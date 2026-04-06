Βρετανοί νέοι και άνεργοι ψάχνουν λύση στον στρατό

Νέοι στην Βρετανία που αναζητούν απεγνωσμένα εργασία, κατατάσσονται όλο και περισσότερο στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει μια τάση που θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση τόσο της κρίσης της νεανικής ανεργίας όσο και της μείωσης του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων.

Αναδύεται μια σύνδεση μεταξύ της νεανικής ανεργίας — η οποία βρίσκεται σήμερα στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας — και των αιτήσεων που υποβάλλονται στις ένοπλες δυνάμεις.

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι αιτήσεις τόσο για το Βασιλικό Ναυτικό όσο και για την Πολεμική Αεροπορία έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, καθώς το 16% των ατόμων ηλικίας 16 έως 24 ετών αναζητά σήμερα εργασία. Οι αιτήσεις για το Στρατό Ξηράς έχουν επίσης αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Οι θέσεις εργασίας στον Στρατό του Ηνωμένου Βασιλείου γίνονται πιο ελκυστικές εν μέσω της αυξανόμενης ανεργίας.

Ο στρατός στη Βρετανία έχει συρρικνωθεί από περισσότερους από 110.000 τακτικούς στρατιώτες το 1997 σε λίγο περισσότερους από 70.000 σήμερα

Η επιλογή των νέων στη Βρετανία

Σε ένα βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το υπουργείο Άμυνας τον Φεβρουάριο, ένας νεαρός άνδρας εξήγησε γιατί κατατάχθηκε στο Ναυτικό. «Ξεκίνησα το πανεπιστήμιο το 2017 και τελείωσα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid: όλες οι θέσεις εργασίας σταμάτησαν, οι ευκαιρίες για αποφοίτους σταμάτησαν, οπότε υπέβαλα αίτηση στους Πεζοναύτες».

Η έλλειψη θέσεων εργασίας για νέους οφείλεται στο γεγονός ότι οι εργοδότες περιορίζουν τις προσλήψεις για να αντιμετωπίσουν τις απότομες αυξήσεις του κατώτατου μισθού και των εισφορών μισθοδοσίας, την ίδια στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη αυτοματοποιεί βασικές εργασίες.

Για πρώτη φορά, οι νέοι Βρετανοί έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι άνεργοι σε σύγκριση με τους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σχεδόν 1 εκατομμύριο άτομα να μην εργάζονται ούτε να σπουδάζουν.

«Η στρατολόγηση νέων ανθρώπων καθοδηγείται κυρίως από τα οφέλη της στρατιωτικής θητείας σε σύγκριση με την ελκυστικότητα των εξωτερικών επιλογών», επισήμανε στο Bloomberg η Χίλαρι Ίνγκαμ, καθηγήτρια και επικεφαλής του τμήματος οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ.

Η μετατόπιση αυτή προσφέρει την ευκαιρία να καλυφθούν κενά σε μια εποχή που η Βρετανία αντιμετωπίζει αυξανόμενες απειλές και απαιτήσεις, από τη ρωσική επιθετικότητα έως την ανάγκη να αυξήσει τη στρατιωτική της παρουσία στην Αρκτική. Ο στρατός έχει συρρικνωθεί από περισσότερους από 110.000 τακτικούς στρατιώτες το 1997 σε λίγο περισσότερους από 70.000 σήμερα, αριθμός μικρότερος από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από την εποχή του Ναπολέοντα.

Πιλοτικό πρόγραμμα στα West Midlands

Οι ευκαιρίες στην στρατιωτική καριέρα προωθούνται πλέον ενεργά στα γραφεία ευρέσεως εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων. Το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα στα West Midlands — όπου το 9,6% των ατόμων ηλικίας 18 έως 24 ετών λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας — στο πλαίσιο του οποίου εκπρόσωποι του στρατού θα ενθαρρύνουν τους νέους να καταταγούν.

Τον περασμένο μήνα, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα «gap-year» με στόχο να προσφέρει στους κάτω των 25 ετών εμπειρία και εκπαίδευση στο στρατό. ‍Άλλες προσπάθειες περιλαμβάνουν μια σειρά διαφημιστικών εκστρατειών και μια προγραμματισμένη υπηρεσία που έχει σχεδιαστεί για να απλοποιήσει τη διαδικασία.

Το υπουργείο Άμυνας βρίσκεται επίσης στη διαδικασία ανακαίνισης των στρατιωτικών κατοικιών και καυχιέται τακτικά για την αύξηση των μισθών του στρατιωτικού προσωπικού που υπερέβη τον πληθωρισμό και δόθηκε πέρυσι. ‍Σχεδόν ένα εκατομμύριο νέοι Βρετανοί είναι άνεργοι και εκτός εκπαίδευσης.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει σημειώσει κάποια επιτυχία: πάνω από το 26% των τακτικών δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν κάτω των 25 ετών, ποσοστό κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από ό,τι πριν την πανδημία, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία για τη διαφορετικότητα στις ένοπλες δυνάμεις που καλύπτουν το έτος έως τον Οκτώβριο.

Σχεδόν το 75% του συνόλου των νεοεισερχόμενων αξιωματικών ήταν ηλικίας 20 έως 24 ετών, ποσοστό αυξημένο κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι. Πέρυσι ήταν επίσης η πρώτη φορά από το 2021 που οι νεοσύλλεκτοι στις ένοπλες δυνάμεις υπερέβησαν αριθμητικά όσους αποχώρησαν. Η Βρετανία σημείωσε καθαρή αποχώρηση σε όλα τα έτη εκτός από έξι μεταξύ 1999 και 2024, με τις εθελοντικές αποχωρήσεις να αποτελούν συχνά τον πιο συνηθισμένο λόγο αποχώρησης.

