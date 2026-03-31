Τρίτη 31 Μαρτίου 2026
Το αήττητο του Ολυμπιακού και το ρεκόρ του Μπαρτζώκα με τον Αταμάν
Μπάσκετ 31 Μαρτίου 2026, 08:35

Το αήττητο του Ολυμπιακού και το ρεκόρ του Μπαρτζώκα με τον Αταμάν

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό και παρέμεινε αήττητος στη Stoiximan GBL – Τέταρτη νίκη σε πέντε ματς φέτος για τον Μπαρτζώκα απέναντι στον Αταμάν.

Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens (104-91), με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν το 21-0 τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα και να φιγουράρουν στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan GBL, σε αντίθεση με τους Πράσινους που υποχώρησαν στο 17-5 και βρίσκονται στη δεύτερη θέση.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε το 4-1 απέναντι στον Παναθηναϊκό τη φετινή σεζόν στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, αφού ο Ολυμπιακός «μετράει» 2/2 νίκες σε πρωτάθλημα και 2/2 στα ματς της Euroleague, ενώ μοναδική εξαίρεση αποτελεί το Κύπελλο Ελλάδας, εκεί όπου η ομάδα του Αταμάν επικράτησε των Πειραιωτών με 79-68 στον τελικό που διεξήχθη στην Κρήτη.

Οι αναμετρήσεις των δύο αιωνίων τη φετινή σεζόν

Αρχής γενομένης από το πρώτο ντέρμπι των αιωνίων τη φετινή σεζόν, ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ με 90-86 για τη Stoiximan GBL.

Οι δύο ομάδες «συναντήθηκαν ξανά» στο Telekom Center Athens, στο πρώτο ντέρμπι του 2026 και συγκεκριμένα στις 2/1 εκεί όπου το σύνολο του Μπαρτζώκα νίκησε με 87-82 τους Πράσινους για τη Euroleague.

Εν συνεχεία, οι δύο αιώνιοι «διασταύρωσαν τα ξίφη τους» στις 21/2 στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, με το σύνολο του Αταμάν να επικρατεί του Ολυμπιακού στην Κρήτη με 79-68 και να κατακτάει την κούπα.

Το επόμενο ντέρμπι των αιωνίων πραγματοποιήθηκε στο ΣΕΦ για τη Euroleague, στις 6/3 και οι Πειραιώτες νίκησαν το Τριφύλλι με σκορ 86-80.

Η πιο πρόσφατη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων, δόθηκε στο Telekom Center Athens με τον Ολυμπιακό να κάνει νικηφόρο πέρασμα από την έδρα του Παναθηναϊκού (101-94) και τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μετράει μέχρι στιγμής 4-1 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις κόντρα στο σύνολο του Αταμάν.

Η βαθμολογία

MSCI: Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση αναβάθμισης του ΧΑ

MSCI: Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση αναβάθμισης του ΧΑ

Vita.gr
Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Κόσμος
Εκρήξεις και διακοπή ρεύματος στην Τεχεράνη – Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο στο Ντουμπάι, μετά από ιρανική επίθεση

Εκρήξεις και διακοπή ρεύματος στην Τεχεράνη – Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο στο Ντουμπάι, μετά από ιρανική επίθεση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τρίτη 31 Μαρτίου 2026
