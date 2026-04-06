# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
Δημοσκοπήσεις: Σενάρια ακυβερνησίας
Επικαιρότητα 06 Απριλίου 2026, 06:00

Δημοσκοπήσεις: Σενάρια ακυβερνησίας

Οι δημοσκοπήσεις παρότι καταγράφουν σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταλήγουν σε αυτοδυναμία

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Η σημερινή στιγμή για το πολιτικό σκηνικό χωράει όλα τα σενάρια. Τυπικά ο πρωθυπουργός έχει αποσαφηνίσει σε όλους τους τόνους πως θέλει να γίνουν εθνικές εκλογές κατά την εξάντληση της τετραετίας και με ορίζοντα να κυβερνιέται σταθερά η χώρα όταν θα έχει το τιμόνι της προεδρίας της ΕΕ (Ιούλιος 2027 έως Δεκέμβριο 2027).

Επισωρευμένα σκάνδαλα, υποκλοπές και Τέμπη μεταβάλλουν το κλίμα και πιέζει πολιτικά το Μέγαρο Μαξίμου

Η σημερινή όμως φθορά της κυβέρνησης, τα επισωρευμένα σκάνδαλα όπως οι υποκλοπές, ο ΟΠΕΚΕΠΕ 2 και 3 με φερόμενα στελέχη της ΝΔ εμπλεκόμενα και βέβαια η τρέχουσα δίκη των Τεμπών, μεταβάλλουν το κλίμα και πιέζουν πολιτικά το Μέγαρο Μαξίμου ακόμη και για άλλον ορίζοντα στις εκλογές. Εδώ να πούμε πως μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες έχει δύο όψεις. Η μία είναι όντως ένα είδος αναβάπτισης του κυρίαρχου. Η άλλη είναι και λόγω της σημερινής ασυμμετρίας του πολιτικού συστήματος μια κρίση σε διάρκεια.

Ταυτόχρονα οι δημοσκοπήσεις παρότι καταγράφουν σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας δεν καταλήγουν σε αυτοδυναμία και άρα επιτείνουν τα σενάρια συμπράξεων αλλά και ένα είδος ακυβερνησίας με υπηρεσιακές κυβερνήσεις, κάλπες κ.λπ. Εκ παραλλήλου η συζήτηση αφορά και τους άλλους πόλους του πολιτικού συστήματος, τουλάχιστον όσους έχουν στρατηγική κυβερνησιμότητας. Και αυτό το λέμε και λόγω πίεσης χρόνου και λόγω των δυνητικών σχημάτων που θα κατέλθουν για ψήφο.

Ηδη εξάλλου από την Τετάρτη επικυρώθηκε πως η Μαρία Καρυστιανού προχωρά σε ίδρυση φορέα, ο Αλέξης Τσίπρας επίσης επιταχύνει τον δικό του σχεδιασμό με ορίζοντα το προσεχές δίμηνο, «ζεστό» δε είναι και το σενάριο για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Μια σοβαρή βέβαια σύνοψη για το τι μπορεί ή τι θα γίνει – με μεγάλη ακόμη δόση υπόθεσης – ξεκινά πάντα από τα χαρακτηριστικά του σημερινού εκλογικού συστήματος της χώρας.

Σήμερα έχουμε ενισχυμένη αναλογική. Αυτό όπως λένε οι πολιτικοί επιστήμονες ως σύστημα έχει τη δυνατότητα του κλιμακωτού μπόνους για τον πρώτο, ενώ δίνει τη δυνατότητα αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Η Ελλάδα τουλάχιστον από το 2023 δεν έχει σταθερό και κλασικό κοινοβουλευτικό δικομματισμό βέβαια. Το τελευταίο δεν είναι απλώς η εναλλαγή δύο ισότιμων ανταγωνιστικών κομμάτων αλλά και μια ισοδυναμία στα πολιτικά τους σχέδια με ενδιάμεσες θεσμικές συναινέσεις όπου απαιτείται.

Η χώρα έχει έναν ασθενή διπολισμό, δικομματισμό του ενός κυρίαρχου κόμματος, ενώ δεν είναι λίγοι οι δημοσιολόγοι που ακριβώς λόγω αυτού καταγράφουν αρνητικές επενέργειες στις θεσμικές και εν γένει λειτουργίες. Η ανισομετρία οφείλεται βέβαια σε πολιτικούς λόγους. Το εκλογικό μας σύστημα ενισχύει τον δεύτερο (δημοσκοπικά) όσο πλησιάζουμε στην κάλπη.

Βέβαια αυτό απαιτεί τον συνδυασμό μιας αύξουσας κοινωνικής δυναμικής. Αν βέβαια το πρώτο κόμμα έχει τεράστια διαφορά από το δεύτερο στις πρώτες εκλογές, ακόμη κι αν δεν σχηματίζει κυβέρνηση, πάει πιο δυνατά στην επόμενη αναμέτρηση. Η μη αυτοδυναμία της ΝΔ στις πρώτες εκλογές με χαμηλή δε επίδοση επιστρέφει βέβαια την πίεση σε εκείνη (εδώ πολλοί βλέπουν το όριο των εξελίξεων στο 24% προφανώς και λόγω απώλειας του μπόνους).

Σενάρια πολλών εκλογών

Τα σενάρια ακυβερνησίας γενικά αφορούν το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης, την αντιπαράθεση και τον μαχητό ανταγωνισμό ανάμεσα στις δύο κάλπες και βέβαια την τελική αναμέτρηση. Δεν είναι λίγο εκείνοι που βλέπουν το σενάριο ακόμη και τρίτης συνεχόμενης εκλογικής μάχης με επίδικο προφανώς τη «σταθερότητα» που όμως θα θέτουν και οι ανταγωνιστικοί στη ΝΔ πόλοι αν φτάσουμε εκεί.

Βέβαια θα έχει σημασία πώς θα συμπεριφερθούν οι αναποφάσιστοι, το κεντρώο κοινό και πώς θα εξελιχθούν οι ροές και μετακινήσεις ψηφοφόρων μεταξύ των δύο κυρίαρχων κομμάτων. Οι πολλές εκλογές δεν ευνοούν τους μικρότερους, είναι σαφές. Οι χαμηλές επίσης επιδόσεις της ΝΔ αναζωπυρώνουν και το σενάριο συγκυβέρνησης με πρόσωπο κοινής αποδοχής με τον δεύτερο πόλο.

Οι του ΠΑΣΟΚ, που σήμερα είναι το δεύτερο κόμμα τυπικά, ξορκίζουν κάθε σενάριο συμπόρευσης με τη ΝΔ με ή χωρίς Μητσοτάκη, στρατηγικά αυτονόητο τώρα. Οι της ΝΔ που δεν βλέπουν την αυτοδυναμία σε καμία σημερινή μέτρηση έχουν ξεκινήσει να διεμβολίζουν τις δύο ομάδες κοινού που δίνουν συνήθως νίκες: αυτό που διαρρέει στα δεξιά και το κρίσιμο ενδιάμεσο κεντρώο κοινό που η ΝΔ μοιράζεται κυρίως με το ΠΑΣΟΚ.

Η επιτυχημένη τριγωνική πολιτική στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη (από το 2016 μέχρι και το 2024) με ηγεμονία στο Κέντρο έχει σήμερα εν πολλοίς διαρραγεί. Οση απόσταση χωρίζει τη ΝΔ από το Κέντρο, τη χωρίζει και από το παραδοσιακό της κεντροδεξιό λαϊκό ακροατήριο. Πράγμα που σημαίνει πως και εκείνη, παρά το προβάδισμα που έχει, ψάχνει προσεκτικά τα focus group και κάθε κοινό ένα-ένα.

Τα στοιχήματα δεν είναι επίσης καθόλου απλά ή εύκολα και για τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Εδώ δεν υπάρχει πια η κλασική αναμέτρηση Κεντροαριστεράς – Κεντροδεξιάς απλώς. Αλλά και η μάχη να κερδίσουν τα νέα ακροατήρια και τους αναποφάσιστους.

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Κόσμος
Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα σε Τεχεράνη

Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα σε Τεχεράνη

inWellness
Δυνατός συνδυαασμός 05.04.26

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

Σύνταξη
inTown
inTickets 03.04.26

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Σύνταξη
Stream newspaper
Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας το τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 05.04.26

Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας το τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρωθυπουργός θα απευθύνει αύριο το πρωί τηλεοπτικό μήνυμα ενώ στις 13:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Ανδρουλάκης για την 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου: «Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας»
Πολιτική 05.04.26

Ανδρουλάκης για την 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου: «Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας»

«Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας, όσους θυσιάστηκαν και απέδειξαν ότι η δύναμη του λαού μας είναι η ενότητα, η αντοχή και οι αξίες μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Υπό κατάρρευση το ΕΣΥ λέει το ΠΑΣΟΚ – Άφωνος ο λαλίστατος υπουργός για την αναστολή εφημεριών και εισαγωγών στο νοσοκομείο Καλαμάτας
Επικαιρότητα 05.04.26

Υπό κατάρρευση το ΕΣΥ λέει το ΠΑΣΟΚ – Άφωνος ο λαλίστατος υπουργός για την αναστολή εφημεριών και εισαγωγών στο νοσοκομείο Καλαμάτας

Αφορμή για τη νέα επίθεση του ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση στάθηκε η αναστολή εφημέρευσης και εισαγωγών στις δύο Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Κάθε μέρα, η δυσωδία από το απόστημα που έχει σπάσει θα πνίγει το παρακράτος του Μαξίμου
Πολιτική 05.04.26

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Κάθε μέρα, η δυσωδία από το απόστημα που έχει σπάσει θα πνίγει το παρακράτος του Μαξίμου

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ μετά την αποκάλυψη από το «Βήμα» για χρηματοδότηση της Intellexa με κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια ενώ αναρωτιέται εάν «χρησιμοποίησε το κράτος το Predator»

«Δεν έχω διαπράξει το παραμικρό σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος» λέει η Αραμπατζή – Ζητά προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 05.04.26

«Δεν έχω διαπράξει το παραμικρό σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος» λέει η Αραμπατζή – Ζητά προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη σκιά των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η βουλευτής της ΝΔ τονίζει σε ανάρτησή της ότι «κατά τη θητεία μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενήργησα με σεβασμό στη νομιμότητα, χωρίς να προκληθεί η παραμικρή ζημία ούτε στο ελληνικό Δημόσιο ούτε στους κοινοτικούς πόρους».

«Η δεδηλωμένη της κυβέρνησης στηρίζεται σε υπόδικους, εκλογές τώρα», λέει η αντιπολίτευση
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 05.04.26

«Η δεδηλωμένη της κυβέρνησης στηρίζεται σε υπόδικους, εκλογές τώρα», λέει η αντιπολίτευση

Ο βουλευτής της ΝΔ Θανάσης Παπαθανάσης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς και ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας μίλησαν στο «MEGA Σαββατοκύριακο» και αναφέρθηκαν τόσο στις εκλογές όσο και στα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οργανωμένο σύστημα διαφθοράς με πολιτική συμμετοχή και κάλυψη
Επικαιρότητα 04.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οργανωμένο σύστημα διαφθοράς με πολιτική συμμετοχή και κάλυψη

«Και όμως, υπάρχουν ακόμη βουλευτές που δεν παραιτούνται για να αποδείξουν την 'αθωότητά' τους - Η εικόνα είναι ντροπιαστική. Αυτοί, όμως, δεν ντρέπονται», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Τσουκαλάς: Όποιος θέλει να φύγει η ΝΔ έχει μόνο μία επιλογή το ΠΑΣΟΚ – «Καμία ψήφος χαμένη»
Πολιτική 04.04.26

Τσουκαλάς: Όποιος θέλει να φύγει η ΝΔ έχει μόνο μία επιλογή το ΠΑΣΟΚ – «Καμία ψήφος χαμένη»

«Όταν φτάνουμε να έχουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα όπου ένα σημαντικό μέρος της ελέγχεται από τη δικαιοσύνη για ένα μαζικό σκάνδαλο διασπάθισης δημόσιων πόρων, υπάρχει μείζον ζήτημα. Ζήτημα νομιμοποίησης μιας κυβέρνησης με δεδηλωμένη που βασίζεται σε ελεγχόμενους από τη δικαιοσύνη» τόνισε ο κ. Τσουκαλάς

Διεθνής σάλος για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι γράφουν τα ξένα ΜΜΕ για τις παραιτήσεις υπουργών
Επικαιρότητα 03.04.26

Διεθνής σάλος για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι γράφουν τα ξένα ΜΜΕ για τις παραιτήσεις υπουργών

Στο μικροσκόπιο του διεθνούς Τύπου βρίσκεται η Ελλάδα, μετά τις παραιτήσεις τριών υπουργών και τον κυβερνητικό ανασχηματισμό που προκάλεσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ποιοι είναι οι 15 «γαλάζιοι» σε «ΟΠΕΚΕΠΕ 2» και «ΟΠΕΚΕΠΕ 3» – Καραμανλής και Παπακώστα για κακούργημα, Χατζηβασιλείου και Αθανασίου στη νέα δικογραφία
Επικαιρότητα 02.04.26

Ποιοι είναι οι 15 «γαλάζιοι» σε «ΟΠΕΚΕΠΕ 2» και «ΟΠΕΚΕΠΕ 3» – Καραμανλής και Παπακώστα για κακούργημα, Χατζηβασιλείου και Αθανασίου στη νέα δικογραφία

Νεότερες εξελίξεις καταγράφονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για αίτημα άρσης ασυλίας 11 βουλευτών της ΝΔ, εκ των οποίων δύο φέρονται να αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες.

Το φάντασμα της «Λαϊκής Δημοκρατίας της Νάρβα» – Η Ρωσία αλλάζει πίστα στον υβριδικό πόλεμο στην Ευρώπη
Bots και προπαγάνδα 06.04.26

Το φάντασμα της «Λαϊκής Δημοκρατίας της Νάρβα» – Η Ρωσία αλλάζει πίστα στον υβριδικό πόλεμο στην Ευρώπη

Εν μέσω γεωπολιτικής ρευστότητας, τριγμών στο ΝΑΤΟ και του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία εντείνει τον ψυχολογικό πόλεμο στην Ευρώπη με διαδικτυακή προπαγάνδα περί αποσχιστών ρωσόφωνων στην Εσθονία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Ελληνικοί patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ με νεκρούς
38 μέρες πολέμου 06.04.26 Upd: 07:53

Ελληνικοί patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ με νεκρούς

Εκπνέει τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) το τελεσίγραφο Τραμπ - Η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα απαντήσει ανάλογα σε οποιαδήποτε επίθεση στις υποδομές της και ξεκαθαρίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση ειδικά για ΗΠΑ και Ισραήλ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες

Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται πλέον το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στην πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, εξαπολύοντας, παράλληλα, σφοδρή επίθεση εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των υποκλοπών

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πόλεμος στο Ιράν: Σε ασφυκτικό κλοιό βρίσκονται επιχειρήσεις και καταναλωτές
Μέση Ανατολή 06.04.26

Σε ασφυκτικό κλοιό επιχειρήσεις και καταναλωτές λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν

Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους με τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα να χαρακτηρίζονται από αυξημένη αβεβαιότητα

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων
Κραυγή αγωνίας 06.04.26

Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων

Πίσω από τις κλειστές πόρτες των εφηβικών δωματίων και τον διαρκή βομβαρδισμό εικόνων στις οθόνες των smartphones, εξελίσσεται η μεγαλύτερη, ίσως, υγειονομική και κοινωνική κρίση της εποχής μας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού
«Μικρός σεισμός» 06.04.26

Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού

Για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική δράση με τη δημιουργία κόμματος γράφει η Libération, μιλώντας για «σεισμό» στην ελληνική πολιτική σκηνή, τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει σημάδια φθοράς.

Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας – Η επίπτωση της AI
Ανησυχία 06.04.26

Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας - Η επίπτωση της AI

Δομικό το φαινόμενο εκτιμούν οι αναλυτές, καθώς οι εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν κρίση, αλλά επενδύουν στο μέλλον μετατοπίζοντας πόρους από το ανθρώπινο δυναμικό προς την AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»
Υποκλοπές 06.04.26

Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»

Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Ελίζας Τριανταφύλλου για τις υποκλοπές και τη δημοσιογραφία. «Βαθύ εθνικό και οικονομικό έγκλημα», χαρακτήρισε το σκάνδαλο ο Νίκος Ανδρουλάκης, «Η ιστορία της κατασκοπείας θα κυνηγάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε ο Χρήστος Σπίρτζης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο καθρέφτης
Πολιτική 06.04.26

Ο καθρέφτης

Ενα αόρατο νήμα συνδέει τις καταστροφές που μας συμβαίνουν: ένα πλέγμα από άτυπα δίκτυα σχέσεων, που τελικά μετράνε περισσότερο από τους νόμους και τους θεσμούς και τελικά διαβρώνουν την ίδια τη Δημοκρατία. Το ονομάζουμε «πελατειασμό», «ρουσφέτι», και στην πράξη υπάρχει σιωπηρή εθνική συναίνεση για αυτό.

Μιχαήλ Χοντορκόφσκι: «Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν»
Συνέντευξη 06.04.26

«Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν» λέει πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης Μιχαήλ Χοντορκόφσκι

Ο πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης θεωρεί ότι η σύγκρουση στον Κόλπο ενισχύει τον Πούτιν και προβλέπει ότι την επόμενη δεκαετία η Μόσχα θα βρίσκεται σε υβριδικό πόλεμο με την Ευρώπη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;
Κόσμος 06.04.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;

«Ποτέ δεν με έπεισε το ΝΑΤΟ. Πάντα ήξερα ότι ήταν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα, και ο Πούτιν το ξέρει κι αυτός, παρεμπιπτόντως», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται να αποχωρήσει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Ολη η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του Τραμπ προειδοποιεί ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου
«Αφρονες πράξεις» 06.04.26

«Ολη η περιοχή θα καεί εξαιτίας σου» προειδοποιεί ο Γαλιμπάφ τον Τραμπ

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν τις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί», προειδοποιεί ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
Κόσμος 06.04.26

Διαπραγματεύσεις ζητά η Κίνα για το Ιράν

Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
Πόλεμος 06.04.26

Ρωσική... ομπρέλα σε βροχή από ουκρανικά drones

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συρία 06.04.26

Συνάντηση Ζελένκσι με τον πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι παρουσία Φιντάν

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

