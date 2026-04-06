Ακρίβεια: Συσκέψεις στο Μαξίμου, χωρίς πραγματικά μέτρα

Με εβδομαδιαίες συσκέψεις, αντί λήψης ουσιαστικών μετρων προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά, επιχειρεί η κυβέρνηση να δώσει λύσεις στην επιπλέον «επίθεση» που δέχεται το εισόδημα των καταναλωτών από τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Ακρίβεια και συσκέψεις

Το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας, ολοκληρώθηκε η η σύσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενόψει και των εορτών του Πάσχα.

Όπως αναφέρεται, στη σύσκεψη έγινε ενημέρωση για την πορεία των τιμών, τους εντατικούς ελέγχους και την επίδραση των πρόσφατων πρωτοβουλιών της κυβέρνησης στην πασχαλινή αγορά, στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, καθώς επίσης και στην αγορά των καυσίμων.

Η σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πορεία της αγοράς και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, «γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται σε εβδομαδιαία βάση και για όσο διαρκεί η κρίση».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας, η πρόεδρος της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς Δέσποινα Τσαγγάρη και ο προϊστάμενος του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού.

Οι τιμές

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, εκφράζεται μια κάποια αισιοδοξία κυρίως για τις τιμές των αμνοεριφίων, καθώς έχουν γίνει ήδη εισαγωγές από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία – ακόμη και από την Ολλανδία – κι ως εκ τούτου δεν υπάρχει θέμα επάρκειας.

Στη σημερινή σύσκεψη, η Δέσποινα Τσαγγάρη θα παρουσίαζε στον πρωθυπουργό τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχει πραγματοποιήσει όλο αυτό το διάστημα η Ανεξάρτητη Αρχή. Σύμφωνα με πληροφορίες η Αρχή έχει αποστείλει σε 110 προμηθευτικές εταιρείες – παραγωγικές και εισαγωγικές – ερωτηματολόγιο σχετικά με το μικτό περιθώριο κέρδους τους.

Και αύριο, Τρίτη, έχει θέσει ως καταληκτική ημερομηνία την αποστολή των στοιχείων τους. Αναφορικά με το τρίμηνο πλαφόν το οποίο έχει τεθεί – ως έκτακτο μέτρο – στο μικτό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, αξίζει να σημειωθεί ότι η αγορά είναι εξαιρετικά απαισιόδοξη σχετικά με τον πρόσκαιρο χαρακτήρα του. Από διάφορες πλευρές εκφράζονται φόβοι ότι θα ανανεωθεί τουλάχιστον για ένα ακόμη τρίμηνο.