Λουτσέσκου: Αναχωρεί άμεσα για τη Ρουμανία λόγω της υγείας του πατέρα του

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα για την 1η αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες χωρίς σκορ με το 0-0.

Στον πάγκο του «Δικεφάλου του Βορρά» κάθισε κανονικά ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος όμως με τη λήξη του αγώνα αποχώρησε άμεσα από την Τούμπα με προορισμό το αεροδρόμιο.

Ο λόγος φυσικά είναι για να μεταβεί στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας , το Βουκουρέστι, και να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του, Μιρτσέα, ο οποίος είναι στο νοσοκομείο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, από την περασμένη Κυριακή, όταν υπέστη κοιλιακή μαρμαρυγή, ενώ στη συνέχεια υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Μάλιστα, ο 80χρονος τεχνικός έχει μπει σε τεχνητό κώμα και η κατάστασή του θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη.

Φυσικά ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έκανε δηλώσεις για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ούτε στο συνδρομητικό κανάλι, ούτε στο στη συνέντευξη Τύπου.