ΟΠΕΚΕΠΕ: Η συνομιλία που «τέλειωσε» τον Σκρέκα από γραμματέα της ΝΔ και το «εκρηκτικό» μήνυμα Μπουκώρου
Πολιτική Γραμματεία 05 Απριλίου 2026, 20:38

Εβδομάδα των παθών για την κυβέρνηση μετά τις αποκαλύψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται η περίπτωση Σκρέκα ο οποίος φέρεται να πίεζε για να ξεκλειδώσει η επιχορήγηση σε συγκεκριμένο παραγωγό. Σοκαριστικό, από κάθε άποψη, είναι το μήνυμα Μπουκώρου στον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, Δημήτρη Μελά.

Πολιτικό τσουνάμι προκαλούν οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις καταιγιστικές αποκαλύψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO). Ο πρωθυπουργός σε πρώτη φάση, επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής, εν αναμονή της αυριανής τοποθέτησής του με τηλεοπτικό μήνυμα. Όσο όμως περνούν οι ώρες τόσο πυκνώνουν τα σύννεφα στο Μαξίμου με αποκαλυπτικούς διαλόγους να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Οι δικογραφίες κάνουν λόγο για κακουργηματική απιστία και πρόκληση ζημίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους

Το σύνολο των στοιχείων καταδεικνύει μια συστηματική προσπάθεια παράκαμψης των ελεγκτικών μηχανισμών για την εξυπηρέτηση πολιτικών συμφερόντων, μια βαθιά εδραιωμένη υπόθεση διαφθοράς που αγγίζει τον πυρήνα της κυβερνητικής παράταξης. Ωστόσο, τον τελευταίο λόγο έχει η δικαιοσύνη που θα κληθεί να εξετάσει διεξοδικά την υπόθεση.

Το παρασκήνιο του σκανδάλου αποκαλύπτεται μέσα από τις δικογραφίες που εστάλησαν στη Βουλή και οι οποίες εμπλέκουν υπουργούς και βουλευτές της ΝΔ.

«Υπενθύμιση Β»

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται η περίπτωση που αφορά τον βουλευτή Τρικάλων και γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Σκρέκα, ο οποίος φέρεται να πίεζε για να ξεκλειδώσει η επιχορήγηση σε συγκεκριμένο παραγωγό, ενώ είχε αρχικά απορριφθεί από το μηχανογραφικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Κώστας Σκρέκας, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στην παρούσα συγκυρία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής θύελλας. Ο ίδιος υπέβαλε την παραίτηση του από τα καθήκοντα του γραμματέα της ΝΔ με τον Στέλιο Κονταδάκη να αναλαμβάνει τα καθήκοντά του έως το συνέδριο του κόμματος.

Μέσα από τη δικογραφία, στις 20/09/2021, ο Κωνσταντίνος Σκρέκας απέστειλε μήνυμα προς τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτριο Μελά, λέγοντάς του «Δημήτρη υπενθύμιση για Β».

Την ίδια μέρα, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, καλεί τον Φ.Μ. (διευθυντή του τμήματος άμεσων πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ) και τον ρωτά τι να πει στον Σκρέκα για την περίπτωση «Β». Ο Μελάς ενημερώνει τον Α.Κ. ότι «έφτιαξε τα του Σκρέκα».

Οι διάλογοι

Δημήτρης Μελάς: «Θα το έτρωγα… Γιατί το ‘κανα και με πίεση… Αλλά ο Σκρέκας θα μας φανεί χρήσιμος στο άλλο θέμα. Και τώρα εγώ επειδή μ’ έχει πάρει να σκεφτείς, ο Σκρέκας με πήρε από την Σύνοδο υπουργών να μου πει γι’ αυτόν».

«Πρώτον σ’ έφτιαξα, αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα. Ναι ρε, αφού πήγα και το έβαλα φορετά τώρα, ντάξει έγινε ολόκληρο τέτοιο», απάντησε ο κ. Μελάς στον κ. Σκρέκα.

Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Σκρέκας τον ρωτά πότε θα το δει ο παραγωγός και ο Δημήτρης Μελάς του απαντά πως θα το δει στην πληρωμή. Επίσης, ο κ. Μελάς ενημερώνει τον βουλευτή ότι έχει προωθήσει το μήνυμα του συμβούλου στον Θ. Β. (διευθυντή της Λάρισας στον ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος θα πρέπει να κάνει τις αλλαγές που θέλουν, εφόσον ο σύμβουλος ξεκλειδώσει το σύστημα, κατόπιν εντολής που δόθηκε από τον ίδιο (τον Δ. Μελά).

Δημήτρης Μελάς: Αλλά έπρεπε να γίνει εντελώς παρελκυστικά.

Κώστας Σκρέκας: Κατάλαβα.

Σε άλλο διάλογο που αφορά τον κ. Μελά αναφέρεται:

Δημήτρης Μελάς: Μωρέ προσπάθησα να το κάνω και τώρα ακόμα προσπαθώ.

Συνεργάτης πρώην υπουργού: Ναι ναι.

Δημήτρης Μελάς: Το μόνο ζήτημα είναι ότι αυτός δεν έχει τίποτα να δείξει.

Συνεργάτης πρώην υπουργού: Τώρα έχει, έχει τώρα. Τα ‘ χει φτιάξει.

Δημήτρης Μελάς: Τώρα έχει αλλά τι αναγωγή θα κάνεις στο 2050; Ή θα κάνεις πίσω στο 1950;

Συνεργάτης πρώην υπουργού: Τελοσπάντων, κάνε εσύ τα μαγικά σου. Αφού ξε… έχεις μαγικό χέρι.

Και… «πυροβολισμοί»

Σοκαριστικό είναι το μήνυμα που αντάλλαξε ο  βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος. με τον πρώην πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά.

Το μήνυμα αποκαλύφθηκε από το MEGA και την εκπομπή «Αποκαλύψεις Τώρα»:

«Ο κάτωθι Δ.Τ. περίμενε να λάβει επιδότηση 25.000€ και δεν πήρε ούτε ένα ευρώ. Είναι στα ‘κάγκελα’ και απειλεί να με πυροβολήσει. Για το 2017 είχε κάνει ενοικιαστήριο από τον παππού του και ζήτησε τεχνική λύση. Ταυτοχρόνως, είχε ενταχθεί και στο πρόγραμμα των νέων αγροτών. Πέρασε διασταυρωτικούς ελέγχους το 2018 και 2019 χωρίς κανένα πρόβλημα και μπορεί να επανελεγχθεί ανά πάσα στιγμή. Το 2017, 2018, 2019 και 2020 πληρώθηκε κανονικά. Φέτος, τζίφος! Μηδέν! Πιθανώς έληξε η ιδιότητα του νέου αγρότη και το σύστημα τον πέρασε στους μη έχοντες βοσκότοπο. Είναι δυνατόν; Παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειές σας. Με εκτίμηση Χρ. Μπουκώρος».

Σε άλλο διάλογο μεταξύ τους αναφέρεται:

Χρήστος Μπουκώρος, βουλευτής ΝΔ: Ρε πρόεδρε… Έχω στείλει εκεί πέρα για τον Τ. ένα πράγμα να το λύσουμε, εκείνο το παιδί που πέθανε ο παππούς του και δεν συνέχισε… Και μου λέει, θείε κλείνει το σύστημα σε πέντε μέρες τι θα κάνω;

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχει πέντε μέρες και δύο μέρες. Άκουσε να σου πω, αυτό το θέμα θα στο φτιάξω εγώ προσωπικά παρότι είναι παρέκκλιση. Ντάξει; Ασχέτως αν καίγεται το παιδί.

Δήλωση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς το όνομά του περιλαμβάνεται στη μία από τις δύο δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διαβιβάσθηκαν στη Βουλή, έκανε ο βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Μπουκώρος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η παρέμβασή του στον τότε πρόεδρο του Οργανισμού, το 2021, υπέρ ενός ζευγαριού «υπάγεται στον πυρήνα των καθηκόντων του βουλευτή».

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες

Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται πλέον το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στην πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, εξαπολύοντας, παράλληλα, σφοδρή επίθεση εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των υποκλοπών

Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού
«Μικρός σεισμός» 06.04.26

Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού

Για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική δράση με τη δημιουργία κόμματος γράφει η Libération, μιλώντας για «σεισμό» στην ελληνική πολιτική σκηνή, τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει σημάδια φθοράς.

Σύνταξη
Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»
Υποκλοπές 06.04.26

Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»

Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Ελίζας Τριανταφύλλου για τις υποκλοπές και τη δημοσιογραφία. «Βαθύ εθνικό και οικονομικό έγκλημα», χαρακτήρισε το σκάνδαλο ο Νίκος Ανδρουλάκης, «Η ιστορία της κατασκοπείας θα κυνηγάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε ο Χρήστος Σπίρτζης

Ο καθρέφτης
Πολιτική 06.04.26

Ο καθρέφτης

Ενα αόρατο νήμα συνδέει τις καταστροφές που μας συμβαίνουν: ένα πλέγμα από άτυπα δίκτυα σχέσεων, που τελικά μετράνε περισσότερο από τους νόμους και τους θεσμούς και τελικά διαβρώνουν την ίδια τη Δημοκρατία. Το ονομάζουμε «πελατειασμό», «ρουσφέτι», και στην πράξη υπάρχει σιωπηρή εθνική συναίνεση για αυτό.

Ειδικός Συνεργάτης
Δημοσκοπήσεις: Σενάρια ακυβερνησίας
Δημοσκοπήσεις 06.04.26

Σενάρια ακυβερνησίας

Οι δημοσκοπήσεις παρότι καταγράφουν σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταλήγουν σε αυτοδυναμία

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 05.04.26

Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες

Το παιχνίδι των «μουσικών καρεκλών» «παίζουν» στην κυβέρνηση… Το Μαξίμου κλυδωνίζεται συθέμελα από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκεται σε κατάσταση συνεχών αλλαγών σε θέσεις ευθύνης, ρόλους ή αξιώματα, όπου τα ίδια (σχεδόν) πρόσωπα μετακινούνται ανάλογα με την περίσταση. Στα ύψη η πόλωση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται

Με άρθρο της για τις υποκλοπές η βουλευτίνα της ΝΔ συγκρίνει τα... ασύγκριτα σε Ελλάδα και Ισπανία κι εν τέλει εκτίθεται και η ίδια. Στόχος να μείνουν εκτός του κάδρου η κυβέρνηση και πρωτίστως ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

ΟΠΕΚΕΠΕ 2: Παραιτούνται από την βουλευτική ασυλία τους Τσιάρας, Κεφαλογιάννης και Λεονταρίδης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 05.04.26 Upd: 00:09

Παραιτούνται από την βουλευτική ασυλία τους Τσιάρας, Κεφαλογιάννης και Λεονταρίδης

Οι δύο υπουργοί και ο βουλευτής της ΝΔ στις δημόσιες δηλώσεις τους αναφέρουν πως έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ζητούν άρση ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι δηλώσεις Λιβανού – Σενετάκη μετά την εμπλοκή των ονομάτων τους στη δικογραφία
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Οι δηλώσεις Λιβανού - Σενετάκη μετά την εμπλοκή των ονομάτων τους στη δικογραφία για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Σπήλιος Λιβανός και Μάξιμος Σενετάκης υποστηρίζουν την αθωωότητα τους και αναμένουν την «ορθή κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης» με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ να ρίχνει βαριά τη σκιά του στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Υποκλοπές: Έκθετο το Μαξίμου – Για πρώτη φορά έγγραφο αποδεικνύει τις σχέσεις κυβέρνησης και Intellexa
Αποκάλυψη 05.04.26

Υποκλοπές: Έκθετο το Μαξίμου – Για πρώτη φορά έγγραφο αποδεικνύει τις σχέσεις κυβέρνησης και Intellexa

Κοινοπραξία στην οποία είχε ενταχθεί Intellexa υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΥΠ, αποκαλύπτουν το «Βήμα» και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Ήξεραν πολύ καλά ότι η Intellexa πουλάει μόνο κατασκοπευτικό λογισμικό, τονίζει ο δικηγόρος θυμάτων του Predator.

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Tεράστιο θράσος να εμφανίζεται σαν να μην είναι ο επικεφαλής μιας κυβέρνησης βουτηγμένης στη σαπίλα
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Tεράστιο θράσος να εμφανίζεται σαν να μην είναι ο επικεφαλής μιας κυβέρνησης βουτηγμένης στη σαπίλα

Σφοδρά πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης, αλλά και προσωπικά του πρωθυπουργού, που «δήθεν θα αντιπαρατεθεί με το βαθύ κράτος», που μεταξύ άλλων «ταΐζει με κάθε νόμιμο και παράνομο τρόπο τα διάφορα μικρά και μεγάλα τρωκτικά».

Σακελλαρίδης σε Μητσοτάκη: Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανακοινώσετε ημερομηνία εκλογών
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Σακελλαρίδης σε Μητσοτάκη: Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανακοινώσετε ημερομηνία εκλογών

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέει πως πως η κυβέρνηση παράγει σκάνδαλα «με ρυθμούς ταχύτερους, από αυτούς που η κοινωνία μπορεί να παρακολουθήσει» και ζητά από τον πρωθυπουργό να ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών.

Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας το τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 05.04.26

Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας το τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρωθυπουργός θα απευθύνει αύριο το πρωί τηλεοπτικό μήνυμα ενώ στις 13:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Ανδρουλάκης για την 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου: «Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας»
Πολιτική 05.04.26

Ανδρουλάκης για την 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου: «Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας»

«Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας, όσους θυσιάστηκαν και απέδειξαν ότι η δύναμη του λαού μας είναι η ενότητα, η αντοχή και οι αξίες μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Υπό κατάρρευση το ΕΣΥ λέει το ΠΑΣΟΚ – Άφωνος ο λαλίστατος υπουργός για την αναστολή εφημεριών και εισαγωγών στο νοσοκομείο Καλαμάτας
Επικαιρότητα 05.04.26

Υπό κατάρρευση το ΕΣΥ λέει το ΠΑΣΟΚ – Άφωνος ο λαλίστατος υπουργός για την αναστολή εφημεριών και εισαγωγών στο νοσοκομείο Καλαμάτας

Αφορμή για τη νέα επίθεση του ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση στάθηκε η αναστολή εφημέρευσης και εισαγωγών στις δύο Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Κάθε μέρα, η δυσωδία από το απόστημα που έχει σπάσει θα πνίγει το παρακράτος του Μαξίμου
Πολιτική 05.04.26

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Κάθε μέρα, η δυσωδία από το απόστημα που έχει σπάσει θα πνίγει το παρακράτος του Μαξίμου

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ μετά την αποκάλυψη από το «Βήμα» για χρηματοδότηση της Intellexa με κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια ενώ αναρωτιέται εάν «χρησιμοποίησε το κράτος το Predator»

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα στην Τεχεράνη – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ, δύο νεκροί
38 μέρες πολέμου 06.04.26

Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα στην Τεχεράνη – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ, δύο νεκροί

Εκπνέει τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) το τελεσίγραφο Τραμπ με το Ιράν να δηλώνει ότι θα ανταποκριθεί «με τον ίδιο τρόπο» σε οποιαδήποτε επίθεση κατά των υποδομών του - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πόλεμος στο Ιράν: Σε ασφυκτικό κλοιό βρίσκονται επιχειρήσεις και καταναλωτές
Μέση Ανατολή 06.04.26

Σε ασφυκτικό κλοιό επιχειρήσεις και καταναλωτές λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν

Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους με τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα να χαρακτηρίζονται από αυξημένη αβεβαιότητα

Δήμητρα Σκούφου
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων
Κραυγή αγωνίας 06.04.26

Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων

Πίσω από τις κλειστές πόρτες των εφηβικών δωματίων και τον διαρκή βομβαρδισμό εικόνων στις οθόνες των smartphones, εξελίσσεται η μεγαλύτερη, ίσως, υγειονομική και κοινωνική κρίση της εποχής μας

Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας – Η επίπτωση της AI
Ανησυχία 06.04.26

Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας - Η επίπτωση της AI

Δομικό το φαινόμενο εκτιμούν οι αναλυτές, καθώς οι εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν κρίση, αλλά επενδύουν στο μέλλον μετατοπίζοντας πόρους από το ανθρώπινο δυναμικό προς την AI

Μιχαήλ Χοντορκόφσκι: «Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν»
Συνέντευξη 06.04.26

«Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν» λέει πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης Μιχαήλ Χοντορκόφσκι

Ο πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης θεωρεί ότι η σύγκρουση στον Κόλπο ενισχύει τον Πούτιν και προβλέπει ότι την επόμενη δεκαετία η Μόσχα θα βρίσκεται σε υβριδικό πόλεμο με την Ευρώπη

Μαρία Βασιλείου
Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;
Κόσμος 06.04.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;

«Ποτέ δεν με έπεισε το ΝΑΤΟ. Πάντα ήξερα ότι ήταν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα, και ο Πούτιν το ξέρει κι αυτός, παρεμπιπτόντως», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται να αποχωρήσει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Ολη η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του Τραμπ προειδοποιεί ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου
«Αφρονες πράξεις» 06.04.26

«Ολη η περιοχή θα καεί εξαιτίας σου» προειδοποιεί ο Γαλιμπάφ τον Τραμπ

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν τις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί», προειδοποιεί ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
Κόσμος 06.04.26

Διαπραγματεύσεις ζητά η Κίνα για το Ιράν

Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύνταξη
Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
Πόλεμος 06.04.26

Ρωσική... ομπρέλα σε βροχή από ουκρανικά drones

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Σύνταξη
Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συρία 06.04.26

Συνάντηση Ζελένκσι με τον πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι παρουσία Φιντάν

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Πετρέλαιο 06.04.26

Ξεπερνούν τα 110 δολάρια το WTI και το Brent

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Σύνταξη
Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Μακελειό με τουλάχιστον 17 νεκρούς στη Νιγηρία

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Σύνταξη
