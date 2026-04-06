Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας – Η επίπτωση της AI
Διεθνής Οικονομία 06 Απριλίου 2026, 06:00

Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας – Η επίπτωση της AI

Δομικό το φαινόμενο εκτιμούν οι αναλυτές, καθώς οι εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν κρίση, αλλά επενδύουν στο μέλλον μετατοπίζοντας πόρους από το ανθρώπινο δυναμικό προς την AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Spotlight

Πάνω από 52.000 απολύσεις καταγράφονται στον τεχνολογικό κλάδο στις ΗΠΑ ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2026 – μια αύξηση 40% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι και το χειρότερο ξεκίνημα έτους από το 2023 -, με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) να κατηγορείται για χιλιάδες εξ αυτών.

Οι δραστικές περικοπές αντισταθμίζουν σε κάποιες περιπτώσεις τις τεράστιες επενδύσεις των εταιρειών στην AI

Τα νούμερα που παρουσιάζονται στη νέα έκθεση της εταιρείας Challenger, Gray & Christmas, είναι εντυπωσιακά, ωστόσο η συνολική αγορά εργασίας στις ΗΠΑ παραμένει σε σχετική ισορροπία, με τις ανακοινώσεις απολύσεων σε όλους τους κλάδους να είναι κατά 78% χαμηλότερες τον Μάρτιο σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι νέες θέσεις εργασίας συνεχίζουν να δημιουργούνται.

Αυτό που αλλάζει, σημειώνει το Bloomberg, είναι η λογική πίσω από τις περικοπές. Oι εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν κρίση, αλλά επενδύουν στο μέλλον μετατοπίζοντας πόρους από το ανθρώπινο δυναμικό προς την AI. Και αυτό, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι που κάνει το φαινόμενο δομικό, όχι συγκυριακό.

Οι ανακοινώσεις απολύσεων στις εταιρείες τεχνολογίας συνέχισαν να αυξάνονται τον Μάρτιο, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ των κλάδων όσον αφορά τα συνολικά σχέδια απολύσεων στις ΗΠΑ, καθώς οι επενδύσεις στην AI οδηγούν σε μείωση του προσωπικού. Οι εργοδότες ανακοίνωσαν 18.720 απολύσεις, αύξηση άνω του 24% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025.

Τον περασμένο μήνα, οι εργοδότες με έδρα τις ΗΠΑ ανακοίνωσαν 60.620 απολύσεις σε όλους τους τομείς, αύξηση άνω του 25% σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Η τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσώπευε το 25% των ανακοινώσεων απολύσεων.

Μετατοπίζεται προς AI το βάρος των προϋπολογισμών

Την περασμένη εβδομάδα, η Oracle ανακοίνωσε χιλιάδες απολύσεις εν μέσω πτώσης των τιμών των μετοχών, ενώ αναλάμβανε χρέος για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Meta ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι σχεδίαζε μαζικές απολύσεις, με το 20% του εργατικού δυναμικού της να βρίσκεται στο στόχαστρο, σύμφωνα με το Reuters.

Οι δραστικές περικοπές φέρεται να είχαν ως στόχο να αντισταθμίσουν τις τεράστιες επενδύσεις της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη. Τον Ιανουάριο, η Amazon ανακοίνωσε ότι θα απολύσει 16.000 υπαλλήλους της, με την εταιρεία να υποδηλώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αναλάβει τη δουλειά τους. Λίγους μήνες νωρίτερα είχαν απολυθεί 14.000 εργαζόμενοι.

Η Dell κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους απέλυσε 11.000 εργαζομένους, αποτελώντας τη μεγαλύτερη «σφαγή» στον τομέα της τεχνολογίας σε μία εταιρεία, ενώ οι απολύσεις σε άλλες εταιρείες συνεχίζονταν.

«Οι εταιρείες μετατοπίζουν τους προϋπολογισμούς τους προς επενδύσεις στην AI εις βάρος των θέσεων εργασίας. Η πραγματική αντικατάσταση ρόλων είναι ορατή στις εταιρείες τεχνολογίας, όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει λειτουργίες προγραμματισμού», δήλωσε ο Άντι Τσάλεντζερ, επικεφαλής εσόδων της Challenger, Gray & Christmas. «Άλλοι κλάδοι δοκιμάζουν τα όρια αυτής της νέας τεχνολογίας και, ενώ δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τις θέσεις εργασίας, κοστίζει κάποιες από αυτές».

Το πρώτο τρίμηνο του έτους σημειώθηκαν 217.362 απολύσεις σε όλους τους κλάδους, το χαμηλότερο τριμηνιαίο σύνολο από το 2022, σύμφωνα με την Challenger. Ο αριθμός αυτός ήταν μειωμένος κατά 16% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025 και κατά 56% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Αυξανόμενες ανησυχίες

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν τις αυξανόμενες ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε διαταραχή της αγοράς εργασίας μεγάλης κλίμακας, ειδικά για τους υπαλλήλους γραφείου. Στον κλάδο της τεχνολογίας, τα μοντέλα AI υπόσχονται να κάνουν τον προγραμματισμό πολύ πιο εύκολο και λιγότερο εργοβόρο.

Προσφάτως, ο επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft, Μουσταφά Σουλεϊμάν, απηύθυνε δραματική προειδοποίηση κάνοντας λόγο για πιθανή μαζική απαξίωση επαγγελματικών ρόλων. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, διατύπωσε την εκτίμηση ότι σε ενάμιση χρόνο, οι απόφοιτοι MBA (μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων) και νομικών σχολών, καθώς και χιλιάδες ακόμα εργαζόμενοι «λευκού κολάρου» ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή απορρύθμιση της αγοράς εργασίας.

Αν και εταιρείες τεχνολογίας όπως η Meta, η Oracle και η Block ανακατευθύνουν τους πόρους τους προς επενδύσεις στην AI, τα συνολικά ποσοστά απολύσεων δείχνουν ότι η αγορά εργασίας βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση «χαμηλής κινητικότητας». Τα στοιχεία για τις προσλήψεις ενισχύουν αυτή την εικόνα.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι οι προθέσεις πρόσληψης σχεδόν τριπλασιάστηκαν σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, την ώρα που οι συνολικές ανακοινώσεις απολύσεων μειώθηκαν κατά 78% τον Μάρτιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Ωστόσο, τα σχέδια πρόσληψης μέχρι στιγμής εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025, κάτι που συνάδει με τη χαμηλή ζήτηση εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η ADP Research, ο αριθμός των μισθωτών στις αμερικανικές εταιρείες αυξήθηκε κατά 62.000 τον Μάρτιο, μετά από παρόμοια αύξηση τον προηγούμενο μήνα. Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη κατέλαβε την πρώτη θέση στη λίστα των λόγων για τις ανακοινώσεις απολύσεων, οι εργοδότες ανέφεραν επίσης κλείσιμο και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, καθώς και τις συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.

Καμπανάκι από τις Big Tech

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι προειδοποιήσεις από κορυφαία στελέχη του κλάδου της τεχνολογίας. Ο Ντάριο Αμοντέι, CEO της Anthropic, έγραψε τον Ιανουάριο ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα εξαλείψει περίπου το ήμισυ όλων των θέσεων εργασίας γραφείου μέσα σε ένα έως πέντε χρόνια.

Ο Αραβίντ Σρινίβας, συνιδρυτής και CEO της Perplexity AI, δέχτηκε προσφάτως έντονη κριτική, αφού υποστήριξε ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να αποδεχθούν την αντικατάστασή τους από την AI, αφού έτσι κι αλλιώς δεν τους αρέσουν οι δουλειές τους.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της Block, Τζακ Ντόρσι, απέδωσε την πρόσφατη σειρά 4.000 απολύσεων, το 40% του εργατικού δυναμικού της εταιρείας, στην αναδυόμενη τεχνολογία, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλες.

«Βλέπουμε ήδη ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργούμε και χρησιμοποιούμε, σε συνδυασμό με μικρότερες και πιο οριζόντιες ομάδες, καθιστούν δυνατή μια νέα μέθοδο εργασίας που αλλάζει ριζικά το νόημα της δημιουργίας και της λειτουργίας μιας εταιρείας, και αυτό επιταχύνεται ραγδαία», έγραψε στο X.

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Vita.gr
Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Κόσμος
Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα σε Τεχεράνη

Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα σε Τεχεράνη

Δυνατός συνδυαασμός 05.04.26

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

Σύνταξη
inTickets 03.04.26

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Πετρέλαιο 06.04.26

Ξεπερνούν τα 110 δολάρια το WTI και το Brent

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Σύνταξη
Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;
Διεθνής Οικονομία 05.04.26

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;

Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η Γη των 10 δισεκατομμυρίων πλησιάζει – Το αβάσταχτο βάρος του υπερπληθυσμού
Πλανητική «ασφυξία» 05.04.26

Η Γη των 10 δισεκατομμυρίων πλησιάζει – Το αβάσταχτο βάρος του υπερπληθυσμού

Ο παγκόσμιος πληθυσμός βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο ρεκόρ των 8,3 δισεκατομμυρίων και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 21ου αιώνα, επηρεάζοντας σημαντικά τη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Στην σύγχρονη αγορά εργασίας δεν αρκεί να είσαι καλός – Πρέπει να είσαι τέλειος…
Εργασιακή ζούγκλα 04.04.26

Στην σύγχρονη αγορά εργασίας δεν αρκεί να είσαι καλός – Πρέπει να είσαι τέλειος…

Ορισμένες εταιρείες «προσλαμβάνουν συνεχώς», απαραίτητα για να αυξήσουν το προσωπικό, αλλά για να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους με χαμηλότερη απόδοση με την πάροδο του χρόνου.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ευρώπη: Εργατικό δυναμικό «γερασμένο», μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών και περισσότερο άγχος
Διεθνής Οικονομία 04.04.26

Ευρώπη: Εργατικό δυναμικό «γερασμένο», μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών και περισσότερο άγχος

Δεδομένα τεσσάρων δεκαετιών αποκαλύπτουν ένα εργατικό δυναμικό στην ΕΕ που έχει μεταμορφωθεί πέρα από κάθε αναγνώριση - Η έρευνα του Eurofound για τις συνθήκες εργασίας του 2024 καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιοποίηση, η δημογραφία και η κλιματική αλλαγή έχουν αναδιαμορφώσει την αγορά εργασίας στην Ευρώπη τα τελευταία 35 χρόνια

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κόψει τον δρόμο προς τις καλύτερες δουλειές
Διεθνής Οικονομία 03.04.26

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κόψει τον δρόμο προς τις καλύτερες δουλειές

Νέα έρευνα δείχνει ότι η αυτοματοποίηση δεν απειλεί μόνο μεμονωμένες θέσεις, αλλά και τις επαγγελματικές διαδρομές που επιτρέπουν σε εργαζόμενους χωρίς πτυχίο να ανέβουν μισθολογικά

Σύνταξη
Η ΕΕ προειδοποιεί για «μακροχρόνιο» ενεργειακό σοκ – Εξετάζει σχέδιο για δελτίο στα καύσιμα
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 03.04.26

Η ΕΕ προειδοποιεί για «μακροχρόνιο» ενεργειακό σοκ – Εξετάζει σχέδιο για δελτίο στα καύσιμα

Η ΕΕ «δεν βρίσκεται ακόμη σε κρίση ασφάλειας εφοδιασμού», αλλά οι Βρυξέλλες καταρτίζουν σχέδια για την αντιμετώπιση των «διαρθρωτικών, μακροχρόνιων επιπτώσεων» της σύγκρουσης

Σύνταξη
Πώς ο πόλεμος επηρεάζει τις αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου
Μέση Ανατολή 02.04.26

Πώς ο πόλεμος επηρεάζει τις αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου

Το κλείσιμο του εναέριου χώρου και οι αλλαγές δρομολογίων έχουν αναδιαμορφώσει τα ταξίδια σε όλη την περιοχή του Περσικού Κόλπου. Πώς αντέδρασαν οι αεροπορικές εταιρείες

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 10 – 50% σε εισαγωγές χάλυβα, αλουμινίου και χαλκού
Εμπορικός πόλεμος 02.04.26

Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 10 – 50% σε εισαγωγές χάλυβα, αλουμινίου και χαλκού

Την ώρα που δεκάδες βιομηχανίες μετάλλου σε όλη τη Μέση Ανατολή έχουν δεχθεί επιθέσεις, οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασμούς 10 - 50% στις εισαγωγές στρατηγικών μετάλλων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Σύνταξη
Ελληνικοί patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ με νεκρούς
38 μέρες πολέμου 06.04.26 Upd: 07:53

Ελληνικοί patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ με νεκρούς

Εκπνέει τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) το τελεσίγραφο Τραμπ - Η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα απαντήσει ανάλογα σε οποιαδήποτε επίθεση στις υποδομές της και ξεκαθαρίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση ειδικά για ΗΠΑ και Ισραήλ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες

Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται πλέον το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στην πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, εξαπολύοντας, παράλληλα, σφοδρή επίθεση εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των υποκλοπών

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πόλεμος στο Ιράν: Σε ασφυκτικό κλοιό βρίσκονται επιχειρήσεις και καταναλωτές
Μέση Ανατολή 06.04.26

Σε ασφυκτικό κλοιό επιχειρήσεις και καταναλωτές λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν

Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους με τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα να χαρακτηρίζονται από αυξημένη αβεβαιότητα

Δήμητρα Σκούφου
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Σύνταξη
Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων
Κραυγή αγωνίας 06.04.26

Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων

Πίσω από τις κλειστές πόρτες των εφηβικών δωματίων και τον διαρκή βομβαρδισμό εικόνων στις οθόνες των smartphones, εξελίσσεται η μεγαλύτερη, ίσως, υγειονομική και κοινωνική κρίση της εποχής μας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού
«Μικρός σεισμός» 06.04.26

Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού

Για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική δράση με τη δημιουργία κόμματος γράφει η Libération, μιλώντας για «σεισμό» στην ελληνική πολιτική σκηνή, τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει σημάδια φθοράς.

Σύνταξη
Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»
Υποκλοπές 06.04.26

Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»

Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Ελίζας Τριανταφύλλου για τις υποκλοπές και τη δημοσιογραφία. «Βαθύ εθνικό και οικονομικό έγκλημα», χαρακτήρισε το σκάνδαλο ο Νίκος Ανδρουλάκης, «Η ιστορία της κατασκοπείας θα κυνηγάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε ο Χρήστος Σπίρτζης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο καθρέφτης
Πολιτική 06.04.26

Ο καθρέφτης

Ενα αόρατο νήμα συνδέει τις καταστροφές που μας συμβαίνουν: ένα πλέγμα από άτυπα δίκτυα σχέσεων, που τελικά μετράνε περισσότερο από τους νόμους και τους θεσμούς και τελικά διαβρώνουν την ίδια τη Δημοκρατία. Το ονομάζουμε «πελατειασμό», «ρουσφέτι», και στην πράξη υπάρχει σιωπηρή εθνική συναίνεση για αυτό.

Ειδικός Συνεργάτης
Δημοσκοπήσεις: Σενάρια ακυβερνησίας
Δημοσκοπήσεις 06.04.26

Σενάρια ακυβερνησίας

Οι δημοσκοπήσεις παρότι καταγράφουν σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταλήγουν σε αυτοδυναμία

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Μιχαήλ Χοντορκόφσκι: «Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν»
Συνέντευξη 06.04.26

«Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν» λέει πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης Μιχαήλ Χοντορκόφσκι

Ο πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης θεωρεί ότι η σύγκρουση στον Κόλπο ενισχύει τον Πούτιν και προβλέπει ότι την επόμενη δεκαετία η Μόσχα θα βρίσκεται σε υβριδικό πόλεμο με την Ευρώπη

Μαρία Βασιλείου
Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;
Κόσμος 06.04.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;

«Ποτέ δεν με έπεισε το ΝΑΤΟ. Πάντα ήξερα ότι ήταν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα, και ο Πούτιν το ξέρει κι αυτός, παρεμπιπτόντως», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται να αποχωρήσει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Ολη η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του Τραμπ προειδοποιεί ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου
«Αφρονες πράξεις» 06.04.26

«Ολη η περιοχή θα καεί εξαιτίας σου» προειδοποιεί ο Γαλιμπάφ τον Τραμπ

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν τις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί», προειδοποιεί ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
Κόσμος 06.04.26

Διαπραγματεύσεις ζητά η Κίνα για το Ιράν

Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύνταξη
Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
Πόλεμος 06.04.26

Ρωσική... ομπρέλα σε βροχή από ουκρανικά drones

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Σύνταξη
Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συρία 06.04.26

Συνάντηση Ζελένκσι με τον πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι παρουσία Φιντάν

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Πετρέλαιο 06.04.26

Ξεπερνούν τα 110 δολάρια το WTI και το Brent

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Σύνταξη
Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Μακελειό με τουλάχιστον 17 νεκρούς στη Νιγηρία

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

