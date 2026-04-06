Πως η φιλοσοφία ζωής της Λίντα βοήθησε τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ να ξεπεράσει τον χωρισμό του από τους Beatles
«Ελεύθερο πνεύμα» 06 Απριλίου 2026, 17:00

Πως η φιλοσοφία ζωής της Λίντα βοήθησε τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ να ξεπεράσει τον χωρισμό του από τους Beatles

Ο σταρ της μουσικής Πολ ΜακΚάρτνεϊ μίλησε για το πως η σύζυγός του Λίντα τον βοήθησε να διαχειριστεί τη διάλυση των Beatles το 1970

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Οι φήμες ότι κάτι δεν πήγαινε καλά ανάμεσα στα μέλη του κορυφαίου συγκροτήματος του πλανήτη, ακούγονταν έντονα στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Και ο θάνατος του μάνατζέρ τους Μπράιαν Επστάιν «βοήθησε» στο να χαθεί ο έλεγχος. Ωστόσο, το επίσημο τέλος των Beatles ήρθε στις 31 Δεκεμβρίου του 1970.

Ήταν τότε που ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ υπέβαλε αγωγή για τη λύση συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη του συγκροτήματος – μια δικαστική διαμάχη που ολοκληρώθηκε περίπου τέσσερα χρόνια αργότερα. Μια αγωγή που σόκαρε τον πλανήτη και έκανε χιλιάδες θαυμαστές να βάλουν τα κλάματα για το τέλος του γκρουπ που άλλαξε τον κόσμο της μουσικής.

Για δεκαετίες, το 83χρονο Σκαθάρι έμοιαζε στα μάτια των περισσότερων ως ο απόλυτος υπεύθυνος της διάλυσης των Beatles. Τα τελευταία χρόνια αυτή η θεωρία έχει ανατραπεί – φαίνεται πως οι Fab Four είχαν κάνει τον κύκλο τους. Και τώρα ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ μίλησε για πρώτη φορά πως διαχειρίστηκε αυτόν τον χωρισμό.

Όπως είπε στο ντοκιμαντέρ Paul McCartney: Man on the Run, η φιλοσοφία ζωής της πρώτης συζύγου του Λίντα (που «έφυγε» από τη ζωή το 1998) ήταν αυτή που τον βοήθησε να διαχειριστεί και να ξεπεράσει το τέλος των Beatles.

«Ήταν μια κατάσταση που ένιωθες να έχεις χάσει τη δουλειά σου και αυτό πάντα δημιουργεί ένα άγχος. Κι εγώ ήμουν συνεχώς ότι θα μου άρεσε να κάνω αυτό και να κάνω το άλλο, αλλά δεν μπορώ. Τότε η Λίντα μου είπε απλά ‘επιτρέπεται’. Ξαφνικά ένα βάρος έφυγε από πάνω μου. Ναι, επιτρέπεται να νιώθω έτσι» είπε ο ΜακΚάρτνεϊ στον σκηνοθέτη Μόργκαν Νέβιλ.

Ο σταρ της μουσικής τόνισε πως το ελεύθερο πνεύμα της Λίντα τον βοήθησε πάρα πολύ στη ζωή του και στον τρόπο σκέψης του. «Της άρεσε το ροκ και δεν είχε πρόβλημα να το σκάσει από το σπίτι της και να πάει με έναν τύπο βόλτα. Αυτή η ελευθερία που είχε στον τρόπο σκέψης της, με βοήθησε πάρα πολύ».

Ο Πολ και η Λίντα γνωρίστηκαν το 1967 κατά την διάρκεια μιας συναυλίας του Τζόρτζι Φέιμ στο κλαμπ the Bag O’Nails. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να βγαίνουν και δύο χρόνια αργότερα θα παντρευτούν.

Μετά τη διάλυση των Beatles, η Λίντα θα γίνει μόνιμο μέλος των Wings, παίζοντας πλήκτρα και κάνοντας δεύτερα φωνητικά. Οι δυο τους θα αποκτήσουν τρία παιδιά – τη Μαίρη, τη Στέλλα και τον Τζέιμς. Έμειναν μαζί για 30 χρόνια, έως τον θάνατο της Λίντα το 1998 μετά από μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

* Κεντρική φωτογραφία: Britannica

Βιομηχανία: Ισχνό πακέτο μέτρων για το ενεργειακό κόστος

Βιομηχανία: Ισχνό πακέτο μέτρων για το ενεργειακό κόστος

Ισραηλινή επίθεση σε πετροχημικές εγκαταστάσεις στο Ιράν

Ισραηλινή επίθεση σε πετροχημικές εγκαταστάσεις στο Ιράν

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν είναι πλέον το πρόσωπο της στιγμής -κι αυτό τον κάνει καλύτερο ηθοποιό
Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καλώς ήρθατε στο Frollywood: Οι μεγάλοι αστέρες εγκαταλείπουν το Χόλιγουντ για τη Γαλλία
Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λίβανος: Παρέμβαση της UNESCO για 39 μνημεία
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τζέφρι Ευγενίδης: Η ιστορία του ανεκπλήρωτου έρωτά μου με τον Τζ. Φ. Κένεντι Τζούνιορ
Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο ερωτικός δεσμός του Χίτλερ με τον αγαπημένο του αρχιτέκτονα, Άλμπερτ Σπέερ
Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι «αόρατες» γυναίκες της Σχολής της Φρανκφούρτης
Μελίσα Γκίλμπερτ – Γνώριζε ότι ο σύζυγός της κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση πριν τον γάμο
Να προσέλθουν οι κατηγορούμενοι στη δίκη για τα Τέμπη ζήτησαν συγγενείς – Το Δημόσιο θα υποστηρίξει την κατηγορία
Το Betsson Trophy Tour έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη!
Να δει το «αύριο» και όχι το «σήμερα»
Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Φάμελλος: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα «λανθασμένο συμβάν» αλλά το αποτέλεσμα ενός σχεδίου
ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του
LIVE: Λέτσε – Αταλάντα
Οδηγός επιβίωσης σε έναν αβέβαιο κόσμο: Η λίστα με τα τρόφιμα που πρέπει να αρχίσουμε να αποθηκεύουμε
Πέρκα στη Βουλή: Δεν μιλάμε για «παθογένειες» – Μιλάμε για καθεστώς, για ανεξέλεγκτη εξουσία
Περέιρα – Γιαζίτσι: Εκείνος και εκείνος
Η νοσταλγία γίνεται μόδα: Οι 5 retro φανέλες της La Liga που κατακτούν το σήμερα
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

