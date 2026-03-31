Το αήττητο του Ολυμπιακού και το ρεκόρ του Μπαρτζώκα με τον Αταμάν

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens (104-91), με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν το 21-0 τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα και να φιγουράρουν στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan GBL, σε αντίθεση με τους Πράσινους που υποχώρησαν στο 17-5 και βρίσκονται στη δεύτερη θέση.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε το 4-1 απέναντι στον Παναθηναϊκό τη φετινή σεζόν στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, αφού ο Ολυμπιακός «μετράει» 2/2 νίκες σε πρωτάθλημα και 2/2 στα ματς της Euroleague, ενώ μοναδική εξαίρεση αποτελεί το Κύπελλο Ελλάδας, εκεί όπου η ομάδα του Αταμάν επικράτησε των Πειραιωτών με 79-68 στον τελικό που διεξήχθη στην Κρήτη.

Οι αναμετρήσεις των δύο αιωνίων τη φετινή σεζόν

Αρχής γενομένης από το πρώτο ντέρμπι των αιωνίων τη φετινή σεζόν, ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ με 90-86 για τη Stoiximan GBL.

Οι δύο ομάδες «συναντήθηκαν ξανά» στο Telekom Center Athens, στο πρώτο ντέρμπι του 2026 και συγκεκριμένα στις 2/1 εκεί όπου το σύνολο του Μπαρτζώκα νίκησε με 87-82 τους Πράσινους για τη Euroleague.

Εν συνεχεία, οι δύο αιώνιοι «διασταύρωσαν τα ξίφη τους» στις 21/2 στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, με το σύνολο του Αταμάν να επικρατεί του Ολυμπιακού στην Κρήτη με 79-68 και να κατακτάει την κούπα.

Το επόμενο ντέρμπι των αιωνίων πραγματοποιήθηκε στο ΣΕΦ για τη Euroleague, στις 6/3 και οι Πειραιώτες νίκησαν το Τριφύλλι με σκορ 86-80.

Η πιο πρόσφατη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων, δόθηκε στο Telekom Center Athens με τον Ολυμπιακό να κάνει νικηφόρο πέρασμα από την έδρα του Παναθηναϊκού (101-94) και τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μετράει μέχρι στιγμής 4-1 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις κόντρα στο σύνολο του Αταμάν.

Η βαθμολογία