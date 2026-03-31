«Τelesport»: «Αυτά είναι τα δεδομένα για τον Πίτερς και το μέλλον του»

Το μέλλον του Άλεκ Πίτερς στον Ολυμπιακό παραμένει αβέβαιο και όσο το θέμα της ανανέωσής του παραμένει ανοιχτό, τόσο τα σενάρια για την επόμενη μέρα θα δίνουν και θα παίρνουν.

Το σερβικό «Telesport» ασχολείται με την περίπτωση του Αμερικανού πάουερ φόργουορντ των Πειραιωτών, αναλύοντας όλα τα δεδομένα αναφορικά με το μπασκετικό του μέλλον και την ομάδα στην οποία θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν. Και «δείχνοντας» σιγουριά πως ο Πίτερς θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό φέτος!

Τι λένε στη Σερβία για τον Πίτερς

Όπως τονίζεται στο σχετικό ρεπορτάζ: «Ήρθε η ώρα που πολλοί φίλοι του ευρωπαϊκού μπάσκετ περίμεναν, ο Άλεκ Πίτερς θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό στο τέλος της σεζόν», προσθέτοντας πως υπάρχει η γενική αίσθηση ότι «ο εξαιρετικός πάουερ φόργουορντ πρέπει να πάρει περισσότερο χώρο απ’ όσο είχε στον Πειραιά και ότι μπορεί να δείξει πολλά περισσότερα».

«Αξίζει αναμφίβολα περισσότερα λεπτά και μεγαλύτερο ρόλο κάπου όπου ο ανταγωνισμός του στην ομάδα δεν θα είναι ένας τόσο κυριαρχικός παίκτης όπως ο Βεζένκοφ».

Στη συνέχεια το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο Αμερικανός «στο τέλος της σεζόν μένει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και ως free agent είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση για την ευρωπαϊκή αγορά».

Σε ό,τι αφορά τους… μνηστήρες, το Telesport τονίζει ότι «ευρωπαίοι δημοσιογράφοι τον συνδέουν αυτή τη στιγμή με δύο ομάδες της Euroleague. Πρώτα προέκυψαν τα σενάρια για την Αρμάνι Μιλάνο και στη συνέχεια ο Αλεσάντρο Μάτζι, δημοσιογράφος κοντά στο club του Μιλάνου, τα επιβεβαίωσε, με την προσθήκη ότι και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ξανά στο παιχνίδι, ίσως και ως πιο συγκεκριμένη επιλογή», αναφέρεται χαρακτηριστικά το εν λόγω ρεπορτάζ.

Επίσης, το σερβικό Μέσο αναφέρεται στη Ρεάλ Μαδρίτης και σημειώνει ότι οι «Μαδριλένοι ενδέχεται να χάσουν τον Μάριο Χεζόνια και τον Τρέι Λάιλς. Το περασμένο καλοκαίρι ο Πίτερς ήταν στο στόχαστρό τους, τώρα μένει να φανεί για ποιον ακριβώς ρόλο τον εξετάζουν», καταλήγουν οι Σέρβοι στο δημοσίευμά τους.