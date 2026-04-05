Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Τρία δοκάρια οι «κίτρινοι», ισοπαλία… Ευρώπης οι «πράσινοι» (vid)

Ο Άρης ήταν ανώτερος στο πρώτο ημίχρονο το οποίο κι έκλεισε με προβάδισμα (31′ Γκαρέ), όμως στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου οπισθοχώρησε και τελικά τιμωρήθηκε. Ο Λεβαδειακός που ανέβασε την απόδοσή του στο πρώτο μισό του Β’ μέρους, ισοφάρισε με τον Βέρμπιτς στο 58′ κι εν τέλει απέσπασε μια ισοπαλία (1-1) που έχει… αίσθηση νίκης, μετά και την «Χ» και και στο άλλο ματς των πλέι οφ του 5-8 (Βόλος – ΟΦΗ 1-1).

Στους 22 βαθμούς πλέον οι Βοιωτοί, διατήρησαν την απόσταση τους του χωρίζει από τους τις άλλες τρεις ομάδες, με τον ΟΦΗ και τον Βόλο να έχουν 17 και τον Άρη να φτάνει πλέον τους 16.

Να σημειώσουμε ότι οι φιλοξενούμενοι είχαν τρία δοκάρια με τους Γκαρέ (38′), Καντεβέρες (45+4′) και Μπουσαΐντ (87′), ενώ δικαούνται να φωνάζουν για το γκολ που τους ακυρώθηκε στο 8′ (Γκαρέ).

Ανώτερος ο Άρης στο πρώτο μέρος

Ο Άρης έχοντας κορυφαίο τον Καντεβέρε που ήταν ο δημιουργός του γκολ κι που γενικότερα έκανε δουλειά σε διάφορους τομείς ήταν σαφώς ανώτερος στο πρώτο μέρος από τον Λεβαδειακό. Αν και μπήκε «κρατημένος» στη συνέχεια χτύπησε αρκετές φορές επιθετικά, είτε σε οργανωμένες επιθέσεις, είτε (κυρίως) στο ανοιχτό γήπεδο από τα άκρα, έχοντας αρκετές τελικές, μεταξύ των οποίων και δύο δοκάρια με Πέρεθ (36′) και Καντεβέρε (44′).

Εν τέλει οι κίτρινοι άνοιξαν το σκορ στο 31′ με τον Καντεβέρε να κάνει εξαιρετική ενέργεια και ουσιαστικά να δίνει έτοιμο γκολ στον Γκαρέ για το 0-1.

Γενικότερα η ομάδα του Γρηγορίου ήταν καλοστημένη αμυντικά, δεν άφησε τον Λεβαδειακό να δημιουργήσει όσο μας είχε συνηθίσει στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν στην κανονική περίοδο και ανησύχησε λίγες φορές στα μετόπισθεν. Πιο επικίνδυνος από πλευράς γηπεδούχων ο Μπάλτσι, ο οποίος με ψαλιδάκι πήγε να βάλει ένα εξαιρετικό γκολ (δοκάρι τελικά), ενώ είχε κι άλλη μια καλή στιγμή στο 36′.

Κακώς ακυρώθηκε το πρώτο γκολ του Γκαρέ στο 8′

Άρης θα μπορούσε να είχε πετύχει και δεύτερο γκολ, για την ακρίβεια το πέτυχε στο 8′ με τον Γκαρέ, όμως ο Κουμπαράκης από το VAR και ο διαιτητής Παπαπέτρου συμφώνησαν οτι έπρεπε να ακυρωθεί για επιθετικό φάουλ του Χόνκλα στον Μπάλτσι. Μια απόφαση τουλάχιστον τραβηγμένη…

«Έκατσε» πίσω και το πλήρωσε ο Άρης



Από την έναρξη του Β’ μέρους όμως ο Άρης έδειξε διάθεση να προφυλάξει το προβάδισμά του, με αποτέλεσμα να οπισθοχωρήσει και αμύνεται έξω από την περιοχή. Ο Λεβαδειακός το εκμεταλλεύθηκε και έφτασε στην ισοφάριση στο 58′ με τον Βέρμπιτς (10η ασίστ ο Τσάπρας), και αυτό το διάστημα (μέχρι τα μέσα της επανάληψης δηλαδή) ήταν το μόνο που οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι από τους Θεσσαλονικείς.

Οι αλλαγές βελτίωσαν τον Άρη, αλλά… τρίτο δοκάρι

Η κίνηση του Γρηγορίου να φρεσκάρει την ομάδα του με τους Δώνη, Γένσεν αρχικά και στη συνέχεια με τους Κουάμε Μπουσαΐντ έδωσε και πάλι την ευκαιρία στον Άρη να έχει τη μπάλα στα πόδια του, να δημιουργεί προϋποθέσεις για γκολ, αλλά να μην πετυχαίνει δεύτερο. Μάλιστα είχε και τρίτο δοκάρι, αυτή τη φορά με τον Μπουσαΐντ στομ 87΄που ήταν τον τρίτο.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το γεγονός ότι ο Λεβαδειακός εκμεταλλεύθηκε το κακό διάστημα του Άρη στο πρώτο μισό του Β’ μέρους, του έδωσε την ευκαιρία να ισοφαρίσει

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Άρης «έκατσε» πίσω από την αρχή του Β’ μέρους και επέτρεψε στον Λεβαδειακό και το πλήρωσε ακριβά με την ισοφάριση.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η αναποτελεσματικότητα του Άρη στην επίθεση είναι παροιμιώδης. Τρία δοκάρια, και αρκετές ακόμη ευκαιρίες για να σημειώσει ένα γκολ μόνο.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κακώς ο διαιτητής Παπαπέτρου υιοθέτησε την απόφαση του Κουμπαράκη από το VAR να ακυρώσει γκολ για φάουλ. Έπρεπε να τον αγνοήσει και να μετρήσει το γκολ. Επίσης στο 73′ υπάρχει και μια κίτρινη κάρτα στον Κωστή που αν την έβλεπε θα ήταν η 2η και θα αποβαλλόταν.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Λανθασμένη απόφαση του Κουμπαράκη να καλέσει τον Παπαπέτρου για ένα φάουλ(;) που και τόσο μακριά χρονικά από το γκολ έγινε (δηλαδή η φάση άλλαξε) και η επαφή ανάμεσα σε Χόνγκλα και Μπάλτσι ήταν συνηθισμένη.

ΣΚΟΡΕΡ:



58′ Βέρμπιτς – 31′ Γκαρέ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Λεβαδειακός (Ν. Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον (Τσιβελεκίδης), Βήχος, Τσόκαϊ, Κωστή (77’ Λαμαρανά), Μπάλτσι (65’ Λαγιούς), Παλάσιος, Βέρμπιτς (77’ Συμελίδης), Όζμπολτ (87’ Οζέγκοβοιτς).

Άρης (Μ. Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μεντίλ, Χόνγκλα (83’ Μπουσαΐντ), Ράτσιτς (65’ Γένσεν), Γιαννιώτας (65’ Δώνης), Πέρεθ, Γκαρέ (77’ Κουαμέ), Καντεβέρε (83’ Μορόν).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Σάββατο 18/4

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 18:00

Άρης – Βόλος 19:00