Πετρούνιας: «Χωρίς μέση σε αυτόν τον αγώνα, αλλά τα καταφέραμε» (pic)

Ο Λευτέρης Πετρούνιας απέδειξε για ακόμη μία φορά πως είναι ο «Άρχοντας των Κρίκων» κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξήχθη στο Κάιρο.

Μάλιστα, ο Έλληνας πρωταθλητής εξασφάλισε και την παρουσία του το φθινόπωρο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ρότερνταμ, ενώ σε ανάρτησή του αποκάλυψε πως είχε πρόβλημα στη μέση.

«Τα καταφέραμε! Χωρίς μέση σε αυτόν τον αγώνα, αλλά κλείδωσε η πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Οκτώβρη και τώρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά στο ποστάρισμά του ο Λευτέρης Πετρούνιας.