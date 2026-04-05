sports betsson
Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
weather-icon 13o
Stream

in
sports

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Τρία δοκάρια οι «κίτρινοι», ισοπαλία… Ευρώπης οι «πράσινοι» (vid)
Ποδόσφαιρο 05 Απριλίου 2026, 19:11

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Τρία δοκάρια οι «κίτρινοι», ισοπαλία… Ευρώπης οι «πράσινοι» (vid)

Αν και και καλύτερος στο μεγαλύτερο μέρος, ο Άρης, έμεινε στο 1-1 με τον Λεβαδειακό, ο οποίος διατηρεί τον πρώτο λόγο για την κατάληψη της πρώτης 5ης θέσης στο μίνι πρωτάθλημα των πλέι οφ του 5-8.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Spotlight

Ο Άρης ήταν ανώτερος στο πρώτο ημίχρονο το οποίο κι έκλεισε με προβάδισμα (31′ Γκαρέ), όμως στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου οπισθοχώρησε και τελικά τιμωρήθηκε. Ο Λεβαδειακός που ανέβασε την απόδοσή του στο πρώτο μισό του Β’ μέρους, ισοφάρισε με τον Βέρμπιτς στο 58′ κι εν τέλει απέσπασε μια ισοπαλία (1-1) που έχει… αίσθηση νίκης, μετά και την «Χ» και και στο άλλο ματς των πλέι οφ του 5-8 (Βόλος – ΟΦΗ 1-1).

Στους 22 βαθμούς πλέον οι Βοιωτοί, διατήρησαν την απόσταση τους του χωρίζει από τους τις άλλες τρεις ομάδες, με τον ΟΦΗ και τον Βόλο να έχουν 17 και τον Άρη να φτάνει πλέον τους 16.

Να σημειώσουμε ότι οι φιλοξενούμενοι είχαν τρία δοκάρια με τους Γκαρέ (38′), Καντεβέρες (45+4′) και Μπουσαΐντ (87′), ενώ δικαούνται να φωνάζουν για το γκολ που τους ακυρώθηκε στο 8′ (Γκαρέ).

Ανώτερος ο Άρης στο πρώτο μέρος

Ο Άρης έχοντας κορυφαίο τον Καντεβέρε που ήταν ο δημιουργός του γκολ κι που γενικότερα έκανε δουλειά σε διάφορους τομείς ήταν σαφώς ανώτερος στο πρώτο μέρος από τον Λεβαδειακό. Αν και μπήκε «κρατημένος» στη συνέχεια χτύπησε αρκετές φορές επιθετικά, είτε σε οργανωμένες επιθέσεις, είτε (κυρίως) στο ανοιχτό γήπεδο από τα άκρα, έχοντας αρκετές τελικές, μεταξύ των οποίων και δύο δοκάρια με Πέρεθ (36′) και Καντεβέρε (44′).

Εν τέλει οι κίτρινοι άνοιξαν το σκορ στο 31′ με τον Καντεβέρε να κάνει εξαιρετική ενέργεια και ουσιαστικά να δίνει έτοιμο γκολ στον Γκαρέ για το 0-1.

Γενικότερα η ομάδα του Γρηγορίου ήταν καλοστημένη αμυντικά, δεν άφησε τον Λεβαδειακό να δημιουργήσει όσο μας είχε συνηθίσει στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν στην κανονική περίοδο και ανησύχησε λίγες φορές στα μετόπισθεν. Πιο επικίνδυνος από πλευράς γηπεδούχων ο Μπάλτσι, ο οποίος με ψαλιδάκι πήγε να βάλει ένα εξαιρετικό γκολ (δοκάρι τελικά), ενώ είχε κι άλλη μια καλή στιγμή στο 36′.

Κακώς ακυρώθηκε το πρώτο γκολ του Γκαρέ στο 8′

Άρης θα μπορούσε να είχε πετύχει και δεύτερο γκολ, για την ακρίβεια το πέτυχε στο 8′ με τον Γκαρέ, όμως ο Κουμπαράκης από το VAR και ο διαιτητής Παπαπέτρου συμφώνησαν οτι έπρεπε να ακυρωθεί για επιθετικό φάουλ του Χόνκλα στον Μπάλτσι. Μια απόφαση τουλάχιστον τραβηγμένη…

«Έκατσε» πίσω και το πλήρωσε ο Άρης

Από την έναρξη του Β’ μέρους όμως ο Άρης έδειξε διάθεση να προφυλάξει το προβάδισμά του, με αποτέλεσμα να οπισθοχωρήσει και αμύνεται έξω από την περιοχή. Ο Λεβαδειακός το εκμεταλλεύθηκε και έφτασε στην ισοφάριση στο 58′ με τον Βέρμπιτς (10η ασίστ ο Τσάπρας), και αυτό το διάστημα (μέχρι τα μέσα της επανάληψης δηλαδή) ήταν το μόνο που οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι από τους Θεσσαλονικείς.

Οι αλλαγές βελτίωσαν τον Άρη, αλλά… τρίτο δοκάρι

Η κίνηση του Γρηγορίου να φρεσκάρει την ομάδα του με τους Δώνη, Γένσεν αρχικά και στη συνέχεια με τους Κουάμε Μπουσαΐντ έδωσε και πάλι την ευκαιρία στον Άρη να έχει τη μπάλα στα πόδια του, να δημιουργεί προϋποθέσεις για γκολ, αλλά να μην πετυχαίνει δεύτερο. Μάλιστα είχε και τρίτο δοκάρι, αυτή τη φορά με τον Μπουσαΐντ στομ 87΄που ήταν τον τρίτο.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το γεγονός ότι ο Λεβαδειακός εκμεταλλεύθηκε το κακό διάστημα του Άρη στο πρώτο μισό του Β’ μέρους, του έδωσε την ευκαιρία να ισοφαρίσει

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Άρης «έκατσε» πίσω από την αρχή του Β’ μέρους και επέτρεψε στον Λεβαδειακό και το πλήρωσε ακριβά με την ισοφάριση.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η αναποτελεσματικότητα του Άρη στην επίθεση είναι παροιμιώδης. Τρία δοκάρια, και αρκετές ακόμη ευκαιρίες για να σημειώσει ένα γκολ μόνο.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κακώς ο διαιτητής Παπαπέτρου υιοθέτησε την απόφαση του Κουμπαράκη από το VAR να ακυρώσει γκολ για φάουλ. Έπρεπε να τον αγνοήσει και να μετρήσει το γκολ. Επίσης στο 73′ υπάρχει και μια κίτρινη κάρτα στον Κωστή που αν την έβλεπε θα ήταν η 2η και θα αποβαλλόταν.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Λανθασμένη απόφαση του Κουμπαράκη να καλέσει τον Παπαπέτρου για ένα φάουλ(;) που και τόσο μακριά χρονικά από το γκολ έγινε (δηλαδή η φάση άλλαξε) και η επαφή ανάμεσα σε Χόνγκλα και Μπάλτσι ήταν συνηθισμένη.

ΣΚΟΡΕΡ:

58′ Βέρμπιτς – 31′ Γκαρέ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Λεβαδειακός (Ν. Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον (Τσιβελεκίδης), Βήχος, Τσόκαϊ, Κωστή (77’ Λαμαρανά), Μπάλτσι (65’ Λαγιούς), Παλάσιος, Βέρμπιτς (77’ Συμελίδης), Όζμπολτ (87’ Οζέγκοβοιτς).

Άρης (Μ. Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μεντίλ, Χόνγκλα (83’ Μπουσαΐντ), Ράτσιτς (65’ Γένσεν), Γιαννιώτας (65’ Δώνης), Πέρεθ, Γκαρέ (77’ Κουαμέ), Καντεβέρε (83’ Μορόν).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Σάββατο 18/4

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 18:00

Άρης – Βόλος 19:00

Headlines:
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Κόσμος
Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα σε Τεχεράνη

Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα σε Τεχεράνη

inWellness
Δυνατός συνδυαασμός 05.04.26

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

Σύνταξη
inTown
inTickets 03.04.26

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από το Φάληρο με γκολ του Κοϊτά και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, πήρε σημαντικό προβάδισμα τίτλου με το +5.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98' (vid)

Ο εξτρέμ των πειραιωτών πέτυχε εκπληκτικό γκολ με σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR, για οφσάιντ του Πιρόλα

Σύνταξη
Γουέστ Χαμ – Λιντς Γιουνάιτεντ 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Γουέστ Χαμ – Λιντς 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»

Μετά τη Σίτι, την Τσέλσι και τη Σαουθάμπτον, η Λιντς έκλεισε την 4άδα του κυπέλλου Αγγλίας, καθώς επικράτησε με 4-2 της Γουέστ Χαμ στα πέναλτι, την ώρα που ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 2-2.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μιχαηλίδης: «Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε»
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Μιχαηλίδης: «Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε»

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης μίλησε για την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, ενώ αναφέρθηκε στο οικογενειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Σύνταξη
Σαραγόσα – Μπαρτσελόνα 86-92: Δύσκολο «διπλό» για τους Μπλαουγκράνα πριν τον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 05.04.26

Σαραγόσα – Μπαρτσελόνα 86-92: Δύσκολο «διπλό» για τους Μπλαουγκράνα πριν τον Παναθηναϊκό

Η Μπαρτσελόνα αν και δυσκολεύτηκε επικράτησε της Σαραγόσα με 92-86 και πήρε «διπλό» ψυχολογίας ενόψει του κρίσιμου ματς με τον Παναθηναϊκό για την 36η αγωνιστική της Euroleague (7/4, 21:30).

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 05.04.26

LIVE: Ίντερ – Ρόμα

LIVE: Ίντερ – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Ρόμα για την 31η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: Αναχωρεί άμεσα για τη Ρουμανία λόγω της υγείας του πατέρα του
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Λουτσέσκου: Αναχωρεί άμεσα για τη Ρουμανία λόγω της υγείας του πατέρα του

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ μετά τη λήξη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό αναχώρησε αμέσως από την Τούμπα προκειμένου να ταξιδέψει για τη Ρουμανία ώστε να βρεθεί δίπλα στον πατέρα του που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 05.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΚ για την 1η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Σύνταξη
Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα στην Τεχεράνη – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ, δύο νεκροί
38 μέρες πολέμου 06.04.26

Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα στην Τεχεράνη – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ, δύο νεκροί

Εκπνέει τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) το τελεσίγραφο Τραμπ με το Ιράν να δηλώνει ότι θα ανταποκριθεί «με τον ίδιο τρόπο» σε οποιαδήποτε επίθεση κατά των υποδομών του - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες

Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται πλέον το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στην πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, εξαπολύοντας, παράλληλα, σφοδρή επίθεση εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των υποκλοπών

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πόλεμος στο Ιράν: Σε ασφυκτικό κλοιό βρίσκονται επιχειρήσεις και καταναλωτές
Μέση Ανατολή 06.04.26

Σε ασφυκτικό κλοιό επιχειρήσεις και καταναλωτές λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν

Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους με τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα να χαρακτηρίζονται από αυξημένη αβεβαιότητα

Δήμητρα Σκούφου
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Σύνταξη
Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων
Κραυγή αγωνίας 06.04.26

Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων

Πίσω από τις κλειστές πόρτες των εφηβικών δωματίων και τον διαρκή βομβαρδισμό εικόνων στις οθόνες των smartphones, εξελίσσεται η μεγαλύτερη, ίσως, υγειονομική και κοινωνική κρίση της εποχής μας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού
«Μικρός σεισμός» 06.04.26

Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού

Για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική δράση με τη δημιουργία κόμματος γράφει η Libération, μιλώντας για «σεισμό» στην ελληνική πολιτική σκηνή, τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει σημάδια φθοράς.

Σύνταξη
Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας – Η επίπτωση της AI
Ανησυχία 06.04.26

Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας - Η επίπτωση της AI

Δομικό το φαινόμενο εκτιμούν οι αναλυτές, καθώς οι εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν κρίση, αλλά επενδύουν στο μέλλον μετατοπίζοντας πόρους από το ανθρώπινο δυναμικό προς την AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»
Υποκλοπές 06.04.26

Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»

Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Ελίζας Τριανταφύλλου για τις υποκλοπές και τη δημοσιογραφία. «Βαθύ εθνικό και οικονομικό έγκλημα», χαρακτήρισε το σκάνδαλο ο Νίκος Ανδρουλάκης, «Η ιστορία της κατασκοπείας θα κυνηγάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε ο Χρήστος Σπίρτζης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο καθρέφτης
Πολιτική 06.04.26

Ο καθρέφτης

Ενα αόρατο νήμα συνδέει τις καταστροφές που μας συμβαίνουν: ένα πλέγμα από άτυπα δίκτυα σχέσεων, που τελικά μετράνε περισσότερο από τους νόμους και τους θεσμούς και τελικά διαβρώνουν την ίδια τη Δημοκρατία. Το ονομάζουμε «πελατειασμό», «ρουσφέτι», και στην πράξη υπάρχει σιωπηρή εθνική συναίνεση για αυτό.

Ειδικός Συνεργάτης
Δημοσκοπήσεις: Σενάρια ακυβερνησίας
Δημοσκοπήσεις 06.04.26

Σενάρια ακυβερνησίας

Οι δημοσκοπήσεις παρότι καταγράφουν σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταλήγουν σε αυτοδυναμία

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Μιχαήλ Χοντορκόφσκι: «Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν»
Συνέντευξη 06.04.26

«Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν» λέει πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης Μιχαήλ Χοντορκόφσκι

Ο πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης θεωρεί ότι η σύγκρουση στον Κόλπο ενισχύει τον Πούτιν και προβλέπει ότι την επόμενη δεκαετία η Μόσχα θα βρίσκεται σε υβριδικό πόλεμο με την Ευρώπη

Μαρία Βασιλείου
Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;
Κόσμος 06.04.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;

«Ποτέ δεν με έπεισε το ΝΑΤΟ. Πάντα ήξερα ότι ήταν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα, και ο Πούτιν το ξέρει κι αυτός, παρεμπιπτόντως», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται να αποχωρήσει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Ολη η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του Τραμπ προειδοποιεί ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου
«Αφρονες πράξεις» 06.04.26

«Ολη η περιοχή θα καεί εξαιτίας σου» προειδοποιεί ο Γαλιμπάφ τον Τραμπ

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν τις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί», προειδοποιεί ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
Κόσμος 06.04.26

Διαπραγματεύσεις ζητά η Κίνα για το Ιράν

Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύνταξη
Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
Πόλεμος 06.04.26

Ρωσική... ομπρέλα σε βροχή από ουκρανικά drones

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Σύνταξη
Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συρία 06.04.26

Συνάντηση Ζελένκσι με τον πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι παρουσία Φιντάν

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Πετρέλαιο 06.04.26

Ξεπερνούν τα 110 δολάρια το WTI και το Brent

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Σύνταξη
Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Μακελειό με τουλάχιστον 17 νεκρούς στη Νιγηρία

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
Απόρρητο