Δουδωνής κατά Μητσοτάκη: Εισηγείται μεγαλύτερο ανταγωνισμό του ρουσφετιού – Αγαπημένο του χόμπι η συνταγματική φακιρική
Πολιτική Γραμματεία 06 Απριλίου 2026, 14:01

Δουδωνής κατά Μητσοτάκη: Εισηγείται μεγαλύτερο ανταγωνισμό του ρουσφετιού – Αγαπημένο του χόμπι η συνταγματική φακιρική

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε ο Π. Δουδωνής με αιχμή την πρόθεση Μητσοτάκη να εισηγηθεί ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. «Ο επικεφαλής μιας ντουζίνας υποδίκων εμφανίζεται ως ο αναμορφωτής της χώρας (...) καταφεύγει στο αγαπημένο του χόμπι, τη συνταγματική φακιρική» αναφέρει.

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, με αιχμή την πρόθεση Μητσοτάκη να εισηγηθεί ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο επικεφαλής μιας ντουζίνας υποδίκων εμφανίζεται ως ο αναμορφωτής της χώρας. Αυτό είναι πρωτοφανές και καταφεύγει στο αγαπημένο του χόμπι, τη συνταγματική φακιρική. Φέρεται ως φακίρης του Συντάγματος», τόνισε, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής και τη συζήτηση του σχεδίου νόμου «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις».

Όπως σημείωσε,  με την πρόταση Μητσοτάκη να αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα, όποιος βουλευτής γίνει υπουργός «θα αυξάνεται και ο ανταγωνισμός για τα ρουσφέτια της Νέας Δημοκρατίας. Και όταν θα παύει να είναι υπουργός θα επανέρχεται ως βουλευτής. Άρα ότι ρουσφέτι έχει κάνει ως υπουργός θα χρησιμοποιείται και θα έχει ανέβει και το επίπεδο του ρουσφετιού γιατί θα είναι βουλευτής, όπως είδαμε στη δικογραφία και ο αναπληρωματικός του ο επιλαχών. Οπότε θα πηγαίνει στο Θεό το ρουσφέτι».

«Δεν είναι ασυμβίβαστο αυτό που εισηγείστε. Είναι ακόμα μεγαλύτερος ανταγωνισμός του ρουσφετιού» σημείωσε ο κ. Δουδωνής προσθέτοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης, «βαφτίζει ασυμβίβαστο το ρουσφετολογικό ανταγωνισμό μεταξύ επιλαχόντος βουλευτή και υπουργού. Νομίζω ότι είναι η αόρατος χειρ της ρουσφετολογικής αγοράς αυτό που εισηγείται ο κύριος Μητσοτάκης».

Και συνέχισε, απευθυνόμενος στους βουλευτές της ΝΔ: «Δηλαδή εσείς θεωρείτε ότι το ρουσφέτι παράγεται στη δική σας παράταξη, όπως τα είδαμε στην δικογραφία, από τη βουλευτική ιδιότητα. Όχι ότι έχετε στήσει έναν ολόκληρο ρουσφετολογικό μηχανισμό.

»»Ή ας πούμε, αν δεν θα έχει τη βουλευτική ιδιότητα ο κύριος Σκρέκας θα τον στερεί από το να πηγαίνει στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λέει για «χεράτα» (…) Ούτε θα λέει ο διευθυντής του κυρίου Κεφαλογιάννη, ο κύριος Τρουλλινός, «θα του στείλωτου Βάρα ομάδα κρούσης. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν θα κάνουμε τη δουλειά μας»», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δουδωνής προσθέτοντας:

«Η ιδιότητα εκείνη τη στιγμή της άσκησης των υπουργικών καθηκόντων είναι που δημιουργεί το πρόβλημα κατά τον κ. Μητσοτάκη. Κρίμα με τέτοια φακιρική να κοροϊδεύετε τον κόσμο και κρίμα πάνω απ’ όλα να εκμεταλλεύεστε κατά ένα τέτοιο τρόπο το Σύνταγμα να το ευτελίζετε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην τοποθέτηση στο Υφυπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Μακάριου Λαζαρίδη, «ο οποίος έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ Δηλαδή επιλύεται το θέμα δια της εξαφάνισης, δια της αρνήσεως», ενώ επέκρινε τις δηλώσεις Βούλτεψη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι όργανο των Ρώσων.

Για την ευλογιά και τον αφθώδη πυρετό

Σχετικά με τον αφθώδη πυρετό είπε ότι «αυτή τη στιγμή στη Λέσβο ενεργοποιούνται και κινητοποιούνται -με τις ανώτατες εκτιμήσεις- , 15 κτηνίατροι με όλες τις επιμέρους κατηγορίες μέσα, την ώρα που σε Σλοβακία, Βουλγαρία και Ουγγαρία, για αντίστοιχο πρόβλημα σε αντίστοιχη περιοχή ενεργοποιούνταν 60».

Ο κ. Δουδωνής ανέφερε ότι «τη Μεγάλη Τετάρτη τα τυροκομεία της Λέσβου λένε ότι θα σταματήσουν να παραλαμβάνουν γάλα, θα βάλουν λουκέτο στην πραγματικότητα και σύντομα μετά από αυτό θα έχουμε ένα ντόμινο εξελίξεων, ένα οικονομικό ντόμινο, το οποίο θα πλήξει την οικονομία ενός ολόκληρου νησιού».  Ζήτησε δε «δέκα εκατομμύρια να δοθούν νωρίτερα με επιστρεπτέα προκαταβολή. Το ένα εκατοστό,  από όσα χάθηκαν από τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ… Το ένα εκατοστό το ζητάμε να δοθεί νωρίτερα για να σωθεί ένα ολόκληρο νησί, το νησί της Λέσβου».

Τράπεζα της Ελλάδος: Η άνοδος στο πετρέλαιο αυξάνει τον πληθωρισμό και επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα

Όχι από Ιράν σε άνοιγμα των Στενών με αντάλλαγμα προσωρινή εκεχειρία

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι το «βαθύ κράτος» του ρουσφετιού, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας – Εκλογές τώρα
Σάλος με την εθνική ομάδα του Κονγκό: Έβαλε «στοπ» στην επιστροφή των διεθνών στους συλλόγους τους
Ποδόσφαιρο 06.04.26

Σάλος με την εθνική ομάδα του Κονγκό: Έβαλε «στοπ» στην επιστροφή των διεθνών στους συλλόγους τους

Χαμό έχει προκαλέσει η απόφαση του Κονγκό, να απαγορεύσει στους διεθνείς να επιστρέψουν στους συλλόγους που αγωνίζονται, μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων με την Εθνική ενόψει Μουντιάλ.

Διασώζεται και αναδεικνύεται το κτίριο του πρώην Ναυτικού Ομίλου στο Γαλαξίδι
Τοπόσημο 06.04.26

Διασώζεται και αναδεικνύεται το κτίριο του πρώην Ναυτικού Ομίλου στο Γαλαξίδι

Δρομολογείται η μετατροπή κτιρίου σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο, που θα καλύψει τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου και του Ναυταθλητικού Ομίλου Γαλαξιδίου.

Όραμα και Δράση: Ο Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος Σχηματίζει το Μέλλον του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος
Τα Νέα της Αγοράς 06.04.26

Όραμα και Δράση: Ο Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος Σχηματίζει το Μέλλον του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος

Το Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος διατηρεί ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων με σαφή κοινωνικό προσανατολισμό. Από την αναβάθμιση νοσοκομείων μέχρι τη στήριξη οικογενειών στις ακριτικές περιοχές και την προώθηση της παιδείας και του αθλητικού ιδεώδους, οι δράσεις συνδέονται οργανικά με το όραμα του Ιδρύματος

Δούκας του Κεντ – Πλέιμποϊ, χρήστης μορφίνης, επαφές με Ναζί κι ένας μυστήριος θάνατος
Κουβάρι 06.04.26

Δούκας του Κεντ - Πλέιμποϊ, χρήστης μορφίνης, επαφές με Ναζί κι ένας μυστήριος θάνατος

Ο μικρότερος αδελφός του Γεωργίου VI πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1942. Ποιος ήταν ο σκοπός της πτήσης, ποιοι οι πραγματικά επιβάτες; Υπήρχε ερωμένη στο αεροσκάφος; Ένα νέο ντοκιμαντέρ του Channel 5 δίνει απαντήσεις.

Δήμος Αθηναίων: Διανομή πασχαλινών ειδών σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών
Κοινωνική μέριμνα 06.04.26

Δήμος Αθηναίων: Διανομή πασχαλινών ειδών σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών

Πραγματοποιήθηκε διανομή πασχαλινών ειδών σε 70 παιδιά ωφελούμενων οικογενειών στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.

Το πιο τρελό σενάριο έως τώρα: Θα γίνει η Σίντνεϊ Σουίνι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;
Δύσκολη πίστα 06.04.26

Το πιο τρελό σενάριο έως τώρα: Θα γίνει η Σίντνεϊ Σουίνι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;

Το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ συνεχίζει να αποτελεί το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, ωστόσο ο σκηνοθέτης Πολ Φιγκ πιστεύει ότι η Σίντνεϊ Σουίνι θα ήταν μια υπέροχη 007

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

