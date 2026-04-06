Επιστρέφει το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» για ιδιοκτήτες ακινήτων, με την πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.

Το νέο σχήμα θα καλύπτει ακίνητα έως 120 τετραγωνικά μέτρα και θα παρέχει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 90% των 36.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του νοικοκυριού.

Μέσα από το πρόγραμμα επιδιώκεται να κινητοποιηθούν πολλοί ιδιοκτήτες, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα κατοικιών και συμβάλλοντας στη μείωση των πιέσεων στις τιμές των ενοικίων.

Το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews διευκρίνισε πώς για ορισμένες ομάδες, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, νέα ζευγάρια, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και νοικοκυριά με αναπηρία, η επιδότηση θα είναι αυξημένη.

Η ίδια εξήγησε ότι μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού ποσού θα απαιτείται να διατεθεί για ενεργειακή αναβάθμιση, ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι θα μπορεί να αξιοποιηθεί για βασικές παρεμβάσεις ανακαίνισης, όπως κουζίνα, μπάνιο και άλλες εργασίες αποκατάστασης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στο πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν ακίνητα τουλάχιστον 20ετίας, τα οποία παραμένουν κλειστά για τουλάχιστον τρία χρόνια. Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης και σε παλαιότερα σπίτια στα οποία ήδη κατοικούν οικογένειες, εφόσον κρίνονται μη βιώσιμα σε όρους κατοίκησης.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με περίπου 500 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν ήδη εξασφαλιστεί μέσω πόρων από 14 διαφορετικά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η επιδότηση θα καλύπτει από 70% έως και 95% του κόστους για παλαιές κατοικίες, είτε είναι κενές είτε κατοικούνται.

Απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια για ανακαίνιση. Αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης προβλέπονται για ευάλωτες ομάδες, όπως άτομα με αναπηρία, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκά νοικοκυριά, νέους ηλικίας 25 έως 35 ετών, καθώς και για ακίνητα σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Προβλέπεται η ανακαίνιση έως και 20.000 κατοικιών, με μέγιστη επιφάνεια 120 τ.μ.

Η επιδότηση θα υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ/τ.μ., ενώ το συνολικό ποσό ανά κατοικία μπορεί να φτάσει περίπου τις 36.000 ευρώ.

Από το συνολικό budget, περίπου το 80% θα διατεθεί για επισκευές και το υπόλοιπο για ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Τα εισοδηματικά κριτήρια θα είναι αντίστοιχα με εκείνα του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Για να λάβει κάποιος την επιδότηση, θα πρέπει είτε να ενοικιάσει το ανακαινισμένο ακίνητο για τουλάχιστον πέντε χρόνια είτε να το χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Πηγή: OT