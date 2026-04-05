ΑΕΚ: 11άδα που επέλεξε ο Νίκολιτς για το «Καραϊσκάκη» (pic)
Αυτοί είναι οι αρχικοί έντεκα ποδοσφαιριστές που επέλεξε Μάρκο Νίκολιτς που θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα των πλέι οφ.
Με μία έκπληξη παρατάσσεται η ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την αποψινή (5/4, 21:00) πρεμιέρα των πλέι οφ της Super League με τον Ολυμπιακό. Αυτό γιατί ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να ξεκινήσει με τον Περέιρα στο αριστερό άκρο της επίθεσης, αντί του Γκατσίνοβιτς που φάνταζε ως φαβορί.
Ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια για την Ένωση και τετράδα στην άμυνα οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πενράις. Στον άξονα είναι οι Πινέδα, Μαρίν, δεξιά ο Κοϊτά, αριστερά ο Περέιρα και στην επίθεση οι Βάργκα και Γιόβιτς.
Συνοπτικά η εντεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Περέιρα, Βάργκα, Γιόβιτς.
Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Ζίνι.
