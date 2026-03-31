Τσιφτσής: «Ονειρό μου που πραγματοποιήθηκε η φανέλα της Εθνικής» (vid)
Ποδόσφαιρο 31 Μαρτίου 2026, 23:40

Τσιφτσής: «Ονειρό μου που πραγματοποιήθηκε η φανέλα της Εθνικής» (vid)

Ο Αντώνης Τσιφτσής έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Εθνικής κάτω από τα δοκάρια και μίλησε για το παρόν και για το μέλλον, ενώ δεν έκρυψε πόσο χαρούμενος είναι

Στο ματς με την Ουγγαρία ο Αντώνης Τσιφτσής έκανε ντεμπούτο με την Εθνική ομάδα και στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι δεν έκρυψε τη χαρά του για το γεγονός αυτό.

Παράλληλα, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ τόνισε ότι με το ταλέντο και την εμπειρία που υπάρχει στην Εθνική, θα έρθει η πρόκριση στο EURO.

Όσα είπε ο Τσιφτσής:

Για το ντεμπούτο του: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τη συμμετοχή μου, περίμενα πως και πώς να μπω, το ήθελα πάρα πολύ, ήταν ένα όνειρο μου που πραγματοποιήθηκε και είμαι πολύ χαρούμενος».

Για το παιχνίδι: «Θεωρώ ότι είχαμε αρκετές ευκαιρίες και ας μην φτάσαμε στον τελικό στόχο. Είχαμε τις προϋποθέσεις για να δημιουργήσουμε, βελτιωθήκαμε σίγουρα από το προηγούμενο παιχνίδι, κάναμε την ανάλυση, κάποια πράγματα δεν τα είχαμε βγάλει, σήμερα τα βγάλαμε αλλά δεν φτάσαμε στο γκολ».

Για τον ανταγωνισμό στη θέση του τερματοφύλακα στην Εθνική: «Τα παιδιά είναι εκπληκτικά, τους ήξερα. Είναι πάρα πολύ καλό γιατί με έβαλαν στην ομάδα κατευθείαν. Στην προπόνηση όλοι μαζί, σε καλό κλίμα».

Για την προοπτική συμμετοχής της Εθνικής στο επόμενο EURO: «Εντάξει, κακά τα ψέματα, έχει να πάει αρκετό καιρό σε μεγάλη διοργάνωση. Αυτός είναι ο στόχος και πιστεύω ότι με το ταλέντο που υπάρχει και την εμπειρία θα καταφέρουμε να περάσουμε».


Xρηματιστήριο Αθηνών
MSCI: Αναβαθμίζει ο MSCI το ελληνικό χρηματιστήριο στις ανεπτυγμένες αγορές, από τον… Μάιο του 2027

Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Μουντιάλ 2026: Τουρκία, Σουηδία, Βοσνία και Τσεχία στην τελική φάση – Οι όμιλοι και το πρόγραμμα (vid)
Ποδόσφαιρο 01.04.26

Στην τελική φάση του Μουντιάλ του προσεχούς καλοκαιριού πέρασαν Τουρκία, Σουηδία , Βοσνία και Τσεχία. Δείτε πως διαμορφώθηκαν οι 12 όμιλοι της διοργάνωσης και το αναλυτικό πρόγραμμα.

Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0: Θετικό «μήνυμα» με κορυφαίο τον Τζολάκη (vids)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Ο τερματοφύλακας της Εθνικής ήταν εξαιρετικός και είπε όχι στον σούπερ σταρ των Ούγγρων, Σομποσλάι με εξαιρετικές αποκρούσεις. Καλή εμφάνιση για την Εθνική μας που είχε και δοκάρι με τον Παυλίδη

LIVE: Κόσοβο – Τουρκία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Κόσοβο – Τουρκία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόσοβο – Τουρκία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 6.

LIVE: Σουηδία – Πολωνία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Σουηδία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σουηδία – Πολωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

LIVE: Τσεχία – Δανία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Τσεχία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσεχία – Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

LIVE: Βοσνία Ερζεγοβίνη – Ιταλία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Ανατριχίλα από το Ιράν: Ο Ταρέμι και οι συμπαίκτες του με φωτογραφίες παιδιών-θυμάτων του πολέμου (Pics, Vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές τίμησαν τα πάνω από 100 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο δημοτικό σχολείο θηλέων «Shajareh Tayyebeh» πριν το φιλικό με την Κόστα Ρίκα και μπροστά τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

LIVE: Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός
Άλλα Αθλήματα 31.03.26

LIVE: Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική των προημιτελικών ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ελλάδα – Γερμανία 0-2: Έχασε ευκαιρία η Ελπίδων όχι όμως και τις ελπίδες της για πρόκριση (vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Η Εθνική U21 ηττήθηκε 2-0 από τη Γερμανία, έχασε την πρωτιά (προς παρόν) και την ισοβαθμία στο ντέρμπι κορυφής του ομίλου, αλλά διατηρεί τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση του Euro.

Νοκ άουτ για 15 μέρες ο Ταϊρίκ Τζόουνς
Μπάσκετ 31.03.26

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς υπέστη θλάση στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό και θα λείψει μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου της Euroleague. Οι έξι αγώνες που χάνει σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ουγγαρία – Ελλάδα: «Θερμή» ατμόσφαιρα στην Πούσκας Αρένα – Τα «φώτα» στον Σομποσλάι (vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Εντυπωσιακή η ατμόσφαιρα στην κατάμεστη Πούσκας Αρένα με τα «βλέμματα» να είναι στραμμένα στον αστέρα της Λίβερπουλ Ντομινίκ Σομποσλάι που αποθεώνεται από τους συμπατριώτες του.

Ελλάδα U21 – Γερμανία U21: Αδράνεια στην ελληνική άμυνα, 1-0 οι Γερμανοί (vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Η ελληνική άμυνα δεν απομάκρυνε σε ένα κόρνερ των Γερμανών κι έτσι ο Ελ Μάλα βρήκε την ευκαιρία να κάνει το 1-0 για τη Γερμανία μόλις στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης με σκόρερ τον Ελ Μάλα.

LIVE: Ουγγαρία – Ελλάδα
Φιλικό παιχνίδι 31.03.26

LIVE: Ουγγαρία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης Ουγγαρία – Ελλάδα. Τηλεοπτικά από ALPHA.

Ιράν: Ο πόλεμος θα τελειώσει σε «δύο ή τρεις εβδομάδες», δηλώνει ο Τραμπ
Ιράν 01.04.26

«Θα φύγουμε από το Ιράν και θα φύγουμε πολύ σύντομα και θα επιστρέψουν στη λίθινη εποχή», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι δεν θεωρεί προϋπόθεση τη σύναψη «συμφωνίας».

Αϊτή: Τουλάχιστον 70 νεκροί από επιθέσεις συμμορίας στην πόλη Πετίτ Ριβιέρ
Κόσμος 01.04.26

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μέλη της συμμορίας «Gran Grif» εξαπέλυσαν επίθεση στη συνοικία Ζαν Ντενί γύρω στις 3 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), πυρπολώντας σπίτια και σκορπώντας τον θάνατο

Μουντιάλ 2026: Τουρκία, Σουηδία, Βοσνία και Τσεχία στην τελική φάση – Οι όμιλοι και το πρόγραμμα (vid)
Ποδόσφαιρο 01.04.26

Στην τελική φάση του Μουντιάλ του προσεχούς καλοκαιριού πέρασαν Τουρκία, Σουηδία , Βοσνία και Τσεχία. Δείτε πως διαμορφώθηκαν οι 12 όμιλοι της διοργάνωσης και το αναλυτικό πρόγραμμα.

Ενεργειακή κρίση: Οι Βρυξέλλες καλούν τους Ευρωπαίους να μειώσουν τη χρήση ΙΧ και να δουλεύουν από το σπίτι
Ανακοίνωση Κομισιόν 31.03.26

Η ενεργειακή κρίση θα είναι παρατεταμένη προειδοποιεί η Κομισιόν και καλεί τις χώρες της ΕΕ να υιοθετήσουν μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων - προς το παρόν εθελοντικά.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη AI φαρμάκων – Μια παγκόσμια συνεργασία
Φάρμακα με TN 31.03.26

Η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώνει τα «πλοκάμια» σε νέους κλάδους με τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly να καταλήγει σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για την προώθηση φαρμάκων που αναπτύχθηκαν με τη χρήση ΤΝ.

Δημοσκόπηση: Κάτω από τη βάση η κυβέρνηση σε κρίσιμα θέματα – Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης, δώρο άδωρο η αύξηση του κατώτατου, σημαντικό θέμα οι υποκλοπές
Δημοσκόπηση 31.03.26

Αρνητικά ή μάλλον αρνητικά κρίνουν τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε η κυβέρνηση οι πολίτες σε νέα δημοσκόπηση. Σαρωτικό ποσοστό θεωρεί ότι η αύξηση στον κατώτατο μισθό δεν καλύπτει τις πληθωριστικές αυξήσεις. Σημαντικό το ζήτημα των υποκλοπών για τη συντριπτική πλειοψηφία.

Fuel Pass Applications Open as Drivers to Get Cash Aid
English edition 31.03.26

A new government fuel subsidy scheme is set to launch within days, offering targeted financial support to millions of vehicle owners facing high fuel prices through digital payments or bank transfers

Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0: Θετικό «μήνυμα» με κορυφαίο τον Τζολάκη (vids)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Ο τερματοφύλακας της Εθνικής ήταν εξαιρετικός και είπε όχι στον σούπερ σταρ των Ούγγρων, Σομποσλάι με εξαιρετικές αποκρούσεις. Καλή εμφάνιση για την Εθνική μας που είχε και δοκάρι με τον Παυλίδη

Πεζεσκιάν: Υπάρχει βούληση στο Ιράν να τελειώσει ο πόλεμος – Αλλά απαιτούνται εγγυήσεις
Πόλεμος στο Ιράν 31.03.26

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει τη βούληση να βάλει τέλος στον πόλεμο. Ωστόσο ζητά εγγυήσεις για να αποφευχθεί «νέα επίθεση».

LIVE: Κόσοβο – Τουρκία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Κόσοβο – Τουρκία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόσοβο – Τουρκία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 6.

LIVE: Σουηδία – Πολωνία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Σουηδία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σουηδία – Πολωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

LIVE: Τσεχία – Δανία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Τσεχία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσεχία – Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

LIVE: Βοσνία Ερζεγοβίνη – Ιταλία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

