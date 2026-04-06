Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας – Η επίπτωση της AI

Πάνω από 52.000 απολύσεις καταγράφονται στον τεχνολογικό κλάδο στις ΗΠΑ ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2026 – μια αύξηση 40% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι και το χειρότερο ξεκίνημα έτους από το 2023 -, με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) να κατηγορείται για χιλιάδες εξ αυτών.

Οι δραστικές περικοπές αντισταθμίζουν σε κάποιες περιπτώσεις τις τεράστιες επενδύσεις των εταιρειών στην AI

Τα νούμερα που παρουσιάζονται στη νέα έκθεση της εταιρείας Challenger, Gray & Christmas, είναι εντυπωσιακά, ωστόσο η συνολική αγορά εργασίας στις ΗΠΑ παραμένει σε σχετική ισορροπία, με τις ανακοινώσεις απολύσεων σε όλους τους κλάδους να είναι κατά 78% χαμηλότερες τον Μάρτιο σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι νέες θέσεις εργασίας συνεχίζουν να δημιουργούνται.

Αυτό που αλλάζει, σημειώνει το Bloomberg, είναι η λογική πίσω από τις περικοπές. Oι εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν κρίση, αλλά επενδύουν στο μέλλον μετατοπίζοντας πόρους από το ανθρώπινο δυναμικό προς την AI. Και αυτό, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι που κάνει το φαινόμενο δομικό, όχι συγκυριακό.

Οι ανακοινώσεις απολύσεων στις εταιρείες τεχνολογίας συνέχισαν να αυξάνονται τον Μάρτιο, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ των κλάδων όσον αφορά τα συνολικά σχέδια απολύσεων στις ΗΠΑ, καθώς οι επενδύσεις στην AI οδηγούν σε μείωση του προσωπικού. Οι εργοδότες ανακοίνωσαν 18.720 απολύσεις, αύξηση άνω του 24% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025.

Τον περασμένο μήνα, οι εργοδότες με έδρα τις ΗΠΑ ανακοίνωσαν 60.620 απολύσεις σε όλους τους τομείς, αύξηση άνω του 25% σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Η τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσώπευε το 25% των ανακοινώσεων απολύσεων.

Μετατοπίζεται προς AI το βάρος των προϋπολογισμών

Την περασμένη εβδομάδα, η Oracle ανακοίνωσε χιλιάδες απολύσεις εν μέσω πτώσης των τιμών των μετοχών, ενώ αναλάμβανε χρέος για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Meta ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι σχεδίαζε μαζικές απολύσεις, με το 20% του εργατικού δυναμικού της να βρίσκεται στο στόχαστρο, σύμφωνα με το Reuters.

Οι δραστικές περικοπές φέρεται να είχαν ως στόχο να αντισταθμίσουν τις τεράστιες επενδύσεις της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη. Τον Ιανουάριο, η Amazon ανακοίνωσε ότι θα απολύσει 16.000 υπαλλήλους της, με την εταιρεία να υποδηλώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αναλάβει τη δουλειά τους. Λίγους μήνες νωρίτερα είχαν απολυθεί 14.000 εργαζόμενοι.

Jensen Huang says AI layoffs signal weak leadership: firms with imagination do more with more, not less.

AI elevates workers, Nvidia is still hiring, and AI startup revenue is already huge. "Every carpenter or plumber could now be an architect"

Η Dell κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους απέλυσε 11.000 εργαζομένους, αποτελώντας τη μεγαλύτερη «σφαγή» στον τομέα της τεχνολογίας σε μία εταιρεία, ενώ οι απολύσεις σε άλλες εταιρείες συνεχίζονταν.

«Οι εταιρείες μετατοπίζουν τους προϋπολογισμούς τους προς επενδύσεις στην AI εις βάρος των θέσεων εργασίας. Η πραγματική αντικατάσταση ρόλων είναι ορατή στις εταιρείες τεχνολογίας, όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει λειτουργίες προγραμματισμού», δήλωσε ο Άντι Τσάλεντζερ, επικεφαλής εσόδων της Challenger, Gray & Christmas. «Άλλοι κλάδοι δοκιμάζουν τα όρια αυτής της νέας τεχνολογίας και, ενώ δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τις θέσεις εργασίας, κοστίζει κάποιες από αυτές».

Το πρώτο τρίμηνο του έτους σημειώθηκαν 217.362 απολύσεις σε όλους τους κλάδους, το χαμηλότερο τριμηνιαίο σύνολο από το 2022, σύμφωνα με την Challenger. Ο αριθμός αυτός ήταν μειωμένος κατά 16% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025 και κατά 56% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Αυξανόμενες ανησυχίες

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν τις αυξανόμενες ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε διαταραχή της αγοράς εργασίας μεγάλης κλίμακας, ειδικά για τους υπαλλήλους γραφείου. Στον κλάδο της τεχνολογίας, τα μοντέλα AI υπόσχονται να κάνουν τον προγραμματισμό πολύ πιο εύκολο και λιγότερο εργοβόρο.

we’re making @blocks smaller today. here’s my note to the company. #### today we’re making one of the hardest decisions in the history of our company: we’re reducing our organization by nearly half, from over 10,000 people to just under 6,000. that means over 4,000 of you are… — jack (@jack) February 26, 2026

Προσφάτως, ο επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft, Μουσταφά Σουλεϊμάν, απηύθυνε δραματική προειδοποίηση κάνοντας λόγο για πιθανή μαζική απαξίωση επαγγελματικών ρόλων. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, διατύπωσε την εκτίμηση ότι σε ενάμιση χρόνο, οι απόφοιτοι MBA (μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων) και νομικών σχολών, καθώς και χιλιάδες ακόμα εργαζόμενοι «λευκού κολάρου» ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή απορρύθμιση της αγοράς εργασίας.

Αν και εταιρείες τεχνολογίας όπως η Meta, η Oracle και η Block ανακατευθύνουν τους πόρους τους προς επενδύσεις στην AI, τα συνολικά ποσοστά απολύσεων δείχνουν ότι η αγορά εργασίας βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση «χαμηλής κινητικότητας». Τα στοιχεία για τις προσλήψεις ενισχύουν αυτή την εικόνα.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι οι προθέσεις πρόσληψης σχεδόν τριπλασιάστηκαν σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, την ώρα που οι συνολικές ανακοινώσεις απολύσεων μειώθηκαν κατά 78% τον Μάρτιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Ωστόσο, τα σχέδια πρόσληψης μέχρι στιγμής εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025, κάτι που συνάδει με τη χαμηλή ζήτηση εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η ADP Research, ο αριθμός των μισθωτών στις αμερικανικές εταιρείες αυξήθηκε κατά 62.000 τον Μάρτιο, μετά από παρόμοια αύξηση τον προηγούμενο μήνα. Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη κατέλαβε την πρώτη θέση στη λίστα των λόγων για τις ανακοινώσεις απολύσεων, οι εργοδότες ανέφεραν επίσης κλείσιμο και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, καθώς και τις συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.

Καμπανάκι από τις Big Tech

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι προειδοποιήσεις από κορυφαία στελέχη του κλάδου της τεχνολογίας. Ο Ντάριο Αμοντέι, CEO της Anthropic, έγραψε τον Ιανουάριο ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα εξαλείψει περίπου το ήμισυ όλων των θέσεων εργασίας γραφείου μέσα σε ένα έως πέντε χρόνια.

Ο Αραβίντ Σρινίβας, συνιδρυτής και CEO της Perplexity AI, δέχτηκε προσφάτως έντονη κριτική, αφού υποστήριξε ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να αποδεχθούν την αντικατάστασή τους από την AI, αφού έτσι κι αλλιώς δεν τους αρέσουν οι δουλειές τους.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της Block, Τζακ Ντόρσι, απέδωσε την πρόσφατη σειρά 4.000 απολύσεων, το 40% του εργατικού δυναμικού της εταιρείας, στην αναδυόμενη τεχνολογία, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλες.

«Βλέπουμε ήδη ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργούμε και χρησιμοποιούμε, σε συνδυασμό με μικρότερες και πιο οριζόντιες ομάδες, καθιστούν δυνατή μια νέα μέθοδο εργασίας που αλλάζει ριζικά το νόημα της δημιουργίας και της λειτουργίας μιας εταιρείας, και αυτό επιταχύνεται ραγδαία», έγραψε στο X.