Ο Τζαφάρ Τζάκσον δεν είχε αποκαλύψει για έναν ολόκληρο χρόνο στην οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένης και της μητέρας του, ότι επιλέχτηκε για τον ρόλο του θείου του, Μάικλ Τζάκσον, στην επερχόμενη βιογραφική ταινία για τη ζωή του ποπ σταρ.

Ο Τζαφάρ, ο νεαρός ανιψιός του ποπ σταρ που πέθανε σε ηλικία 50 ετών το 2009, έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο υποδυόμενος τον εκλιπόντα θείο του στη βιογραφική ταινία που «Michael» σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά.

«Κανείς στην οικογένειά μου δεν το ήξερε»

Όταν ο Τζαφάρ Τζάκσον κάθισε μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του Μάιλς Τέλερ, ο οποίος υποδύεται τον μάνατζερ του Τζάκσον, Τζον Μπράνκα, στην ταινία, για μια συζήτηση στο περιοδικό Interview, ο Τέλερ, σημείωσε ότι η τελευταία φορά που είδε τον Τζαφάρ ήταν όταν υποδέχτηκαν τη μητέρα του, Αλεχάντρα, για να δουν ολοκληρωμένο το «Michael» για πρώτη φορά.

«Ήρθε στο πλατό μια φορά, αλλά δεν ήξερε τι να περιμένει», είπε ο Τζαφάρ. «Ακόμη και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, δεν της το είπα για έναν ολόκληρο χρόνο».

«Τι εννοείς; Όταν κλείσατε το ρόλο, δεν της το είπες;», ρώτησε ο Τέλερ.

«Όχι. Κανείς στην οικογένειά μου δεν το ήξερε για ένα ολόκληρο χρόνο. Το κράτησα μυστικό μέχρι να νιώσω αρκετά άνετα για να το μοιραστώ», απάντησε ο Τζαφάρ. «Αλλά όταν η μαμά μου το είδε στην οθόνη, την συγκλόνισε. Ήταν πολύ συγκινητικό για εκείνη».

Ο Τζαφάρ είναι γιος του Ζερμαίν Τζάκσον ενός από τους αδελφούς του Μάικλ και μέλους των Jackson 5. Ο Τζερμέιν, 71 ετών, ήταν παντρεμένος με τη μητέρα του Τζαφάρ από το 1995 έως το 2003.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε στον συμπρωταγωνιστή του ότι το να δει την ταινία «ήταν περίεργο» για τη μητέρα του, σημειώνοντας ότι είναι «πολύ προστατευτική απέναντί μου, γνωρίζοντας τι θα ακολουθήσει».

«Ο πατέρας μου δεν την έχει δει ακόμα, και ανυπομονώ για αυτό», πρόσθεσε.

«Πέρασε τόσο γρήγορα»

Εκτός από τον Τέλερ και τον Τζααφάρ, η ταινία «Michael» διαθέτει επίσης ένα καστ που περιλαμβάνει τον Κόλμαν Ντομίνγκο ως τον πατέρα και μάνατζερ του Μάικλ, Τζο, τη Νία Λονγκ ως τη μητέρα του Μάικλ, Κάθριν, και την Κατ Γκράχαμ ως Νταϊάνα Ρος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το περιοδικό Interview, ο Τέλερ ζήτησε επίσης από τον Τζαφάρ να περιγράψει τα συναισθήματά του όταν είδε για πρώτη φορά την ολοκληρωμένη ταινία.

«Πριν την δω, σκεφτόμουν ότι πρέπει να την παρακολουθήσω χωρίς να κρίνω», είπε ο ηθοποιός, γελώντας.

«Μόλις άρχισε, ήταν μια εντελώς διαφορετική εμπειρία από ό,τι περίμενα. Πέρασε τόσο γρήγορα. Σκέφτηκα: ‘Περίμενε, αυτό ήταν;’», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: People