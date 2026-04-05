ΟΠΕΚΕΠΕ 2: Παραιτούνται από την βουλευτική ασυλία τους Τσιάρας, Κεφαλογιάννης και Λεονταρίδης
05 Απριλίου 2026, 21:48

ΟΠΕΚΕΠΕ 2: Παραιτούνται από την βουλευτική ασυλία τους Τσιάρας, Κεφαλογιάννης και Λεονταρίδης

Οι δύο υπουργοί και ο βουλευτής της ΝΔ στις δημόσιες δηλώσεις τους αναφέρουν πως έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ζητούν άρση ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Upd:6.04.2026, 00:09
Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Spotlight

Την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας  ζητούν οι δύο πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο βουλευτής Σερρών Θεόφιλος Λεονταρίδης μετά τις αποκαλύψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας στη Βουλή.

Οι νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας και εμπλέκουν σειρά υπουργών και  βουλευτών της ΝΔ κλυδωνίζει συθέμελα το Μέγαρο Μαξίμου.

Η δήλωση του Κώστα Τσιάρα

Συγκεκριμένα με ανάρτησή του στα social media ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας το όνομα του οποίου αναφέρεται στη δεύτερη κατηγορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά την διερεύνησης της υπόθεση από τη δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα δηλώνει ότι παραιτείται της βουλευτικής του ασυλίας.

Αναλυτικά, αναφέρει:

Η υπόθεση, η οποία ερευνάται, αφορά σε γεωργό, που ενημερώθηκε ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει θέμα σε πιθανό δειγματοληπτικό έλεγχο του 2021 για τη διατήρηση περιοχής οικολογικής εστίασης (πρασίνισμα).

Συγκεκριμένα, τα χαντάκια και τα αρδευτικά κανάλια που είχε δηλώσει στην ΕΑΕ 2021 του μεταφέρθηκε ότι ενδεχομένως να κριθούν μη επιλέξιμα, λόγω προσχώσεων που προκλήθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό».

Σε επικοινωνία με συνεργάτη του πολιτικού μου γραφείου – χωρίς να το γνωρίζω, όπως προκύπτει και από την καταγεγραμμένη συνομιλία-τέθηκαν ερωτήματα με μοναδικό γνώμονα την αναζήτηση της ορθής διοικητικής διαδικασίας.

Χωρίς οποιαδήποτε πίεση, χωρίς οχλήσεις, χωρίς να ακολουθήσει άλλο τηλεφώνημα από τον ίδιο συνεργάτη, χωρίς καμία φορτικότητα ή προσπάθεια άσκησης επιρροής.

Αποκλειστικός σκοπός της επικοινωνίας, ήταν να διευκρινιστούν οι νόμιμες προϋποθέσεις ,που έπρεπε να ακολουθήσει ο γεωργός, ώστε να μην χάσει την πράσινη ενίσχυση για δυο συγκεκριμένες περιοχές οικολογικής εστίασης, που εφάπτονται σε τρία αγροτεμάχια.

Ο γεωργός όφειλε να δηλώσει 1,16 εκτάρια περιοχών οικολογικής εστίασης για να λάβει την ενίσχυση, και είχε δηλώσει 1,32 εκτάρια, διαθέτοντας έτσι 0,16 εκτάρια περισσότερα από όσα προβλέπονται.

Δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος απώλειας της συγκεκριμένης ενίσχυσης, καθώς ακόμη και στο ακραίο σενάριο αφαίρεσης και των δύο περιοχών οικολογικης εστίασης, η μέγιστη μείωση θα περιοριζόταν στα 429,28€, αφού η τελική επιλέξιμη έκταση πρασινίσματος θα διαμορφωνόταν στα 19,02 εκτάρια από 22,17 εκτάρια, δηλαδή απώλεια μόλις 3,15 εκτάρια, που με μοναδιαία αξία 136,28€/εκτάριο μεταφράζεται σε απώλεια ενίσχυσης 429,28€ για τον γεωργό (3,15 * 136,28).

Η συζήτηση δηλαδή αφορούσε ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΠΙΤΗ ΜΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΥΨΟΥΣ 429,28 ΕΥΡΩ !!!

Αναφορικά τώρα με το υποτιθέμενο ποσό των 22.944 ευρώ ,που ερευνάται , αυτό αφορά στο άθροισμα ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ του γεωργού — όπως βασική ενίσχυση, πράσινη, συνδεδεμένες και λοιπές παρεμβάσεις — οι οποίες ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ είχαν με το συγκεκριμένο ζήτημα, που τέθηκε στον συνεργάτη μου.

Σύμφωνα με το τότε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η τυχόν μη επιλεξιμότητα μιας περιοχής οικολογικής εστίασης επηρέαζε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ την πράσινη ενίσχυση και ΟΧΙ το σύνολο των ετήσιων ενισχύσεων του γεωργού.

Κατά συνέπεια, όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν το ερευνώμενο θέμα ως υπόθεση μεγάλης οικονομικής διάστασης , είτε αγνοούν το κανονιστικό πλαίσιο των ενισχύσεων είτε επιδιώκουν συνειδητά να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη.

Πέρα όμως από τη νομική διάσταση της υπόθεσης, όσοι γνωρίζουν τη Θεσσαλία και ιδιαίτερα την Καρδίτσα γνωρίζουν καλά ότι ποτέ δεν υπήρξα αποκομμένος από τα πραγματικά προβλήματα των συμπολιτών μου.
Τους στήριζα, τους στηρίζω και θα συνεχίσω να τους στηρίζω πάντα.

Ζητώ την έρευνα από την Δικαιοσύνη και παραιτούμαι από την βουλευτική ασυλία .

Αναλυτικά η δήλωση Γιάννη Κεφαλογιάννη

Αρνείται κάθε εμπλοκή ο πρώην υπουργός Κλιματική Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τονίζοντας πως στη δικογραφία δεν υπάρχει καμία δική του συνομιλία ή μήνυμα του.

Ο ίδιος παρόλα αυτά όπως τονίζει θα ζητήσει την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, έχοντας την πεποίθηση ότι δικαιωθεί από τις δικαστικές αρχές όπως χαρακτηριστικά δηλώνει.

«Από την επεξεργασία της δικογραφίας προέκυψε αυτό για το οποίο ήμουν βέβαιος εξ αρχής: η έλλειψη του παραμικρού στοιχείου που να δείχνει δική μου γνώση και εμπλοκή σε οποιοδήποτε αδίκημα.

Η κατηγορία που μου αποδίδεται βασίζεται στην υπόθεση ότι τέως συνεργάτης μου, που συνομιλούσε με τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενεργούσε κατ’ εντολή μου.

Πλην όμως, σε μία δικογραφία που αριθμεί χιλιάδες σελίδες δεν υπάρχει ούτε μία δική μου συνομιλία ούτε ένα δικό μου μήνυμα ούτε καν η ελάχιστη αναφορά από την οποία να προκύπτει δική μου γνώση και προτροπή για τέλεση οιουδήποτε αδικήματος.

Παρόλα αυτά, έθεσα την παραίτησή μου στην διάθεση του Πρωθυπουργού από την υπουργική θέση, την οποία κατείχα και αυτονοήτως θα ζητήσω την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας, καθώς τούτο επιτάσσει ο αξιακός μου κώδικας, έχοντας την πεποίθηση ότι η αβασιμότητα όσων μου αποδίδονται θα αναγνωρισθεί από τις μόνες αρμόδιες Δικαστικές Αρχές».

Η ανάρτηση του βουλευτή Θεόφιλου Λεονταρίδη

Ο «γαλάζιος» βουλευτής, Θεόφιλος Λεονταρίδης, με ανάρτησή του τονίζει πως θέλει να γίνει «απολύτως σαφές , ότι η εμπλοκή του ονόματός μου στη συγκεκριμένη δικογραφία δεν συνδέεται με οποιαδήποτε παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια εκ μέρους μου».

Θέτει εαυτόν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και ζητά την άρση της ασυλίας του, «ώστε να αποδειχθεί χωρίς καμία αμφιβολία η αλήθεια».

Αναλυτικά: 

«Οφείλω εξαρχής να καταστήσω απολύτως σαφές , ότι η εμπλοκή του ονόματός μου στη συγκεκριμένη δικογραφία δεν συνδέεται με οποιαδήποτε παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια εκ μέρους μου.
Η αναφορά μου στη συγκεκριμένη υπόθεση της δικογραφίας , αφορά την θεσμική επικοινωνία μου με τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για την επιτάχυνση νόμιμων διαδικασιών πληρωμής , που αφορούσαν οριστικοποιημένα και απολύτως νόμιμα , δικαιώματα αγρότισσας της περιφέρειάς μου , και δεν προκάλεσε καμία ζημία στο Ευρωπαϊκό Ταμείο. 
Πρόκειται για αυτονόητη πράξη ευθύνης, απέναντι στους πολίτες , η οποία επιχειρειται , να παρερμηνευθεί , στο πλαίσιο μιας ευρύτερης έρευνας.
Στο πλαίσιο αυτό επικοινώνησα , με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να διερευνηθεί και να επιλυθεί η συγκεκριμένη εκκρεμότητα. Πρόκειται για ενίσχυση που η οικογένεια ελάμβανε διαχρονικά, πριν και μετά την επίμαχη περίοδο.
Δεν ζήτησα , ούτε θα μπορούσα ποτέ να ζητήσω , οποιαδήποτε παράνομη πράξη, αλλά να εξεταστεί ένα δίκαιο και νόμιμο αίτημα.
Με βάση τα παραπάνω, τίθεται εύλογα το ερώτημα ποια ακριβώς παράβαση μου αποδίδεται , και ποια ακριβώς είναι η υποτιθεμένη εμπλοκή μου , όταν η ενέργειά μου κινήθηκε αποκλειστικά εντός των ορίων της θεσμικής μου ευθύνης.
Η στάση αυτή δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά σταθερή πρακτική άσκησης των καθηκόντων μου και θα συνεχίσω να ενεργώ με τον ίδιο τρόπο, με υπευθυνότητα και συνέπεια, κάθε φορά που απαιτείται η αποκατάσταση λαθών ή παραλείψεων της διοίκησης προς όφελος των πολιτών.
Παράλληλα, είναι επιτακτική ανάγκη οι αρμόδιες υπηρεσίες να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευελιξία και κατανόηση, καθώς πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εξοικείωση με πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να στερούνται παροχών που δικαιούνται.
Η υπεράσπιση των πολιτών δεν είναι επιλογή αλλά θεσμική υποχρέωση των βουλευτών .
Είναι καθήκον μας , να λειτουργούμε , ως πρώτοι συνήγοροι , των συμπολιτών μας.
Αυτό πράττω διαχρονικά και θα συνεχίσω να πράττω με υπευθυνότητα και συνέπεια.
Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και είμαι βέβαιος ότι η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης θα αναδείξει τα πραγματικά δεδομένα και θα καταρρίψει κάθε σκιά ή παρερμηνεία.
Για τον λόγο αυτό, θέτω εαυτόν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και ζητώ ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου, ώστε να αποδειχθεί χωρίς καμία αμφιβολία η αλήθεια».

Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Vita.gr
Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Κόσμος
Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα σε Τεχεράνη

Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα σε Τεχεράνη

inWellness
Δυνατός συνδυαασμός 05.04.26

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

Σύνταξη
inTown
inTickets 03.04.26

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες

Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται πλέον το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στην πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, εξαπολύοντας, παράλληλα, σφοδρή επίθεση εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των υποκλοπών

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού
«Μικρός σεισμός» 06.04.26

Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού

Για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική δράση με τη δημιουργία κόμματος γράφει η Libération, μιλώντας για «σεισμό» στην ελληνική πολιτική σκηνή, τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει σημάδια φθοράς.

Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»
Υποκλοπές 06.04.26

Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»

Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Ελίζας Τριανταφύλλου για τις υποκλοπές και τη δημοσιογραφία. «Βαθύ εθνικό και οικονομικό έγκλημα», χαρακτήρισε το σκάνδαλο ο Νίκος Ανδρουλάκης, «Η ιστορία της κατασκοπείας θα κυνηγάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε ο Χρήστος Σπίρτζης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο καθρέφτης
Πολιτική 06.04.26

Ο καθρέφτης

Ενα αόρατο νήμα συνδέει τις καταστροφές που μας συμβαίνουν: ένα πλέγμα από άτυπα δίκτυα σχέσεων, που τελικά μετράνε περισσότερο από τους νόμους και τους θεσμούς και τελικά διαβρώνουν την ίδια τη Δημοκρατία. Το ονομάζουμε «πελατειασμό», «ρουσφέτι», και στην πράξη υπάρχει σιωπηρή εθνική συναίνεση για αυτό.

Δημοσκοπήσεις: Σενάρια ακυβερνησίας
Δημοσκοπήσεις 06.04.26

Σενάρια ακυβερνησίας

Οι δημοσκοπήσεις παρότι καταγράφουν σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταλήγουν σε αυτοδυναμία

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 05.04.26

Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες

Το παιχνίδι των «μουσικών καρεκλών» «παίζουν» στην κυβέρνηση… Το Μαξίμου κλυδωνίζεται συθέμελα από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκεται σε κατάσταση συνεχών αλλαγών σε θέσεις ευθύνης, ρόλους ή αξιώματα, όπου τα ίδια (σχεδόν) πρόσωπα μετακινούνται ανάλογα με την περίσταση. Στα ύψη η πόλωση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται

Με άρθρο της για τις υποκλοπές η βουλευτίνα της ΝΔ συγκρίνει τα... ασύγκριτα σε Ελλάδα και Ισπανία κι εν τέλει εκτίθεται και η ίδια. Στόχος να μείνουν εκτός του κάδρου η κυβέρνηση και πρωτίστως ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η συνομιλία που «τέλειωσε» τον Σκρέκα από γραμματέα της ΝΔ και το «εκρηκτικό» μήνυμα Μπουκώρου
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Η συνομιλία που «τέλειωσε» τον Σκρέκα από γραμματέα της ΝΔ και το «εκρηκτικό» μήνυμα Μπουκώρου

Εβδομάδα των παθών για την κυβέρνηση μετά τις αποκαλύψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται η περίπτωση Σκρέκα ο οποίος φέρεται να πίεζε για να ξεκλειδώσει η επιχορήγηση σε συγκεκριμένο παραγωγό. Σοκαριστικό, από κάθε άποψη, είναι το μήνυμα Μπουκώρου στον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, Δημήτρη Μελά.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι δηλώσεις Λιβανού – Σενετάκη μετά την εμπλοκή των ονομάτων τους στη δικογραφία
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Οι δηλώσεις Λιβανού - Σενετάκη μετά την εμπλοκή των ονομάτων τους στη δικογραφία για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Σπήλιος Λιβανός και Μάξιμος Σενετάκης υποστηρίζουν την αθωωότητα τους και αναμένουν την «ορθή κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης» με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ να ρίχνει βαριά τη σκιά του στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Υποκλοπές: Έκθετο το Μαξίμου – Για πρώτη φορά έγγραφο αποδεικνύει τις σχέσεις κυβέρνησης και Intellexa
Αποκάλυψη 05.04.26

Υποκλοπές: Έκθετο το Μαξίμου – Για πρώτη φορά έγγραφο αποδεικνύει τις σχέσεις κυβέρνησης και Intellexa

Κοινοπραξία στην οποία είχε ενταχθεί Intellexa υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΥΠ, αποκαλύπτουν το «Βήμα» και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Ήξεραν πολύ καλά ότι η Intellexa πουλάει μόνο κατασκοπευτικό λογισμικό, τονίζει ο δικηγόρος θυμάτων του Predator.

ΚΚΕ
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Tεράστιο θράσος να εμφανίζεται σαν να μην είναι ο επικεφαλής μιας κυβέρνησης βουτηγμένης στη σαπίλα

Σφοδρά πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης, αλλά και προσωπικά του πρωθυπουργού, που «δήθεν θα αντιπαρατεθεί με το βαθύ κράτος», που μεταξύ άλλων «ταΐζει με κάθε νόμιμο και παράνομο τρόπο τα διάφορα μικρά και μεγάλα τρωκτικά».

Σακελλαρίδης σε Μητσοτάκη: Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανακοινώσετε ημερομηνία εκλογών
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Σακελλαρίδης σε Μητσοτάκη: Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανακοινώσετε ημερομηνία εκλογών

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέει πως πως η κυβέρνηση παράγει σκάνδαλα «με ρυθμούς ταχύτερους, από αυτούς που η κοινωνία μπορεί να παρακολουθήσει» και ζητά από τον πρωθυπουργό να ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών.

Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας το τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 05.04.26

Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας το τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρωθυπουργός θα απευθύνει αύριο το πρωί τηλεοπτικό μήνυμα ενώ στις 13:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Ανδρουλάκης για την 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου: «Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας»
Πολιτική 05.04.26

Ανδρουλάκης για την 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου: «Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας»

«Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας, όσους θυσιάστηκαν και απέδειξαν ότι η δύναμη του λαού μας είναι η ενότητα, η αντοχή και οι αξίες μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Υπό κατάρρευση το ΕΣΥ λέει το ΠΑΣΟΚ – Άφωνος ο λαλίστατος υπουργός για την αναστολή εφημεριών και εισαγωγών στο νοσοκομείο Καλαμάτας
Επικαιρότητα 05.04.26

Υπό κατάρρευση το ΕΣΥ λέει το ΠΑΣΟΚ – Άφωνος ο λαλίστατος υπουργός για την αναστολή εφημεριών και εισαγωγών στο νοσοκομείο Καλαμάτας

Αφορμή για τη νέα επίθεση του ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση στάθηκε η αναστολή εφημέρευσης και εισαγωγών στις δύο Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Κάθε μέρα, η δυσωδία από το απόστημα που έχει σπάσει θα πνίγει το παρακράτος του Μαξίμου
Πολιτική 05.04.26

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Κάθε μέρα, η δυσωδία από το απόστημα που έχει σπάσει θα πνίγει το παρακράτος του Μαξίμου

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ μετά την αποκάλυψη από το «Βήμα» για χρηματοδότηση της Intellexa με κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια ενώ αναρωτιέται εάν «χρησιμοποίησε το κράτος το Predator»

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα στην Τεχεράνη – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ, δύο νεκροί
38 μέρες πολέμου 06.04.26

Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα στην Τεχεράνη – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ, δύο νεκροί

Εκπνέει τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) το τελεσίγραφο Τραμπ με το Ιράν να δηλώνει ότι θα ανταποκριθεί «με τον ίδιο τρόπο» σε οποιαδήποτε επίθεση κατά των υποδομών του - Όλες οι εξελίξεις στο in

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες

Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται πλέον το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στην πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, εξαπολύοντας, παράλληλα, σφοδρή επίθεση εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των υποκλοπών

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πόλεμος στο Ιράν: Σε ασφυκτικό κλοιό βρίσκονται επιχειρήσεις και καταναλωτές
Μέση Ανατολή 06.04.26

Σε ασφυκτικό κλοιό επιχειρήσεις και καταναλωτές λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν

Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους με τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα να χαρακτηρίζονται από αυξημένη αβεβαιότητα

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων
Κραυγή αγωνίας 06.04.26

Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων

Πίσω από τις κλειστές πόρτες των εφηβικών δωματίων και τον διαρκή βομβαρδισμό εικόνων στις οθόνες των smartphones, εξελίσσεται η μεγαλύτερη, ίσως, υγειονομική και κοινωνική κρίση της εποχής μας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού
«Μικρός σεισμός» 06.04.26

Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού

Για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική δράση με τη δημιουργία κόμματος γράφει η Libération, μιλώντας για «σεισμό» στην ελληνική πολιτική σκηνή, τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει σημάδια φθοράς.

Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας – Η επίπτωση της AI
Ανησυχία 06.04.26

Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας - Η επίπτωση της AI

Δομικό το φαινόμενο εκτιμούν οι αναλυτές, καθώς οι εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν κρίση, αλλά επενδύουν στο μέλλον μετατοπίζοντας πόρους από το ανθρώπινο δυναμικό προς την AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»
Υποκλοπές 06.04.26

Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»

Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Ελίζας Τριανταφύλλου για τις υποκλοπές και τη δημοσιογραφία. «Βαθύ εθνικό και οικονομικό έγκλημα», χαρακτήρισε το σκάνδαλο ο Νίκος Ανδρουλάκης, «Η ιστορία της κατασκοπείας θα κυνηγάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε ο Χρήστος Σπίρτζης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο καθρέφτης
Πολιτική 06.04.26

Ο καθρέφτης

Ενα αόρατο νήμα συνδέει τις καταστροφές που μας συμβαίνουν: ένα πλέγμα από άτυπα δίκτυα σχέσεων, που τελικά μετράνε περισσότερο από τους νόμους και τους θεσμούς και τελικά διαβρώνουν την ίδια τη Δημοκρατία. Το ονομάζουμε «πελατειασμό», «ρουσφέτι», και στην πράξη υπάρχει σιωπηρή εθνική συναίνεση για αυτό.

Δημοσκοπήσεις: Σενάρια ακυβερνησίας
Δημοσκοπήσεις 06.04.26

Σενάρια ακυβερνησίας

Οι δημοσκοπήσεις παρότι καταγράφουν σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταλήγουν σε αυτοδυναμία

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Μιχαήλ Χοντορκόφσκι: «Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν»
Συνέντευξη 06.04.26

«Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν» λέει πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης Μιχαήλ Χοντορκόφσκι

Ο πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης θεωρεί ότι η σύγκρουση στον Κόλπο ενισχύει τον Πούτιν και προβλέπει ότι την επόμενη δεκαετία η Μόσχα θα βρίσκεται σε υβριδικό πόλεμο με την Ευρώπη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;
Κόσμος 06.04.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;

«Ποτέ δεν με έπεισε το ΝΑΤΟ. Πάντα ήξερα ότι ήταν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα, και ο Πούτιν το ξέρει κι αυτός, παρεμπιπτόντως», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται να αποχωρήσει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Ολη η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του Τραμπ προειδοποιεί ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου
«Αφρονες πράξεις» 06.04.26

«Ολη η περιοχή θα καεί εξαιτίας σου» προειδοποιεί ο Γαλιμπάφ τον Τραμπ

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν τις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί», προειδοποιεί ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
Κόσμος 06.04.26

Διαπραγματεύσεις ζητά η Κίνα για το Ιράν

Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
Πόλεμος 06.04.26

Ρωσική... ομπρέλα σε βροχή από ουκρανικά drones

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συρία 06.04.26

Συνάντηση Ζελένκσι με τον πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι παρουσία Φιντάν

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Πετρέλαιο 06.04.26

Ξεπερνούν τα 110 δολάρια το WTI και το Brent

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Μακελειό με τουλάχιστον 17 νεκρούς στη Νιγηρία

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

