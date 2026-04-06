Βρετανοί νέοι και άνεργοι ψάχνουν λύση στον στρατό
Διεθνής Οικονομία 06 Απριλίου 2026, 00:45

Οι αιτήσεις για το Βασιλικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία στη Βρετανία έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών

Νέοι στην Βρετανία που αναζητούν απεγνωσμένα εργασία, κατατάσσονται όλο και περισσότερο στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει μια τάση που θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση τόσο της κρίσης της νεανικής ανεργίας όσο και της μείωσης του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων.

Αναδύεται μια σύνδεση μεταξύ της νεανικής ανεργίας — η οποία βρίσκεται σήμερα στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας — και των αιτήσεων που υποβάλλονται στις ένοπλες δυνάμεις.

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι αιτήσεις τόσο για το Βασιλικό Ναυτικό όσο και για την Πολεμική Αεροπορία έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, καθώς το 16% των ατόμων ηλικίας 16 έως 24 ετών αναζητά σήμερα εργασία. Οι αιτήσεις για το Στρατό Ξηράς έχουν επίσης αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Οι θέσεις εργασίας στον Στρατό του Ηνωμένου Βασιλείου γίνονται πιο ελκυστικές εν μέσω της αυξανόμενης ανεργίας.

Ο στρατός στη Βρετανία έχει συρρικνωθεί από περισσότερους από 110.000 τακτικούς στρατιώτες το 1997 σε λίγο περισσότερους από 70.000 σήμερα

Η επιλογή των νέων στη Βρετανία

Σε ένα βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το υπουργείο Άμυνας τον Φεβρουάριο, ένας νεαρός άνδρας εξήγησε γιατί κατατάχθηκε στο Ναυτικό. «Ξεκίνησα το πανεπιστήμιο το 2017 και τελείωσα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid: όλες οι θέσεις εργασίας σταμάτησαν, οι ευκαιρίες για αποφοίτους σταμάτησαν, οπότε υπέβαλα αίτηση στους Πεζοναύτες».

Η έλλειψη θέσεων εργασίας για νέους οφείλεται στο γεγονός ότι οι εργοδότες περιορίζουν τις προσλήψεις για να αντιμετωπίσουν τις απότομες αυξήσεις του κατώτατου μισθού και των εισφορών μισθοδοσίας, την ίδια στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη αυτοματοποιεί βασικές εργασίες.

Για πρώτη φορά, οι νέοι Βρετανοί έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι άνεργοι σε σύγκριση με τους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σχεδόν 1 εκατομμύριο άτομα να μην εργάζονται ούτε να σπουδάζουν.

«Η στρατολόγηση νέων ανθρώπων καθοδηγείται κυρίως από τα οφέλη της στρατιωτικής θητείας σε σύγκριση με την ελκυστικότητα των εξωτερικών επιλογών», επισήμανε στο Bloomberg η Χίλαρι Ίνγκαμ, καθηγήτρια και επικεφαλής του τμήματος οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ.

Η μετατόπιση αυτή προσφέρει την ευκαιρία να καλυφθούν κενά σε μια εποχή που η Βρετανία αντιμετωπίζει αυξανόμενες απειλές και απαιτήσεις, από τη ρωσική επιθετικότητα έως την ανάγκη να αυξήσει τη στρατιωτική της παρουσία στην Αρκτική. Ο στρατός έχει συρρικνωθεί από περισσότερους από 110.000 τακτικούς στρατιώτες το 1997 σε λίγο περισσότερους από 70.000 σήμερα, αριθμός μικρότερος από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από την εποχή του Ναπολέοντα.

Πιλοτικό πρόγραμμα στα West Midlands

Οι ευκαιρίες στην στρατιωτική καριέρα προωθούνται πλέον ενεργά στα γραφεία ευρέσεως εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων. Το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα στα West Midlands — όπου το 9,6% των ατόμων ηλικίας 18 έως 24 ετών λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας — στο πλαίσιο του οποίου εκπρόσωποι του στρατού θα ενθαρρύνουν τους νέους να καταταγούν.

Τον περασμένο μήνα, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα «gap-year» με στόχο να προσφέρει στους κάτω των 25 ετών εμπειρία και εκπαίδευση στο στρατό. ‍Άλλες προσπάθειες περιλαμβάνουν μια σειρά διαφημιστικών εκστρατειών και μια προγραμματισμένη υπηρεσία που έχει σχεδιαστεί για να απλοποιήσει τη διαδικασία.

Το υπουργείο Άμυνας βρίσκεται επίσης στη διαδικασία ανακαίνισης των στρατιωτικών κατοικιών και καυχιέται τακτικά για την αύξηση των μισθών του στρατιωτικού προσωπικού που υπερέβη τον πληθωρισμό και δόθηκε πέρυσι. ‍Σχεδόν ένα εκατομμύριο νέοι Βρετανοί είναι άνεργοι και εκτός εκπαίδευσης.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει σημειώσει κάποια επιτυχία: πάνω από το 26% των τακτικών δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν κάτω των 25 ετών, ποσοστό κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από ό,τι πριν την πανδημία, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία για τη διαφορετικότητα στις ένοπλες δυνάμεις που καλύπτουν το έτος έως τον Οκτώβριο.

Σχεδόν το 75% του συνόλου των νεοεισερχόμενων αξιωματικών ήταν ηλικίας 20 έως 24 ετών, ποσοστό αυξημένο κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι.  Πέρυσι ήταν επίσης η πρώτη φορά από το 2021 που οι νεοσύλλεκτοι στις ένοπλες δυνάμεις υπερέβησαν αριθμητικά όσους αποχώρησαν. Η Βρετανία σημείωσε καθαρή αποχώρηση σε όλα τα έτη εκτός από έξι μεταξύ 1999 και 2024, με τις εθελοντικές αποχωρήσεις να αποτελούν συχνά τον πιο συνηθισμένο λόγο αποχώρησης.

Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα σε Τεχεράνη

Ανησυχία 06.04.26

Δομικό το φαινόμενο εκτιμούν οι αναλυτές, καθώς οι εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν κρίση, αλλά επενδύουν στο μέλλον μετατοπίζοντας πόρους από το ανθρώπινο δυναμικό προς την AI

Πετρέλαιο 06.04.26

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Διεθνής Οικονομία 05.04.26

Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Πλανητική «ασφυξία» 05.04.26

Ο παγκόσμιος πληθυσμός βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο ρεκόρ των 8,3 δισεκατομμυρίων και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 21ου αιώνα, επηρεάζοντας σημαντικά τη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Εργασιακή ζούγκλα 04.04.26

Ορισμένες εταιρείες «προσλαμβάνουν συνεχώς», απαραίτητα για να αυξήσουν το προσωπικό, αλλά για να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους με χαμηλότερη απόδοση με την πάροδο του χρόνου.

Διεθνής Οικονομία 04.04.26

Δεδομένα τεσσάρων δεκαετιών αποκαλύπτουν ένα εργατικό δυναμικό στην ΕΕ που έχει μεταμορφωθεί πέρα από κάθε αναγνώριση - Η έρευνα του Eurofound για τις συνθήκες εργασίας του 2024 καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιοποίηση, η δημογραφία και η κλιματική αλλαγή έχουν αναδιαμορφώσει την αγορά εργασίας στην Ευρώπη τα τελευταία 35 χρόνια

Διεθνής Οικονομία 03.04.26

Νέα έρευνα δείχνει ότι η αυτοματοποίηση δεν απειλεί μόνο μεμονωμένες θέσεις, αλλά και τις επαγγελματικές διαδρομές που επιτρέπουν σε εργαζόμενους χωρίς πτυχίο να ανέβουν μισθολογικά

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 03.04.26

Η ΕΕ «δεν βρίσκεται ακόμη σε κρίση ασφάλειας εφοδιασμού», αλλά οι Βρυξέλλες καταρτίζουν σχέδια για την αντιμετώπιση των «διαρθρωτικών, μακροχρόνιων επιπτώσεων» της σύγκρουσης

Μέση Ανατολή 02.04.26

Το κλείσιμο του εναέριου χώρου και οι αλλαγές δρομολογίων έχουν αναδιαμορφώσει τα ταξίδια σε όλη την περιοχή του Περσικού Κόλπου. Πώς αντέδρασαν οι αεροπορικές εταιρείες

Εμπορικός πόλεμος 02.04.26

Την ώρα που δεκάδες βιομηχανίες μετάλλου σε όλη τη Μέση Ανατολή έχουν δεχθεί επιθέσεις, οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασμούς 10 - 50% στις εισαγωγές στρατηγικών μετάλλων.

Τελετουργία 06.04.26

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

38 μέρες πολέμου 06.04.26 Upd: 07:53

Εκπνέει τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) το τελεσίγραφο Τραμπ - Η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα απαντήσει ανάλογα σε οποιαδήποτε επίθεση στις υποδομές της και ξεκαθαρίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση ειδικά για ΗΠΑ και Ισραήλ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται πλέον το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στην πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, εξαπολύοντας, παράλληλα, σφοδρή επίθεση εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των υποκλοπών

Μέση Ανατολή 06.04.26

Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους με τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα να χαρακτηρίζονται από αυξημένη αβεβαιότητα

Η επόμενη μέρα 06.04.26

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Κραυγή αγωνίας 06.04.26

Πίσω από τις κλειστές πόρτες των εφηβικών δωματίων και τον διαρκή βομβαρδισμό εικόνων στις οθόνες των smartphones, εξελίσσεται η μεγαλύτερη, ίσως, υγειονομική και κοινωνική κρίση της εποχής μας

«Μικρός σεισμός» 06.04.26

Για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική δράση με τη δημιουργία κόμματος γράφει η Libération, μιλώντας για «σεισμό» στην ελληνική πολιτική σκηνή, τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει σημάδια φθοράς.

Ανησυχία 06.04.26

Δομικό το φαινόμενο εκτιμούν οι αναλυτές, καθώς οι εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν κρίση, αλλά επενδύουν στο μέλλον μετατοπίζοντας πόρους από το ανθρώπινο δυναμικό προς την AI

Υποκλοπές 06.04.26

Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Ελίζας Τριανταφύλλου για τις υποκλοπές και τη δημοσιογραφία. «Βαθύ εθνικό και οικονομικό έγκλημα», χαρακτήρισε το σκάνδαλο ο Νίκος Ανδρουλάκης, «Η ιστορία της κατασκοπείας θα κυνηγάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε ο Χρήστος Σπίρτζης

Πολιτική 06.04.26

Ενα αόρατο νήμα συνδέει τις καταστροφές που μας συμβαίνουν: ένα πλέγμα από άτυπα δίκτυα σχέσεων, που τελικά μετράνε περισσότερο από τους νόμους και τους θεσμούς και τελικά διαβρώνουν την ίδια τη Δημοκρατία. Το ονομάζουμε «πελατειασμό», «ρουσφέτι», και στην πράξη υπάρχει σιωπηρή εθνική συναίνεση για αυτό.

Δημοσκοπήσεις 06.04.26

Οι δημοσκοπήσεις παρότι καταγράφουν σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταλήγουν σε αυτοδυναμία

Συνέντευξη 06.04.26

Ο πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης θεωρεί ότι η σύγκρουση στον Κόλπο ενισχύει τον Πούτιν και προβλέπει ότι την επόμενη δεκαετία η Μόσχα θα βρίσκεται σε υβριδικό πόλεμο με την Ευρώπη

Κόσμος 06.04.26

«Ποτέ δεν με έπεισε το ΝΑΤΟ. Πάντα ήξερα ότι ήταν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα, και ο Πούτιν το ξέρει κι αυτός, παρεμπιπτόντως», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται να αποχωρήσει

«Αφρονες πράξεις» 06.04.26

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν τις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί», προειδοποιεί ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κόσμος 06.04.26

Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Πόλεμος 06.04.26

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Συρία 06.04.26

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Πετρέλαιο 06.04.26

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

