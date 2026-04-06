Αντισημιτισμός vs Ακτιβισμός: Πώς η Βρετανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στον Κάνιε και τη Γάζα
Αντισημιτισμός vs Ακτιβισμός: Πώς η Βρετανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στον Κάνιε και τη Γάζα

Η εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ σε φεστιβάλ του Λονδίνου έχει δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου καταιγίδα με τον Κιρ Στάρμερ να βρίσκει τη συμμετοχή του «βαθιά ανησυχητική»

Λουκάς Καρνής
Spotlight

Η προγραμματισμένη εμφάνιση του ράπερ Κάνιε Γουέστ ως επικεφαλής του φεστιβάλ Wireless στο Λονδίνο έχει πυροδοτήσει μια άνευ προηγουμένου πολιτική θύελλα, με την κυβέρνηση και εβραϊκές οργανώσεις να ζητούν την ακύρωση της συμμετοχής του.

Η επιμονή των διοργανωτών να προσφέρουν βήμα σε έναν καλλιτέχνη με ιστορικό αντισημιτικών δηλώσεων έχει προκαλέσει μαζική ακύρωση κορυφαίων χορηγών, θέτοντας σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα της διοργάνωσης.

Μετά τις εξελίξεις η είσοδος του Γουέστ στη Βρετανία είναι στον «πάγο» καθώς πληθαίνουν οι φωνές που απαιτούν την άρνηση χορήγησης βίζας λόγω της ρητορικής μίσους που έχει αναπτύξει στο παρελθόν.

Η πίεση προς την κυβέρνηση και τους διοργανωτές του φεστιβάλ Wireless δεν καταλαγιάζει καθώς βουλευτές και εβραϊκές οργανώσεις ζητούν επίμονα την ακύρωση της εμφάνισης του Κάνιε Γουέστ.

Οι αντιδράσεις εστιάζουν στις επανειλημμένες αντισημιτικές δηλώσεις του καλλιτέχνη, ο οποίος πέρυσι κυκλοφόρησε τραγούδι με τον προκλητικό τίτλο «Heil Hitler» και διέθεσε προς πώληση μπλουζάκια με σβάστικα.

Ο πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την κράτηση του καλλιτέχνη ως «βαθιά ανησυχητική», ενώ το Συντηρητικό Κόμμα κάλεσε το Υπουργείο Εσωτερικών να του απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα, τονίζοντας ότι η παρουσία του στέλνει το λάθος μήνυμα στην κοινωνία.

Ο σκιώδης υπουργός Εσωτερικών, Κρις Φιλπ, επισήμανε ότι οι ενέργειες του Γουέστ δεν αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ένα «πρότυπο συμπεριφοράς που έχει προκαλέσει πραγματική οδύνη στις εβραϊκές κοινότητες».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η υπουργός Παιδείας, Μπρίτζετ Φίλιπσον, χαρακτήρισε τα σχόλια του ράπερ «εντελώς απαράδεκτα και αποτροπιαστικά», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει θέση για τέτοιου είδους μίσος στη Βρετανία.

Οικονομική αιμορραγία

Το φεστιβάλ, που αναμένεται να προσελκύσει 50.000 θεατές ημερησίως στο Φίνσμπερι Παρκ τον Ιούλιο, δέχεται ήδη ισχυρά πλήγματα σε οικονομικό επίπεδο.

Οι κολοσσοί Pepsi και Diageo απέσυραν τη στήριξή τους, ενώ η PayPal ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση του λογοτύπου της σε προωθητικό υλικό της διοργάνωσης.

Ο Μάικλ Βάιγκερ, διευθύνων σύμβουλος του Συμβουλίου Αντιπροσώπων των Βρετανών Εβραίων, κατηγόρησε τους διοργανωτές για «κερδοσκοπία μέσω του ρατσισμού», ζητώντας από τη Μεγάλη Βρετανία να ακολουθήσει το παράδειγμα της Αυστραλίας, η οποία είχε ακυρώσει τη βίζα του καλλιτέχνη τον περασμένο Μάιο.

Παρά τις αντιδράσεις, η δημοτικότητα του Γουέστ παραμένει υψηλή σε επίπεδο streaming, με το νέο του άλμπουμ να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των τσαρτ σε ΗΠΑ και Βρετανία.

Η αντίφαση φέρνει τους διοργανωτές σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Ο συντάκτης μουσικής του Γκάρντιαν, Μπεν Μπομόντ-Τόμας, έκανε λόγο για μια «επικοινωνιακή καταστροφή», εκτιμώντας ότι η ακύρωση της εμφάνισης είναι πλέον ένα πολύ πιθανό ενδεχόμενο.

Η μεταμέλεια του Κάνιε Γουέστ

Από την πλευρά του, ο Κάνιε Γουέστ έχει ζητήσει συγγνώμη μέσω ολοσέλιδης καταχώρισης στη Wall Street Journal, δηλώνοντας:

«Δεν είμαι ναζιστής ούτε αντισημίτης».

Ο ίδιος απέδωσε την ακραία συμπεριφορά του στη διπολική διαταραχή, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια μανιακών επεισοδίων «χάνει την επαφή με την πραγματικότητα» και δεν αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα των λεγομένων του.

Ωστόσο, για πολλούς στη Βρετανία, η συγγνώμη αυτή δεν κρίνεται επαρκής για να του επιτραπεί η πρόσβαση σε μια τόσο μεγάλη δημόσια πλατφόρμα.

Πολιτική δύο ταχυτήτων

Ενώ η βρετανική κυβέρνηση και το Εβραϊκό λόμπι απαιτεί την παραδειγματική τιμωρία του Γουέστ, οι ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης ακόμη διώκονται ως τρομοκράτες (αν και παράνομα) και η συνεχιζόμενη στρατιωτική υποστήριξη προς το Ισραήλ συνεχίζεται. Η αντίθεση είναι προφανής και συναντάται σε όλη τη φερόμενη Δύση.

Η χώρα φαίνεται να κινείται σε δύο διαφορετικές ταχύτητες: από τη μία υπερασπίζεται την καταστολή της ρητορικής μίσους και από την άλλη συμμετέχει στο εγκληματικό παιχνίδι της γεωπολιτικής σκακιέρας της Μέσης Ανατολής.

Οι ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης στη Βρετανία έρχονται αντιμέτωποι με πρωτοφανή νομικά μέτρα. Η οργάνωση «Παλαιστινιακή Δράση» (Palestine Action) τέθηκε υπό το καθεστώς αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, κατατάσσοντας τα μέλη της στην ίδια νομική κατηγορία με ένοπλες οργανώσεις.

Ενώ η ρητορική μίσους ενός καλλιτέχνη θεωρείται αρκετή για να κινητοποιήσει ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που έχουν οδηγήσει σε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς αμάχους αντιμετωπίζονται με διπλωματικές ισορροπίες και συνεχιζόμενες πωλήσεις όπλων

Παρά το γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε πρόσφατα την απαγόρευση αυτή ως παράνομη και δυσανάλογη, η Μητροπολιτική Αστυνομία προειδοποιεί ότι οι συλλήψεις θα συνεχιστούν μέχρι την εκδίκαση της έφεσης. Πρόκειται ουσιαστικά για μία μικρή νίκη καθώς η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την έκδοση νεωτέρας δικαστική απόφασης.

«Είναι ακόμα ποινικό αδίκημα να υποστηρίζει κανείς την Παλαιστινιακή Δράση», δηλώνουν οι αρχές, καθιστώντας σαφές ότι η επίδειξη συμβόλων ή η έκφραση στήριξης προς τον Παλαιστινιακό λαό μπορεί να οδηγήσει στη φυλακή.

Ακόμα και το να φοράς μπλουζάκι ή να κουβαλάς μια πινακίδα με το όνομα της ομάδας μπορεί να επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης έξι μηνών.

Από την απαγόρευση τον περασμένο Ιούλιο, χιλιάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί επειδή κρατούσαν πλακάτ υποστήριξης στην Παλαιστίνη.

Ρεκόρ πωλήσεων όπλων

Στο μέτωπο των πολεμικών συγκρούσεων, η στάση της κυβέρνησης των Εργατικών υπό τον Κιρ Στάρμερ παραμένει διφορούμενη.

Αν και τον Σεπτέμβριο του 2024 ανεστάλησαν ορισμένες άδειες εξαγωγής όπλων προς το Ισραήλ, τα στοιχεία του 2025 δείχνουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

Οι πωλήσεις βρετανικών πυρομαχικών έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ, με τις εξαγωγές σφαιρών και πυραύλων να διπλασιάζονται μέσα σε λίγους μήνες

Οι επικριτές της κυβέρνησης τονίζουν ότι το Λονδίνο συνεχίζει να τροφοδοτεί τη στρατιωτική μηχανή του Ισραήλ, την ίδια στιγμή που εκφράζει «ανησυχία» για τις ανθρωπιστικές απώλειες στη Γάζα.

«Η Βρετανία παρέχει στο Ισραήλ κάθε υποστήριξη που χρειάζεται», δήλωσε ο πρωθυπουργός, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση στο δικαίωμα της αυτοάμυνας, παρά τις διεθνείς καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου.

Η εμπλοκή της Μεγάλης Βρετανίας δεν περιορίζεται στην πώληση όπλων. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, βρετανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες αποστολές πάνω από τη Γάζα για τη συλλογή πληροφοριών που μοιράζονται με τις ισραηλινές δυνάμεις.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, βρετανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες αποστολές πάνω από τη Γάζα για τη συλλογή πληροφοριών που μοιράζονται με την IDF

Παράλληλα, στις πρόσφατες συγκρούσεις με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ, η Βρετανία ανέπτυξε μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία στην Κύπρο και το Κατάρ για να αναχαιτίσει πυραύλους, λειτουργώντας ως ενεργός αμυντική ασπίδα για το Ισραήλ.

Ο Στάρμερ ξεκαθάρισε ότι επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για «περιορισμένους αμυντικούς σκοπούς», ενισχύοντας τη στρατιωτική παρουσία της χώρας στην περιοχή.

Η σύγκριση των δύο περιπτώσεων —της απαξίωσης του Κάνιε Γουέστ και της στήριξης προς το Ισραήλ— αναδεικνύει μια βαθιά αντίφαση.

Ενώ η ρητορική μίσους ενός καλλιτέχνη θεωρείται αρκετή για να κινητοποιήσει ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που έχουν οδηγήσει σε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς αμάχους αντιμετωπίζονται με διπλωματικές ισορροπίες και συνεχιζόμενες πωλήσεις όπλων.

Για πολλούς αναλυτές, το Λονδίνο επιλέγει να «δίνει μάχες» εκεί που το κόστος είναι επικοινωνιακό, αποφεύγοντας να συγκρουστεί με στρατηγικούς συμμάχους, ακόμα και όταν οι πράξεις τους έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με τις διακηρυγμένες βρετανικές αξίες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Είμαι ο Σπάρτακος»

Η μεθοδευμένη προσπάθεια καταστολής των κινητοποιήσεων υπερ της Παλαιστίνης στη Βρετανία έχει απέναντί της την πνευματική ηγεσία της χώρας, η οποία προειδοποιεί για μια επικίνδυνη υποχώρηση των δημοκρατικών ελευθεριών.

Μέσα από ηχηρές παρεμβάσεις, δημιουργοί που έχουν ταυτιστεί με την κοινωνική δικαιοσύνη καλούν σε αντίσταση ενάντια σε αυτό που περιγράφουν ως «κρατική αυταρχικότητα».

Η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να θέσει φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις υπό το καθεστώς της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Ρότζερ Γουότερς.

Ο συνιδρυτής των Pink Floyd ταυτίστηκε με τους διωκόμενους ακτιβιστές.

«Είμαι ο Σπάρτακος. Διακηρύσσω την ανεξαρτησία μου από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου που μόλις χαρακτήρισε την Παλαιστινιακή Δράση ως τρομοκρατική οργάνωση. Για την ιστορία, τους υποστηρίζω. Είναι μια σπουδαία οργάνωση, είναι μη βίαιοι και σε καμία περίπτωση δεν είναι τρομοκράτες», δήλωσε ο μουσικός, κατηγορώντας το πολιτικό σύστημα για ηθική διάβρωση σε ανάρτηση του.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο βραβευμένος σκηνοθέτης Κεν Λόουτς, ο οποίος εστίασε στην αστυνομική αυθαιρεσία και τις συλλήψεις πολιτών για απλές εκδηλώσεις συμπαράστασης.

Ο Λόουτς προειδοποίησε για τη μεταμόρφωση της βρετανικής κοινωνίας, τονίζοντας: «Βλέπουμε μια διολίσθηση από ένα ονομαστικά δημοκρατικό έθνος σε ένα κράτος με πολύ ισχυρά, αυταρχικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι κάτι που όλοι έχουμε καθήκον να αντισταθούμε».

Ο Λόουτς επισήμανε πως η βρετανική κυβέρνηση επιχειρεί να στείλει ένα μήνυμα πλήρους ευθυγράμμισης με το Ισραήλ, αγνοώντας τις θεμελιώδεις δημοκρατικές ελευθερίες των ίδιων των πολιτών της.

Κατοικία: Πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ για τις δαπάνες στέγασης

HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Μελίσα Γκίλμπερτ – Γνώριζε ότι ο σύζυγός της κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση πριν τον γάμο
Μελίσα Γκίλμπερτ - Γνώριζε ότι ο σύζυγός της κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση πριν τον γάμο

«Δεν μπήκα στη σχέση μου με κλειστά μάτια. Δεν είμαι ούτε αφελής ούτε συνένοχη», δήλωσε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Good Morning America» η ηθοποιός του Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, Μελίσα Γκίλμπερτ.

Το πιο τρελό σενάριο έως τώρα: Θα γίνει η Σίντνεϊ Σουίνι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;
Το πιο τρελό σενάριο έως τώρα: Θα γίνει η Σίντνεϊ Σουίνι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;

Το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ συνεχίζει να αποτελεί το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, ωστόσο ο σκηνοθέτης Πολ Φιγκ πιστεύει ότι η Σίντνεϊ Σουίνι θα ήταν μια υπέροχη 007

Η Μέριλ Στριπ δεν εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ για τον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ αλλά από 2 άνδρες
Η Μέριλ Στριπ δεν εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ για τον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ αλλά από 2 άνδρες

Η Μέριλ Στριπ δηλώνει ότι «εμιμείτο» δύο κορυφαίες προσωπικότητες του Χόλιγουντ κατά την ερμηνεία της ως Μιράντα Πρίστλεϊ -αλλά όχι την Άννα Γουίντουρ.

«Φιλαράκια» – Η Λίζα Κούντροου λάτρεψε τη Φοίβη
Η Λίζα Κούντροου δεν πιστεύει ότι η Φοίβη από τα «Φιλαράκια» ήταν χαζή

Σε πρόσφατη συζήτησή της με την ηθοποιό Λίλι Τόμλιν για το περιοδικό Interview, η Λίζα Κούντροου δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στην κωμική σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία «δεν ήταν χαζή».

Η σειρά «The White Lotus» επιστρέφει – Όλα όσα γνωρίζουμε για την 4η σεζόν
Η σειρά «The White Lotus» επιστρέφει – Όλα όσα γνωρίζουμε για την 4η σεζόν

Μετά τις τρεις πρώτες σεζόν του White Lotus της HBO, που διαδραματίστηκαν αντίστοιχα στη Χαβάη, την Ιταλία και την Ταϊλάνδη, η 4η σεζόν θα επιστρέψει στην Ευρώπη, με μέρος του καστ να έχει ήδη επιλεγεί.

Οι 4 βασιλικές τιάρες της Βρετανίας που θεωρούνται «γρουσούζικες και καταραμένες»
Οι 4 βασιλικές τιάρες της Βρετανίας που θεωρούνται «γρουσούζικες και καταραμένες»

Οι βασιλικές τιάρες είναι γνωστές για τα εντυπωσιακά κοσμήματά τους, αλλά ορισμένες έχουν αποκτήσει μια φήμη κακοτυχίας. Το τεράστιο διαμάντι Koh-i-Noor συνδέεται με τους «φρικιαστικούς» θανάτους.

Ιράν: Σε «αδιέξοδο» βρίσκεται ο «ανισσόροπος» Τραμπ – «Καμία επίπτωση» από τις «ανυπόστατες απειλές του»
Ο «ανισσόροπος» Τραμπ βρίσκεται σε «αδιέξοδο»

Το Ιράν απαντά στην «αλαζονική ρητορική» του Τραμπ, τον οποίο χαρακτηρίζει «ανισόρροπο», επισημαίνοντας ότι οι «ανυπόστατες απειλές του» δεν έχουν την παραμικρή «επίπτωση» στις επιχειρήσεις του.

Ουκρανία: Παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών προτείνει το Κίεβο στη Μόσχα
Κίεβο προς Μόσχα: Να σταματήσουμε τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

«Εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα στον ενεργειακό μας τομέα, θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το ίδιο» δηλώνει ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η πρόταση έχει κοινοποιηθεί στη Μόσχα.

Ισραήλ: Αυτόματη θανατική ποινή στους συλληφθέντες για τρομοκρατία Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης
Ισραήλ: Αυτόματη θανατική ποινή στους συλληφθέντες για τρομοκρατία Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι καταδικασθέντες ως τρομοκράτες από την Δυτική Όχθη θα τιμωρούνται αυτόματα με τη θανατική ποινή, με δικαίωμα ένστασης. Από άλλες περιοχές θα ισχύει θανατική ποινή ή ισόβια

Ο Τζαφάρ Τζάκσον για τον «μυστικό» ρόλο του ως Μάικλ Τζάκσον
Ο Τζαφάρ Τζάκσον κράτησε μυστικό από την οικογένεια του ότι θα υποδυθεί τον θείο του, Mάικλ Τζάκσον

Ο Τζαφάρ Τζάκσον, ο νεαρός ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο υποδυόμενος τον εκλιπόντα θείο του στην ταινία «Michael».

Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65
Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65

Απογοητευμένοι οι αγρότες στην Καρδίτσα από τις κυβερνητικές εξαγγελίες προσανατολίζονται σε συμβολικές κινητοποιήσεις μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα αναδεικνύοντας τα «καυτά» προβλήματα που συνεχίζουν να ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Φέτα: Η διαμάχη για τα Π.Ο.Π. προϊόντα επιδεινώνει τους δεσμούς των ΗΠΑ με την Ευρώπη
Αγριεύει ο πόλεμος για τη φέτα

Η διαμάχη για την φέτα και τις Π.Ο.Π. ονομασίες των ευρωπαϊκών τυριών κλιμακώνεται, μετατρέποντας τα τρόφιμα σε πεδίο εμπορικής σύγκρουσης ΗΠΑ–ΕΕ

Το κίνητρο που ψάχνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Άρης του Σιάο
Το κίνητρο που ψάχνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Άρης του Σιάο

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε πως θα γυρίσει στους πάγκους μόνο αν βρει το κατάλληλο κίνητρο και ο Άρης Betsson του Ρίτσαρντ Σιάο δείχνει ικανός να του το προσφέρει στο προσεχές μέλλον.

Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση χωριών βόρεια του ποταμού Λιτάνι – Καταγγελίες για εθνοκάθαρση στον Λίβανο
Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση χωριών βόρεια του ποταμού Λιτάνι – Καταγγελίες για εθνοκάθαρση στον Λίβανο

Παρότι το Ισραήλ έχει δηλώσει πως θα καταλάβει όλο τον νότιο Λίβανο έως τον ποταμό Λιτάνι, μετά την σθεναρή αντίσταση της Χεζμπολάχ διέταξε την εκκένωση χωριών και βόρεια του ποταμού.

Άρση ασυλίας ζητά η Παπακώστα και δηλώνει πως δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές υπό προϋποθέσεις
Άρση ασυλίας ζητά η Παπακώστα και δηλώνει πως δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές υπό προϋποθέσεις

Άρση ασυλίας ζητά με δήλωσή της η βουλεύτρια της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα που ελέγχεται για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 2 δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές «εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας».

Δημοσκόπηση: Η λέξη «συγκάλυψη» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση λένε 7 στους 10 – Χάνει έδαφος η ΝΔ από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Η λέξη «συγκάλυψη» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση λένε 7 στους 10 - Χάνει έδαφος η ΝΔ από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη δημοσκόπηση μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ 2. Δεύτερο κόμμα οι αναποφάσιστοι. Δυσμενείς σχεδόν όλοι οι ποιοτικοί δείκτες. «Συγκάλυψη» η πρώτη λέξη που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση.

Ευρώπη: Αυτά είναι τα κορυφαία καλοκαιρινά σποτ που επιλέγουν οι τουρίστες – Η Ελλάδα δεν λείπει από την λίστα
Αυτά είναι τα κορυφαία καλοκαιρινά σποτ που επιλέγουν οι τουρίστες - Η Ελλάδα δεν λείπει από την λίστα

Πολλοί σκέφτονται τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία όταν κλείνουν τον ιδανικό καλοκαιρινό προορισμό τους στην Ευρώπη. Ωστόσο, νέα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια νέα χώρα στο προσκήνιο

Σε πανικό ο Παύλος Μαρινάκης επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα για τις παλινωδίες του Μητσοτάκη
Σε πανικό ο Παύλος Μαρινάκης επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα για τις παλινωδίες του Μητσοτάκη

Αγωνιώδη προσπάθεια να υπερασπιστεί την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για τον «πολιτικό απατεώνα».

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

