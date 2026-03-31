Τσιφτσής: «Ονειρό μου που πραγματοποιήθηκε η φανέλα της Εθνικής» (vid)
Ο Αντώνης Τσιφτσής έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Εθνικής κάτω από τα δοκάρια και μίλησε για το παρόν και για το μέλλον, ενώ δεν έκρυψε πόσο χαρούμενος είναι
Στο ματς με την Ουγγαρία ο Αντώνης Τσιφτσής έκανε ντεμπούτο με την Εθνική ομάδα και στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι δεν έκρυψε τη χαρά του για το γεγονός αυτό.
Παράλληλα, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ τόνισε ότι με το ταλέντο και την εμπειρία που υπάρχει στην Εθνική, θα έρθει η πρόκριση στο EURO.
Όσα είπε ο Τσιφτσής:
Για το ντεμπούτο του: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τη συμμετοχή μου, περίμενα πως και πώς να μπω, το ήθελα πάρα πολύ, ήταν ένα όνειρο μου που πραγματοποιήθηκε και είμαι πολύ χαρούμενος».
Για το παιχνίδι: «Θεωρώ ότι είχαμε αρκετές ευκαιρίες και ας μην φτάσαμε στον τελικό στόχο. Είχαμε τις προϋποθέσεις για να δημιουργήσουμε, βελτιωθήκαμε σίγουρα από το προηγούμενο παιχνίδι, κάναμε την ανάλυση, κάποια πράγματα δεν τα είχαμε βγάλει, σήμερα τα βγάλαμε αλλά δεν φτάσαμε στο γκολ».
Για τον ανταγωνισμό στη θέση του τερματοφύλακα στην Εθνική: «Τα παιδιά είναι εκπληκτικά, τους ήξερα. Είναι πάρα πολύ καλό γιατί με έβαλαν στην ομάδα κατευθείαν. Στην προπόνηση όλοι μαζί, σε καλό κλίμα».
Για την προοπτική συμμετοχής της Εθνικής στο επόμενο EURO: «Εντάξει, κακά τα ψέματα, έχει να πάει αρκετό καιρό σε μεγάλη διοργάνωση. Αυτός είναι ο στόχος και πιστεύω ότι με το ταλέντο που υπάρχει και την εμπειρία θα καταφέρουμε να περάσουμε».
