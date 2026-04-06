Άγρια κόντρα Πολάκη – Λαζαρίδη στη Βουλή: «Σκασμός, τώρα μιλάω γω, μην πετάγεσαι» – «Έτρωγες μαύρα και μιλάς;»

Στα κοινοβουλευτικά χαρακώματα βρέθηκαν πριν από λίγο στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης.

Όλα ξεκίνησαν όταν κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών ο κ. Πολάκης, πήρε το λόγο, εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση στην κυβέρνηση και ρώτησε τον παρευρισκόμενο υπουργό από που είναι το πτυχίο του.

Απαντώντας ο κ. Λαζαρίδης, κατήγγειλε τον συνάδελφό του πως έχει παραδεχτεί δημόσια πως διατηρούσε διπλά βιβλία όσο ήταν δήμαρχος. Όπως γίνεται αντιληπτό, κουβέντα στη κουβέντα η κατάσταση ξέφυγε με χαρακτηρισμούς και αιχμές με τον κ. Πολάκη να φωνάζει: «σκασμός Λαζαρίδη, τώρα μιλάω εγώ, δεν θα πετάγεσαι» και τον συνάδελφό του να φωνάζει: «έτρωγες μαύρα και μιλάς…άντε μπράβο».

«Αφού σηκώνεις το χέρι Λαζαρίδη θα ήθελα να απαντήσεις: το πτυχίο σου παό που είναι; Southeastern College, τι είναι αυτό και τι πτυχία δίνει;», είπε αρχικά ο κ. Πολάκης με τον κ. Λαζαρίδη ν’ απαντά: «βαθύ κράτος και σαπίλα είστε εσείς. Έχετε παραδεχθεί δημόσια ότι ως δήμαρχος είχατε διπλά βιβλία, ένα βιβλίο για τα μαύρα. Να μας εξηγήσετε από πού είναι αυτά τα μαύρα. Και τι τα κάνατε; Αυτή την αηδία που αναφέρατε εγώ έχω τελειώσει το εργαστήρι ελευθέρων σπουδών το college of southeastern Europe. Το πτυχίο μου υπάρχει μπορεί να σας το δείξω. Τελειώνει η πλάκα. Δείξτε μας τα βιβλία σας, που είναι τα λεφτά».

«Σκασμός Λαζαρίδη, σκασμός»

«Εγώ προκάλεσα τον κ. Λαζαρίδη να μας πει από που είναι το πτυχίο του δεν μου λέει, του είπα ποιο είναι το βαθύ κράτος και μου λέει ότι εγώ είμαι με τα μαύρα ταμεία. Να πας μια βόλτα στα Σφακιά, Λαζαρίδη και να δεις τι έκανα εγώ. Μουρμού, μουρμού. Να δεις τι έκανα εγώ ως δήμαρχος. Τότε που Σαμαράς και Βενιζέλος είχαν κατακρεουργήσει την ελληνική κοινωνία… Σκασμός Λαζαρίδη, σκασμός. Τώρα μιλάω εγώ δεν θα πετάγεσαι. Καθόλου δεν ζορίζομαι, εσύ ζορίζεσαι γιατί είσαι εδώ χωρίς πτυχίο» συμπλήρωσε.

Σε εκείνο το σημείο ο προεδρεύοντας, Γιώργος Λαμπρούλης προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα και να επαναφέρει την τάξη στην αίθουσα της Ολομέλειας δίνοντας τον λόγο στον επόμενο ομιλητή, ωστόσο ο διάλογος με τα «γαλλικά» των δύο συνεχίστηκε και εκτός μικροφώνου…

Πολάκης: Πες μας που είναι το πτυχίο σου Λαζαρίδη και μετά ξανατραγούδα. Γιατί αρκετά σας χαϊδέψαμε μερικούς που είστε χούλιγκαν χούλιγκαν. Από εδώ και πέρα τέλος.

Λαζαρίδης: Έτρωγες μαύρα και μιλάς, άντε μπράβο…

Πολάκης: Να πεις από που είναι το πτυχίο σου, αμόρφωτε.

Λαζαρίδης: Έλα τώρα.

Πολάκης: Αμόρφωτος είναι δεν κατάλαβα. Από εδώ και πέρα θα τα λέμε όλα. Τέλος η ανοχή….