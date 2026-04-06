Φάμελλος: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα «λανθασμένο συμβάν» αλλά το αποτέλεσμα ενός σχεδίου
«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι το βαθύ κράτος. Είναι ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σχεδίασε και υλοποίησε ένα σχέδιο γαλάζιου παρακράτους σε όλη την Ελλάδα», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος
«Θέλω να ξεκαθαρίσω στον κ. Μητσοτάκη ότι όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ξέρουμε ότι αυτό που είδαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα ‘παράπτωμα’, μια ‘ατυχία’, ένα ‘λανθασμένο συμβάν’. Όχι, είναι αποτέλεσμα ενός σχεδίου», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε δήλωσή του από την Καβάλα όπου πραγματοποιεί περιοδεία, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρωθυπουργού.
Ο κ. Φάμελλος επισήμανε πως «το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι το βαθύ κράτος. Είναι ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σχεδίασε και υλοποίησε ένα σχέδιο γαλάζιου παρακράτους σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό περιλαμβάνει, δυστυχώς, παρεμβάσεις και στη Δικαιοσύνη και επίθεση και στους θεσμούς», όπως είπε χαρακτηριστικά.
«Είναι αστείο να μας λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα λύσει το πρόβλημα με το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών. Γιατί άραγε; Δεν είναι και υπουργοί αλλά και βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ελεγχόμενοι σήμερα για σκάνδαλα; Πώς θα λύσει το πρόβλημα όταν είναι και υπουργοί και βουλευτές;», διερωτήθηκε, κάνοντας λόγο για «απλή υποκρισία».
Αυτό το «καθεστώς παρακράτους πρέπει να σταματήσει το συντομότερο»
«Το πρόβλημα της διαφθοράς είναι το πρόβλημα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης είναι το συνώνυμο ενός βαθύτατου προβλήματος που έχει δημιουργήσει στην ελληνική κοινωνία. Πρέπει να φύγει το συντομότερο για να ανασάνει η ελληνική κοινωνία. Και όχι με τερτίπια ασυμβίβαστου ή με δικαιολογίες του παρελθόντος», υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος.
Σημείωσε, άλλωστε, ότι «οι δικογραφίες που έρχονται, που αποδεικνύουν ότι είναι δικογραφίες της ΝΔ, αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν ποιο είναι το πρόβλημα: Το πρόβλημα είναι ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Γι’ αυτό και απαιτούνται εκλογές το συντομότερο, για να ανασάνει η πατρίδα μας και να έχουμε ένα κράτος δίκαιο, τίμιο, με διαφάνεια και δημοκρατία».
«Αυτό είναι δημοκρατία», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «δημοκρατία είναι να μην κλέβουν τον ιδρώτα των πολιτών οι ‘γαλάζιες ακρίδες’ και τα ‘γαλάζια αρπακτικά’, γιατί αυτό είναι καθεστώς παρακράτους, και πρέπει να σταματήσει το συντομότερο».
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις