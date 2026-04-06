Τράπεζα της Ελλάδος: Η άνοδος στο πετρέλαιο αυξάνει τον πληθωρισμό και επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα
Οικονομικές Ειδήσεις 06 Απριλίου 2026, 14:12

Τράπεζα της Ελλάδος: Η άνοδος στο πετρέλαιο αυξάνει τον πληθωρισμό και επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, έχουν αυξήσει την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας

Μεσογειακά σνακ: «Σύμμαχοι» στη νηστεία

Μεσογειακά σνακ: «Σύμμαχοι» στη νηστεία

Spotlight

H αύξηση της τιμής του πετρελαίου ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις και επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα, εκτιμά η Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2025. Επισημαίνεται πως οι επιδράσεις αυτές προκύπτουν κυρίως μέσω της αύξησης του κόστους παραγωγής και της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, ενώ οι εξωτερικοί δίαυλοι μετάδοσης ενισχύουν περαιτέρω τις αρνητικές επιδράσεις μέσω της μείωσης της εξωτερικής ζήτησης.

Δεδομένου του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η ενέργεια στο κόστος παραγωγής και στο καλάθι των νοικοκυριών, οι διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου αποτελούν σημαντική πηγή πληθωριστικών πιέσεων και μακροοικονομικών διαταραχών για τις οικονομίες που εξαρτώνται από εισαγόμενα ενεργειακά προϊόντα

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία των εξελίξεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας, ιδίως σε περιόδους αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας όπως οι πρόσφατες εντάσεις στη Μέση Ανατολή, για την πορεία του πληθωρισμού και της οικονομικής δραστηριότητας. Συνεπώς, η παρακολούθηση των τιμών της ενέργειας και των επιδράσεών τους στον πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμη για την αξιολόγηση των κινδύνων και τη χάραξη οικονομικής πολιτικής, όπως εκτιμά η έκθεση της ΤτΕ που αναλύει τις μακροοικονομικές επιδράσεις μιας αύξησης της τιμής του πετρελαίου στην ελληνική οικονομία.

Αυξάνεται η αβεβαιότητα

Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, και ιδίως η κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, έχουν αυξήσει την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας και έχουν ενισχύσει τη μεταβλητότητα των τιμών του πετρελαίου.

Δεδομένου του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η ενέργεια στο κόστος παραγωγής και στο καλάθι των νοικοκυριών, οι διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου αποτελούν σημαντική πηγή πληθωριστικών πιέσεων και μακροοικονομικών διαταραχών για τις οικονομίες που εξαρτώνται από εισαγόμενα ενεργειακά προϊόντα. Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα μέσω πολλαπλών διαύλων μετάδοσης.

Από τη μια πλευρά, αυξάνει το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων και ασκεί ανοδικές πιέσεις στις εγχώριες τιμές των αγαθών και υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά, μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μέσω της αύξησης του γενικού επιπέδου τιμών και των δαπανών για ενεργειακά αγαθά και υπηρεσίες, με αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής ζήτησης.

Με βάση τα παραπάνω, το παρόν πλαίσιο εξετάζει τις μακροοικονομικές επιδράσεις μιας εξωγενούς αύξησης της τιμής του πετρελαίου Brent στην ελληνική οικονομία. Η ανάλυση βασίζεται σε προσομοιώσεις που πραγματοποιούνται με δύο συμπληρωματικά υποδείγματα της Τράπεζας της Ελλάδος: το ετήσιο μακροοικονομικό υπό δειγμα (BoG’s model) και το δυναμικό στοχαστικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας (DSGE model).

Το σενάριο το οποίο εξετάζεται είναι μια μέση ετήσια αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 22% το 2026, σε συμφωνία με αντίστοιχα σενάρια που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο των μακροοικονομικών προβολών των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ του Μαρτίου 2026.3 Παρά τις μεθοδολογικές διαφορές μεταξύ των δύο υποδειγμάτων, τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων συγκλίνουν και υποδεικνύουν ότι μια τέτοια διαταραχή οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού και σε επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Δίαυλοι μετάδοσης της διαταραχής στα υποδείγματα

Η αύξηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα και τον πληθωρισμό μέσω μιας σειράς διαύλων μετάδοσης που συνδέονται τόσο με την πλευρά της προσφοράς όσο και με την πλευρά της ζήτησης.

Στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης, παρά τις μεθοδολογικές διαφορές των δύο υποδειγμάτων, οι βασικοί μηχανισμοί μετάδοσης της διαταραχής μπορούν να συνοψιστούν στους ακόλουθους κύριους διαύλους.

Πρώτον, ο δίαυλος του κόστους παραγωγής. Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου οδηγεί σε άνοδο του κόστους παραγωγής των επιχειρήσεων, καθώς η ενέργεια αποτελεί βασική εισροή στην παραγωγική διαδικασία. Το υψηλότερο κόστος μετακυλίεται σταδιακά στις τιμές των τελικών αγαθών και υπηρεσιών, οδηγώντας σε άνοδο του γενικού επιπέδου των εγχώριων τιμών και ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων.

Δεύτερον, ο δίαυλος του διαθέσιμου εισοδήματος. Η αύξηση των τιμών της ενέργειας, σε συνδυασμό με την άνοδο του γενικού επιπέδου τιμών, μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Ως αποτέλεσμα, περιορίζεται η ιδιωτική κατανάλωση και επηρεάζεται αρνητικά η συνολική ζήτηση.

Τρίτον, ο δίαυλος της εξωτερικής ζήτησης. Η αύξηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα των εμπορικών εταίρων της Ελλάδος, ενισχύοντας τον παγκόσμιο πληθωρισμό και περιορίζοντας την εξωτερική ζήτηση για ελληνικά αγαθά και υπηρεσίες. Παράλληλα, η αύξηση των εγχώριων τιμών ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, περιορίζοντας περαιτέρω τη ζήτηση για εξαγωγές.

Οι παραπάνω μηχανισμοί μετάδοσης αποτυπώνονται με διαφορετικό τρόπο στα δύο υποδείγματα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανάλυση. Στο ετήσιο μακροοικονομικό υπόδειγμα, οι επιδράσεις της διαταραχής προκύπτουν κυρίως μέσω των επιδράσεων στο κόστος παραγωγής, στις τιμές καταναλωτή και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Στο δυναμικό στοχαστικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας, το οποίο ενσωματώνει δυσκαμψίες στις τιμές και αλληλεπιδράσεις με τον εξωτερικό τομέα, η αύξηση της τιμής του πετρελαίου επηρεάζει το κόστος παραγωγής και τις αποφάσεις τιμολόγησης των επιχειρήσεων, τη δυναμική εξέλιξη των εγχώριων τιμών και τη ζήτηση για κατανάλωση και επενδύσεις.

Μεθοδολογία και εμπειρικά αποτελέσματα

Η ανάλυση εξετάζει, σε συμφωνία με αντίστοιχα σενάρια που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο των πρόσφατων μακροοικονομικών προβολών των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ (Μάρτιος 2026), μια αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 22%, η οποία θεωρείται προσωρινή, διάρκειας ενός έτους.

Στο ετήσιο μακροοικονομικό υπόδειγμα, ο χρονικός ορίζοντας της προσομοίωσης καλύπτει την περίοδο 2026 – 27. Τα αποτελέσματα σύμφωνα με το εν λόγω υπόδειγμα υποδεικνύουν αύξηση του πληθωρισμού κατά 0,38 της ποσοστιαίας μονάδας (ποσ. μον.) το 2026 και κατά 0,27 ποσ. μον. το 2027 σε σχέση με το βασικό σενάριο αναφοράς, σύμφωνα με το οποίο η τιμή του πετρελαίου δεν αυξάνεται. Παράλληλα, ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ μειώνεται κατά 0,07 ποσ. μον. το 2026 και κατά 0,12 ποσ. μον. το 2027.

Οι επιδράσεις αυτές προκύπτουν μέσω των διαύλων ζήτησης και προσφοράς. Από την πλευρά της ζήτησης, η αύξηση της τιμής του πετρελαίου ενισχύει τον πληθωρισμό και μειώνει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, περιορίζοντας την ιδιωτική κατανάλωση. Από την πλευρά της προσφοράς, η υψηλότερη τιμή του πετρελαίου αυξάνει το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων, οδηγώντας σε άνοδο των τελικών τιμών και σε μείωση της ζητούμενης ποσότητας αγαθών στην εγχώρια οικονομία.

Το δυναμικό στοχαστικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας διαμετρήθηκε σε τριμηνιαία βάση, ώστε να αποτυπώνει με ακρίβεια τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Η υπόθεση που υιοθετείται είναι ότι η τιμή του πετρελαίου αυξάνεται κατά 22% για 4 τρίμηνα (1 έτος) και στη συνέχεια επανέρχεται σταδιακά στο αρχικό της επίπεδο έως το τέλος του 2027.

Δεδομένου του προσωρινού χαρακτήρα της διαταραχής, όλες οι ενδογενείς μεταβλητές συγκλίνουν σταδιακά στα αρχικά επίπεδα ισορροπίας τους. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων δείχνουν ότι ο πληθωρισμός με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξάνεται κατά 0,42 ποσ. μον. το 2026 και κατά 0,41 ποσ. μον. το 2027. Παράλληλα, ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ μειώνεται κατά 0,10 ποσ. μον. το 2026 και κατά 0,12 ποσ. μον. το 2027.

Όσον αφορά τις επιδράσεις σε επιμέρους μακροοικονομικές μεταβλητές, οι ρυθμοί μεγέθυνσης των ιδιωτικών επενδύσεων και της απασχόλησης μειώνονται κατά 1,72 και 0,08 ποσ. μον. αντίστοιχα το 2026 και κατά 2,34 και 0,10 ποσ. μον. το 2027, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση παραμένει σχεδόν αμετάβλητη το 2026 και μειώνεται κατά 0,27 ποσ. μον. το 2027. Το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών (εξαγωγές μείον εισαγωγές) ως ποσοστό του ΑΕΠ βελτιώνεται κατά 0,18 ποσ. μον. το 2026 και κατά 0,40 ποσ. μον. το 2027.

Το διάγραμμα παρουσιάζει τη δυναμική εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών που προκύπτουν από το δυναμικό στοχαστικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας. Όσον αφορά τον μηχανισμό μετάδοσης της διαταραχής, η άνοδος της τιμής του πετρελαίου αυξάνει το κόστος παραγωγής των εγχωρίως παραγόμενων καταναλωτικών και επενδυτικών αγαθών, γεγονός που ωθεί τις επιχειρήσεις να θέσουν υψηλότερες τιμές, με αποτέλεσμα την αύξηση του γενικού επιπέδου των τιμών. Ταυτόχρονα, η αύξηση των τιμών προκαλεί ένα αρ
νητικό αποτέλεσμα εισοδήματος στα νοικοκυριά, επηρεάζοντας δυσμενώς την καταναλωτική και την επενδυτική ζήτηση και, κατ’ επέκταση, το πραγματικό ΑΕΠ.

Βραχυπρόθεσμα, οι αρνητικές επιδράσεις στο ΑΕΠ μετριάζονται λόγω της ύπαρξης δυσκαμψιών στις εγχώριες τιμές, με αποτέλεσμα η μετακύλιση της αύξησης της τιμής του πετρελαίου στις τελικές τιμές να είναι σταδιακή. Στις επόμενες περιόδους, καθώς ο βαθμός μετακύλισης αυξάνεται, οι αρνητικές επιδράσεις στη ζήτηση για κατανάλωση και επενδύσεις εντείνονται, οδηγώντας σε περαιτέρω συρρίκνωση του ΑΕΠ.

Παράλληλα, η αύξηση της τιμής του πετρελαίου προκαλεί δευτερογενείς επιδράσεις (spillover effects) μέσω της εξωτερικής ζήτησης. Ειδικότερα, η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου επιδρά αρνητικά στην οικονομική δραστηριότητα των εμπορικών εταίρων της Ελλάδος, ενισχύοντας τον παγκόσμιο πληθωρισμό και ασκώντας καθοδικές επιδράσεις στο ξένο παραγόμενο προϊόν. Σε συνδυασμό με την αύξηση των εγχώριων τιμών, παρατηρείται μείωση της εξωτερικής ζήτησης για ελληνικές εξαγωγές, επηρεάζοντας αρνητικά το ΑΕΠ. Ωστόσο, από τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων προκύπτει ότι το εμπορικό ισοζύγιο (εξαγωγές μείον εισαγωγές) ως ποσοστού του ΑΕΠ βελτιώνεται, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερβαίνει εκείνη των εξαγωγών.

Συνολικά, αν ληφθούν υπόψη τα ποσοτικά αποτελέσματα των δύο υποδειγμάτων, η αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 22% εκτιμάται ότι οδηγεί κατά μέσο όρο σε άνοδο του πληθωρισμού κατά περίπου 0,40 ποσ. μον. το 2026 και κατά 0,34 ποσ. μον. το 2027. Παράλληλα, ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ κατά μέσο όρο αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 0,10 ποσ. μον. το 2026 και κατά περίπου 0,12 ποσ. μον. το 2027.

Τράπεζα της Ελλάδος: Η άνοδος στο πετρέλαιο αυξάνει τον πληθωρισμό και επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα

Τράπεζα της Ελλάδος: Η άνοδος στο πετρέλαιο αυξάνει τον πληθωρισμό και επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα

Vita.gr
Μεσογειακά σνακ: «Σύμμαχοι» στη νηστεία

Μεσογειακά σνακ: «Σύμμαχοι» στη νηστεία

Κόσμος
Όχι από Ιράν σε άνοιγμα των Στενών με αντάλλαγμα προσωρινή εκεχειρία

Όχι από Ιράν σε άνοιγμα των Στενών με αντάλλαγμα προσωρινή εκεχειρία

inWellness
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Σύνταξη
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Σύνταξη
inTown
Πόλεμος στο Ιράν: Σε ασφυκτικό κλοιό βρίσκονται επιχειρήσεις και καταναλωτές
Μέση Ανατολή 06.04.26

Σε ασφυκτικό κλοιό επιχειρήσεις και καταναλωτές λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν

Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους με τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα να χαρακτηρίζονται από αυξημένη αβεβαιότητα

Δήμητρα Σκούφου
Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας – Η επίπτωση της AI
Ανησυχία 06.04.26

Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας - Η επίπτωση της AI

Δομικό το φαινόμενο εκτιμούν οι αναλυτές, καθώς οι εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν κρίση, αλλά επενδύουν στο μέλλον μετατοπίζοντας πόρους από το ανθρώπινο δυναμικό προς την AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;
Διεθνής Οικονομία 05.04.26

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;

Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Fuel Pass: Τι ώρα θα ανοίξει η πλατφόρμα – Τι πρέπει να έχει το κινητό σας για να ενεργοποιήσετε την άυλη κάρτα
Ποσά και δικαιούχοι 05.04.26

Τι ώρα θα ανοίξει η πλατφόρμα για το Fuel Pass - Τι πρέπει να έχει το κινητό σας για να ενεργοποιήσετε την άυλη κάρτα

Ανοίγει τη Μεγάλη Δευτέρα η πλατφόρμα για το Fuel Pass. Η επιδότηση αφορά φυσικά πρόσωπα (και ελεύθερους επαγγελματίες) που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Σύνταξη
Η Γη των 10 δισεκατομμυρίων πλησιάζει – Το αβάσταχτο βάρος του υπερπληθυσμού
Πλανητική «ασφυξία» 05.04.26

Η Γη των 10 δισεκατομμυρίων πλησιάζει – Το αβάσταχτο βάρος του υπερπληθυσμού

Ο παγκόσμιος πληθυσμός βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο ρεκόρ των 8,3 δισεκατομμυρίων και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 21ου αιώνα, επηρεάζοντας σημαντικά τη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σάλος με την εθνική ομάδα του Κονγκό: Έβαλε «στοπ» στην επιστροφή των διεθνών στους συλλόγους τους
Ποδόσφαιρο 06.04.26

Σάλος με την εθνική ομάδα του Κονγκό: Έβαλε «στοπ» στην επιστροφή των διεθνών στους συλλόγους τους

Χαμό έχει προκαλέσει η απόφαση του Κονγκό, να απαγορεύσει στους διεθνείς να επιστρέψουν στους συλλόγους που αγωνίζονται, μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων με την Εθνική ενόψει Μουντιάλ.

Σύνταξη
Διασώζεται και αναδεικνύεται το κτίριο του πρώην Ναυτικού Ομίλου στο Γαλαξίδι
Τοπόσημο 06.04.26

Διασώζεται και αναδεικνύεται το κτίριο του πρώην Ναυτικού Ομίλου στο Γαλαξίδι

Δρομολογείται η μετατροπή κτιρίου σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο, που θα καλύψει τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου και του Ναυταθλητικού Ομίλου Γαλαξιδίου.

Σύνταξη
Όραμα και Δράση: Ο Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος Σχηματίζει το Μέλλον του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος
Τα Νέα της Αγοράς 06.04.26

Όραμα και Δράση: Ο Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος Σχηματίζει το Μέλλον του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος

Το Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος διατηρεί ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων με σαφή κοινωνικό προσανατολισμό. Από την αναβάθμιση νοσοκομείων μέχρι τη στήριξη οικογενειών στις ακριτικές περιοχές και την προώθηση της παιδείας και του αθλητικού ιδεώδους, οι δράσεις συνδέονται οργανικά με το όραμα του Ιδρύματος

Σύνταξη
Δούκας του Κεντ – Πλέιμποϊ, χρήστης μορφίνης, επαφές με Ναζί κι ένας μυστήριος θάνατος
Κουβάρι 06.04.26

Δούκας του Κεντ - Πλέιμποϊ, χρήστης μορφίνης, επαφές με Ναζί κι ένας μυστήριος θάνατος

Ο μικρότερος αδελφός του Γεωργίου VI πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1942. Ποιος ήταν ο σκοπός της πτήσης, ποιοι οι πραγματικά επιβάτες; Υπήρχε ερωμένη στο αεροσκάφος; Ένα νέο ντοκιμαντέρ του Channel 5 δίνει απαντήσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δουδωνής κατά Μητσοτάκη: Εισηγείται μεγαλύτερο ανταγωνισμό του ρουσφετιού – Αγαπημένο του χόμπι η συνταγματική φακιρική
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Δουδωνής κατά Μητσοτάκη: Εισηγείται μεγαλύτερο ανταγωνισμό του ρουσφετιού – Αγαπημένο του χόμπι η συνταγματική φακιρική

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε ο Π. Δουδωνής με αιχμή την πρόθεση Μητσοτάκη να εισηγηθεί ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. «Ο επικεφαλής μιας ντουζίνας υποδίκων εμφανίζεται ως ο αναμορφωτής της χώρας (...) καταφεύγει στο αγαπημένο του χόμπι, τη συνταγματική φακιρική» αναφέρει.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι το «βαθύ κράτος» του ρουσφετιού, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας – Εκλογές τώρα
«Σε αποδρομή» 06.04.26

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι το «βαθύ κράτος» του ρουσφετιού, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας – Εκλογές τώρα

«Ο εντολέας του παρακράτους των υποκλοπών, ο πρωθυπουργός που γνώριζε και επέτρεψε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων από τη 'γαλάζια' συμμορία, σήμερα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μας είπε ότι ήρθε η ώρα να τα βάλει με το 'βαθύ κράτος'», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το μόνο ασυμβίβαστο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης είναι αυτό μεταξύ Μητσοτάκη και δημοσίου συμφέροντος
«Μουσικές καρέκλες» 06.04.26

Τσουκαλάς: Το μόνο ασυμβίβαστο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης είναι αυτό μεταξύ Μητσοτάκη και δημοσίου συμφέροντος

«Αν έχουμε εκλογές, θα θεσπίσει και ο λαός ένα άλλο ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του πρωθυπουργού και του Κυριάκου Μητσοτάκη», τονίζει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Δήμος Αθηναίων: Διανομή πασχαλινών ειδών σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών
Κοινωνική μέριμνα 06.04.26

Δήμος Αθηναίων: Διανομή πασχαλινών ειδών σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών

Πραγματοποιήθηκε διανομή πασχαλινών ειδών σε 70 παιδιά ωφελούμενων οικογενειών στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.

Σύνταξη
Ηλιόπουλος κατά Μητσοτάκη: Έχετε μετατρέψει τη χώρα στον καλύτερο πελάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Πολιτική 06.04.26

Ηλιόπουλος κατά Μητσοτάκη: Έχετε μετατρέψει τη χώρα στον καλύτερο πελάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Αναφορικά με τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναρωτήθηκε ο κ. Ηλιόπουλος αν έχει κάνει τη δουλειά του ο κ. Μητσοτάκης και ζητάει από την ευρωπαϊκή εισαγγελία να επιταχύνει τη διαδικασία

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Άλλο να υπηρετείς τον λαό και άλλο να ταΐζεις τρωκτικά, να συντηρείς τη σαπίλα του συστήματος
ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Κουτσούμπας: Άλλο να υπηρετείς τον λαό και άλλο να ταΐζεις τρωκτικά, να συντηρείς τη σαπίλα του συστήματος

«Κι αυτό ισχύει και θα συνεχίσει είτε είσαι υπουργός χωρίς βουλευτική έδρα, δηλαδή πλήρως ανεξέλεγκτος, όπως προτείνει τώρα ο κ. Μητσοτάκης, είτε κρατάς τη βουλευτική έδρα με τον ελλιπή έλεγχο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας μέσα στη Βουλή», τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Το πιο τρελό σενάριο έως τώρα: Θα γίνει η Σίντνεϊ Σουίνι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;
Δύσκολη πίστα 06.04.26

Το πιο τρελό σενάριο έως τώρα: Θα γίνει η Σίντνεϊ Σουίνι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;

Το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ συνεχίζει να αποτελεί το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, ωστόσο ο σκηνοθέτης Πολ Φιγκ πιστεύει ότι η Σίντνεϊ Σουίνι θα ήταν μια υπέροχη 007

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν είναι ρουσφέτι να υπερασπίζεσαι τον αδύναμο πολίτη – Θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές
Για ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν είναι ρουσφέτι να υπερασπίζεσαι τον αδύναμο πολίτη – Θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές

Ο Κώστας Τσιάρας μίλησε για την εμπλοκή του ονόματός στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπεραμυνόμενος της παρέμβασής του υπέρ πολίτη, η οποία κατά τον ίδιο δεν ήταν ρουσφέτι. Ξεκαθάρισε δε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος στις εκλογές

Σύνταξη
Απάντηση Ανδρουλάκη με βίντεο σε λίγη ώρα στο προκλητικό μήνυμα Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης
Πολιτική 06.04.26

Απάντηση Ανδρουλάκη με βίντεο σε λίγη ώρα στο προκλητικό μήνυμα Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης

Σύμφωνα με πληροφορίες του in στη μία το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα μαγνητοσκοπήσει δήλωση - απάντηση στο μήνυμα του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

