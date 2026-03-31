Τέλος εποχής ή ανατροπή; Αβέβαιο το μέλλον του Ρεμπρόφ στην εθνική Ουκρανίας

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται η συνεργασία της εθνικής ομάδας της Ουκρανίας με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Σεργκεϊ Ρεμπρόφ, καθώς όλα δείχνουν πως η ανανέωση του συμβολαίου του δεν θεωρείται δεδομένη. Παρά τη σαφή πρόθεση του ίδιου να συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας, το ζήτημα παραμένει ανοιχτό λόγω έλλειψης αμοιβαίου ενδιαφέροντος από την πλευρά της ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από ουκρανικές πηγές, ο Ρεμπρόφ επιθυμεί ξεκάθαρα να παραμείνει στο τιμόνι της εθνικής ομάδας και να συνεχίσει το έργο του. Ωστόσο, η στάση των αρμόδιων φορέων δεν φαίνεται να είναι εξίσου θετική, δημιουργώντας ένα κλίμα αβεβαιότητας γύρω από το μέλλον του.

Το ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι, παρά τα σενάρια που κυκλοφορούν, ο έμπειρος προπονητής έχει δεχθεί προτάσεις από το εξωτερικό, έστω και σε μη απολύτως συγκεκριμένη μορφή. Παρ’ όλα αυτά, προτεραιότητά του παραμένει η εθνική ομάδα, γεγονός που καταδεικνύει τη δέσμευσή του στο πρότζεκτ.

Την ίδια στιγμή, τα σενάρια περί πιθανής επιστροφής του σε συλλογικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα σε ουκρανικούς συλλόγους, δεν επιβεβαιώνονται ως ρεαλιστικά. Ορισμένες ομάδες φέρονται να εξετάζουν άλλες επιλογές προπονητών, αφήνοντας τον Ρεμπρόφ εκτός των βασικών τους σχεδιασμών.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις αναμένεται να παίξει ο φιλικός αγώνας της Ουκρανίας απέναντι στην Αλβανία, ο οποίος αποτελεί και το τελευταίο παιχνίδι του Ρεμπρόφ βάσει του τρέχοντος συμβολαίου του. Το αποτέλεσμα αλλά και η συνολική εικόνα της ομάδας ενδέχεται να επηρεάσουν τις τελικές αποφάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση παραμένει ρευστή. Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό για το αν θα υπάρξει συνέχεια στη συνεργασία ή αν η εθνική Ουκρανίας θα περάσει σε μια νέα εποχή, με διαφορετική τεχνική ηγεσία.