«Βασιλικό» τριπλ-νταμπλ του ΛεΜπρόν και νέα νίκη για τους Λέικερς (120-101) – Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν με σκορ 120-101 των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον… τριπλό «Βασιλιά» ΛεΜπρόν Τζέιμς!

Ο G.O.A.T. έκανε ό,τι ήθελε, μετρώντας triple-double, με 21 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ, ενώ ο Χέις πρόσθεσε 19 πόντους με 7 ριμπάουντ, σε μια βραδιά που έλειπε ο Λούκα Ντόντσιτς. Για τους Ουίζαρντς πάλεψαν ο Ρίλεϊ με 20 πόντους και ο Τσαμπανιέ με 18.

Το Κλίβελαντ δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στους Γιούτα Τζαζ, όμως άλωσε την έδρα των «μορμόνων» επικρατώντας με 113-122.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς είχαν μια εύκολη βραδιά απέναντι στους Μάβερικς, επικρατώντας με 92-124.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έστησαν πάρτι απέναντι στους Σικάγο Μπουλς, φτάνοντας με άνεση στη νίκη (129-114), σε ένα ματς που είχαν σε τρομερή κατάσταση τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα.

Οι Ατλάντα Χοκς εκμεταλλεύτηκαν τις πολλές απουσίες των Μπόστον Σέλτικς, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 112-102.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:

Χιτ – Σίξερς 119-109

Χοκς – Σέλτικς 112-102

Γκρίζλις – Σανς 105-131

Σπερς – Μπουλς 129-114

Μάβερικς – Τίμπεργουλβς 94-124

Τζαζ – Καβαλίερς 113-122

Θάντερ – Πίστονς 114-110

Λέικερς – Ουίζαρντς 120-101

Οι βαθμολογίες των περιφερειών:

Ανατολική περιφέρεια

Πίστονς 54-21 Σέλτικς 50-25 Νιου Γιορκ Νικς 48-27 Κλίβελαντ Καβαλίερς 47-28 Τορόντο Ράπτορς 42-32 Ατλάντα Χοκς 43-33 Φιλαδέλφεια Σίξερς 41-34 Ορλάντο Μάτζικ 39-35 Μαϊάμι Χιτ 40-36 Σάρλοτ Χόρνετς 39-36 Μιλγουόκι Μπακς 29-45 Σικάγο Μπουλς 29-46 Μπρούκλιν Νετς 18-57 Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 17-58 Ιντιάνα Πέισερς 17-58

Δυτική περιφέρεια