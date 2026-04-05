Πρεμιέρα της Ίντερ Μαϊάμι στο νέο της γήπεδο – Εντυπωσιακές εικόνες από το Nu Stadium (vid)

Το παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι με την Όστιν δεν είχε το αποτέλεσμα που θα ήθελε ο Λιονέλ Μέσι και ο Λουίς Σουάρες, καθώς οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2, ωστόσο ήταν ένα παιχνίδι που θα μείνει στην ιστορία για την ομάδα του Μαϊάμι.

Ο αγώνας διεξήχθη στο νέο γήπεδο της Ίντερ, χωρητικότητας περίπου 27.000 θεατών και γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι οπαδοί της ομάδας είχαν κάθε λόγο να αισθάνονται χαρούμενοι, μπαίνοντας στο νέο «σπίτι» του συλλόγου.

Inter Miami open their new home, the 26,700-seat Nu Stadium, featuring the Leo Messi Stand 🏟️ pic.twitter.com/EhY98QDoOi — B/R Football (@brfootball) April 5, 2026

Σίγουρα θα ήθελαν να πανηγυρίσουν μια νίκη στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας τους στο νέο της γήπεδο, αλλά αυτό που τους ενδιαφέρει πάνω απ’ όλα, είναι ότι η νέα έδρα της Ίντερ Μαϊάμι είναι πραγματικότητα.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ένας εκ των ιδιοκτητών της Ίντερ Μαϊάμι, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την κατασκευή του νέου γηπέδου, τονίζοντας χαρακτηριστικά.

That brand new smell 🤩 pic.twitter.com/KzWgkU2T1r — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 4, 2026

«Είναι μια μεγάλη στιγμή για την ομάδα μας, γιατί ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Όταν ήρθα στις ΗΠΑ πριν από αρκετά χρόνια, ήθελε να βοηθήσω στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στην Αμερική.

Σήμερα, παίζοντας σε αυτό το υπέροχο νέο γήπεδο, βλέπω ότι έχουμε κάνει σημαντική δουλειά για ανεβάσουμε επίπεδο την ομάδα μας. Είμαστε πρωταθλητές και στην ομάδα μας παίζει ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο. Τώρα έχουμε και νέο γήπεδο».

Lionel Messi scores in the inaugural game at Inter Miami’s Nu Stadium. Of course he does 🐐 pic.twitter.com/DrC4EYmkq8 — B/R Football (@brfootball) April 5, 2026

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι στο Nu Stadium υπάρχει κερκίδα Λιονέλ Μέσι και ο Αργεντίνος σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι κατάφερε να σκοράρει στο πρώτο παιχνίδι στο νέο γήπεδο της ομάδας του.

Την αναμέτρηση παρακολούθησε και ο διάσημος ηθοποιός, Μάθιου ΜακΚόναχι, ο οποίος έχει μετοχές στην Όστιν και αξίζει να τονίσουμε πως ο Αμερικανός σταρ του Χόλιγουντ έστειλε επιστολή στον Ντέιβιντ Μπέκαμ, συγχαίροντας την Ίντερ Μαϊάμι για την κατασκευή του νέου γηπέδου.

This is our commitment to build a new standard. For the club, our fans and the future of the game. Vamos 💗 pic.twitter.com/eKF8IUkFih — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 4, 2026

Κι όσο για τους οπαδούς της ομάδας του Λιονέλ Μέσι; Μπορούν πλέον ν’ απολαμβάνουν τις ανέσεις ενός υπερσύγχρονου γηπέδου και το Nu Stadium θα γεμίζει για να θαυμάζει τον Αργεντίνο σούπερ σταρ.