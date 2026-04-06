Πως η φιλοσοφία ζωής της Λίντα βοήθησε τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ να ξεπεράσει τον χωρισμό του από τους Beatles

Οι φήμες ότι κάτι δεν πήγαινε καλά ανάμεσα στα μέλη του κορυφαίου συγκροτήματος του πλανήτη, ακούγονταν έντονα στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Και ο θάνατος του μάνατζέρ τους Μπράιαν Επστάιν «βοήθησε» στο να χαθεί ο έλεγχος. Ωστόσο, το επίσημο τέλος των Beatles ήρθε στις 31 Δεκεμβρίου του 1970.

Ήταν τότε που ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ υπέβαλε αγωγή για τη λύση συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη του συγκροτήματος – μια δικαστική διαμάχη που ολοκληρώθηκε περίπου τέσσερα χρόνια αργότερα. Μια αγωγή που σόκαρε τον πλανήτη και έκανε χιλιάδες θαυμαστές να βάλουν τα κλάματα για το τέλος του γκρουπ που άλλαξε τον κόσμο της μουσικής.

Για δεκαετίες, το 83χρονο Σκαθάρι έμοιαζε στα μάτια των περισσότερων ως ο απόλυτος υπεύθυνος της διάλυσης των Beatles. Τα τελευταία χρόνια αυτή η θεωρία έχει ανατραπεί – φαίνεται πως οι Fab Four είχαν κάνει τον κύκλο τους. Και τώρα ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ μίλησε για πρώτη φορά πως διαχειρίστηκε αυτόν τον χωρισμό.

Όπως είπε στο ντοκιμαντέρ Paul McCartney: Man on the Run, η φιλοσοφία ζωής της πρώτης συζύγου του Λίντα (που «έφυγε» από τη ζωή το 1998) ήταν αυτή που τον βοήθησε να διαχειριστεί και να ξεπεράσει το τέλος των Beatles.

«Ήταν μια κατάσταση που ένιωθες να έχεις χάσει τη δουλειά σου και αυτό πάντα δημιουργεί ένα άγχος. Κι εγώ ήμουν συνεχώς ότι θα μου άρεσε να κάνω αυτό και να κάνω το άλλο, αλλά δεν μπορώ. Τότε η Λίντα μου είπε απλά ‘επιτρέπεται’. Ξαφνικά ένα βάρος έφυγε από πάνω μου. Ναι, επιτρέπεται να νιώθω έτσι» είπε ο ΜακΚάρτνεϊ στον σκηνοθέτη Μόργκαν Νέβιλ.

Ο σταρ της μουσικής τόνισε πως το ελεύθερο πνεύμα της Λίντα τον βοήθησε πάρα πολύ στη ζωή του και στον τρόπο σκέψης του. «Της άρεσε το ροκ και δεν είχε πρόβλημα να το σκάσει από το σπίτι της και να πάει με έναν τύπο βόλτα. Αυτή η ελευθερία που είχε στον τρόπο σκέψης της, με βοήθησε πάρα πολύ».

Ο Πολ και η Λίντα γνωρίστηκαν το 1967 κατά την διάρκεια μιας συναυλίας του Τζόρτζι Φέιμ στο κλαμπ the Bag O’Nails. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να βγαίνουν και δύο χρόνια αργότερα θα παντρευτούν.

Μετά τη διάλυση των Beatles, η Λίντα θα γίνει μόνιμο μέλος των Wings, παίζοντας πλήκτρα και κάνοντας δεύτερα φωνητικά. Οι δυο τους θα αποκτήσουν τρία παιδιά – τη Μαίρη, τη Στέλλα και τον Τζέιμς. Έμειναν μαζί για 30 χρόνια, έως τον θάνατο της Λίντα το 1998 μετά από μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

* Κεντρική φωτογραφία: Britannica