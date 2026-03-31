Ταουσιάνης: «Συνεχίζουμε ευλαβικά, τα παιδιά μπορούν να προκριθούν στο Euro»

Η Εθνική Ελπίδων δεν τα κατάφερε κόντρα στη Γερμανία, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Γιάννη Ταουσιάνη, να εμφανίζεται χαρούμενος στις δηλώσεις του για την προσπάθεια και να δηλώνει αισιόδοξος για τη συνέχεια.

Όσα είπε ο Ταουσιάνης:

«Νομίζω ότι γνωρίζοντας από πριν ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι και ότι μέσα από το δικό μας παιχνίδι θα είχαμε τις στιγμές μας. Τις είχαμε, αυτές έκριναν τη διακύμανση του παιχνιδιού, θα μπορούσαμε να είχαμε βρει το γκολ.

Η Γερμανία πέτυχε δύο γκολ από στατικές φάσεις. Στο πρώτο μέρος μετά το γκολ ήμασταν ευχαριστημένοι, δείξαμε ότι μπορούμε να απειλήσουμε. Στο δεύτερο μέρος προσπαθήσαμε να απειλήσουμε πιο άμεσα, ενώ από ένα σημείο και μετά φάνηκε η διαφορά αγωνιστικού ρυθμού.

Είχαμε 2-3 καθαρές ευκαιρίες να ισοφαρίσουμε, μετά από μια εξ αυτών δεχτήκαμε γκολ. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τα παιδιά, μπορούν να πάνε στην τελική φάση του ΕURO. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία ευλαβικά, χωρίς να σκεφτόμαστε τι έγινε πριν και μετά».

Για το ότι η Εθνική μπορεί να συνεχίσει μέσω της δεύτερης θέσης: «Υπάρχουν τρεις αγωνιστικές που μπορούν να γίνουν μετά. Εμάς μας απασχολεί πώς θα προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι. Βήμα-βήμα».