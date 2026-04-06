Μια ματιά στο ακόμη πιο επικίνδυνο σίκουελ του «Peaky Blinders»

Το Netflix δημοσίευσε τις πρώτες εικόνες από την πολυαναμενόμενη συνέχεια της σειράς «Peaky Blinders», η οποία δεν έχει ακόμη τίτλο, με πρωταγωνιστή τον Τζέιμι Μπελ.

Ο Μπελ θα υποδυθεί τον Ντουκ Σέλμπι, τον γιο του Τόμας Σέλμπι, τον οποίο ενσαρκώνει ο Κίλιαν Μέρφι.

Στην ταινία «Peaky Blinders: The Immortal Man», η οποία κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα, τον ρόλο του Ντουκ είχε αναλάβει ο Μπάρι Κίογκαν. Ωστόσο, όπως ακριβώς συμβαίνει και στους άνομους δρόμους που περπατούν οι Blinders, έτσι και στη ζωή, τα πράγματα αλλάζουν σε χρόνο ντετέ.

Η νέα σειρά θα διαδραματίζεται δέκα χρόνια μετά τα γεγονότα του «The Immortal Man» και θα ακολουθεί τη νέα γενιά της οικογένειας Σέλμπι που καταπιάνεται με κάθε λογής βρωμοδουλειά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950.

«Σε αυτή τη νέα εποχή των Peaky Blinders, μια δεκαετία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο αγώνας για την ανοικοδόμηση του Μπέρμιγχαμ μετατρέπεται σε μια σκληρή μάχη μυθικών διαστάσεων. Πρόκειται για μια πόλη με άνευ προηγουμένου ευκαιρίες και κινδύνους. Στο αιματοβαμμένο κέντρο της βρίσκεται ο Ντουκ Σέλμπι: μεγαλύτερος, σοφότερος, πιο φιλόδοξος και σίγουρα πιο επικίνδυνος», αναφέρει η επίσημη περιγραφή της σειράς.

Δύο σεζόν της νέας σειράς, η καθεμία από έξι επεισόδια, που γυρίζονται αυτή τη στιγμή στο Μπέρμιγχαμ, θα προβληθούν στο Netflix και στο BBC, όπως αναφέρει το Variety.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνουμε μια νέα εποχή για το Peaky Blinders, μεταφέροντας την ιστορία στο μεταπολεμικό Μπέρμιγχαμ των αρχών της δεκαετίας του ’50», δήλωσε ο δημιουργός και σεναριογράφος του «Peaky Blinders», Στίβεν Νάιτ.

«Είμαστε απίστευτα τυχεροί που ο Τζέιμι Μπελ αναλαμβάνει τον ρόλο του μεγαλύτερου γιου του Τόμι Σέλμπι, του Ντουκ, και που ο καταπληκτικός Τσάρλι Χίτον ηγείται επίσης του καστ. Θα ακολουθήσουν κι άλλες συναρπαστικές ανακοινώσεις για το καστ, και το Peaky είναι και πάλι στο δρόμο».

*Με πληροφορίες από: People