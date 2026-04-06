«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Στα τέλη Μαΐου ξεκινούν οι αιτήσεις για τα 36.000 ευρώ
Οικονομικές Ειδήσεις 06 Απριλίου 2026, 11:45

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Στα τέλη Μαΐου ξεκινούν οι αιτήσεις για τα 36.000 ευρώ

Το νέο σχήμα για το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» θα καλύπτει ακίνητα έως 120 τετραγωνικά μέτρα

Ταχυπαλμία εξαιτίας του άγχους: 5 τρόποι για να ανακτήσετε τον έλεγχο

Ταχυπαλμία εξαιτίας του άγχους: 5 τρόποι για να ανακτήσετε τον έλεγχο

Επιστρέφει το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» για ιδιοκτήτες ακινήτων, με την πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.

Το νέο σχήμα θα καλύπτει ακίνητα έως 120 τετραγωνικά μέτρα και θα παρέχει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 90% των 36.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του νοικοκυριού.
Η επιδότηση θα καλύπτει από 70% έως και 95% του κόστους για παλαιές κατοικίες, είτε είναι κενές είτε κατοικούνται

Μέσα από το πρόγραμμα επιδιώκεται να κινητοποιηθούν πολλοί ιδιοκτήτες, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα κατοικιών και συμβάλλοντας στη μείωση των πιέσεων στις τιμές των ενοικίων.

Το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews διευκρίνισε πώς για ορισμένες ομάδες, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, νέα ζευγάρια, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και νοικοκυριά με αναπηρία, η επιδότηση θα είναι αυξημένη.

Η ίδια εξήγησε ότι μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού ποσού θα απαιτείται να διατεθεί για ενεργειακή αναβάθμιση, ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι θα μπορεί να αξιοποιηθεί για βασικές παρεμβάσεις ανακαίνισης, όπως κουζίνα, μπάνιο και άλλες εργασίες αποκατάστασης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στο πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν ακίνητα τουλάχιστον 20ετίας, τα οποία παραμένουν κλειστά για τουλάχιστον τρία χρόνια. Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης και σε παλαιότερα σπίτια στα οποία ήδη κατοικούν οικογένειες, εφόσον κρίνονται μη βιώσιμα σε όρους κατοίκησης.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με περίπου 500 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν ήδη εξασφαλιστεί μέσω πόρων από 14 διαφορετικά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η επιδότηση θα καλύπτει από 70% έως και 95% του κόστους για παλαιές κατοικίες, είτε είναι κενές είτε κατοικούνται.

Απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια για ανακαίνιση. Αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης προβλέπονται για ευάλωτες ομάδες, όπως άτομα με αναπηρία, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκά νοικοκυριά, νέους ηλικίας 25 έως 35 ετών, καθώς και για ακίνητα σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Προβλέπεται η ανακαίνιση έως και 20.000 κατοικιών, με μέγιστη επιφάνεια 120 τ.μ.

Η επιδότηση θα υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ/τ.μ., ενώ το συνολικό ποσό ανά κατοικία μπορεί να φτάσει περίπου τις 36.000 ευρώ.

Από το συνολικό budget, περίπου το 80% θα διατεθεί για επισκευές και το υπόλοιπο για ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Τα εισοδηματικά κριτήρια θα είναι αντίστοιχα με εκείνα του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Για να λάβει κάποιος την επιδότηση, θα πρέπει είτε να ενοικιάσει το ανακαινισμένο ακίνητο για τουλάχιστον πέντε χρόνια είτε να το χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στουρνάρας: Στο 1,9% επιβραδύνεται η ανάπτυξη το 2026 λόγω πολέμου και αβεβαιότητας

Ταχυπαλμία εξαιτίας του άγχους: 5 τρόποι για να ανακτήσετε τον έλεγχο

Όχι από Ιράν σε άνοιγμα των Στενών με αντάλλαγμα προσωρινή εκεχειρία

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Σύνταξη
Μέση Ανατολή 06.04.26

Ανησυχία 06.04.26

Διεθνής Οικονομία 05.04.26

Ποσά και δικαιούχοι 05.04.26

Πλανητική «ασφυξία» 05.04.26

Fizz 06.04.26

Για ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Πολιτική 06.04.26

Πολιτική στάση 06.04.26

Τα Νέα της Αγοράς 06.04.26

Ποιος κυβερνάει; 06.04.26

Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Από ισραηλινά πυρά 06.04.26

English edition 06.04.26

Πολιτική 06.04.26

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

