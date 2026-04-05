Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν είναι πλέον το πρόσωπο της στιγμής -κι αυτό τον κάνει καλύτερο ηθοποιό
Culture Live 05 Απριλίου 2026, 21:00

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν είναι πλέον το πρόσωπο της στιγμής -κι αυτό τον κάνει καλύτερο ηθοποιό

«Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, εισέρχεται στην τρίτη φάση της καριέρας του, η οποία είναι πολύ πιο περίπλοκη και ενδιαφέρουσα από ό,τι πιστεύεται» γράφει ο Xan Brooks στον Independent.

ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Η βραδιά των Όσκαρ είναι ένα σκληρό, δαρβινικό περιβάλλον, όπου ο αριθμός της θέσης καθορίζει την κοινωνική θέση του καλεσμένου και η ελίτ χωρίζεται ανελέητα σε νικητές και ηττημένους. Όλοι είναι ίσοι στη λίστα των υποψηφίων μέχρι τη στιγμή που ανοίγει ο φάκελος -από εκεί και πέρα, ξεχάστε το, γίνονται απλοί θεατές ή θύματα του δρόμου. Πάρτε για παράδειγμα τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο –τον πρωταγωνιστή της ταινίας του Πολ Τόμας Άντερσον «One Battle After Another»- ο οποίος δεν είχε τίποτα να κάνει το βράδυ της Κυριακής εκτός από το να κάθεται, να χειροκροτεί και να κουνάει περιστασιακά το μουστάκι του, που τον κάνει να μοιάζει με σταρ του αλλοτινού σινεμά.

Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο συνομιλούν μετά την τελετή των Όσκαρ, κατά τη διάρκεια της 98ης απονομής των Βραβείων της Ακαδημίας, στο Χόλιγουντ, Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 15 Μαρτίου 2026. REUTERS/Mike Blake

Η ζωή μιμείται την τέχνη

Ακόμη και για τον στενότερο συνεργάτη του, ο ηθοποιός ήταν μια δευτερεύουσα σκέψη. «Τα έκανα πραγματικά θάλασσα όταν κέρδισα το βραβείο Καλύτερου Σκηνοθέτη», ομολόγησε ο Άντερσον λίγο πριν ολοκληρωθεί η τελετή. «Ξέχασα να ευχαριστήσω το καστ μου».

Για τον Ντι Κάπριο, ίσως, αυτή ήταν μια περίπτωση όπου η ζωή μιμείται την τέχνη. Στο «One Battle After Another» υποδύθηκε τον ταπεινό Μπομπ Φέργκιουσον, έναν πρώην αριστερό ακτιβιστή που μετατράπηκε σε παχουλό μεσήλικα πατέρα.

Ο Μπομπ είναι τόσο ξεχασιάρης όσο και ξεχασμένος, η προφανής τρίτη ή τέταρτη επιλογή για οποιονδήποτε ρόλο, και δεν έχει σημασία πόσο χρόνο περνάει στην οθόνη. Περπατάει αδέξια μέσα στην ταινία φορώντας ένα καρό μπουρνούζι, σαν να έχει μόλις σηκωθεί από το κρεβάτι και να μην έχει βρει ακόμα τα πατήματά του.

«Δεν υπάρχουν δεύτερα μέρη στη ζωή των Αμερικανών», λέει η συχνά αναφερόμενη φράση του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ, μόνο που ο Ντι Κάπριο βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη ενός τρίτου μέρους που είναι πιο ενδιαφέρον και μπερδεμένο από τα δύο που το προηγήθηκαν -ταυτόχρονα πρωταγωνιστικό και κρυφό, σαν ένα μαγικό κόλπο με τα χέρια

Ταυτόχρονα κεντρικός και περιφερειακός

Η ταινία του Άντερσον αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια στα Όσκαρ. Κέρδισε τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Διασκευασμένου Σεναρίου, καθώς και το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε Δευτερεύοντα Ρόλο για την επιδεικτική ερμηνεία του Σον Πεν ως κλόουν-φασίστα στρατιώτη.

Ο Μπομπ, από την άλλη, παρέμεινε μέρος του σκηνικού, ταυτόχρονα κεντρικός και περιφερειακός. Ήταν σαν ο Ντι Κάπριο να ενσάρκωνε τον χαρακτήρα τόσο τέλεια, που έκανε τη δική του ερμηνεία να φαίνεται περιττή.

Κατηγορία C

Στην ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο «Κάποτε στο Χόλιγουντ» (2019) έπαιξε έναν επιεική δεύτερο ρόλο δίπλα στον υποτιθέμενο δεύτερο πρωταγωνιστή Μπραντ Πιτ.

Στην ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Οι δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού» (2023) ήταν ο ηλίθιος και γελοίος «σκύλος» του Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Και ενώ είναι επίσημα ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Don’t Look Up» (2021), η ταινία είναι μια ομαδική παραγωγή και του επιτρέπει να κρυφτεί στο παρασκήνιο. Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι ο Μπομπ Φέργκιουσον δεν είναι μια εξαίρεση.

Είναι η τελευταία δημιουργία ενός Α-lister του Χόλιγουντ για την κατηγορία C -ένας βαρετός, δευτερεύων ηθοποιός στο σώμα ενός πρωταγωνιστή.

Ο Ντι Κάπριο δεν έχασε το Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού για τον απλό και βολικό λόγο ότι δεν ήταν ποτέ πραγματικά στο παιχνίδι. Ήταν μόνος του, παίζοντας ένα διαφορετικό παιχνίδι που ο ίδιος είχε επινοήσει

Η τακτική του

Ο Ντι Κάπριο είναι πλέον 51 ετών. Δεν είναι πια ο νεαρός εραστής με το φρέσκο πρόσωπο που περιφερόταν με αέρα υπεροχής στη Βερόνα Μπιτς αναζητώντας τη Ιουλιέτα του από την ταινία του Μπαζ Λούρμαν, «Ρωμαίος + Ιουλιέτα», του 1996.

Ούτε είναι ο σκληραγωγημένος κυνηγός γούνας που βρήκε καταφύγιο μέσα σε ένα νεκρό άλογο. Δουλεύει με έναν αβίαστο ρυθμό που συχνά αγγίζει τα όρια του παγετώνα (οκτώ ταινίες σε 10 χρόνια, ενώ οι περισσότεροι ηθοποιοί καταφέρνουν τις 20) και τον ελκύει να υποδύεται ατελείς τύπους που ζουν μικρές, μη ηρωικές ζωές.

Αυτή είναι μια στρατηγική υψηλού κινδύνου, ο άνθρωπος πρέπει να προκαλεί κρίσεις στον ατζέντη του. Οι σταρ που περνούν απαρατήρητοι δεν τείνουν να παραμένουν σταρ για πολύ. Αλλά μέχρι στιγμής, όλα πάνε καλά, γιατί η τακτική προφανώς του αποδίδει. Η φήμη του, παραδόξως, γίνεται όλο και πιο ισχυρή με το πέρασμα των χρόνων.

Ένα διαφορετικό παιχνίδι

«Λατρεύω τον Ντι Κάπριο της τρίτης φάσης της καριέρας του» καταλήγει ο Xan Brooks στον Independent. «Νομίζω ότι ίσως βρήκε το ιδανικό σημείο ισορροπίας του. Είναι μελαγχολικός και παιχνιδιάρης. Είναι προσγειωμένος αλλά και μυστηριώδης.

»Στο τέλος του «One Battle After Another», ο αργοκίνητος Μπομπ Φέργκιουσον έχει αποδεχτεί τον ρόλο του ως ημι-αποσυρμένος παλιός θρύλος, ευτυχής να παραδώσει τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά.

»Είναι απολύτως πιθανό ο ηθοποιός να βλέπει τον εαυτό του με τον ίδιο τρόπο -ως άνθρωπο του χθες, ένα απομεινάρι της Γενιάς Χ, που χειροκροτεί από την άκρη καθώς ο 39χρονος Μάικλ Μπ. Τζόρνταν παίρνει το στέμμα του.

»Αλλά αυτό μοιάζει παρατραβηγμένο και δεν είμαι πεπεισμένος ότι είναι τόσο ανιδιοτελής. Πιο πιθανό είναι να κρύβεται, χρησιμοποιώντας την υποτιθέμενη παρακμή του ως όπλο, σε σημείο που να μην μοιάζει καθόλου με παρακμή.

»Ο Ντι Κάπριο δεν έχασε το Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού για τον απλό και βολικό λόγο ότι δεν ήταν ποτέ πραγματικά στο παιχνίδι. Ήταν μόνος του, παίζοντας ένα διαφορετικό παιχνίδι που ο ίδιος είχε επινοήσει. Το γεγονός ότι έκανε τον ίδιο του τον σκηνοθέτη να τον ξεχάσει; Αυτό λέει πολλά για τη δύναμη του Μπομπ Φέργκιουσον και την ικανότητα του ανθρώπου που του έδωσε ζωή».


*Το «Ρωμαίος + Ιουλιέτα» επιστρέφει στις βρετανικές αίθουσες από τις 27 Μαρτίου.

*Με στοιχεία από independent.co.uk | Αρχική Φωτό: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στέλνει ένα φιλί πριν από την τελετή των Όσκαρ, κατά τη διάρκεια της 98ης απονομής των Βραβείων της Ακαδημίας, στο Χόλιγουντ, Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 15 Μαρτίου 2026. REUTERS/Mike Blake

Κόσμος
Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα σε Τεχεράνη

Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα σε Τεχεράνη

inWellness
Δυνατός συνδυαασμός 05.04.26

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

Σύνταξη
inTown
inTickets 03.04.26

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Σύνταξη
Stream magazin
Καλώς ήρθατε στο Frollywood: Οι μεγάλοι αστέρες εγκαταλείπουν το Χόλιγουντ για τη Γαλλία
Cine-μετανάστες 05.04.26

Καλώς ήρθατε στο Frollywood: Οι μεγάλοι αστέρες εγκαταλείπουν το Χόλιγουντ για τη Γαλλία

Η γέννηση του «Frollywood», όπως αποκάλεσε η εφημερίδα Le Monde την αμερικανική κινηματογραφική σκηνή στη γαλλική πρωτεύουσα, ήταν εν μέρει μια αντίδραση στις επιθέσεις που θεωρήθηκε ότι εξαπέλυσε ο Πρόεδρος Τραμπ κατά των καλλιτεχνικών ελευθεριών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λίβανος: Παρέμβαση της UNESCO για 39 μνημεία
Εθνική προτεραιότητα 05.04.26

Λίβανος: Παρέμβαση της UNESCO για 39 μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς

Από την απόφαση της UNESCO, που ελήφθη κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης της επιτροπής που ειδικεύεται σε περιπτώσεις ένοπλων συγκρούσεων, καλύπτονται πλέον συνολικά 73 χώροι στον Λίβανο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τζέφρι Ευγενίδης: Η ιστορία του ανεκπλήρωτου έρωτά μου με τον Τζ. Φ. Κένεντι Τζούνιορ
Εξομολόγηση 05.04.26

Τζέφρι Ευγενίδης: Η ιστορία του ανεκπλήρωτου έρωτά μου με τον Τζ. Φ. Κένεντι Τζούνιορ

«Δε γνώριζα τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ πολύ καλά ούτε για πολύ καιρό, αλλά αρκετά ώστε να νιώσω τη βαρυτική έλξη που ασκούσε, σαν ένα τεράστιο φεγγάρι» γράφει ο συγγραφέας στο New Yorker.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο ερωτικός δεσμός του Χίτλερ με τον αγαπημένο του αρχιτέκτονα, Άλμπερτ Σπέερ
Βιβλίο 04.04.26

Ο ερωτικός δεσμός του Χίτλερ με τον αγαπημένο του αρχιτέκτονα, Άλμπερτ Σπέερ

Στο μυθιστόρημά του «Είσαι ο ανεκπλήρωτος έρωτας του Φύρερ», ο Ζαν-Νοέλ Ορένγκο εξερευνά την ασυνήθιστη, ομοερωτική σχέση μεταξύ των δύο ανδρών, του Χίτλερ και του Σπέερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι «αόρατες» γυναίκες της Σχολής της Φρανκφούρτης
Kριτική Θεωρία 02.04.26

Φεμινίστριες, αγωνίστριες και ερευνήτριες: Οι «αόρατες» γυναίκες της Σχολής της Φρανκφούρτης

Επτά μορφωμένες και πολιτικά ενεργές γυναίκες συνέβαλαν καθοριστικά στη Σχολή της Φρανκφούρτης, αλλά η ιστορία τις άφησε για δεκαετίες στη σκιά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σύνθετες, επικίνδυνες, ερωτικές: Οι παλιές ιστορίες πίσω από τις σύγχρονες νεράιδες
Fae romantasy 02.04.26

Σύνθετες, επικίνδυνες, ερωτικές: Οι παλιές ιστορίες πίσω από τις σύγχρονες νεράιδες

Από επικίνδυνες και απρόβλεπτες μορφές της λαϊκής παράδοσης, οι νεράιδες μετατράπηκαν σε χαριτωμένες φιγούρες – χωρίς όμως να χάσουν πλήρως τη σκοτεινή τους πλευρά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Σύνταξη
Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα στην Τεχεράνη – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ, δύο νεκροί
38 μέρες πολέμου 06.04.26

Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα στην Τεχεράνη – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ, δύο νεκροί

Εκπνέει τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) το τελεσίγραφο Τραμπ με το Ιράν να δηλώνει ότι θα ανταποκριθεί «με τον ίδιο τρόπο» σε οποιαδήποτε επίθεση κατά των υποδομών του - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες

Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται πλέον το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στην πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, εξαπολύοντας, παράλληλα, σφοδρή επίθεση εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των υποκλοπών

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πόλεμος στο Ιράν: Σε ασφυκτικό κλοιό βρίσκονται επιχειρήσεις και καταναλωτές
Μέση Ανατολή 06.04.26

Σε ασφυκτικό κλοιό επιχειρήσεις και καταναλωτές λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν

Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους με τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα να χαρακτηρίζονται από αυξημένη αβεβαιότητα

Δήμητρα Σκούφου
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Σύνταξη
Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων
Κραυγή αγωνίας 06.04.26

Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων

Πίσω από τις κλειστές πόρτες των εφηβικών δωματίων και τον διαρκή βομβαρδισμό εικόνων στις οθόνες των smartphones, εξελίσσεται η μεγαλύτερη, ίσως, υγειονομική και κοινωνική κρίση της εποχής μας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού
«Μικρός σεισμός» 06.04.26

Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού

Για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική δράση με τη δημιουργία κόμματος γράφει η Libération, μιλώντας για «σεισμό» στην ελληνική πολιτική σκηνή, τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει σημάδια φθοράς.

Σύνταξη
Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας – Η επίπτωση της AI
Ανησυχία 06.04.26

Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας - Η επίπτωση της AI

Δομικό το φαινόμενο εκτιμούν οι αναλυτές, καθώς οι εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν κρίση, αλλά επενδύουν στο μέλλον μετατοπίζοντας πόρους από το ανθρώπινο δυναμικό προς την AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»
Υποκλοπές 06.04.26

Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»

Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Ελίζας Τριανταφύλλου για τις υποκλοπές και τη δημοσιογραφία. «Βαθύ εθνικό και οικονομικό έγκλημα», χαρακτήρισε το σκάνδαλο ο Νίκος Ανδρουλάκης, «Η ιστορία της κατασκοπείας θα κυνηγάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε ο Χρήστος Σπίρτζης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο καθρέφτης
Πολιτική 06.04.26

Ο καθρέφτης

Ενα αόρατο νήμα συνδέει τις καταστροφές που μας συμβαίνουν: ένα πλέγμα από άτυπα δίκτυα σχέσεων, που τελικά μετράνε περισσότερο από τους νόμους και τους θεσμούς και τελικά διαβρώνουν την ίδια τη Δημοκρατία. Το ονομάζουμε «πελατειασμό», «ρουσφέτι», και στην πράξη υπάρχει σιωπηρή εθνική συναίνεση για αυτό.

Ειδικός Συνεργάτης
Δημοσκοπήσεις: Σενάρια ακυβερνησίας
Δημοσκοπήσεις 06.04.26

Σενάρια ακυβερνησίας

Οι δημοσκοπήσεις παρότι καταγράφουν σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταλήγουν σε αυτοδυναμία

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Μιχαήλ Χοντορκόφσκι: «Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν»
Συνέντευξη 06.04.26

«Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν» λέει πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης Μιχαήλ Χοντορκόφσκι

Ο πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης θεωρεί ότι η σύγκρουση στον Κόλπο ενισχύει τον Πούτιν και προβλέπει ότι την επόμενη δεκαετία η Μόσχα θα βρίσκεται σε υβριδικό πόλεμο με την Ευρώπη

Μαρία Βασιλείου
Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;
Κόσμος 06.04.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;

«Ποτέ δεν με έπεισε το ΝΑΤΟ. Πάντα ήξερα ότι ήταν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα, και ο Πούτιν το ξέρει κι αυτός, παρεμπιπτόντως», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται να αποχωρήσει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Ολη η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του Τραμπ προειδοποιεί ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου
«Αφρονες πράξεις» 06.04.26

«Ολη η περιοχή θα καεί εξαιτίας σου» προειδοποιεί ο Γαλιμπάφ τον Τραμπ

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν τις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί», προειδοποιεί ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
Κόσμος 06.04.26

Διαπραγματεύσεις ζητά η Κίνα για το Ιράν

Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύνταξη
Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
Πόλεμος 06.04.26

Ρωσική... ομπρέλα σε βροχή από ουκρανικά drones

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Σύνταξη
Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συρία 06.04.26

Συνάντηση Ζελένκσι με τον πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι παρουσία Φιντάν

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Πετρέλαιο 06.04.26

Ξεπερνούν τα 110 δολάρια το WTI και το Brent

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Σύνταξη
Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Μακελειό με τουλάχιστον 17 νεκρούς στη Νιγηρία

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

