και επιβεβαίωσε τις αριστερές του πεποιθήσεις». Και τονίζει ότι στις παρουσιάσεις του βιβλίου του, και με το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας «συλλέγει ιδέες».

Στιγμιότυπο από βιβλιοπωλείο της Αθήνας με το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη». (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους Φρανσουά Ρουφέν, Λουσί Καστέτς, Φρανσουάλ Ολάντ, Γκιγιόμ Πικετί και Μπέρνι Σάντερς. Επίσης στον πρόεδρο του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, Στέφαν Λέβεν, και την ηγετική φυσιογνωμία των Γερμανών Πρασίνων, Σκα Κέλερ.

Οι έπαινοι Λέτα για τον Τσίπρα

Η γαλλική εφημερίδα αναφέρεται επίσης και στη δήλωση του Ενρίκο Λέτα για τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι «έμαθε πολλά από τον Αλέξη» και «εκτίμησε δύο σημαντικές πτυχές του έργου του κατά τη διάρκεια της θητείας του». Αυτές ήταν η διαπραγμάτευση της Συμφωνίας των Πρεσπών και οι «σχέσεις του με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς».

«Παρακολούθησα πολύ στενά πώς οι Έλληνες ηγέτες και ο λαός διαχειρίστηκαν αυτή τη δραματική κρίση…», είπε ο Λέτα. «Όλοι κάναμε τρομερή δουλειά αναγκάζοντας τις Βρυξέλλες να αλλάξουν την προσέγγισή τους», πρόσθεσε.

Το δημοσίευμα της Libération για τον Αλέξη Τσίπρα

Επίσης, συνεργάτης του Ενρίκο Λέτα δήλωσε στη Libération: «Ο Αλέξης υπερασπίζεται πάντα τις αριστερές του πεποιθήσεις, αλλά τον σέβεται και η κεντροαριστερά».

Και κριτική

Η «Libération» επισημαίνει το δύσκολο έργο της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα την περίοδο 2015-2019. Επισημαίνει ότι εξέπληξε τους πάντες κερδίζοντας τις βουλευτικές εκλογές τον Ιανουάριο του 2015, ακριβώς τη στιγμή που η χώρα βυθιζόταν σε κρίση χρέους. Τονίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας υπέγραψε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούλιο του 2015, ανταλλάσσοντας τα μέτρα λιτότητας με ένα δάνειο για να αποφύγει την αθέτηση πληρωμών.

Όπως τονίζει η γαλλική εφημερίδα, «κάποιοι το είδαν αυτό ως “λεκέ”, ενώ άλλοι πίστευαν ότι εμπόδιζε τη χώρα να κάνει ένα επικίνδυνο άλμα στο άγνωστο με μια έξοδο από το ευρώ». Και σημειώνει ότι, παρ’ όλα αυτά, τον Ιούλιο του 2019, ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε από τη Νέα Δημοκρατία. Και, ακόμα χειρότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρρευσε στις εκλογές του 2023.

Η Libération μίλησε με την Λαμπρινή Ρόρη, επίκουρη καθηγήτρια Πολιτικής Ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επισημαίνει ότι «μεταξύ 2019 και 2023, η θέση του Αλέξη Τσίπρα ήταν πολύ αδύναμη. Απέτυχε να ενσαρκώσει μια αξιόπιστη αντιπολίτευση».

Ωστόσο, σημειώνει, «το τμήμα των Ελλήνων που βλέπουν τον “λεκέ” είναι μια μειονότητα εντός της ριζοσπαστικής αριστεράς. Αυτοί δεν είναι οι ψηφοφόροι που ο Τσίπρας θέλει να στοχεύσει».

«Σοκ ακεραιότητας» ενάντια στη διαφθορά

Αλλά, σύμφωνα με τη Λαμπρινή Ρόρη, «σε μια Ελλάδα όπου η αριστερά είναι πιο κατακερματισμένη από ποτέ, η επανεκκίνησή της αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση».

Και εκτιμά ότι ο Αλέξης Τσίπρας «πρέπει να ενώσει το κόμμα, να κερδίσει μερικούς από τους ψηφοφόρους της ριζοσπαστικής αριστεράς και να κατακτήσει εκείνους της κεντροαριστεράς».

Ο Άρης Στυλιανού, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, που επίσης μίλησε στη «Libération», πιστεύει ότι Αλέξης Τσίπρας «είναι ο πιο ταλαντούχος και ικανός υποψήφιος στην κεντροαριστερά για να γίνει πρωθυπουργός έναντι της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Και εξηγεί ότι το πλαίσιο μπορεί να είναι ευνοϊκό για τον Αλέξη Τσίπρα εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων υπουργών, είναι ύποπτα για εμπλοκή στην απάτη των αγροτικών επιδοτήσεων. Άλλα έχουν εμπλοκή στο σκάνδαλο των υποκλοπών ή φέρονται ότι προσπάθησαν να αποκρύψουν τις πραγματικές αιτίες του σιδηροδρομικού ατυχήματος στα Τέμπη.

Και καταλήγει το άρθρο ότι την Πέμπτη, ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε ένα «σοκ ακεραιότητας», για δηλώσει ότι ο ίδιος δεν έχει εμπλακεί σε σκάνδαλα.

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Κόσμος
Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα σε Τεχεράνη

Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα σε Τεχεράνη

Δυνατός συνδυαασμός 05.04.26

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

inTickets 03.04.26

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες

Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται πλέον το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στην πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, εξαπολύοντας, παράλληλα, σφοδρή επίθεση εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των υποκλοπών

Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»
Υποκλοπές 06.04.26

Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»

Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Ελίζας Τριανταφύλλου για τις υποκλοπές και τη δημοσιογραφία. «Βαθύ εθνικό και οικονομικό έγκλημα», χαρακτήρισε το σκάνδαλο ο Νίκος Ανδρουλάκης, «Η ιστορία της κατασκοπείας θα κυνηγάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε ο Χρήστος Σπίρτζης

Ο καθρέφτης
Πολιτική 06.04.26

Ο καθρέφτης

Ενα αόρατο νήμα συνδέει τις καταστροφές που μας συμβαίνουν: ένα πλέγμα από άτυπα δίκτυα σχέσεων, που τελικά μετράνε περισσότερο από τους νόμους και τους θεσμούς και τελικά διαβρώνουν την ίδια τη Δημοκρατία. Το ονομάζουμε «πελατειασμό», «ρουσφέτι», και στην πράξη υπάρχει σιωπηρή εθνική συναίνεση για αυτό.

Δημοσκοπήσεις: Σενάρια ακυβερνησίας
Δημοσκοπήσεις 06.04.26

Σενάρια ακυβερνησίας

Οι δημοσκοπήσεις παρότι καταγράφουν σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταλήγουν σε αυτοδυναμία

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 05.04.26

Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες

Το παιχνίδι των «μουσικών καρεκλών» «παίζουν» στην κυβέρνηση… Το Μαξίμου κλυδωνίζεται συθέμελα από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκεται σε κατάσταση συνεχών αλλαγών σε θέσεις ευθύνης, ρόλους ή αξιώματα, όπου τα ίδια (σχεδόν) πρόσωπα μετακινούνται ανάλογα με την περίσταση. Στα ύψη η πόλωση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται

Με άρθρο της για τις υποκλοπές η βουλευτίνα της ΝΔ συγκρίνει τα... ασύγκριτα σε Ελλάδα και Ισπανία κι εν τέλει εκτίθεται και η ίδια. Στόχος να μείνουν εκτός του κάδρου η κυβέρνηση και πρωτίστως ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

ΟΠΕΚΕΠΕ 2: Παραιτούνται από την βουλευτική ασυλία τους Τσιάρας, Κεφαλογιάννης και Λεονταρίδης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 05.04.26 Upd: 00:09

Παραιτούνται από την βουλευτική ασυλία τους Τσιάρας, Κεφαλογιάννης και Λεονταρίδης

Οι δύο υπουργοί και ο βουλευτής της ΝΔ στις δημόσιες δηλώσεις τους αναφέρουν πως έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ζητούν άρση ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η συνομιλία που «τέλειωσε» τον Σκρέκα από γραμματέα της ΝΔ και το «εκρηκτικό» μήνυμα Μπουκώρου
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Η συνομιλία που «τέλειωσε» τον Σκρέκα από γραμματέα της ΝΔ και το «εκρηκτικό» μήνυμα Μπουκώρου

Εβδομάδα των παθών για την κυβέρνηση μετά τις αποκαλύψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται η περίπτωση Σκρέκα ο οποίος φέρεται να πίεζε για να ξεκλειδώσει η επιχορήγηση σε συγκεκριμένο παραγωγό. Σοκαριστικό, από κάθε άποψη, είναι το μήνυμα Μπουκώρου στον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, Δημήτρη Μελά.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι δηλώσεις Λιβανού – Σενετάκη μετά την εμπλοκή των ονομάτων τους στη δικογραφία
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Οι δηλώσεις Λιβανού - Σενετάκη μετά την εμπλοκή των ονομάτων τους στη δικογραφία για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Σπήλιος Λιβανός και Μάξιμος Σενετάκης υποστηρίζουν την αθωωότητα τους και αναμένουν την «ορθή κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης» με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ να ρίχνει βαριά τη σκιά του στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Υποκλοπές: Έκθετο το Μαξίμου – Για πρώτη φορά έγγραφο αποδεικνύει τις σχέσεις κυβέρνησης και Intellexa
Αποκάλυψη 05.04.26

Υποκλοπές: Έκθετο το Μαξίμου – Για πρώτη φορά έγγραφο αποδεικνύει τις σχέσεις κυβέρνησης και Intellexa

Κοινοπραξία στην οποία είχε ενταχθεί Intellexa υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΥΠ, αποκαλύπτουν το «Βήμα» και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Ήξεραν πολύ καλά ότι η Intellexa πουλάει μόνο κατασκοπευτικό λογισμικό, τονίζει ο δικηγόρος θυμάτων του Predator.

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Tεράστιο θράσος να εμφανίζεται σαν να μην είναι ο επικεφαλής μιας κυβέρνησης βουτηγμένης στη σαπίλα
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Tεράστιο θράσος να εμφανίζεται σαν να μην είναι ο επικεφαλής μιας κυβέρνησης βουτηγμένης στη σαπίλα

Σφοδρά πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης, αλλά και προσωπικά του πρωθυπουργού, που «δήθεν θα αντιπαρατεθεί με το βαθύ κράτος», που μεταξύ άλλων «ταΐζει με κάθε νόμιμο και παράνομο τρόπο τα διάφορα μικρά και μεγάλα τρωκτικά».

Σακελλαρίδης σε Μητσοτάκη: Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανακοινώσετε ημερομηνία εκλογών
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Σακελλαρίδης σε Μητσοτάκη: Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανακοινώσετε ημερομηνία εκλογών

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέει πως πως η κυβέρνηση παράγει σκάνδαλα «με ρυθμούς ταχύτερους, από αυτούς που η κοινωνία μπορεί να παρακολουθήσει» και ζητά από τον πρωθυπουργό να ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών.

Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας το τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 05.04.26

Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας το τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρωθυπουργός θα απευθύνει αύριο το πρωί τηλεοπτικό μήνυμα ενώ στις 13:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Ανδρουλάκης για την 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου: «Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας»
Πολιτική 05.04.26

Ανδρουλάκης για την 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου: «Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας»

«Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας, όσους θυσιάστηκαν και απέδειξαν ότι η δύναμη του λαού μας είναι η ενότητα, η αντοχή και οι αξίες μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Υπό κατάρρευση το ΕΣΥ λέει το ΠΑΣΟΚ – Άφωνος ο λαλίστατος υπουργός για την αναστολή εφημεριών και εισαγωγών στο νοσοκομείο Καλαμάτας
Επικαιρότητα 05.04.26

Υπό κατάρρευση το ΕΣΥ λέει το ΠΑΣΟΚ – Άφωνος ο λαλίστατος υπουργός για την αναστολή εφημεριών και εισαγωγών στο νοσοκομείο Καλαμάτας

Αφορμή για τη νέα επίθεση του ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση στάθηκε η αναστολή εφημέρευσης και εισαγωγών στις δύο Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Κάθε μέρα, η δυσωδία από το απόστημα που έχει σπάσει θα πνίγει το παρακράτος του Μαξίμου
Πολιτική 05.04.26

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Κάθε μέρα, η δυσωδία από το απόστημα που έχει σπάσει θα πνίγει το παρακράτος του Μαξίμου

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ μετά την αποκάλυψη από το «Βήμα» για χρηματοδότηση της Intellexa με κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια ενώ αναρωτιέται εάν «χρησιμοποίησε το κράτος το Predator»

Το φάντασμα της «Λαϊκής Δημοκρατίας της Νάρβα» – Η Ρωσία αλλάζει πίστα στον υβριδικό πόλεμο στην Ευρώπη
Bots και προπαγάνδα 06.04.26

Το φάντασμα της «Λαϊκής Δημοκρατίας της Νάρβα» – Η Ρωσία αλλάζει πίστα στον υβριδικό πόλεμο στην Ευρώπη

Εν μέσω γεωπολιτικής ρευστότητας, τριγμών στο ΝΑΤΟ και του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία εντείνει τον ψυχολογικό πόλεμο στην Ευρώπη με διαδικτυακή προπαγάνδα περί αποσχιστών ρωσόφωνων στην Εσθονία

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Ελληνικοί patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ με νεκρούς
38 μέρες πολέμου 06.04.26 Upd: 07:53

Ελληνικοί patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ με νεκρούς

Εκπνέει τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) το τελεσίγραφο Τραμπ - Η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα απαντήσει ανάλογα σε οποιαδήποτε επίθεση στις υποδομές της και ξεκαθαρίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση ειδικά για ΗΠΑ και Ισραήλ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πόλεμος στο Ιράν: Σε ασφυκτικό κλοιό βρίσκονται επιχειρήσεις και καταναλωτές
Μέση Ανατολή 06.04.26

Σε ασφυκτικό κλοιό επιχειρήσεις και καταναλωτές λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν

Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους με τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα να χαρακτηρίζονται από αυξημένη αβεβαιότητα

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων
Κραυγή αγωνίας 06.04.26

Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων

Πίσω από τις κλειστές πόρτες των εφηβικών δωματίων και τον διαρκή βομβαρδισμό εικόνων στις οθόνες των smartphones, εξελίσσεται η μεγαλύτερη, ίσως, υγειονομική και κοινωνική κρίση της εποχής μας

Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας – Η επίπτωση της AI
Ανησυχία 06.04.26

Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας - Η επίπτωση της AI

Δομικό το φαινόμενο εκτιμούν οι αναλυτές, καθώς οι εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν κρίση, αλλά επενδύουν στο μέλλον μετατοπίζοντας πόρους από το ανθρώπινο δυναμικό προς την AI

Μιχαήλ Χοντορκόφσκι: «Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν»
Συνέντευξη 06.04.26

«Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν» λέει πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης Μιχαήλ Χοντορκόφσκι

Ο πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης θεωρεί ότι η σύγκρουση στον Κόλπο ενισχύει τον Πούτιν και προβλέπει ότι την επόμενη δεκαετία η Μόσχα θα βρίσκεται σε υβριδικό πόλεμο με την Ευρώπη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;
Κόσμος 06.04.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;

«Ποτέ δεν με έπεισε το ΝΑΤΟ. Πάντα ήξερα ότι ήταν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα, και ο Πούτιν το ξέρει κι αυτός, παρεμπιπτόντως», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται να αποχωρήσει

Ιράν: Ολη η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του Τραμπ προειδοποιεί ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου
«Αφρονες πράξεις» 06.04.26

«Ολη η περιοχή θα καεί εξαιτίας σου» προειδοποιεί ο Γαλιμπάφ τον Τραμπ

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν τις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί», προειδοποιεί ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
Κόσμος 06.04.26

Διαπραγματεύσεις ζητά η Κίνα για το Ιράν

Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
Πόλεμος 06.04.26

Ρωσική... ομπρέλα σε βροχή από ουκρανικά drones

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συρία 06.04.26

Συνάντηση Ζελένκσι με τον πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι παρουσία Φιντάν

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

