«Βασιλικό» τριπλ-νταμπλ του ΛεΜπρόν και νέα νίκη για τους Λέικερς (120-101) – Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ
Δείτε όλη τη δράση από τους βραδινούς αγώνες του NBA και τη μεγάλη εμφάνιση του ΛεΜπρόν Τζέιμς κόντρα στους Ουίζαρντς
Οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν με σκορ 120-101 των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον… τριπλό «Βασιλιά» ΛεΜπρόν Τζέιμς!
Ο G.O.A.T. έκανε ό,τι ήθελε, μετρώντας triple-double, με 21 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ, ενώ ο Χέις πρόσθεσε 19 πόντους με 7 ριμπάουντ, σε μια βραδιά που έλειπε ο Λούκα Ντόντσιτς. Για τους Ουίζαρντς πάλεψαν ο Ρίλεϊ με 20 πόντους και ο Τσαμπανιέ με 18.
Το Κλίβελαντ δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στους Γιούτα Τζαζ, όμως άλωσε την έδρα των «μορμόνων» επικρατώντας με 113-122.
Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς είχαν μια εύκολη βραδιά απέναντι στους Μάβερικς, επικρατώντας με 92-124.
Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έστησαν πάρτι απέναντι στους Σικάγο Μπουλς, φτάνοντας με άνεση στη νίκη (129-114), σε ένα ματς που είχαν σε τρομερή κατάσταση τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα.
Οι Ατλάντα Χοκς εκμεταλλεύτηκαν τις πολλές απουσίες των Μπόστον Σέλτικς, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 112-102.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:
Χιτ – Σίξερς 119-109
Χοκς – Σέλτικς 112-102
Γκρίζλις – Σανς 105-131
Σπερς – Μπουλς 129-114
Μάβερικς – Τίμπεργουλβς 94-124
Τζαζ – Καβαλίερς 113-122
Θάντερ – Πίστονς 114-110
Λέικερς – Ουίζαρντς 120-101
Οι βαθμολογίες των περιφερειών:
Ανατολική περιφέρεια
- Πίστονς 54-21
- Σέλτικς 50-25
- Νιου Γιορκ Νικς 48-27
- Κλίβελαντ Καβαλίερς 47-28
- Τορόντο Ράπτορς 42-32
- Ατλάντα Χοκς 43-33
- Φιλαδέλφεια Σίξερς 41-34
- Ορλάντο Μάτζικ 39-35
- Μαϊάμι Χιτ 40-36
- Σάρλοτ Χόρνετς 39-36
- Μιλγουόκι Μπακς 29-45
- Σικάγο Μπουλς 29-46
- Μπρούκλιν Νετς 18-57
- Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 17-58
- Ιντιάνα Πέισερς 17-58
Δυτική περιφέρεια
- Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 60-16
- Σαν Αντόνιο Σπερς 57-18
- Λος Άντζελες Λέικερς 49-56
- Ντένβερ Νάγκετς 48-28
- Μινεσότα Τίμπεργουλβς 46-29
- Χιούστον Ρόκετς 45-29
- Φοίνιξ Σανς 42-33
- Λος Άντζελες Κλίπερς 39-36
- Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 38-38
- Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 36-39
- Μέμφις Γκρίζλις 25-50
- Νιου Ορλίνς Πέλικανς 25-51
- Ντάλας Μάβερικς 24-51
- Γιούτα Τζαζ 21-55
- Σακραμέντο Κινγκς 19-57
