Ολυμπιακός: Η 11άδα για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (pic)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» (21:00), για την 1η αγωνιστική των playoffs της Super League, με στόχο το τρίποντο της νίκης που θα τον φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στο παιχνίδι με τους Κιτρινόμαυρους ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει την ομάδα του μεγάλου λιμανιού με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Οι Γκαρθία και Έσε θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Ζέλσον και Ποντένσε στα δύο άκρα και τον Ταρέμι πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Συνοπτικά η 11άδα του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Εσε, Ζελσον, Ταρέμι, Ποντένσε και Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο οι: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Κλέιτον, Κοστίνια, Βέζο, Τσικίνιο, Λιατσικούρας, Μουζακίτης και Γιαζίτζι.

Εκτός αποστολής έμειναν οι: Φρανσίκο Ορτέγκα και Αντρέ Λουίς.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.

Αναπληρωματικοί: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Ζίνι.