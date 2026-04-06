Άρση ασυλίας ζητά η Παπακώστα και δηλώνει πως δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές υπό προϋποθέσεις
Άρση ασυλίας ζητά με δήλωσή της η βουλεύτρια της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα που ελέγχεται για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 2 δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές «εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας».
Άρση ασυλίας ζητά με δήλωσή της η βουλεύτρια της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα που ελέγχεται για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 2.
Η δήλωση της Κατερίνας Παπακώστα
Προτίθεται να μην είναι υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές «εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος της σκιά ποινικής απαξίας».
Αναλυτικά η δήλωση:
«Δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή σε όσα αδίκως και αβασίμως μου αποδίδονται.
Η ερευνώμενη υπόθεση αφορά έναν βιοπαλαιστή και πραγματικό κτηνοτρόφο Τρικάλων, που αγωνιζόταν να του δοθεί η συνδεδεμένη επιδότηση για το έτος 2020, ύψους 6.000 ευρώ περίπου, όπως πληροφορήθηκα πρόσφατα!! Προσπάθησα να τον βοηθήσω, γιατί με έπεισε ότι διέτρεχε κίνδυνο επιβίωσης. Ωστόσο, ο οπεκεπε δεν του χορήγησε ποτέ την εν λόγω επιδότηση.
Αποδεικνύεται περίτρανα, ότι το δικό μου πολιτικό ενδιαφέρον προς τον αναξιοπαθούντα συμπολίτη μου, δεν τον βοήθησε, ούτε είχε κάποια επίπτωση για τα έτη 2021-2024!
Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους Εισαγγελείς της Πατρίδας μας, ότι λειτουργούν με γνώμονα το Σύνταγμα και την συνείδηση τους.
Ζητώ την άρση της ασυλίας μου.
Άμεσα θα απευθυνθώ στην αρμόδια Εισαγγελέα για να δώσω εξηγήσεις για ό,τι μου αποδίδεται. Είναι χρέος στους συμπολίτες μου, στην παράταξη μας, στην οικογένεια μου.
Πρέπει τάχιστα η υπόθεση να διαλευκανθεί.
Για λόγους πολιτικής ευθιξίας, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας».
