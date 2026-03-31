Βουλγαρία: Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Μπόρισλαβ Μιχάιλοφ
Σε ηλικία 63 ετών έφυγε από τη ζωή ο Μπόρισλαβ Μιχαϊλοφ, εμβληματικός αρχηγός της Εθνικής Βουλγαρίας και μακροβιότερος πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας.
Την τελευταία του πνοή άφησε ο Μπόρισλαβ Μιχαΐλοβ σε ηλικία μόλις 63 ετών. Ο θρυλικός Βούλγαρος τερματοφύλακας και παράγοντας, είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο στα τέλη του περασμένου έτους και από τότε είχε μπει σε τεχνητό κώμα από τους γιατρούς.
Βελτίωση στην κατάστασή του δεν σημειώθηκε και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή.
🇧🇬 | Eski Bulgaristan Futbol Federasyonu Başkanı, 1994 Dünya Kupası’nda milli takımın kalesini koruyan Borislav Mihaylov, 63 yaşında hayatını kaybetti. pic.twitter.com/ysecZQbaEj
— Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) March 31, 2026
Ο Μιχαϊλοφ ειχε γεννηθεί το 1963 και είχε αγωνιστεί σε πολλές ομάδες της πατρίδας του και στο εξωτερικό, σε Γαλλία, Πορτογαλία, Αγγλία και Ελβετία. Το 1994 έγινε περισσότερο γνωστός από την παρουσία του στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της χώρας του με τις σπουδαίες εμφανίσεις που είχε κάνει, βοηθώντας τη να φτάσει μέχρι και την 4η θέση του τουρνουά και την καλύτερη πορεία στην ιστορία της.
Μετέπειτα είχε διατελέσει και πρόεδρος της βουλγαρικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου για 16 χρόνια, ο μακροβιότερος στην ιστορία της.
