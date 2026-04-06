Το Artemis ΙΙ έσπασε το ρεκόρ του Apollo 13 για την μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη

Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II έσπασαν το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση από την οποία έχει μεταβεί πλήρωμα από τη Γη το βράδυ της Δευτέρας. Λίγο πριν τις 21:00 (ώρα Ελλάδας), βρίσκονταν σε μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη από τα 400.171 χιλιόμετρα που κάλυψε το πλήρωμα του Apollo 13 το 1970.

New record🥇 The Artemis II astronauts are now farther from Earth than humans have ever been! At 1:57 p.m. EDT, they broke the record set by Apollo 13 in 1970. Their journey around the far side of the Moon today will take them a maximum distance of 252,752 miles from Earth. pic.twitter.com/P5Swojpn0n — NASA Earth (@NASAEarth) April 6, 2026

Περίπου στη 1:00 π.μ. (πάντα σε ώρα Ελλάδας) τις πρώτες ώρες της Δευτέρας πρωί, η διαστημική κάψουλα Orion θα βρίσκεται στο πιο μακρινό σημείο από τη Γη, περίπου 406.800 χιλιόμετρα. Η αποστολή Artemis II είναι η πρώτη στελεχωμένη πτήση προς τη Σελήνη από το 1972. Η διαστημική κάψουλα δεν θα προσεληνωθεί, αλλά θα πετάξει γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης.

Στην συνέχεια χάρη στην βαρύτητα της Σελήνης, η κάψουλα θα πάρει την «ελεύθερη τροχιά επιστροφής» πίσω στη Γη.

Το πλήρωμα του Artemis II είδε την σκοτεινή πλευρά της Σελήνης

Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II της NASA είναι οι πρώτοι άνθρωποι που κοίταξαν την σκοτεινή πλευρά της Σελήνης και έναν εντυπωσιακό κρατήρα από πτώση ουράνιου σώματος. Ο κρατήρας ονομάζεται Mare Orientale και μέχρι σήμερα είχε γίνει αντιληπτό χάρη σε φωτογραφίες από διαστημικό ρομπότ.

Πρόκειται για έναν κρατήρα που βρίσκεται στο δυτικότερο άκρο της ορατής πλευράς της σελήνης έχει διάμετρο 900 χιλιόμετρα. Πιθανότατα σχηματίστηκε από έναν αστεροειδή πλάτους περίπου 64 χιλιομέτρων που κάποτε συγκρούστηκε με τη Σελήνη.

Ο σκιώδης κρατήρας αποτελείται από τρεις ομόκεντρους δακτυλίους, οποίες ονομάζονται «λεκάνες πολλαπλών δακτυλίων» και παρατηρούνται σε πολλούς πλανήτες στο ηλιακό μας σύστημα.

LIVE: Watch with us as the Artemis II astronauts make their closest approach to the Moon, traveling farther from Earth than ever before. https://t.co/Zpy7GdTqA8 — NASA (@NASA) April 6, 2026

Από τα προγράμματα Apollo στην Artemis

Η περίπου εξαωρή πτήση τους κοντά στη Σελήνη περιελάμβανε θέα της αθέατης πλευράς της Σελήνης, η οποία ήταν πολύ σκοτεινή ή πολύ δύσκολο να παρατηρηθεί από τους 24 αστροναύτες του προγράμματος «Apollo» που τους προηγήθηκαν. Μια ολική ηλιακή έκλειψη τους περιμένει επίσης, καθώς η Σελήνη θα καλύψει τον Ήλιο, αποκαλύπτοντας τμήματα της λαμπερής κορώνας.

«Θα παρατηρήσουμε τη Σελήνη, θα τη χαρτογραφήσουμε κατά κάποιον τρόπο και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε να επιστρέφουμε με δύναμη», δήλωσε ο διευθυντής πτήσεων Τζαντ Φρίελινγκ.

Οι αστροναύτες του Απόλλων 13 έχασαν την ευκαιρία να προσγειωθούν στη Σελήνη όταν μία από τις δεξαμενές οξυγόνου τους έσπασε κατά τη διάρκεια της πτήσης το 1970.

Με τις τρεις ζωές να βρίσκονται σε κίνδυνο, το Κέντρο Ελέγχου της Αποστολής άλλαξε πορεία σε μια τροχιά ελεύθερης επιστροφής από τη Σελήνη για να τους φέρει πίσω όσο το δυνατόν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα. Αυτή η διαδρομή βασίζεται στη βαρύτητα της Γης και της Σελήνης, καθώς και σε ελάχιστο καύσιμο.