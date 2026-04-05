Σαραγόσα – Μπαρτσελόνα 86-92: Δύσκολο «διπλό» για τους Μπλαουγκράνα πριν τον Παναθηναϊκό

Η Μπαρτσελόνα ζορίστηκε, αλλά επικράτησε στην έδρα της Σαραγόσα με 92-86 και πλέον, οι «μπλαουγκράνα» στρέφουν την προσοχή τους στο εντός έδρας ματς με τον Παναθηναϊκό για την 36η αγωνιστική της Euroleague (7/4, 21:30).

Μετά το νικηφόρο αποτέλεσμα, το σύνολο του Πασκουάλ βελτίωσε το ρεκόρ του σε 17-8 και φιγουράρει στην 5η θέση της ACB. Απεναντίας, η Σαραγόσα υποχώρησε στο 7-19 και βρίσκεται στη 16η της βαθμολογίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αγωνίστηκαν οι Σατοράνσκι και Βέσελι, ενώ πρώτος σκόρερ για την Μπαρτσελόνα ήταν ο Πάντερ με 22 πόντους και άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Τόκο Σενγκέλια με 13 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 λάθη, 1 μπλοκ.

Για τη Σαραγόσα, ξεχώρισε ο Ο Σάντι Γιούστα με 32 πόντους (6/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 11/11 βολές).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-32, 41-50, 66-72, 86-92

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πασκουάλ): Πάντερ 22 (4/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 λάθη), Μάρκος 9 (1/2 τρίποντα, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κέιλ 5 (1), Νόρις 10 (0/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μπριθουέλα 4, Ερνανγκόμεθ 12, Φαλ 4, Σενγκέλια 13 (6 ριμπάουντ), Κουστουρίτσα 4 (4 ριμπάουντ), Πάρα 9 (1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ)

Τα ομαδικά στατιστικά της Μπαρτσελόνα: 27/40 δίποντα, 7/18 τρίποντα, 17/22 βολές, 34 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 9 επιθετικά), 15 ασίστ, 13 λάθος, 7 κλεψίματα, 3 μπλοκ.