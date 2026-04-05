Tα νέα σενάρια για πετρέλαιο και στασιμοπληθωρισμό

Καθώς η νέα παρέμβαση Τραμπ από τον Λευκό Οίκο ενέτεινε το κλίμα αβεβαιότητας χωρίς να παρέχει σαφές χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου, με τις υψηλές τιμές του πετρελαίου και το σοκ από την πλευρά της προσφοράς να ενισχύουν τον κίνδυνο του στασιμοπληθωρισμού, αναλυτές και οικονομολόγοι επενδυτικών τραπεζών και διεθνών οργανισμών μειώνουν τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη και της ελληνικής οικονομίας.

Για την Oxford Economics εξάλλου το χρονοδιάγραμμα του πολέμου δεν είναι το ίδιο με το οικονομικό χρονοδιάγραμμα, με την τελευταία παρέμβαση Τραμπ να μη μεταβάλλει την πρόβλεψή της για μέση τιμή του πετρελαίου Brent στα 113 δολάρια ανά βαρέλι το δεύτερο τρίμηνο.

Τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να είναι ουσιαστικά κλειστά και το βασικό σενάριο υποθέτει ότι δεν θα αλλάξει κάτι τον επόμενο μήνα, αφαιρώντας επιπλέον προσφορά πετρελαίου από την αγορά και ενισχύοντας έτσι κάθε μέρα που περνά και το κόστος για τις οικονομίες, ενώ αναμένει πως η ναυσιπλοΐα θα φθάσει στο 50% περίπου τον Μάιο και τον Ιούνιο, αν και οι πτωτικοί κίνδυνοι παραμένουν.

Το ρεκόρ του 2008

Ορισμένοι δεν αποκλείουν το πετρέλαιο που έχει αυξηθεί 60% εφέτος να δοκιμάσει το ρεκόρ του 2008 των 147 δολαρίων το βαρέλι, αν και οι περισσότεροι αναλυτές εμπορευμάτων ποντάρουν στο ενδεχόμενο οι ροές εφοδιασμού να ανακάμψουν ως τον Μάιο, με τις τιμές όμως να παραμένουν υψηλές για αρκετούς μήνες.

Εάν όμως τα Στενά παραμείνουν κλειστά για έναν ακόμη μήνα χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης, το Brent θα κινηθεί προς τα 190 δολάρια. Το τμήμα εμπορευμάτων της Citigroup «βλέπει» στο βασικό σενάριο τη μέση για το Brent το δεύτερο τρίμηνο στα 95 δολάρια/βαρέλι, ενώ στο ανοδικό σενάριο στα 130 δολάρια/βαρέλι, εάν η σύγκρουση και η αναταραχή παραταθούν.

Στο βασικό σενάριο της Julius Baer (πιθανότητες 70%) οι τιμές του πετρελαίου θα ξεπεράσουν τα υψηλά που έχουν καταγραφεί τον Απρίλιο για να υποχωρήσουν πριν από το καλοκαίρι.

Ακόμη και πριν από το τέλος του Απριλίου οι αναταραχές στη ναυσιπλοΐα αρχίζουν να περιορίζονται, οι ζημιές είναι πιο έντονες στην Ασία, ενώ οι κεντρικές τράπεζες υιοθετούν μια πιο επιθετική πολιτική.

Στο δεύτερο σενάριο (πιθανότητες 25%), οι τιμές ενέργειας εκτοξεύονται σε νέα υψηλά και ο οικονομικός αντίκτυπος παγκοσμίως λαμβάνει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, ενώ η επιθετική νομισματική πολιτική εντείνεται.

Στο τρίτο σενάριο (πιθανότητες 5%), οι τιμές εκτοξεύονται για αρκετούς μήνες πάνω από τα 175 δολ./βαρέλι, ενώ το πετρελαϊκό σοκ οδηγεί σε ύφεση τις οικονομίες και σε πτώση των αγορών.

Οι αναλυτές

Στην τελευταία μηνιαία δημοσκόπηση του Reuters μεταξύ 38 αναλυτών εμπορευμάτων και οικονομολόγων από κορυφαία επενδυτικά σπίτια οι προβλέψεις για τη μέση τιμή του πετρελαίου για το 2026 εκτινάχθηκαν στο τέλος του Μαρτίου για το Brent στα 82,85 δολάρια ανά βαρέλι, περίπου 30% υψηλότερη από την πρόβλεψη του Φεβρουαρίου για 63,85 δολάρια, και για το αμερικανικό αργό WTI στα 76,78 δολάρια ανά βαρέλι από τα 60,38 δολάρια τον Φεβρουάριο.

Αναφορικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς το αποτέλεσμα βάσης (carry-over effect) για το 2026 εκτιμάται στο 1,1%, η ανάπτυξη σύμφωνα με την Πειραιώς θα κυμανθεί εφέτος στο 1,9%, αν και η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, τις αντιδράσεις των διεθνών αγορών ενέργειας και τα μέτρα διαχείρισης στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής.

Ακολουθώντας εναλλακτικά σενάρια, ο ρυθμός ανάπτυξης θα μπορούσε να υποχωρήσει στο 1,5% και ο πληθωρισμός να φτάσει έως 5,0%, έναντι 2,4% στο βασικό σενάριο.

Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει φέτος ανάπτυξη 1,9% έναντι 1,8% του ΔΝΤ και 2% πρόβλεψης του ΓΠΚΒ με εύρος πρόβλεψης μεταξύ 1,7% και 2,4%.

Η πολιτική της ΕΚΤ

Οι εκτιμήσεις του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ ως προς το κάτω μέρος του εύρους από 1,9% έως 1,7% αντανακλούν κυρίως τη διατήρηση της τιμής του πετρελαίου τύπου Brent σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα (άνω των 90 έως και 100 δολαρίων το βαρέλι) για όλο το 2026 καθώς και ενδεχόμενη περιορισμένη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ λόγω των πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία της ευρωζώνης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 2,2% για το 2026 και 1,7% για το 2027, έναντι 2,2% και 1,8% του ΟΟΣΑ αντίστοιχα, ενώ η πρόβλεψη του consensus (μέση εκτίμηση των αναλυτών και των οικονομολόγων) κυμαίνεται στο 1,7% για το 2027 από την περιοχή του 2% για το 2026.

Πόσο πιθανό είναι πάντως το ενδεχόμενο στασιμοπληθωρισμού; Το σενάριο αυτό προκαλεί ανησυχίες και φέρνει άσχημες μνήμες από τη δεκαετία του 1970 και τις αρχές του 1980.

Σημαντική περίοδος στασιμοπληθωρισμού ήταν το 1973-75 με το εμπάργκο των αραβικών χωρών του OPEC στην πώληση πετρελαίου στις ΗΠΑ, ως αντίποινα για την υποστήριξή τους προς το Ισραήλ.

Δεύτερη σημαντική περίοδος ήταν ο στασιμοπληθωρισμός με αφορμή τη διακοπή της παραγωγής πετρελαίου στο Ιράν κατά την Ιρανική Επανάσταση του 1979.

Πληθωρισμός

Τότε η Fed αύξησε σημαντικά τα επιτόκια για την τιθάσευση του πληθωρισμού, με την αγορά εργασίας να πλήττεται σημαντικά ως παράπλευρη απώλεια.

Στο βασικό της σενάριο σήμερα η Alpha Bank εκτιμά πως η όποια διαταραχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες, λόγω των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, θα είναι σχετικά διαχειρίσιμη και χωρίς υπερβολές. Σε μια τέτοια εξέλιξη αναμένει υποχώρηση των πληθωριστικών προσδοκιών στην ευρωζώνη και ήπια επίπτωση στην ανάπτυξη. Δεν διαβλέπει περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού εφόσον το πετρέλαιο και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο δεν παρουσιάσουν περαιτέρω άνοδο, το αμερικανικό φυσικό αέριο διατηρηθεί στα τρέχοντα επίπεδα και τα προβλήματα εφοδιαστικής αλυσίδας παραμείνουν περιορισμένα.

Στο δυσμενές σενάριο, αν ο πόλεμος παραταθεί, θεωρεί πιθανή μια ενίσχυση του πληθωρισμού κατά 2% περίπου πάνω από τις εκτιμήσεις του βασικού σεναρίου, εμφανιζόμενη κατά το β΄ εξάμηνο του έτους. Σε αυτό το σενάριο, με την οικονομική δραστηριότητα αναιμική και τον πληθωρισμό άνω του στόχου της ΕΚΤ, οι συνθήκες θα προσομοιάσουν με περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού μεν, ηπιότερου όμως του αντίστοιχου της δεκαετίας του 1970.

Πηγή: Έντυπη έκδοση ΟΤ/ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ