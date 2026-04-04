Ηρακλής – Άρης 2-3 σετ: Ανατροπή ανόδου οι «κίτρινοι», επέστρεψαν στη Volley League μετά μετά από 10 χρόνια

Ο Άρης επέστρεψε στα «σαλόνια» της Novibet Volley League των Ανδρών μετά από μια δεκαετία!! Μετά τη σεζόν 2015-2016, ο «Θεός του πολέμου» θα αγωνιστεί και πάλι στη μεγάλη κατηγορία, ύστερα από τη σπουδαία ανατροπή του στο κατάμεστο Κατσάνειο και με 2-0 νίκες επί του Ηρακλή, κατέλαβε την δεύτερη θέση στην Pre League ανδρών και μαζί το εισιτήριο για τη μεγάλη κατηγορία.

Οι «κιτρινόμαυροι» αν και βρέθηκαν να χάνουν με 2-0 σετ από τους κυανόλευκους -οι οποίοι μάλιστα είχαν τρεις ευκαιρίες στην κόντρα μπάλα ώστε να πάρουν και το τρίτο σετ και να τελειώσουν το ματς- δεν λύγισαν… Το τρίτο σετ κατέληξε στον Άρη, η ψυχολογία άρχισε να αλλάζει και όλο το υπόλοιπο του ματς ανήκε στους φιλοξενούμενους, οι οποίο κυριάρχησαν στο τάι μπρέικ με 9-15!

Με την ώθηση του κόσμου του ο Ηρακλής πήρε προβάδισμα μετά το αρχικό 9-9 και έφτασε στο 13-11 με άσσο του Τζιουμάκα. Οι κυανολευκοι διατήρησαν τη διαφορά τους και έφτασαν στο 19-15 με μπλοκ του Μαυροβουνιώτη. Ο Άρης μείωσε έως το 20-18 με άσσο του Αραπάκη, αλλά ο Ηρακλής βρήκε τις λύσεις και έφτασε στην κατάκτηση του πρώτου σετ με μπλοκ άουτ του Τζιουμάκα (25-22).

Παράσταση για έναν ρόλο αποδείχθηκε το δεύτερο σετ με τον Ηρακλή να παίρνει προβάδισμα 13-8 με τις κόντρα επιθέσεις του Τζιουμάκα και να φτάνει στο 17-10 με δύο μπλοκ από Μαυροβουνιώτη και Χάνινεν. Ο Ηρακλής συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και έφτασε στο 2-0 με άσσο του Σδραυκάκη (25-14).

Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο μισό του σετ (12-12) ο Ηρακλής προηγήθηκε με 17-14 με κόντρα επίθεση του Τζιουμάκα. Ο Άρης αντέδρασε και ισοφάρισε σε 18-18 με μπλοκ του Κεσεσίδη και προηγήθηκε με 20-21 με τρεις συνεχόμενους πόντους του Σίρερ, αλλά ο Ηρακλής ανέκτησε το προβάδισμα (22-21) με πάιπ του Μαυροβουνιώτη. Ο Ηρακλής πήρε ματς μπολ με τον Τζιουμάκα (24-23) αλλά ο Άρης γύρισε το σετ μπολ (25-26) μετά από λάθος του Χάνινεν και έφτασε στην κατάκτηση του σετ μετά από λάθος του Τζιουμάκα (25-27).

Με την ψυχολογία με το μέρος του, ο Άρης προηγήθηκε νωρίς με 2-6 μετά από λάθος του Τζιουμάκα και 4-8 με τον Σίρερ. Με λάθη στον πρώτο χρόνο ο Ηρακλής έμεινε πίσω με 6-12 και 12-18 για να κατακτήσει το σετ με 17-25.

Ο Άρης πήρε προβάδισμα στο τάι μπρέικ με άσσο του Σίρερ (2-3) και κόντρα μπάλα του Γιορντάνοφ. Οι φιλοξενουμενοι έφτασαν στο 8-11 με λάθος του Τζιουμάκα και το 8-12 με λάθος του Χάνινεν για να πάρουν τη νίκη με 9-15.

Διαιτητές: Αβραμίδης, Τσιούλα, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργιάδης, Παρατηρητής αγώνα: Δεληκωστίδης, Επόπτες: Βασδέκης, Μαλεφκερίδης, Γραμματεία: Μοσχούλα.

Τα σετ: 2-3 (25-22, 25-14, 25-27, 17-25, 09-15)

Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ NEW PALLET (Γιάννης Χαριτωνίδης): Στίγγας, Νοντουζπούρ, Χάνινεν, Αλεξάκης, Μαυροβουνιώτης, Τζιουμάκας / Πηλίτσης (λ), Σδραυκάκης, Σταυρόπουλος, Τζοβάρας, Γκόρτσανιουκ.

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Παναγιώτης Τσότρας): Κεσεσίδης, Σιδηρόπουλος, Γιορντάνοφ, Σίφερ, Μούχλιας, Δέρβας / Γκοτσίδης (λ), Παλαιοχωρινός (λ), Αραπάκης, Πέτκοβ, Παξιμαδάκης.

Pre League Ανδρών – Πλέι οφ – Τελικοί ανόδου

Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 – Πρώτος αγώνας

Α.Σ. Άρης – Ν.Γ.Σ.Θ. Ηρακλής New Pallet 3-1 (23-25, 30-28, 25-17, 39-37)

Σάββατο 4 Απριλίου 2026 – Δεύτερος αγώνας

Ν.Γ.Σ.Θ. Ηρακλής New Pallet – Α.Σ. Άρης (0-2 νίκες) 2-3 (25-22, 25-14, 25-27, 17-25, 09-15)