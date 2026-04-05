Στην τελική ευθεία για το Fuel Pass καθώς τη Μεγάλη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα η οποία και θα παραμείνει ενεργή έως τις 30 Απριλίου σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Κάθε όχημα ή μοτοσικλέτα μπορεί να δηλωθεί μόνον από ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι αποδεδειγμένα μισθωτής χρηματοδοτικής μίσθωσης

Αίτηση για τη χορήγηση του Fuel Pass, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Προϋπόθεση είναι το οικογενειακό εισόδημα που είχαν δηλώσει για το 2024 να είναι έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και έως 35.000 για έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης.

Τα ποσά και οι δικαιούχοι του Fuel Pass

Τα ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού. Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο του δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του αρμόδιου υπουργείου η ψηφιακή πύλη vouchers.gov.gr αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις 17:00.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος θα πιστωθούν στο ψηφιακό τους πορτοφόλι ή στον τραπεζικό λογαριασμό τους, τα 50-60 ευρώ.

Η ψηφιακή κάρτα δίνει μεγαλύτερη ενίσχυση από την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό καθώς η διαφορά είναι 10 ευρώ.

Επιπλέον, το ποσό (μέσω της ψηφιακής κάρτας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε πρατήρια, αλλά και μέσα μεταφοράς όπως και σε ταξί. Για τους κατόχους των μοτοσικλετών το ποσό ορίζεται στα 30 ευρώ και 35 ευρώ αντίστοιχα μέσω ψηφιακής κάρτας και 5 ευρώ λιγότερα μέσω λογαριασμού.

«Έξυπνα» κινητά

Η χρήση της άυλης κάρτας γίνεται μέσω smartphone και απαιτείται:

Υποστήριξη τεχνολογίας NFC (Near Field Communication)

Δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών μέσω POS

Χωρίς NFC η κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμές γεγονός που καθιστά σημαντικό τον έλεγχο της συσκευής πριν την επιλογή της συγκεκριμένης μορφής ενίσχυσης.