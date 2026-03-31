Τραμπ: Κατέστρεψα πλήρως το Ιράν – Οι σύμμαχοι να πάνε μόνοι τους να πάρουν το πετρέλαιό τους από το Ορμούζ

Νίκη επί του Ιράν ισχυρίστηκε για πολλοστή φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στην ταμπλόιντ εφημερίδα New York Post, την ώρα που συγκεντρώνει περισσότερες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα διαρκέσει «πολύ ακόμα».

Και πρόσθεσε: «Τους καταστρέφουμε ολοσχερώς αυτήν τη στιγμή, είναι μια ολοκληρωτική καταστροφή» και σημειώνοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα «ανοίξουν αυτόματα».

«Η άποψη μου είναι ότι έχω καταστρέψει τη χώρα. Δεν τους έχει μείνει καμία δύναμη, και ας αφήσουμε τις χώρες που χρησιμοποιούν τα Στενά να πάνε και να τα ανοίξουν… Γιατί φαντάζομαι ότι όποιος ελέγχει το πετρέλαιο θα είναι πολύ ευτυχής να ανοίξει τα Στενά», δήλωσε στην αμερικανική εφημερίδα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθώντας να αποδείξει ότι οι αμερικανικοί στόχοι στον πόλεμο που διεξάγει μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχουν επιτευχθεί, δήλωσε επίσης στην αμερικανική εφημερίδα:

«Ο μοναδικός μου στόχος ήταν να διασφαλίσω ότι δεν θα διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Όταν αποχωρήσουμε, τα Στενά θα ανοίξουν αυτόματα».

Σε ερώτηση για τις νυχτερινές επιθέσεις κοντά στην πόλη Ισφαχάν, όπου βρίσκεται πυρηνική εγκατάσταση, ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να αποκαλύψει τι ακριβώς χτυπήθηκε. Αντίθετα, περιορίστηκε να πει: «Ήταν υπέροχο. Αυτά ήταν πράγματα που ανατινάξαμε. Ήταν μια μεγάλη έκρηξη».

Και πρόσθεσε: «Ήταν στην πραγματικότητα μεγαλύτερο από ό,τι πιστεύαμε, που σημαίνει ότι είχαν πολλά πράγματα. Λοιπόν, τους αφαιρούμε την πυρηνική τους ικανότητα και έχουμε επιτύχει αλλαγή καθεστώτος. Ξέρετε, έχουμε να κάνουμε τώρα με μια εντελώς διαφορετική ομάδα ανθρώπων και είναι πολύ πιο λογικοί από τους προηγούμενους, πολύ πιο λογικοί», είπε.

«Και αυτό είναι πραγματικά αλλαγή καθεστώτος», υποστήριξε.

Να πάνε να πάρουν το πετρέλαιό τους

Έχοντας προηγουμένως επιτεθεί στη Γαλλία, που αρνήθηκε να δώσει τις βάσεις της για να χρησιμοποιηθούν για επιθετικές ενέργειες κατά του Ιράν (ακολούθησε και η Ιταλία), στη συνέχεια έστρεψε το μένος του στη Βρετανία.

Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να βρουν το «θάρρος» να πάνε στα Στενά του Ορμούζ και «απλώς να πάρουν» καύσιμα.

«Θα πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε πώς να πολεμάτε μόνοι σας, οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον εκεί για να σας βοηθήσουν, όπως ακριβώς δεν ήσασταν εκεί για εμάς», είπε ο Τραμπ, επικρίνοντας χώρες που «αρνήθηκαν να εμπλακούν στον αποκεφαλισμό του Ιράν».

Είπε ότι αυτές οι χώρες θα μπορούσαν να αγοράσουν «καύσιμα αεροσκαφών» από τις ΗΠΑ, όπου υπάρχουν «άφθονα», εάν οι προμήθειές τους είναι περιορισμένες.

«Το Ιράν έχει, ουσιαστικά, αποδεκατιστεί. Το δύσκολο κομμάτι έχει γίνει. Πηγαίνετε να πάρετε το δικό σας πετρέλαιο!» ολοκλήρωσε την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.