Βαριά σκιά στην κυβέρνηση από τις αλλεπάλληλες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκουν σειρά υπουργών, πρώην υπουργών και βουλευτών.

Με τις άρσεις ασυλίας των εμπλεκόμενων βουλευτών στο σκάνδαλο να θεωρούνται δεδομένες και να αναμένεται να αποφασιστούν την Μ. Τρίτη στην επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής και να πάρουν στη συνέχεια τον δρόμο της Ολομέλειας, οι Σπήλιος Λιβανός και Μάξιμος Σενετάκης έκαναν δηλώσεις με αφορμή την αναφορά του ονόματός τους στη δικογραφία.

Σπ. Λιβανός για ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπηρέτησα με ευσυνειδησία και ανιδιοτέλεια

Ο Σπήλιος Λιβανός υποστηρίζει την αθωότητά του και επισημαίνει πως η απόδειξη της εντιμότητας και ακεραιότητας του «είναι αδιαπραγμάτευτη».

Αναλυτικά η σχετική δήλωσή του: «Σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής μου πορείας, υπηρέτησα τη διαφάνεια και τη νομιμότητα. Απαρέγκλιτα, αψηφώντας πολιτικό κόστος και χωρίς εκπτώσεις. Κινήθηκα και κινούμαι πάντα με πυξίδα το εθνικό συμφέρον και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Στη θητεία μου ως ΥπΑΑΤ υπηρέτησα με ευσυνειδησία και ανιδιοτέλεια, ενεργώντας έμπρακτα και δια τούτο αποδεδειγμένα,για την καταπολέμηση της διαχρονικής ασυδοσίας στην κατανομή των κοινοτικών πόρων, με την εφαρμογή διαδικασιών, κανόνων και ελέγχων, που οδήγησαν, μόνο το 2021 στην εξοικονόμηση περίπου 70 εκατομμυρίων κοινοτικών πόρων και με γνώμονα την εμπέδωση ενός αισθήματος δικαιοσύνης για όλους τους μοχθούντες πραγματικούς δικαιούχους, που είναι και η πλειοψηφία των ελλήνων αγροτών.

Επιθυμώ να καταστήσω σαφές ότι ούτε συμμετείχα ούτε θα μπορούσα να διανοηθώ να συμμετάσχω στην τέλεση οιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά την ενάσκηση των καθηκόντων μου. Έχω απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες και στην ορθή κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης.

Η απόδειξη της εντιμότητας και ακεραιότητας μου είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί ζήτημα χρόνου».

Μ. Σενετάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Oυδέποτε προέβην σε οιαδήποτε αξιόποινη πράξη

«Για κανέναν λόγο και σε κανέναν, δεν θα επιτρέψω να καταστώ θύμα πολιτικής ανθρωποφαγίας» δήλωσε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Σενετάκης.

Αναλυτικά η δήλωσή του: «Ήρθε φαίνεται και για μένα η ώρα, πρώτη φορά στην πολιτική πορεία μου, να απολογούμαι για υπόθεση που εμπίπτει στη βουλευτική μου δραστηριότητα.

Νιώθω ανακούφιση που μετά από μια μακρά περίοδο ιδιότυπης πολιτικής ομηρίας, λόγω φημών και διαρροών περί εμπλοκής του ονόματος μου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μού δίνεται η δυνατότητα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου.

Όπως κάθε Έλληνας πολίτης θα ασκήσω το δικαίωμα μου να αποδείξω την αθωότητα μου στην ελληνική Δικαιοσύνη, την οποία εμπιστεύομαι για να επιβεβαιώσει ότι ουδέποτε προέβην σε οιαδήποτε αξιόποινη πράξη, ούτε παρακίνησα τον οποιοδήποτε να την τελέσει.

Κατηγορούμαι γιατί έθεσα υπόψη της Διοίκησης του Οργανισμού αίτημα παραγωγού αξίας περίπου 2.500€, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα τεχνικής λύσης στο πρόβλημα του. Ούτε υπέδειξα την λύση, ούτε την γνώριζα – πόσο μάλλον να τελέσω κάτι παράνομο.

Για κανέναν λόγο και σε κανέναν, δεν θα επιτρέψω να καταστώ θύμα πολιτικής ανθρωποφαγίας. Και θα αγωνιστώ απέναντι σε κάθε προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης μιας γνωστής, διαχρονικής και διακομματικής παθογένειας του ελληνικού Κράτους, την οποία μόνο η κυβέρνηση της ΝΔ τόλμησε να θεραπεύσει».