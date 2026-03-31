Τραμπ: Κατέστρεψα πλήρως το Ιράν – Οι σύμμαχοι να πάνε μόνοι τους να πάρουν το πετρέλαιό τους από το Ορμούζ
Κόσμος 31 Μαρτίου 2026, 20:33

Σε συνέντευξή του στη New York Post, ο Τραμπ προσπάθησε να πείσει ότι ο πόλεμος που κάνει μαζί με το Ισραήλ στο Ιράν έχει τελειώσει, την ώρα που επιτέθηκε στους συμμάχους, γιατί δεν συμμετέχουν.

Γρίπη των πτηνών H9N2: Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο στην Ευρώπη

Νίκη επί του Ιράν ισχυρίστηκε για πολλοστή φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στην ταμπλόιντ εφημερίδα New York Post, την ώρα που συγκεντρώνει περισσότερες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα διαρκέσει «πολύ ακόμα».

Και πρόσθεσε: «Τους καταστρέφουμε ολοσχερώς αυτήν τη στιγμή, είναι μια ολοκληρωτική καταστροφή» και σημειώνοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα «ανοίξουν αυτόματα».

«Η άποψη μου είναι ότι έχω καταστρέψει τη χώρα. Δεν τους έχει μείνει καμία δύναμη, και ας αφήσουμε τις χώρες που χρησιμοποιούν τα Στενά να πάνε και να τα ανοίξουν… Γιατί φαντάζομαι ότι όποιος ελέγχει το πετρέλαιο θα είναι πολύ ευτυχής να ανοίξει τα Στενά», δήλωσε στην αμερικανική εφημερίδα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθώντας να αποδείξει ότι οι αμερικανικοί στόχοι στον πόλεμο που διεξάγει μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχουν επιτευχθεί, δήλωσε επίσης στην αμερικανική εφημερίδα:

«Ο μοναδικός μου στόχος ήταν να διασφαλίσω ότι δεν θα διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Όταν αποχωρήσουμε, τα Στενά θα ανοίξουν αυτόματα».

Σε ερώτηση για τις νυχτερινές επιθέσεις κοντά στην πόλη Ισφαχάν, όπου βρίσκεται πυρηνική εγκατάσταση, ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να αποκαλύψει τι ακριβώς χτυπήθηκε. Αντίθετα, περιορίστηκε να πει: «Ήταν υπέροχο. Αυτά ήταν πράγματα που ανατινάξαμε. Ήταν μια μεγάλη έκρηξη».

Και πρόσθεσε: «Ήταν στην πραγματικότητα μεγαλύτερο από ό,τι πιστεύαμε, που σημαίνει ότι είχαν πολλά πράγματα. Λοιπόν, τους αφαιρούμε την πυρηνική τους ικανότητα και έχουμε επιτύχει αλλαγή καθεστώτος. Ξέρετε, έχουμε να κάνουμε τώρα με μια εντελώς διαφορετική ομάδα ανθρώπων και είναι πολύ πιο λογικοί από τους προηγούμενους, πολύ πιο λογικοί», είπε.

«Και αυτό είναι πραγματικά αλλαγή καθεστώτος», υποστήριξε.

Να πάνε να πάρουν το πετρέλαιό τους

Έχοντας προηγουμένως επιτεθεί στη Γαλλία, που αρνήθηκε να δώσει τις βάσεις της για να χρησιμοποιηθούν για επιθετικές ενέργειες κατά του Ιράν (ακολούθησε και η Ιταλία), στη συνέχεια έστρεψε το μένος του στη Βρετανία.

Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να βρουν το «θάρρος» να πάνε στα Στενά του Ορμούζ και «απλώς να πάρουν» καύσιμα.

«Θα πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε πώς να πολεμάτε μόνοι σας, οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον εκεί για να σας βοηθήσουν, όπως ακριβώς δεν ήσασταν εκεί για εμάς», είπε ο Τραμπ, επικρίνοντας χώρες που «αρνήθηκαν να εμπλακούν στον αποκεφαλισμό του Ιράν».

Είπε ότι αυτές οι χώρες θα μπορούσαν να αγοράσουν «καύσιμα αεροσκαφών» από τις ΗΠΑ, όπου υπάρχουν «άφθονα», εάν οι προμήθειές τους είναι περιορισμένες.

«Το Ιράν έχει, ουσιαστικά, αποδεκατιστεί. Το δύσκολο κομμάτι έχει γίνει. Πηγαίνετε να πάρετε το δικό σας πετρέλαιο!» ολοκλήρωσε την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πετρέλαιο: Υπάρχει ταβάνι στα εφιαλτικά σενάρια για την τιμή του;

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμα

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμα – Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μετά την αποχώρηση μας
Κόσμος 31.03.26

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι: «Ο μοναδικός μου στόχος ήταν να διασφαλίσω ότι δεν θα διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Όταν αποχωρήσουμε, τα Στενά θα ανοίξουν αυτόματα».

Σάντσεθ για το νόμο του Ισραήλ για θανατική ποινή στους Παλαιστίνιους: Ένα ακόμη βήμα προς το απαρτχάιντ
Κόσμος 31.03.26

Η Ισπανία βρίσκεται σε διπλωματική αντιπαράθεση με το Ισραήλ μετά την έντονη κριτική της Μαδρίτης ενάντια στην ισραηλινή κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδας της Γάζας.

Κυβερνήτης Μινεσότα προς το στερνοπαίδι του Τραμπ: «Κάνε αυτό που δεν έκανε ο πατέρας σου…»
«Τόλμησέ το» 31.03.26

Με μια έκδηλη αντιπολεμική διάθεση, ο σκληροτράχηλος συμπολεμιστής του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στην ταινία Predator (1988) προκαλεί τον υιό Τραμπ, Barron να κάνει κάτι που ο πατέρας του Ντόναλντ «δεν είχε τον πατριωτισμό να κάνει».

Μάχη των Τιτάνων: Η διαστρεβλωμένη πραγματικότητα του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν πέφτει σε τοίχο
Κόσμος 31.03.26

Ο πόλεμος δοκιμάζει την αρχή λειτουργίας που καθοδηγεί τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ και δεκαετίες - κατασκεύασε ένα αφήγημα, το έχρισε «αληθινό» και ανάγκασε, αδίστακτα, τον κόσμο να υποταχθεί σε αυτό

«Προφητικός» Ρόουαν Άτκινσον – Ξεγυμνώνει τη στρατηγική εμμονή της Ουάσιγκτον με τον πόλεμο στο Ιράν
«Για γέλια» 31.03.26

Αλλάζοντας κανείς μόνο ονόματα βλέπει την καταπληκτική ομοιότητα της παράνοιας που σατίριζε ο λογαχός Μπλακλάντερ (Άτκινσον) με την περιπέτεια που ενέπλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ τις ΗΠΑ στο Ιράν.

Αυστραλία: «Καμπάνες» στους τεχνολογικούς γίγαντες για παραβίαση του νόμου που αποκλείει ανήλικους από τα social media
Κυρώσεις 31.03.26

Η Αυστραλία έγινε τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγόρευσε σε ανήλικους κάτω των 16 ετών την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να τους προστατεύσει από τις αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ λόγω της στάσης των «συμμάχων» στον πόλεμο στο Ιράν
Μας αρνούνται στήριξη 31.03.26

Δυσαρεστημένες οι ΗΠΑ από τη στάση των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ στον πόλεμο στο Ιράν με τον Μάρκο Ρούμπιο να στρέφει τα βέλη του κατά της Ισπανίας

Μεξικό: «Μέτρα διαμαρτυρίας» κατά των ΗΠΑ μετά τον θάνατο ενός ακόμα Μεξικανού που βρισκόταν υπό κράτηση της ICE
Κόσμος 31.03.26

Το Μεξικό θα συμμετάσχει σε προσφυγή που κατέθεσαν στις 26 Ιανουαρίου στις ΗΠΑ μη κυβερνητικές οργανώσεις, η οποία αφορά τις συνθήκες κράτησης από την ICE

Νέος συναγερμός στο βόρειο Ισραήλ – Συγκλονιστικές εικόνες από τη Βηρυτό μετά από ισραηλινή επίθεση
Η Μέση Ανατολή φλέγεται 31.03.26 Upd: 20:28

Πληθαίνουν τα σενάρια για χερσαία επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν - Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο - Φρουροί της Επανάστασης: Στο στόχαστρό μας από την 1η Απριλίου αμερικανικές εταιρείες

Έτοιμοι να πατήσουν το έδαφος του Ιράν: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία το Στενό του Ορμούζ;
Μέση Ανατολή 31.03.26

Οι αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις έχουν φτάσει στη Μέση Ανατολή, αλλά οι στρατιωτικές επιλογές για το άνοιγμα του στενού ενέχουν τον κίνδυνο έντονης αντίδρασης από το Ιράν

Ιράν: Ο Χέγκσεθ κυνηγούσε επένδυση στην αμυντική βιομηχανία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, γράφουν οι FT
Financial Times 31.03.26

Χρηματομεσίτης που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα του υπουργού Χέγκσεθ διαπραγματευόταν επένδυση πολλών εκατομμυρίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο αμυντικής βιομηχανίας πριν αρχίσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν.

Αμπελόκηποι: Αυτή είναι η παράνομη στάνη με κατσίκες και κοτόπουλα στον 16ο όροφο του Πύργου Αθηνών
Ελλάδα 31.03.26

Εικόνες μέσα από την παράνομη στάνη που είχαν στήσει άγνωστοι για την ώρα στον 16ο οροφο της πολυκατοικίας στη λεφωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους έρχονται στο φως της δημοσιότητας

Νοκ άουτ για 15 μέρες ο Ταϊρίκ Τζόουνς
Μπάσκετ 31.03.26

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς υπέστη θλάση στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό και θα λείψει μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου της Euroleague. Οι έξι αγώνες που χάνει σε Ελλάδα και Ευρώπη

Κόσμος 31.03.26

Ουγγαρία – Ελλάδα: «Θερμή» ατμόσφαιρα στην Πούσκας Αρένα – Τα «φώτα» στον Σομποσλάι (vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Εντυπωσιακή η ατμόσφαιρα στην κατάμεστη Πούσκας Αρένα με τα «βλέμματα» να είναι στραμμένα στον αστέρα της Λίβερπουλ Ντομινίκ Σομποσλάι που αποθεώνεται από τους συμπατριώτες του.

Ελλάδα U21 – Γερμανία U21: Αδράνεια στην ελληνική άμυνα, 1-0 οι Γερμανοί (vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Η ελληνική άμυνα δεν απομάκρυνε σε ένα κόρνερ των Γερμανών κι έτσι ο Ελ Μάλα βρήκε την ευκαιρία να κάνει το 1-0 για τη Γερμανία μόλις στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης με σκόρερ τον Ελ Μάλα.

ΓΠΚΒ: Εκτροχιάζεται ο πληθωρισμός, υποχωρεί η ανάπτυξη – Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανατρέπουν τις προβλέψεις
Γραφείο Προϋπολογισμού 31.03.26

Αναθεωρεί χαμηλότερα την πρόβλεψη για την ανάπτυξη το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. «Εκρηκτική» άνοδο θα σημειώσει ο πληθωρισμός. «Οδηγός» ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

LIVE: Ουγγαρία – Ελλάδα
Φιλικό παιχνίδι 31.03.26

LIVE: Ουγγαρία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης Ουγγαρία – Ελλάδα. Τηλεοπτικά από ALPHA.

Αγρίνιο: Παραδόθηκε 17χρονος που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον 16χρονο – Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες
Ελλάδα 31.03.26

Ο 17χρονος που δεν είχε ταυτοποιηθεί από την αστυνομική έρευνα αφέθηκε ελεύθερος, καθώς είχε παρέλθει το χρονικό όριο του αυτοφώρου, ενώ αναμένεται να κληθεί το επόμενο διάστημα για τακτική ανάκριση.

«Παλιά σου έλεγαν ότι είσαι παχιά, τώρα σου λένε ότι έχεις φλεγμονή» – Το skinny ως δείγμα υγείας
Ευεξία και ξερό ψωμί 31.03.26

Η σκηνοθέτις Chloé Wallace καταγγέλλει την άνοδο του «heroin chic» και του υπερσυντηρητικού βλέμματος που κρύβεται πίσω από την επιστροφή στο skinny πρότυπο ομορφιάς.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συναλλαγή Σεβαστίδη και Φλωρίδη μπροστά στα μάτια μας – Θέλει να τρομοκρατήσει συγγενείς και συνηγόρους στη δίκη των Τεμπών
Interview 31.03.26

Καταπέλτης η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών, Χριστόφορο Σεβαστίδη. Χαρακτηρίζει χυδαιότητα την επίθεσή του στο πρόσωπό της και τον καταγγέλλει για διαπλοκή και συναλλαγές με την εκάστοτε εξουσία, τονίζοντας ότι έχει καταθέσει μηνύσεις και στον ίδιο και στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γ.Φλωρίδη. Ασκεί σκληρή κριτική για την αίθουσα που διεξάγεται η δίκη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να γίνει καμία δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Απόσπασμα της συνέντευξης Κωνσταντοπούλου που θα δημοσιευθεί αύριο.

LIVE: Ελλάδα – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Ελλάδα – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Γερμανία για τα προκριματικά του Euro U21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Βουλή: «Τεχνητή ένταση» καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ η κυβέρνηση – «Ο πρωθυπουργός δεν ξεφύγει από τα ερωτήματα», απαντά ο Μάντζος
Βουλή 31.03.26

Κόντρα Μηταράκη - Μάντζου για την απόφαση να μετατεθεί η κρίσιμη συζήτηση για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου στη χώρα μας μετά τη διακοπή των εργασιών της Βουλής για το Πάσχα.

Δίκη για τα Τέμπη: Αυστηρές οδηγίες και καθολικός έλεγχος στην είσοδο
Ελλάδα 31.03.26

Σύμφωνα με τη διάταξη της Προέδρου έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα, θα διενεργείται έλεγχος εισερχομένων σε συγκεκριμένες θέσεις, κατηγορούμενοι, δικηγόροι, συγγενείς θυμάτων και δημοσιογράφοι στην αίθουσα για τη δίκη για τα Τέμπη

Λάρισα: Βίντεο με τις αλλαγές στην αίθουσα για τη δίκη των Τεμπών – Γκρέμισαν γυψοσανίδες για να αυξηθούν οι θέσεις
Ελλάδα 31.03.26

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες με τις αλλαγές στην δικαστική αίθουσα ενόψει της συνέχισης της δίκης Τεμπών, που επαναλαμβάνεται αύριο Τετάρτη 1 Απριλίου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε την «παρτίδα» στο ΟΑΚΑ και ο Μπαρτζώκας «κέρδισε» δυο παίκτες
On Field 31.03.26

Οι «μάχες» που ακολουθούν είναι πολλές και ο Μπαρτζώκας κέρδισε χθες πολλά με την επιλογή του Χολ στην δωδεκάδα των πρωταθλητών, αλλά και την εμπιστοσύνη που έδειξε στον Λαρεντζάκη

Δήμος της Αττικής κλείνει προληπτικά για δυο ημέρες σχολεία, ΚΑΠΗ και αθλητικούς χώρους
Αυτοδιοίκηση 31.03.26

Κλειστά λόγω προγνωστικών μοντέλων καιρικών συνθηκών όλα τα σχολεία του Δήμου Σαρωνικού και οι παιδικοί σταθμοί, μετά την έκδοση της απόφασης 657/2026 του Δημάρχου Σαρωνικού.

Συνεχίζεται το μυστήριο με τις δύο νεκρές γυναίκες στου Ζωγράφου – Τι έδειξε η νεκροψία
Ελλάδα 31.03.26

Από την νεκροψία - νεκροτομή στις δύο σορούς ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε να εξαγάγει ασφαλή συμπεράσματα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποκλειστεί κάτι για τα αίτια θανάτου των δύο γυναικών μέσα στο διαμέρισμα στου Ζωγράφου

Φάμελλος: Ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης – Με τα λεφτά των πολλών χρηματοδοτεί την αισχροκέρδεια
Βουλή 31.03.26

Στην Ελλάδα οι επιπτώσεις του πολέμου είναι μεγαλύτερες, είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, γιατί η νέα ακρίβεια έρχεται να προστεθεί στην αισχροκέρδεια των καρτέλ της ενέργειας, των τραπεζών και των μεγάλων αλυσίδων

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

