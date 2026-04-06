Δουδωνής κατά Μητσοτάκη: Εισηγείται μεγαλύτερο ανταγωνισμό του ρουσφετιού – Αγαπημένο του χόμπι η συνταγματική φακιρική

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, με αιχμή την πρόθεση Μητσοτάκη να εισηγηθεί ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο επικεφαλής μιας ντουζίνας υποδίκων εμφανίζεται ως ο αναμορφωτής της χώρας. Αυτό είναι πρωτοφανές και καταφεύγει στο αγαπημένο του χόμπι, τη συνταγματική φακιρική. Φέρεται ως φακίρης του Συντάγματος», τόνισε, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής και τη συζήτηση του σχεδίου νόμου «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις».

Όπως σημείωσε, με την πρόταση Μητσοτάκη να αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα, όποιος βουλευτής γίνει υπουργός «θα αυξάνεται και ο ανταγωνισμός για τα ρουσφέτια της Νέας Δημοκρατίας. Και όταν θα παύει να είναι υπουργός θα επανέρχεται ως βουλευτής. Άρα ότι ρουσφέτι έχει κάνει ως υπουργός θα χρησιμοποιείται και θα έχει ανέβει και το επίπεδο του ρουσφετιού γιατί θα είναι βουλευτής, όπως είδαμε στη δικογραφία και ο αναπληρωματικός του ο επιλαχών. Οπότε θα πηγαίνει στο Θεό το ρουσφέτι».

Δουδωνής κατά Μητσοτάκη: Εισηγείται μεγαλύτερο ανταγωνισμό του ρουσφετιού

«Δεν είναι ασυμβίβαστο αυτό που εισηγείστε. Είναι ακόμα μεγαλύτερος ανταγωνισμός του ρουσφετιού» σημείωσε ο κ. Δουδωνής προσθέτοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης, «βαφτίζει ασυμβίβαστο το ρουσφετολογικό ανταγωνισμό μεταξύ επιλαχόντος βουλευτή και υπουργού. Νομίζω ότι είναι η αόρατος χειρ της ρουσφετολογικής αγοράς αυτό που εισηγείται ο κύριος Μητσοτάκης».

Και συνέχισε, απευθυνόμενος στους βουλευτές της ΝΔ: «Δηλαδή εσείς θεωρείτε ότι το ρουσφέτι παράγεται στη δική σας παράταξη, όπως τα είδαμε στην δικογραφία, από τη βουλευτική ιδιότητα. Όχι ότι έχετε στήσει έναν ολόκληρο ρουσφετολογικό μηχανισμό.

»»Ή ας πούμε, αν δεν θα έχει τη βουλευτική ιδιότητα ο κύριος Σκρέκας θα τον στερεί από το να πηγαίνει στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λέει για «χεράτα» (…) Ούτε θα λέει ο διευθυντής του κυρίου Κεφαλογιάννη, ο κύριος Τρουλλινός, «θα του στείλωτου Βάρα ομάδα κρούσης. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν θα κάνουμε τη δουλειά μας»», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δουδωνής προσθέτοντας:

«Η ιδιότητα εκείνη τη στιγμή της άσκησης των υπουργικών καθηκόντων είναι που δημιουργεί το πρόβλημα κατά τον κ. Μητσοτάκη. Κρίμα με τέτοια φακιρική να κοροϊδεύετε τον κόσμο και κρίμα πάνω απ’ όλα να εκμεταλλεύεστε κατά ένα τέτοιο τρόπο το Σύνταγμα να το ευτελίζετε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην τοποθέτηση στο Υφυπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Μακάριου Λαζαρίδη, «ο οποίος έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ Δηλαδή επιλύεται το θέμα δια της εξαφάνισης, δια της αρνήσεως», ενώ επέκρινε τις δηλώσεις Βούλτεψη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι όργανο των Ρώσων.

Για την ευλογιά και τον αφθώδη πυρετό

Σχετικά με τον αφθώδη πυρετό είπε ότι «αυτή τη στιγμή στη Λέσβο ενεργοποιούνται και κινητοποιούνται -με τις ανώτατες εκτιμήσεις- , 15 κτηνίατροι με όλες τις επιμέρους κατηγορίες μέσα, την ώρα που σε Σλοβακία, Βουλγαρία και Ουγγαρία, για αντίστοιχο πρόβλημα σε αντίστοιχη περιοχή ενεργοποιούνταν 60».

Ο κ. Δουδωνής ανέφερε ότι «τη Μεγάλη Τετάρτη τα τυροκομεία της Λέσβου λένε ότι θα σταματήσουν να παραλαμβάνουν γάλα, θα βάλουν λουκέτο στην πραγματικότητα και σύντομα μετά από αυτό θα έχουμε ένα ντόμινο εξελίξεων, ένα οικονομικό ντόμινο, το οποίο θα πλήξει την οικονομία ενός ολόκληρου νησιού». Ζήτησε δε «δέκα εκατομμύρια να δοθούν νωρίτερα με επιστρεπτέα προκαταβολή. Το ένα εκατοστό, από όσα χάθηκαν από τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ… Το ένα εκατοστό το ζητάμε να δοθεί νωρίτερα για να σωθεί ένα ολόκληρο νησί, το νησί της Λέσβου».