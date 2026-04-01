Μουντιάλ 2026: Τουρκία, Σουηδία, Βοσνία και Τσεχία στην τελική φάση – Οι όμιλοι και το πρόγραμμα (vid)

Μουντιάλ 2026: Με τον Βίκτορ Γιόκερες να σκοράρει στο 88ο λεπτό, η Σουηδία επικράτησε της Πολωνίας με 3-2 και προκρίθηκε στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11/6 έως τις 19/7 στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά.

Ο Ελάνγκα ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 19′ για τους Σκανδιναβούς, με τον Ζαλέφσκι όμως να ισοφαρίζει στο 33′. Στο 44ο λεπτό οι γηπεδούχοι πήραν εκ νέου τα ηνία στο παιχνίδι με τον Λαγκερμπίλκε να κάνει το 2-1. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με τον Σφιντέρσκι στο 55′ σε 2-2, αλλά ο Γιόκερες στο 88′ διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στέλνοντας τη χώρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Δείτε εδώ τα highligths

Σουηδία: Νόρντφελντ, Λαγκερμπίλκε, Σβένσον, Στάρφελτ, Λίντελεφ, Γκούντμουντσον, Ελάνγκα (69’ Ζένελι), Αγιάρι (90+2’ Σβάνμπεργκ), Κάρλστρεμ (69’ Μπέργκβαλ), Νίγκρεν (81’ Λούντγκρεν), Γκιόκερες

Πολωνία: Γκράμπαρα, Κίβιορ, Βισνιέβσκι, Μπεντνάρεκ, Κας (90+1’ Γκροσίτσκι), Καμίνσκι, Ζιελίνσκι, Ζαλέβσκι (90+2’ Πιόντεκ), Σιμάνσκι, Σβιντέρσκι (63’ Πιετουσέβσκι), Λεβαντόφσκι

Μαζί με τους Σουηδούς, στα τελικά του Μουντιάλ 2026 θα βρίσκονται και οι Τούρκοι, ο οποίοι κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση του Κοσόβου με 1-0, εκτός έδρας, στηνΠρίστινα συγκεκριμένα. Το γκολ που χώρισε τις δύο ομάδες και έστειλε το σύνολο Βιντσέντζο Μοντέλα στην Αμερική σημείωσε ο Κερέμ Ακτούρκογλου.

Να σημειώσουμε πως οι Τούρκοι επιστρέφουν σε τελική φάση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 24 χρόνια η Τουρκία επιστρέφει σε καταληκτική φάση Μουντιάλ. Είναι χαρακτηριστικό πως η Τουρκία μετά το 2002 και την τρίτη θέση που είχε πάρει στη διοργάνωση της Άπω Ανατολής, δεν είχε καταφέρει να βρεθεί ξανά σε τελική φάση του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη.

Δείτε εδώ τα highligths

Κόσοβο: Μούριτς, Ντελόβα, Ρετζμπετσάι (80’ Ράσιτσα), Μουσλίγια, Ασαλάνι, Βόιβοντα (71’ Ζεγκρόβα), Χαϊριζι, Γκαλαπένι, Χόντζα (90+1’ Ραχμάνι), Χαϊντάρι (80’ Αλίτι), Μουρίτσι

Τουρκία: Τσακίρ, Τσελίκ (89’ Γκιουλ), Μπαρντακτσί, Καντίογλου, Καμπάκ, Κιοκτσού, Γιουκσέκ, Γιλντίζ (89’ Μίλντιρ), Ακτούρκογλου (68’ Αλπέρ Γιλμάζ), Τσαλχάνογλου (83’ Ελμάλί), Γκιουλέρ (83’ Εζτσάν).

Στα πέναλτι Βοσνία και Τσεχία

Εξάλλου την πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026 πήρε και η Βοσνία, η οποία μετά από ένα συγκλονιστικό ματς επικράτησε των Ιταλών στη Ζένιτσα με 4-1 στα πέναλτι (1-1 0 κ.α.). Από την άλλη αυτή θα είναι η τρίτη σερί διοργάνωση χωρίς την σκουάντρα ατζούρα.

Η Ιταλία άνοιξε το σκορ στο 15′ με τον Κεν, όμως το ματς άλλαξε τελείως στο 41′ όταν έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Μπαστόνι. Ακόμη κι έτσι οι Ιταλοί φαινόταν ότι μπορούσαν να πάρουν τη νίκη-πρόκριση, όμως ο Ταμπάκοβιτς στο 79′ ισοφάρισε σε 1-1 και οδηγήθηκαν στην παράταση. Εκεί δεν άλλαξε κάτι και τα πέναλτι ήρθαν μοιραία.

Στην διαδικασία των πέναλτι η Βοσνία ήταν εύστοχη και στα τέσσερα πέναλτι που εκτέλεσε αλλά για τους Ιταλούς ήταν άστοχοι Εσπόζιτο και Κριστάντε (1ο και 3ο πέναλτι) κι έτσι η Ζένιτσα πήρε… φωτιά από τους πανηγυρισμούς, καθώς για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Βοσνία προκρίθηκε στο παγκόσμιο κύπελλο.

Δείτε εδώ τα highlights

Βοσνία: Βασίλι, Μέμιτς (71’ Μπούρνιτς), Μουχαρέμοβιτς, Κάτιτς, Κολάσινατς (46’ Αλαϊμπέγκοβιτς), Ντένιτς, Σούνιτς (46’ Ταχίροβιτς), Μπάσιτς (71’ Ταμπάκοβιτς), Μπαϊρακτάρεβιτς, Ντεμίροβιτς (115’ Χαντζιαζμέτοβιτς), Ντζέκο

Ιταλία: Ντοναρούμα, Καλαφιόρι, Μπαστόνι, Μαντσίνι, Ντιμάρκο (91’ Σπινατσόλα), Πολιτάνο (46’ Παλέστρα), Μπαρέλα (85’ Φρατέζι), Λοκατέλι (71’ Κριστάντε), Τονάλι, Ρετέγκι (44’ Γκάτι), Κεν (71’ Εσπόζιτο).

Συγκλονιστική πρόκριση ωστόσο πήρε και η Τσεχία, επίσης στα πέναλτι με συνολικό σκορ 3-1 (2-2 ο κ.α.) επί της Δανίας στην Πράγα κι εξασφάλισε την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά με μετά το μακρινό 2006.

Οι Τσέχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 3′, χάρη στον Πάβελ Σουλτς, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Οι γηπεδούχοι κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το 72’, όταν ο Γιόακιμ Άντερσεν ισοφάρισε για τη Δανία, με το σκορ να μην αλλάζει ως το φινάλε του κανονικού αγώνα και να οδηγούμαστε στην παράταση. Εκεί, ο Λάντισλαβ Κρέιτσι έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην Τσεχία, όμως οι Δανοί «απάντησαν» στο 111’ με κεφαλιά του Κάσπερ Χεγκ, διαμορφώνοντας το 2-2.

Έτσι και αυτό το ζευγάρι θα κρινόταν στη διαδικασία των πέναλτι, όπου οι Τσέχοι ήταν πιο ψύχραιμοι, ευστοχώντας σε τρεις από τις τέσσερις εκτελέσεις τους, την ώρα που η Δανία κατάφερε να σκοράρει μόλις μία φορά.

Συνολικά για την Τσεχία αυτή θα είναι η 10η συμμετοχή της Τσεχίας σε Παγκόσμιο Κύπελλο, συνυπολογίζοντας και τις παρουσίες της ως Τσεχοσλοβακία την περίοδο 1930-1994. Η τελευταία της εμφάνιση — και πρώτη ως ανεξάρτητη χώρα — ήταν το 2006, ενώ ως Τσεχοσλοβακία είχε φτάσει μέχρι τον τελικό το 1934 και το 1962.

Δείτε εδώ τα highlights

Τσεχία: Κοβάρ, Χάλουπεκ, Χράνατς, Κρέιτσι, Τσουφάλ, Ζελένι, Νταρίντα (60’ Τσερβ), Σούτσεκ, Πρόβοντ (68’ Χιτίλ), Σουλτς (112’ Σαντίλεκ), Σικ (91’ Χορί).

Δανία: Χέρμανσεν, Μέλε, Νέλσον (650’ Νόργκααρντ), Άντερσεν, Μπα Χόιμπιεργκ, Χιούλμαντ (106’ Χεγκ), Φρόχολντ (72’ Έρικσεν), Ντάμσγκααρντ (115’ Γένσεν), Ίζακσεν (86’ Ντρέγερ), Χόιλουντ.

Οι τέσσερις τελικοί των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 από την Ευρώπη

Βοσνία – Ιταλία 4-1 στα πέναλτι (1-1κ.α.)

– Ιταλία Κόσοβο – Τουρκία 0-1

Σουηδία – Πολωνία 3-2

– Πολωνία Τσεχία – Δανία 3-2 στα πεν. (2-2κ.α.)

Μουντιάλ 2026: Αναλυτικά οι ομάδες που προκρίθηκαν

AΣΙΑ: Αυστραλία, Ιαπωνία, Ιορδανία, Ιράν, Κατάρ, Νότια Κορέα, Ουζμπεκιστάν, Σαουδική Αραβία.

ΑΦΡΙΚΗ: Αίγυπτος, Αλγερία, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Μαρόκο, Νότια Αφρική, Πράσινο Ακρωτήρι, Σενεγάλη, Τυνησία.

ΒΟΡΕΙΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ: Καναδάς, Κουρασάο, Αϊτή, Μεξικό, Παναμάς, ΗΠΑ.

Ν. ΑΜΕΡΙΚΗ: Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη.

ΩΚΕΑΝΙΑ: Νέα Ζηλανδία.

ΕΥΡΩΠΗ: Αγγλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία, Κροατία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σκωτία, Σουηδία, Toυρκία, Τσεχία, Βοσνία.

Μουντιάλ 2026: Αναλυτικά πώς διαμορφώθηκαν οι όμιλοι (εκκρεμεί η έκβαση των ζευγαριών Κονγκό-Τζαμάικα και Ιράκ-Βολιβία)

1ος όμιλος

Μεξικό

Ν. Αφρική

Ν. Κορέα

Τσεχία

2ος όμιλος

Καναδάς

Βοσνία

Κατάρ

Ελβετία

3ος όμιλος

Βραζιλία

Μαρόκο

Αϊτή

Σκωτία

4ος όμιλος

ΗΠΑ

Παραγουάη

Αυστραλία

Τουρκία

5ος όμιλος

Γερμανία

Κουρασάο

Ακτή Ελεφαντοστού

Ισημερινός

6ος όμιλος

Ολλανδία

Ιαπωνία

Σουηδία

Τυνησία

7ος όμιλος

Βέλγιο

Αίγυπτος

Ιράν

Ν. Ζηλανδία

8ος όμιλος

Ισπανία

Πράσινο Ακρωτήριο

Σ. Αραβία

Ουρουγουάη

9ος όμιλος

Γαλλία

Σενεγάλη

Ιράκ ή Βολιβία

Νορβηγία

10ος όμιλος

Αργεντινή

Αλγερία

Αυστρία

Ιορδανία

11ος όμιλος

Πορτογαλία

Λ.Δ. Κονγκό ή Τζαμάικα

Ουζμπεκιστάν

Κολομβία

12ος όμιλος

Αγγλία

Κροατία

Γκάνα

Παναμάς

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026:

1ος όμιλος

11 Ιουνίου

22:00 – Μεξικό vs Νότια Αφρική (Μέξικο Σίτι)

12 Ιουνίου

05:00 – Νότια Κορέα vs Τσεχία (Γουαδαλαχάρα)

18 Ιουνίου

19:00 – Τσεχία vs Νότια Αφρική (Ατλάντα)

19 Ιουνίου

04:00 – Μεξικό vs Νότια Κορέα (Γουαδαλαχάρα)

25 Ιουνίου

04:00 – Νότια Αφρική vs Νότια Κορέα (Μοντερέι)

04:00 – Τσεχία vs Μεξικό (Μέξικο Σίτι)

2ος όμιλος

12 Ιουνίου

22:00 – Καναδάς vs Βοσνία (Τορόντο)

13 Ιουνίου

22:00 – Κατάρ vs Ελβετία (Σαν Φρανσίσκο)

18 Ιουνίου

22:00 – Ελβετία vs Βοσνία (Λος Άντζελες)

01:00 – Καναδάς vs Κατάρ (Βανκούβερ

24 Ιουνίου

22:00 – Ελβετία vs Καναδάς (Βανκούβερ)

22:00 – Κατάρ – Βοσνία (Σιάτλ)

3ος όμιλος

13 Ιουνίου

01:00 – Βραζιλία vs Μαρόκο(Νιου Τζέρσεϊ)

14 Ιουνίου

04:00 – Αϊτή vs Σκωτία (Βοστώνη)

19 Ιουνίου

01:00 – Σκωτία vs Μαρόκο (Βοστώνη)

20 Ιουνίου

04:00 – Βραζιλία vs Αϊτή (Φιλαδέλφεια)

24 Ιουνίου

01:00 – Μαρόκο vs Αϊτή (Ατλάντα)

01:00 – Σκωτία vs Βραζιλία (Μαϊάμι)

4ος όμιλος

13 Ιουνίου

04:00 – ΗΠΑ vs Παραγουάη (Λος Άντζελες)

07:00 – Αυστραλία vs Τουρκία (Βανκούβερ)

19 Ιουνίου

07:00 – Τουρκία vs Παραγουάη (Σαν Φρανσίσκο)

22:00 – ΗΠΑ vs Αυστραλία (Σιάτλ)

26 Ιουνίου

05:00 – Παραγουάη vs Αυστραλία (Σαν Φρανσίσκο)

05:00 – Τουρκία vs ΗΠΑ (Λος Άντζελες)

5ος όμιλος

14 Ιουνίου

20:00 – Γερμανία vs Κουρασάο (Χιούστον)

15 Ιουνίου

02:00 – Ακτή Ελεφαντοστού vs Εκουαδόρ (Φιλαδέλφεια)

20 Ιουνίου

23:00 – Γερμανία vs Ακτή Ελεφαντοστού (Τορόντο)

21 Ιουνίου

03:00 – Εκουαδόρ vs Κουρασάο (Κάνσας)

25 Ιουνίου

23:00 – Κουρασάο vs Ακτή Ελεφαντοστού (Φιλαδέλφεια)

23:00 – Εκουαδόρ vs Γερμανία (Νιου Τζέρσεϊ)

6ος όμιλος

14 Ιουνίου

23:00 – Ολλανδία vs Ιαπωνία (Ντάλας)

15 Ιουνίου

05:00 – Σουηδία vs Τυνησία (Μοντερέι)

20 Ιουνίου

07:00 – Τυνησία vs Ιαπωνία (Μοντερέι)

20:00 – Ολλανδία vs Σουηδία (Χιούστον)

26 Ιουνίου

02:00 – Ιαπωνία vs Σουηδία (Ντάλας)

02:00 – Τυνησία vs Ολλανδία (Κάνσας)

7ος όμιλος

15 Ιουνίου

22:00 – Βέλγιο vs Αίγυπτος (Σιάτλ)

16 Ιουνίου

04:00 – Ιράν vs Νέα Ζηλανδία (Λος Άντζελες)

21 Ιουνίου

22:00 – Βέλγιο vs Ιράν (Λος Άντζελες)

22 Ιουνίου

04:00 – Νέα Ζηλανδία vs Αίγυπτος (Βανκούβερ)

27 Ιουνίου

06:00 – Αίγυπτος vs Ιράν (Σιάτλ)

06:00 – Νέα Ζηλανδία vs Βέλγιο (Βανκούβερ)

8ος όμιλος

15 Ιουνίου

19:00 – Ισπανία vs Πράσινο Ακρωτήρι (Ατλάντα)

01:00 – Σαουδική Αραβία vs Ουρουγουάη (Μαϊάμι)

21 Ιουνίου

19:00 – Ισπανία vs Σαουδική Αραβία (Ατλάντα)

01:00 – Ουρουγουάη vs Πράσινο Ακρωτήρι (Μαϊάμι)

27 Ιουνίου

03:00 – Πράσινο Ακρωτήρι vs Σαουδική Αραβία (Χιούστον)

03:00 – Ουρουγουάη vs Ισπανία (Γουαδαλαχάρα)

9ος όμιλος

16 Ιουνίου

22:00 – Γαλλία vs Σενεγάλη (Νιου Τζέρσεϊ)

01:00 –Ιράκ/Βολιβία vs Νορβηγία (Βοστώνη)

22 Ιουνίου

00:00 – Γαλλία vs Ιράκ/Βολιβία (Φιλαδέλφεια)

23 Ιουνίου

03:00 – Νορβηγία vs Σενεγάλη (Νιου Τζέρσεϊ)

26 Ιουνίου

22:00 – Νορβηγία vs Γαλλία (Βοστώνη)

22:00 – Σενεγάλη vs Ιράκ/Βολιβία (Τορόντο)

10ος όμιλος

17 Ιουνίου

04:00 – Αργεντινή vs Αλγερία (Κάνσας)

07:00 – Αυστρία vs Ιορδανία (Σαν Φρανσίσκο)

22 Ιουνίου

20:00 – Αργεντινή vs Αυστρία (Ντάλας)

23 Ιουνίου

06:00 – Ιορδανία vs Αλγερία (Σαν Φρανσίσκο)

28 Ιουνίου

05:00 – Αλγερία vs Αυστρία (Κάνσας)

05:00 – Ιορδανία vs Αργεντινή (Ντάλας)

11ος όμιλος

17 Ιουνίου

20:00 – Πορτογαλία vs Κονγκό/Τζαμάικα (Χιούστον)

18 Ιουνίου

05:00 – Ουζμπεκιστάν vs Κολομβία (Μέξικο Σίτι)

23 Ιουνίου

20:00 – Πορτογαλία vs Ουζμπεκιστάν (Χιούστον)

24 Ιουνίου

05:00 – Κολομβία vs Κονγκό/Τζαμάικα (Γουαδαλαχάρα)

28 Ιουνίου

02:30 – Κολομβία vs Πορτογαλία (Μαϊάμι)

02:30 – Κονγκό/Τζαμάικα (Ατλάντα)

12ος όμιλος

17 Ιουνίου

23:00 – Αγγλία vs Κροατία (Ντάλας)

18 Ιουνίου

02:00 – Γκάνα vs Παναμάς (Τορόντο)

23 Ιουνίου

23:00 – Αγγλία vs Γκάνα (Βοστώνη)

24 Ιουνίου

02:00 – Παναμάς vs Κροατία (Τορόντο)

27 Ιουνίου

00:00 – Κροατία vs Γκάνα (Φιλαδέλφεια)

00:00 – Παναμάς vs Αγγλία (Νιου Τζέρσεϊ)

Οι ημερομηνίες των αγώνων στο Μουντιάλ 2026