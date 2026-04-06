Συντάξεις: Πότε θα καταβληθούν για τον μήνα Μάιο
Οι συντάξεις Μαΐου 2026 θα καταβληθούν σε δύο ημερομηνίες, σύμφωνα με τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών συνταξιούχων
Σε δύο ημερομηνίες, στις 24 και 27 Απριλίου θα καταβληθούν οι συντάξεις Μαΐου 2026 με τη διαδικασία να ακολουθεί –όπως και τους προηγούμενους μήνες– τον καθιερωμένο κανόνα διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών συνταξιούχων.
Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
Ακολούθως, τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Η διαδικασία πληρωμής
Η καταβολή των συντάξεων γίνεται με βάση τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, ένα σύστημα που εφαρμόζεται σταθερά από τον ΕΦΚΑ τα τελευταία χρόνια.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλύτερη οργάνωση των πληρωμών, ενώ διευκολύνεται και η εξυπηρέτηση των συνταξιούχων από το τραπεζικό σύστημα.
