Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΘ’)
Literature 06 Απριλίου 2026, 09:35

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ξεχωριστό ενδιαφέρον όσον αφορά τον Παναθηναϊκό παρουσιάζει η παρεκβατική αναφορά του Ισοκράτη στον ομηρικό Αγαμέμνονα, ο οποίος επαινείται για τις αρετές του –προπάντων για τη φρόνησή του και το ενωτικό πνεύμα του– και παρουσιάζεται ως σύμβολο της πανελλήνιας ιδέας. Και τούτο, διότι εκείνος, ο μόνος που κρίθηκε άξιος να γίνει αρχιστράτηγος όλης της Ελλάδας, δεν έβλαψε καμία ελληνική πόλη, αποκατέστησε την ομόνοια μεταξύ των Ελλήνων, συγκρότησε στρατό και τον οδήγησε εναντίον των βαρβάρων. Επιπλέον, ο Αγαμέμνων ήταν αυτός που κατάφερε να πείσει τους άλλους βασιλιάδες να τεθούν υπό τις διαταγές του, πολεμώντας και κινδυνεύοντας όχι προς υπεράσπιση της ιδιαίτερης πατρίδας και βασιλείας τους, αλλά για να μην υποφέρει η Ελλάδα από τους βαρβάρους.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του πολιτεύματος, ο Ισοκράτης επαινεί τους μεγαλοφυείς προγόνους του, οι οποίοι παρέλαβαν τη διακυβέρνηση της πόλης από τον Θησέα και επέλεξαν εκείνο το πολιτειακό καθεστώς που κατά γενική ομολογία εξασφαλίζει ισότητα και δικαιοσύνη περισσότερο από κάθε άλλο, ταυτόχρονα δε είναι το πιο ωφέλιμο για όλους και το πιο ευχάριστο για όσους το εφαρμόζουν. Εγκαθίδρυσαν δηλαδή δημοκρατία, και μάλιστα όχι μια δημοκρατία που λειτουργεί στην τύχη και θεωρεί την ασυδοσία ελευθερία και τη δυνατότητα να κάνει κανείς ό,τι θέλει ευδαιμονία, αλλά μια δημοκρατία μετριοπαθή, που κατακρίνει τέτοιου είδους ακρότητες και χρησιμοποιεί τους άριστους πολίτες.

Το τελευταίο τμήμα του Παναθηναϊκού είναι αφιερωμένο στην αντιπαράθεση του Ισοκράτη με έναν προσκεκλημένο από τον ίδιον παλαιό μαθητή του, ο οποίος είχε αναμιχθεί στην πολιτική επί ολιγαρχίας και είχε την τάση να επαινεί τους Λακεδαιμονίους. Ο τελευταίος, σαφώς διαπνεόμενος από φιλικά αισθήματα για τους Λάκωνες, διατείνεται ότι αυτοί επινόησαν τις καλύτερες ασχολίες και τις ωραιότερες αρχές (γυμναστικές ασκήσεις, ανδρεία, ομόνοια, πειθαρχία), γι’ αυτό και αξίζει να τους χρωστούν ευγνωμοσύνη όλοι ανεξαιρέτως οι Έλληνες.

Στον επίλογο του Παναθηναϊκού ο Ισοκράτης υποστηρίζει ότι οι λόγοι που έχουν διδακτικό χαρακτήρα και είναι γραμμένοι σύμφωνα με τους κανόνες της ρητορικής τέχνης είναι σημαντικότεροι από εκείνους που έχουν γραφεί για επίδειξη ή για τα δικαστήρια. Το ίδιο ισχύει –συμπληρώνει– και για τους λόγους που στοχεύουν στην αλήθεια σε σύγκριση με εκείνους που επιδιώκουν να παραπλανήσουν τους ακροατές, αλλά και για τους λόγους που επικρίνουν τα σφάλματα και νουθετούν σε σχέση με όσους λέγονται προς ηδονήν και ευχαρίστηση των ακροατών.

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, έκδοση του «Παναθηναϊκού» του Ισοκράτη (εισαγωγή – μετάφραση – σημειώσεις Κ. Θ. Αραπόπουλου, εκδόσεις «Πάπυρος»).

Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Ταχυπαλμία εξαιτίας του άγχους: 5 τρόποι για να ανακτήσετε τον έλεγχο

Άμεση κατάπαυση πυρός – Τι περιλαμβάνει η «Συμφωνία Ισλαμαμπάντ»

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΑ’)
Ο Αριστοτέλης έπλασε αρκετές νέες, αποκλειστικά δικές του λέξεις, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι απέφυγε να χρησιμοποιήσει και υφιστάμενες λέξεις με νέα σημασία

Κατά το σκεπτικό του Πλάτωνος, η «ψυχή» διοικεί το σώμα και αποτελεί ένα μείγμα από τρία συστατικά: την «ουσίαν» (ύπαρξη), το «ταυτόν» (ταυτότητα) και το «θάτερον» (ετερότητα ή διαφορά)

Ο Γιώργος Κοροπούλης και οι «Αναμνήσεις από τη ζωή του Παπαδιαμάντη» ως αντίδοτο στη γενικευμένη λήθη
Μια νέα και συμπληρωμένη έκδοση ενός παλαιότερου βιβλίου του Γιώργου Κοροπούλη μας πηγαίνει από τους Παλαιοημερολογίτες στον Ρωμανό Μελωδό, περνώντας από τον Παπαδιαμάντη, και τον Προφήτη Ιεζεκιήλ

Μια πάντα αστάθμητη δομή
Ο Γιώργος Φουρτούνης επιστρέφει στις αντιπαραθέσεις γύρω από τη δομή ως κεντρική έννοια της κοινωνικής θεωρίας

Προσφέρει ασφάλεια η αστυνομία;
Ένα πρόσφατο βιβλίο υποστηρίζει ότι η διαρκής επένδυση στην αστυνομία και τη δράση της δεν σημαίνει και περισσότερη ασφάλεια

Ένας μη σωφρονιστικός φεμινισμός
Ένα πρόσφατο βιβλίο υποστηρίζει ότι ο φεμινισμός δεν χρειάζεται να συμβάλει στην εντεινόμενη αυταρχική θωράκιση

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΣΤ’)
Θεμέλιο της ειρήνης που προτείνει ο Ισοκράτης στον «Περί Ειρήνης» λόγο του είναι η κατοχύρωση της αυτονομίας κάθε πόλης, καθώς και η απομάκρυνση οποιασδήποτε ξένης στρατιωτικής φρουράς

Η ιστορία ως λογοτεχνία και η λογοτεχνία ως ιστορία
Ένα εντυπωσιακό λογοτεχνικό επίτευγμα επιστρέφει στην ιστορία της Κατοχής, στο τραύμα του δωσιλογισμού και το γεγονός ότι η «εθνικοφροσύνη» ήταν συχνά μετωνυμία του κυνισμού

Διάχυση ευθυνών από Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ελληνική παθογένεια «βαπτίζει» το ρουσφέτι της κυβέρνησης – Τι είπε για την ασυλία βουλευτών
 Η κυβέρνηση βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, καθώς οι αποκαλύψεις και οι διάλογοι που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν βαρύνει το κλίμα για το Μαξίμου

Με την πλάτη στον τοίχο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση – Βαρύ το κλίμα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, φουντώνει η εκλογολογία
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίσσεται σε μείζονα δοκιμασία για την κυβέρνηση που κλυδωνίζεται συθέμελα μετά τις νέες δικογραφίες με τον διψήφιο αριθμό υποδίκων από το γαλάζιο στρατόπεδο - Το αφήγημα περί διακομματικών παθογενειών, έχει καταρρεύσει ενώ ο ανασχηματισμός της Παρασκευής δεν εκτόνωσε την κυβερνητική κρίση

Παρίσι: Μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Βηρυτό από καλλιτέχνη που έχασε τους γονείς του
Ο Γαλλο-Λιβανέζος καλλιτέχνης Αλί Σερί προσφεύγει στη γαλλική δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας εγκλήματα πολέμου για το πλήγμα που σκότωσε τους γονείς του

Greece Launches Fuel Pass Subsidy Monday
Eligible drivers can apply for fuel aid of up to €60, with income-based criteria covering most households and additional support for diesel users

«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς
«Όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατρέπεται σε δεδηλωμένη ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη, ανακύπτει μείζον ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης
«Από την απλή ανάγνωση της δικογραφίας προκύπτει ότι το αίτημα που εμμέσως αποδίδεται σε εμένα αφορούσε, έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο συζητούνταν μεταξύ των συνομιλούντων το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης σε επικείμενο έλεγχο» υπογραμμίζει ο βουλευτής της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης

Η Μέριλ Στριπ δεν εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ για τον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ αλλά από 2 άνδρες
Η Μέριλ Στριπ δηλώνει ότι «εμιμείτο» δύο κορυφαίες προσωπικότητες του Χόλιγουντ κατά την ερμηνεία της ως Μιράντα Πρίστλεϊ -αλλά όχι την Άννα Γουίντουρ.

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ
Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, ανεπτυγμένη στη Σαουδική Αραβία από το 2021, είχε καταρρίψει δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευαν ενεργειακές υποδομές στο Γιανμπού. 

Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή
H ευρωπαϊκή εισαγγελία αποφασίζει ανασχηματισμό, ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις για εκβιαζόμενο -από άλλο σκάνδαλο- πρωθυπουργό και η κυβερνητική αλαζονεία φτάνει στο σημείο να απειλεί τον λαό ότι και εκλογές να γίνουν «πάλι εγώ θα ξαναβγώ». Στη ΝΔ πάντως, επικρατεί αναβρασμός και όταν βρίσκουν λίγο χρόνο συζητούν εντόνως για εκλογές.

O Ομπράντοβιτς για το πότε θα επιστρέψει στους πάγκους – Τι είπε για τον Παναθηναϊκό
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε δηλώσεις που έκανε, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο επιστροφής του στους πάγκους μετά την Παρτιζάν, ενώ ρωτήθηκε σχετικά και για τον Παναθηναϊκό.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

