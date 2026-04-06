Τρίτη 07 Απριλίου 2026
H εύθραυστη μητέρα μου, η Όντρεϊ – Η απόπειρα αυτοκτονίας, οι ναζί γονείς και οι πόλεμοι
Stories 06 Απριλίου 2026, 22:45

H εύθραυστη μητέρα μου, η Όντρεϊ – Η απόπειρα αυτοκτονίας, οι ναζί γονείς και οι πόλεμοι

«Αν η Όντρεϊ Χέπμπορν ήταν θύμα της πληγωμένης καρδιάς, της απιστίας, τότε αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα» γράφει ο γιος της

Λουκάς Καρνής
Meal prep για πραγματικές ζωές: Τι κάνουμε τις μέρες που όλα μοιάζουν «βουνό»

Σύμβολο άσπιλης κομψότητας, βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και αφοσιωμένη ακτιβίστρια, η Όντρεϊ Χέπμπορν υπήρξε το απόλυτο σύμβολο του αριστοκρατικού Χόλιγουντ και μια σταρ που το πρόσωπό της κοσμεί ακόμα και σήμερα εκατομμύρια αντικείμενα παγκοσμίως.

Ωστόσο, πίσω από τα διαμάντια του οίκου Tiffany’s και τις δημιουργίες του Givenchy, κρυβόταν μια ζωή γεμάτη τραύματα, πείνα και προσωπικές ήττες, τις οποίες ο γιος της, Σον Χέπμπορν Φερέρ, φέρνει στο φως στην αφοπλιστικά ειλικρινή βιογραφία Intimate Audrey: The Authorised Biography.

Μεγαλώνοντας στην Ελβετία και τη Ρώμη, ο Σον Χέπμπορν Φερέρ δεν ένιωσε ποτέ ότι ήταν γιος μιας κινηματογραφικής σταρ, παρά το γεγονός ότι η μητέρα του ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ.

«Η ζωή της ξεκίνησε με έναν πόλεμο και τελείωσε με έναν πόλεμο, από την κατεχόμενη Ολλανδία μέχρι τη Σομαλία»

Άλλωστε δεν θα το επέτρεπε και η ίδια να συμβεί κάτι τέτοιο. Όπως εξηγεί ο Χέπμπορν Φερέρ, οι προτεραιότητες της μητέρας του ήταν πάντα γειωμένες στην πραγματικότητα.

«Συνειδητοποίησε ότι η ζωή είναι μικρή, άστατη και ευαίσθητη – και δεν μπορείς να θέλεις οικογένεια και μετά, όταν αυτή έρθει, να μην προσπαθήσεις με όλες σου τις δυνάμεις να τη στηρίξεις», λέει στον Guardian.

Ακόμη και όταν η φήμη της έφτασε σε δυσθεώρητα ύψη, εκείνη επέλεγε να χρεώσει την επιτυχία της στους σκηνοθέτες και τους συμπρωταγωνιστές της, πιστή σε αυτή τη σπάνια μετριοπάθεια πουτ κουβαλούσε.

Σήμερα, ο Σον έχει αναλάβει το δύσκολο έργο της διατήρησης της κληρονομιάς της, κάτι που απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση για την αποτροπή της εμπορευματοποίησης της εικόνας της από καιροσκόπους.

Παρομοιάζει τη διαχείριση του ονόματος «Χέπμπορν» με ένα πολυτελές αυτοκίνητο που απαιτεί ειδικές γνώσεις.

«Η Όντρεϊ Χέπμπορν είναι σαν εκείνη τη Φερράρι που απαιτεί να περάσεις από ένα σεμινάριο οδήγησης το Σαββατοκύριακο πριν σου επιτρέψουμε να την αποκτήσεις. Γιατί διαφορετικά, θα την τρακάρεις, αν δεν καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί», δηλώνει με έμφαση.

Ο γιος της Χέπμπορν χαρακτηρίζει τη μητέρας του ως την απόλυτη σταρ προτού η τεχνολογία αλλάξει τα πάντα. «Σε έναν κόσμο τεχνητής νοημοσύνης, εκείνη ήταν η αυθεντική αναλογική. Δεν υπήρχε τίποτα ψηφιακό, προετοιμασμένο ή μελετημένο» λέει.

Η βιογραφία με τίτλο Intimate Audrey αναδεικνύει μια σκληρή αλήθεια για τη σταρ και ακτιβίστρια. «Η ζωή της μητέρας μου ξεκινά με πόλεμο και τελειώνει με πόλεμο» λέει.

«Νομίζω δεν συμβιβάστηκε ποτέ με το γεγονός πως οι γονείς της ήταν φασίστες, οπαδοί του Χίτλερ. Απλά αποδέχτηκε ποιοί ήταν και προχώρησε»

Από τις παιδικές της αναμνήσεις στην κατεχόμενη Ολλανδία, όπου επιβίωσε τρώγοντας βολβούς τουλίπας και είδε Εβραίους να οδηγούνται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, μέχρι την τελευταία της ανθρωπιστική αποστολή στη Σομαλία το 1992, η Χέπμπορν ήταν μια γυναίκα σφυρηλατημένη από την κρίση.

Ο Σον θυμάται εκείνες τις τελευταίες στιγμές στη Σομαλία, λίγο πριν τον θάνατό της από καρκίνο. «Άρχισα να τη βλέπω καταπονημένη και εξαντλημένη, αλλά εκ των υστέρων, οι γιατροί μας είπαν ότι η ασθένεια αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου».

Μια από τις πιο σκοτεινές πτυχές της ζωής της Όντρεϊ ήταν η υποστήριξη των γονιών της προς τον φασισμό προπολεμικά, φτάνοντας στο σημείο να φωτογραφηθούν με τον Αδόλφο Χίτλερ.

Ο Σον εξηγεί πώς η μητέρα του διαχειρίστηκε αυτό το βάρος με δύναμη και σοφία. «Δεν νομίζω ότι συμβιβάστηκε ποτέ, καθόλου με αυτό. Νομίζω ότι απλά αποδέχτηκε το ποιοι ήταν. Πήρε ό,τι μπορούσε και έκανε το σωστό».

Η εμπειρία της κατοχής άλλωστε ήταν εκείνη που τη μετέτρεψε σε μια παθιασμένη πρέσβειρα της UNICEF, καθώς «έδωσε τη ζωή της για το όνειρο μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς».

Στην προσπάθειά του να δείξει την ανθρώπινη πλευρά της, ο Σον δεν διστάζει να αναφερθεί στις αποτυχίες των ανδρών που πέρασαν από τη ζωή της, ιδιαίτερα του δεύτερου συζύγου της, Αντρέα Ντότι.

Ο Σον, πρωτότοκος της οικογένειας από τον γάμο της με τον Μελ Φερέρ, παραδέχεται ότι βασανίστηκε για το αν έπρεπε να αποκαλύψει τις απιστίες του πατριού του.

«Πραγματικά έτριβα τα χέρια μου από αγωνία για το αν έπρεπε να μιλήσω για αυτό ή όχι. Αισθάνομαι από τη μία πλευρά ότι προδίδω κάποιον που δεν θα μιλούσε ποτέ για αυτό, και από την άλλη πλευρά, στέκομαι στο πλευρό των γυναικών» λέει.

Η κατάρρευση του δεύτερου γάμου της την οδήγησε σε απόπειρα αυτοκτονίας, μια υπενθύμιση ότι η λάμψη δεν προστατεύει κανέναν από τον πόνο μιας πληγωμένης καρδιάς

Η κατάρρευση εκείνου του γάμου την οδήγησε σε απόπειρα αυτοκτονίας, μια υπενθύμιση ότι η λάμψη δεν προστατεύει από τον πόνο. «Επιτρέψτε μου να σας πω, αν η Όντρεϊ Χέπμπορν μπορεί να υποφέρει από την απιστία, τότε μπορεί να συμβεί στον καθένα», λέει ο Σον.

Για τον Σον Χέπμπορν Φερέρ, ο στόχος αυτής της βιογραφίας είναι να προσγειώσει το μύθο της μητέρας του, να τη «φέρει πίσω στη γη».

«Μια κληρονομιά που μετατρέπεται σε θρύλο σε ανυψώνει ξανά και ξανά, σε κάνει ένα μπαλόνι», λέει.

«Προσπαθώ να την προσγειώσω. Δεν μπορώ ποτέ να κλονίσω το δημιουργικό έργο, την κομψότητα, το ανθρωπιστικό έργο. Αυτά είναι εδώ για να μείνουν. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δώσουμε βάθος σε μια ανάμνηση, γιατί σημαίνει ότι μπορείς να έχεις μια μετρημένη επιτυχία και παρόλα αυτά να παραμένεις ένας πραγματικός άνθρωπος. Ήταν ένας κανονικός, πραγματικός άνθρωπος. Αυτός είναι ο λόγος που το έκανα».

Το Intimate Audrey: The Authorised Biography κυκλοφορεί στις 9 Απριλίου από τον εκδοτικό HarperNonFiction.

Economy
Κατοικία: Πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ για τις δαπάνες στέγασης

Meal prep για πραγματικές ζωές: Τι κάνουμε τις μέρες που όλα μοιάζουν «βουνό»

HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Ο Τσαζ Παλμιντέρι ήθελε να γίνει ηθοποιός και όχι γκάνγκστερ
Άνομοι δρόμοι 06.04.26

Ο Τσαζ Παλμιντέρι έγραψε το σενάριο της ταινίας «Ιστορίες του Μπρονξ» (1993) αντλώντας έμπνευση από τα παιδικά του χρόνια, τα οποία πέρασε στις φτωχογειτονιές που η παρανομία είναι μονόδρομος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δούκας του Κεντ – Πλέιμποϊ, χρήστης μορφίνης, επαφές με Ναζί κι ένας μυστήριος θάνατος
Κουβάρι 06.04.26

Ο μικρότερος αδελφός του Γεωργίου VI πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1942. Ποιος ήταν ο σκοπός της πτήσης, ποιοι οι πραγματικά επιβάτες; Υπήρχε ερωμένη στο αεροσκάφος; Ένα νέο ντοκιμαντέρ του Channel 5 δίνει απαντήσεις.

Έφη Αλεβίζου
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν είναι πλέον το πρόσωπο της στιγμής -κι αυτό τον κάνει καλύτερο ηθοποιό
Ωρίμανση 05.04.26

«Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, εισέρχεται στην τρίτη φάση της καριέρας του, η οποία είναι πολύ πιο περίπλοκη και ενδιαφέρουσα από ό,τι πιστεύεται» γράφει ο Xan Brooks στον Independent.

Έφη Αλεβίζου
Καλώς ήρθατε στο Frollywood: Οι μεγάλοι αστέρες εγκαταλείπουν το Χόλιγουντ για τη Γαλλία
Cine-μετανάστες 05.04.26

Η γέννηση του «Frollywood», όπως αποκάλεσε η εφημερίδα Le Monde την αμερικανική κινηματογραφική σκηνή στη γαλλική πρωτεύουσα, ήταν εν μέρει μια αντίδραση στις επιθέσεις που θεωρήθηκε ότι εξαπέλυσε ο Πρόεδρος Τραμπ κατά των καλλιτεχνικών ελευθεριών.

Έφη Αλεβίζου
Τζέφρι Ευγενίδης: Η ιστορία του ανεκπλήρωτου έρωτά μου με τον Τζ. Φ. Κένεντι Τζούνιορ
Εξομολόγηση 05.04.26

«Δε γνώριζα τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ πολύ καλά ούτε για πολύ καιρό, αλλά αρκετά ώστε να νιώσω τη βαρυτική έλξη που ασκούσε, σαν ένα τεράστιο φεγγάρι» γράφει ο συγγραφέας στο New Yorker.

Έφη Αλεβίζου
Ποιος δολοφόνησε τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ; Πέντε θεωρίες συνωμοσίας αρνούνται να πεθάνουν
Σαν σήμερα 04.04.26

Σχεδόν έξι δεκαετίες μετά τον πυροβολισμό στο μπαλκόνι του μοτέλ Λορέιν, οι σκιές γύρω από τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ παραμένουν πιο πυκνές από ποτέ

Λουκάς Καρνής
Εδώ ο κόσμος χάνεται – Ποιος νοιάζεται πραγματικά για το ταξίδι στη Σελήνη το 2026;
«Κανένα νόημα» 04.04.26

Η NASA ξεκίνησε την πρωτοποριακή αποστολή Artemis II, αλλά η ανταπόκριση είναι υποτονική – μήπως ο διαστημικός τομέας έχει επισκιάσει από τις κρίσεις που πλήττουν τη Γη, ή μήπως έχουμε χάσει την αίσθηση του θαυμασμού;

Έφη Αλεβίζου
Ο ερωτικός δεσμός του Χίτλερ με τον αγαπημένο του αρχιτέκτονα, Άλμπερτ Σπέερ
Βιβλίο 04.04.26

Στο μυθιστόρημά του «Είσαι ο ανεκπλήρωτος έρωτας του Φύρερ», ο Ζαν-Νοέλ Ορένγκο εξερευνά την ασυνήθιστη, ομοερωτική σχέση μεταξύ των δύο ανδρών, του Χίτλερ και του Σπέερ.

Έφη Αλεβίζου
Από ξένος ανταποκριτής, οδηγός ταξί – «Κάποτε μου έδιναν συνεντεύξεις πρωθυπουργοί…»
Άλλος κόσμος 04.04.26

Ο Αμερικανός ανταποκριτής Στηβ Σέρερ έπαιρνε συνεντεύξεις από πρωθυπουργούς και διευθύνοντες συμβούλους και κάλυπτε ανθρωπιστικές καταστροφές για ΜΜΕ με παγκόσμια εμβέλεια. Σήμερα βλέπει την σκληρή πραγματικότητα στην εργασία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Σύνθετες, επικίνδυνες, ερωτικές: Οι παλιές ιστορίες πίσω από τις σύγχρονες νεράιδες
Fae romantasy 02.04.26

Από επικίνδυνες και απρόβλεπτες μορφές της λαϊκής παράδοσης, οι νεράιδες μετατράπηκαν σε χαριτωμένες φιγούρες – χωρίς όμως να χάσουν πλήρως τη σκοτεινή τους πλευρά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Σπαρακτικές εικόνες από τη Γάζα: Παιδιά παίζουν «κηδεία» στα χαλάσματα
Bίντεο 01.04.26

Ένα βίντεο από τη Γάζα, όπου παιδιά παίζουν «κηδεία» με μια κούκλα σε καταυλισμό εκτοπισμένων, αποτυπώνει με σκληρό τρόπο πώς ο πόλεμος διαμορφώνει την παιδική ηλικία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιράν: Σε «αδιέξοδο» βρίσκεται ο «ανισσόροπος» Τραμπ – «Καμία επίπτωση» από τις «ανυπόστατες απειλές του»
Απάντηση Ιράν 07.04.26

Το Ιράν απαντά στην «αλαζονική ρητορική» του Τραμπ, τον οποίο χαρακτηρίζει «ανισόρροπο», επισημαίνοντας ότι οι «ανυπόστατες απειλές του» δεν έχουν την παραμικρή «επίπτωση» στις επιχειρήσεις του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών προτείνει το Κίεβο στη Μόσχα
Πρόταση 07.04.26

«Εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα στον ενεργειακό μας τομέα, θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το ίδιο» δηλώνει ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η πρόταση έχει κοινοποιηθεί στη Μόσχα.

Σύνταξη
Ισραήλ: Αυτόματη θανατική ποινή στους συλληφθέντες για τρομοκρατία Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης
Ιταμάρ Μπν-Γκβιρ 07.04.26

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι καταδικασθέντες ως τρομοκράτες από την Δυτική Όχθη θα τιμωρούνται αυτόματα με τη θανατική ποινή, με δικαίωμα ένστασης. Από άλλες περιοχές θα ισχύει θανατική ποινή ή ισόβια

Σύνταξη
Ο Τζαφάρ Τζάκσον για τον «μυστικό» ρόλο του ως Μάικλ Τζάκσον
«Michael» 06.04.26

Ο Τζαφάρ Τζάκσον, ο νεαρός ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο υποδυόμενος τον εκλιπόντα θείο του στην ταινία «Michael».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65
Ελλάδα 06.04.26

Απογοητευμένοι οι αγρότες στην Καρδίτσα από τις κυβερνητικές εξαγγελίες προσανατολίζονται σε συμβολικές κινητοποιήσεις μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα αναδεικνύοντας τα «καυτά» προβλήματα που συνεχίζουν να ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Σύνταξη
Φέτα: Η διαμάχη για τα Π.Ο.Π. προϊόντα επιδεινώνει τους δεσμούς των ΗΠΑ με την Ευρώπη
Οικονομικές Ειδήσεις 06.04.26

Η διαμάχη για την φέτα και τις Π.Ο.Π. ονομασίες των ευρωπαϊκών τυριών κλιμακώνεται, μετατρέποντας τα τρόφιμα σε πεδίο εμπορικής σύγκρουσης ΗΠΑ–ΕΕ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Το κίνητρο που ψάχνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Άρης του Σιάο
Μπάσκετ 06.04.26

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε πως θα γυρίσει στους πάγκους μόνο αν βρει το κατάλληλο κίνητρο και ο Άρης Betsson του Ρίτσαρντ Σιάο δείχνει ικανός να του το προσφέρει στο προσεχές μέλλον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση χωριών βόρεια του ποταμού Λιτάνι – Καταγγελίες για εθνοκάθαρση στον Λίβανο
Καταστροφή υποδομών 06.04.26

Παρότι το Ισραήλ έχει δηλώσει πως θα καταλάβει όλο τον νότιο Λίβανο έως τον ποταμό Λιτάνι, μετά την σθεναρή αντίσταση της Χεζμπολάχ διέταξε την εκκένωση χωριών και βόρεια του ποταμού.

Σύνταξη
Άρση ασυλίας ζητά η Παπακώστα και δηλώνει πως δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές υπό προϋποθέσεις
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Άρση ασυλίας ζητά με δήλωσή της η βουλεύτρια της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα που ελέγχεται για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 2 δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές «εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας».

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Η λέξη «συγκάλυψη» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση λένε 7 στους 10 – Χάνει έδαφος η ΝΔ από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 06.04.26

Απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη δημοσκόπηση μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ 2. Δεύτερο κόμμα οι αναποφάσιστοι. Δυσμενείς σχεδόν όλοι οι ποιοτικοί δείκτες. «Συγκάλυψη» η πρώτη λέξη που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση.

Σύνταξη
Ευρώπη: Αυτά είναι τα κορυφαία καλοκαιρινά σποτ που επιλέγουν οι τουρίστες – Η Ελλάδα δεν λείπει από την λίστα
Ευρώπη 06.04.26

Πολλοί σκέφτονται τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία όταν κλείνουν τον ιδανικό καλοκαιρινό προορισμό τους στην Ευρώπη. Ωστόσο, νέα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια νέα χώρα στο προσκήνιο

Σύνταξη
Σε πανικό ο Παύλος Μαρινάκης επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα για τις παλινωδίες του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Αγωνιώδη προσπάθεια να υπερασπιστεί την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για τον «πολιτικό απατεώνα».

Σύνταξη
Γιουβέντους – Τζένοα 2-0: Οι «Μπιανκονέρι» παραμένουν σε απόσταση «βολής» από την 4άδα
Ποδόσφαιρο 06.04.26

«Ζωντανή» για την 4άδα που οδηγεί στη League Phase του Champions League η Γιουβέντους, μετά το 2-0 επί της Τζένοα στο Τορίνο, καθώς πλησίασε στο -1 από την 4η Κόμο και επτά αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

