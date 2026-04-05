Καλώς ήρθατε στο Frollywood: Οι μεγάλοι αστέρες εγκαταλείπουν το Χόλιγουντ για τη Γαλλία
Culture Live 05 Απριλίου 2026, 19:35

Καλώς ήρθατε στο Frollywood: Οι μεγάλοι αστέρες εγκαταλείπουν το Χόλιγουντ για τη Γαλλία

Η γέννηση του «Frollywood», όπως αποκάλεσε η εφημερίδα Le Monde την αμερικανική κινηματογραφική σκηνή στη γαλλική πρωτεύουσα, ήταν εν μέρει μια αντίδραση στις επιθέσεις που θεωρήθηκε ότι εξαπέλυσε ο Πρόεδρος Τραμπ κατά των καλλιτεχνικών ελευθεριών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τι είναι το Frollywood και γιατί ονομάστηκε έτσι; Αυτό ακριβώς που λέει η λέξη. Hollywood και France. Αστέρες του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων και ο νικητής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας Τζιμ Τζάρμους, συρρέουν στη Γαλλία για να απολαύσουν την καλλιτεχνική ελευθερία και τα γενναιόδωρα φορολογικά κίνητρα.

Ο Τζιμ Τζάρμους, ο σκηνοθέτης γνωστός για ταινίες όπως η κωμωδία-δράμα «Broken Flowers», έχει βαρεθεί την πατρίδα του, την Αμερική. «Τα γυρίσματα στις ΗΠΑ είναι απαγορευτικά, αγχωτικά, τραυματικά», δήλωσε.

Αληθινός σκηνοθέτης

Ο Τζάρμους, 73 ετών, του οποίου το τελευταίο έργο, «Father Mother Sister Brother», κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας πέρυσι, είπε ότι ήθελε να ζήσει και να εργαστεί σε μια χώρα που τον θεωρεί «αληθινό σκηνοθέτη».

Η επιλογή του ήταν η Γαλλία. Δήλωσε στο κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό France Inter ότι θα υποβάλει αίτηση για γαλλική υπηκοότητα και θα γυρίζει όλες τις ταινίες του εκεί από εδώ και στο εξής, ξεκινώντας με μια ταινία δρόμου που θα γυριστεί φέτος.

Δεν είναι ο μόνος. Πολλοί Αμερικανοί σκηνοθέτες και ηθοποιοί έχουν μετακομίσει στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια -κάποιοι για να ζήσουν, άλλοι για να εργαστούν-, μια τάση που οφείλεται σε πολιτικούς, οικονομικούς και πολιτισμικούς παράγοντες.

Η νέα πατρίδα

Μεταξύ των Αμερικανών σταρ που έχουν αναλάβει ρόλους σε πρόσφατες γαλλικές ταινίες είναι η Αντζελίνα Τζολί στο Couture, ο Ματ Ντίλον στο The Fence και ο Τζούντ Λο στο The Wizard of the Kremlin.

Μεταξύ αυτών που έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στη Γαλλία είναι ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η Νατάλι Πόρτμαν και η Σοφία Κόπολα, καθώς και ο σκηνοθέτης Γουές Άντερσον.

Η κίνηση αυτή οδήγησε τη Le Monde να ισχυριστεί ότι το Παρίσι έχει γίνει «καταφύγιο» για αμερικανούς σταρ που φεύγουν από μια νέα εποχή «Μακαρθισμού».

Η γέννηση του «Frollywood», όπως αποκάλεσε η εφημερίδα Le Monde την αμερικανική κινηματογραφική σκηνή στη γαλλική πρωτεύουσα, ήταν εν μέρει μια αντίδραση στις επιθέσεις που θεωρήθηκε ότι εξαπέλυσε ο Πρόεδρος Τραμπ κατά των καλλιτεχνικών ελευθεριών, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Οι σταρ είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η μακρόχρονη παράδοση της Γαλλίας στον κινηματογράφο τέχνης προσέφερε μια διέξοδο από έναν ολοένα και πιο άκαμπτο αμερικανικό κινηματογραφικό τομέα, ο οποίος καταπνίγει το πνευματικό τους δυναμικό.

«Αυτό δείχνει ότι η νοοτροπία μας αλλάζει. Πάντα ήμασταν πολύ αντι-αμερικανοί, αλλά τώρα εστιάζουμε στην έννοια του διεθνούς κινηματογράφου»

Προπύργιο αντίστασης

Ωστόσο, η τάση αυτή μπορεί επίσης να οφείλεται σε αυτό που οι αναλυτές του κλάδου χαρακτηρίζουν ως αυξανόμενες δυσκολίες στην εξασφάλιση χρηματοδότησης για ταινίες, ιδίως ανεξάρτητες ταινίες, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρατηρητές αναφέρουν ότι οι Αμερικανοί κινηματογραφιστές επιλέγουν τη Γαλλία λόγω του χαμηλότερου κόστους και των κρατικών επιδοτήσεων. «Η Γαλλία αποτελεί ένα προπύργιο αντίστασης για τις ταινίες auteur», δήλωσε η Οντ Εσμπέρ, διευθύντρια του Φεστιβάλ Αμερικανικού Κινηματογράφου του Ντοβίλ.

«Διαθέτουμε ένα μοναδικό δίκτυο κινηματογραφικών αιθουσών, ποικιλία παραγωγών, σχολές κινηματογράφου και πολλούς κινηματογραφόφιλους».

Αναφέρθηκε στην τελετή των Όσκαρ αυτού του Σαββατοκύριακου ως απόδειξη της επιτυχίας του γαλλικού κινηματογράφου, τουλάχιστον όσον αφορά τη χρηματοδότηση ταινιών από όλο τον κόσμο.

O Ματ Ντίλον στο The Fence

Η κρατική χρηματοδότηση

Και οι πέντε υποψηφιότητες στην κατηγορία διεθνών ταινιών μεγάλου μήκους ήταν γαλλικές συμπαραγωγές και τέσσερις από αυτές χρηματοδοτήθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Κινηματογράφου (CNC) της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών «The Secret Agent», που εκπροσωπούσε τη Βραζιλία, «Sentimental Value», της νορβηγικής συμμετοχής, και «Sirat» από την Ισπανία.

Η ταινία «It Was Just an Accident», του Ιρανού σκηνοθέτη και αντιφρονούντα Τζαφάρ Παναχί, συμμετέχει ως γαλλική ταινία.

Αυτές επωφελήθηκαν από ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης που ξεκίνησε το 2012 με σκοπό την προώθηση της «παγκόσμιας κινηματογραφικής πολυμορφίας και της ανάδειξης διεθνών ταλέντων», διατηρώντας παράλληλα τη Γαλλία ως «φάρο για τη διεθνή συνεργασία στον τομέα του καλλιτεχνικού κινηματογράφου», σύμφωνα με το CNC.

Η αλλαγή της νοοτροπίας

Η επιχορήγηση, με ανώτατο όριο τα 300.000 ευρώ, διατίθεται σε ταινίες που γυρίζονται, τουλάχιστον εν μέρει, στη Γαλλία. Τα κεφάλαια διατίθενται κυρίως σε σκηνοθέτες από αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά μπορούν να υποβάλουν αίτηση και ταινίες αμερικανικής παραγωγής με προϋπολογισμό κάτω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

«Αυτό δείχνει ότι η νοοτροπία μας αλλάζει», δήλωσε η Εσμπέρ. «Πάντα ήμασταν πολύ αντι-αμερικανοί, αλλά τώρα εστιάζουμε στην έννοια του διεθνούς κινηματογράφου».

Στην ταινία «Ο μυστικός πράκτορας» πρωταγωνιστούν, από αριστερά, οι Italo Martins, Roberio Diogenes, Wagner Moura και Igor de Araujo

Πόλος έλξης

Η υποδοχή επεκτείνεται σε παραγωγές του Χόλιγουντ που για πολύ καιρό περιφρονούνταν από την παρισινή πολιτιστική ελίτ.

Οι διεθνείς ταινίες επωφελούνται από έκπτωση 30%, η οποία αυξάνεται στο 40% για όσες ξοδεύουν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ευρώ σε οπτικά εφέ, εφόσον γυρίζονται στη Γαλλία, σε σύγκριση με το 25% που προσφέρει η Βρετανία.

Οι ταινίες «Mission: Impossible – Fallout» με τον Τομ Κρουζ και «The Killer» με τον Μάικλ Φασμπέντερ συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών που γυρίστηκαν στο Παρίσι τα τελευταία χρόνια.

Η Γαλλία αποτελεί από καιρό πόλο έλξης για τους λάτρεις του κινηματογράφου από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, ιδίως από την εποχή των ταινιών του Νέου Κύματος (New Wave) της δεκαετίας του 1960, που γυρίστηκαν από σκηνοθέτες όπως ο Φρανσουά Τριφό και ο Ζαν-Λυκ Γκοντάρ.

Ωστόσο, μέχρι την τρέχουσα αναβίωση, η έλξη αυτή είχε εξασθενήσει, σύμφωνα με τη Le Monde.

Κινηματογράφος τέχνης

Ο παραγωγός Τσαρλς Γκίλιμπερτ συμφώνησε, δηλώνοντας στην εφημερίδα La Tribune ότι η «παρουσία των ΗΠΑ εδώ έχει σαφώς αυξηθεί».

Είπε ότι ο αμερικανικός κινηματογράφος τέχνης βρίσκεται «σε παρακμή, εγκαταλελειμμένος υπέρ των εμπορικών επιτυχιών και των σειρών» και πρόσθεσε ότι οι σταρ διασχίζουν τον Ατλαντικό για να ξεφύγουν από τον Τραμπ.

«Είναι ένας τρόπος να πούμε: “Εξακολουθούμε να πηγαίνουμε σε μια χώρα που δεν έχει ανατραπεί”».

«Με Κομμένη την Ανάσα»

Ωστόσο, οι λάτρεις του κινηματογράφου στο εξωτερικό τείνουν να έχουν μια ξεπερασμένη άποψη για τη Γαλλία, σύμφωνα με τον Τζον ΜακΝάλτι, επικεφαλής των διεθνών εισαγωγών στη Διεθνή Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης στο Παρίσι.

Είπε ότι αυτό φάνηκε σε συνομιλίες με υποψήφιους φοιτητές. «Βλέπουν τη Γαλλία ως ένα μέρος όπου εξακολουθεί να υπάρχει καλλιτεχνική ελευθερία. Λένε ότι ο κινηματογράφος των δικών τους χωρών είναι πολύ χυδαίος και εμπορικός και πιστεύουν ότι η Γαλλία είναι η λύση.

«Όταν όμως τους ρωτάω ποιες γαλλικές ταινίες έχουν δει, αυτές είναι πάντα από τη δεκαετία του 1960», είπε. Το αριστούργημα του Γκοντάρ από το 1960, «Με Κομμένη την Ανάσα», βρισκόταν στην κορυφή της λίστας. «Όταν τους ρωτάω αν έχουν δει πρόσφατες γαλλικές ταινίες, η απάντηση είναι σχεδόν πάντα αρνητική».

Ο ΜακΝάλτι είπε: «Υπάρχει ακόμα ελευθερία εδώ, αλλά αυτό οφείλεται περισσότερο στον Ντέιβιντ Κρονένμπεργκ παρά στον Γκοντάρ».

*Με στοιχεία από thetimes.com

Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα σε Τεχεράνη

Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα σε Τεχεράνη

Δυνατός συνδυαασμός 05.04.26

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

inTickets 03.04.26

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν είναι πλέον το πρόσωπο της στιγμής -κι αυτό τον κάνει καλύτερο ηθοποιό
Ωρίμανση 05.04.26

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν είναι πλέον το πρόσωπο της στιγμής -κι αυτό τον κάνει καλύτερο ηθοποιό

«Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, εισέρχεται στην τρίτη φάση της καριέρας του, η οποία είναι πολύ πιο περίπλοκη και ενδιαφέρουσα από ό,τι πιστεύεται» γράφει ο Xan Brooks στον Independent.

Έφη Αλεβίζου
Εθνική προτεραιότητα 05.04.26

Λίβανος: Παρέμβαση της UNESCO για 39 μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς

Από την απόφαση της UNESCO, που ελήφθη κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης της επιτροπής που ειδικεύεται σε περιπτώσεις ένοπλων συγκρούσεων, καλύπτονται πλέον συνολικά 73 χώροι στον Λίβανο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εξομολόγηση 05.04.26

Τζέφρι Ευγενίδης: Η ιστορία του ανεκπλήρωτου έρωτά μου με τον Τζ. Φ. Κένεντι Τζούνιορ

«Δε γνώριζα τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ πολύ καλά ούτε για πολύ καιρό, αλλά αρκετά ώστε να νιώσω τη βαρυτική έλξη που ασκούσε, σαν ένα τεράστιο φεγγάρι» γράφει ο συγγραφέας στο New Yorker.

Έφη Αλεβίζου
Βιβλίο 04.04.26

Ο ερωτικός δεσμός του Χίτλερ με τον αγαπημένο του αρχιτέκτονα, Άλμπερτ Σπέερ

Στο μυθιστόρημά του «Είσαι ο ανεκπλήρωτος έρωτας του Φύρερ», ο Ζαν-Νοέλ Ορένγκο εξερευνά την ασυνήθιστη, ομοερωτική σχέση μεταξύ των δύο ανδρών, του Χίτλερ και του Σπέερ.

Έφη Αλεβίζου
Kριτική Θεωρία 02.04.26

Φεμινίστριες, αγωνίστριες και ερευνήτριες: Οι «αόρατες» γυναίκες της Σχολής της Φρανκφούρτης

Επτά μορφωμένες και πολιτικά ενεργές γυναίκες συνέβαλαν καθοριστικά στη Σχολή της Φρανκφούρτης, αλλά η ιστορία τις άφησε για δεκαετίες στη σκιά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Fae romantasy 02.04.26

Σύνθετες, επικίνδυνες, ερωτικές: Οι παλιές ιστορίες πίσω από τις σύγχρονες νεράιδες

Από επικίνδυνες και απρόβλεπτες μορφές της λαϊκής παράδοσης, οι νεράιδες μετατράπηκαν σε χαριτωμένες φιγούρες – χωρίς όμως να χάσουν πλήρως τη σκοτεινή τους πλευρά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα στην Τεχεράνη – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ, δύο νεκροί
38 μέρες πολέμου 06.04.26

Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα στην Τεχεράνη – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ, δύο νεκροί

Εκπνέει τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) το τελεσίγραφο Τραμπ με το Ιράν να δηλώνει ότι θα ανταποκριθεί «με τον ίδιο τρόπο» σε οποιαδήποτε επίθεση κατά των υποδομών του - Όλες οι εξελίξεις στο in

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες

Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται πλέον το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στην πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, εξαπολύοντας, παράλληλα, σφοδρή επίθεση εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των υποκλοπών

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πόλεμος στο Ιράν: Σε ασφυκτικό κλοιό βρίσκονται επιχειρήσεις και καταναλωτές
Μέση Ανατολή 06.04.26

Σε ασφυκτικό κλοιό επιχειρήσεις και καταναλωτές λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν

Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους με τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα να χαρακτηρίζονται από αυξημένη αβεβαιότητα

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων
Κραυγή αγωνίας 06.04.26

Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων

Πίσω από τις κλειστές πόρτες των εφηβικών δωματίων και τον διαρκή βομβαρδισμό εικόνων στις οθόνες των smartphones, εξελίσσεται η μεγαλύτερη, ίσως, υγειονομική και κοινωνική κρίση της εποχής μας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού
«Μικρός σεισμός» 06.04.26

Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού

Για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική δράση με τη δημιουργία κόμματος γράφει η Libération, μιλώντας για «σεισμό» στην ελληνική πολιτική σκηνή, τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει σημάδια φθοράς.

Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας – Η επίπτωση της AI
Ανησυχία 06.04.26

Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας - Η επίπτωση της AI

Δομικό το φαινόμενο εκτιμούν οι αναλυτές, καθώς οι εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν κρίση, αλλά επενδύουν στο μέλλον μετατοπίζοντας πόρους από το ανθρώπινο δυναμικό προς την AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»
Υποκλοπές 06.04.26

Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»

Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Ελίζας Τριανταφύλλου για τις υποκλοπές και τη δημοσιογραφία. «Βαθύ εθνικό και οικονομικό έγκλημα», χαρακτήρισε το σκάνδαλο ο Νίκος Ανδρουλάκης, «Η ιστορία της κατασκοπείας θα κυνηγάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε ο Χρήστος Σπίρτζης

Πάνος Τσίκαλας
Ο καθρέφτης
Πολιτική 06.04.26

Ο καθρέφτης

Ενα αόρατο νήμα συνδέει τις καταστροφές που μας συμβαίνουν: ένα πλέγμα από άτυπα δίκτυα σχέσεων, που τελικά μετράνε περισσότερο από τους νόμους και τους θεσμούς και τελικά διαβρώνουν την ίδια τη Δημοκρατία. Το ονομάζουμε «πελατειασμό», «ρουσφέτι», και στην πράξη υπάρχει σιωπηρή εθνική συναίνεση για αυτό.

Δημοσκοπήσεις: Σενάρια ακυβερνησίας
Δημοσκοπήσεις 06.04.26

Σενάρια ακυβερνησίας

Οι δημοσκοπήσεις παρότι καταγράφουν σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταλήγουν σε αυτοδυναμία

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Μιχαήλ Χοντορκόφσκι: «Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν»
Συνέντευξη 06.04.26

«Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν» λέει πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης Μιχαήλ Χοντορκόφσκι

Ο πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης θεωρεί ότι η σύγκρουση στον Κόλπο ενισχύει τον Πούτιν και προβλέπει ότι την επόμενη δεκαετία η Μόσχα θα βρίσκεται σε υβριδικό πόλεμο με την Ευρώπη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;
Κόσμος 06.04.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;

«Ποτέ δεν με έπεισε το ΝΑΤΟ. Πάντα ήξερα ότι ήταν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα, και ο Πούτιν το ξέρει κι αυτός, παρεμπιπτόντως», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται να αποχωρήσει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Ολη η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του Τραμπ προειδοποιεί ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου
«Αφρονες πράξεις» 06.04.26

«Ολη η περιοχή θα καεί εξαιτίας σου» προειδοποιεί ο Γαλιμπάφ τον Τραμπ

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν τις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί», προειδοποιεί ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
Κόσμος 06.04.26

Διαπραγματεύσεις ζητά η Κίνα για το Ιράν

Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
Πόλεμος 06.04.26

Ρωσική... ομπρέλα σε βροχή από ουκρανικά drones

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συρία 06.04.26

Συνάντηση Ζελένκσι με τον πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι παρουσία Φιντάν

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Πετρέλαιο 06.04.26

Ξεπερνούν τα 110 δολάρια το WTI και το Brent

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Μακελειό με τουλάχιστον 17 νεκρούς στη Νιγηρία

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

