Ταουσιάνης: «Συνεχίζουμε ευλαβικά, τα παιδιά μπορούν να προκριθούν στο Euro»
Ποδόσφαιρο 31 Μαρτίου 2026

Η Εθνική Ελπίδων δεν τα κατάφερε κόντρα στη Γερμανία, όμως ο Γιάννης Ταουσιάνης παραμένει αισιόδοξος

Τα όνειρα σε ξεκουράζουν: Το μυστικό για πιο βαθύ και ξεκούραστο ύπνο

Η Εθνική Ελπίδων δεν τα κατάφερε κόντρα στη Γερμανία, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Γιάννη Ταουσιάνη, να εμφανίζεται χαρούμενος στις δηλώσεις του για την προσπάθεια και να δηλώνει αισιόδοξος για τη συνέχεια.

Όσα είπε ο Ταουσιάνης:

«Νομίζω ότι γνωρίζοντας από πριν ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι και ότι μέσα από το δικό μας παιχνίδι θα είχαμε τις στιγμές μας. Τις είχαμε, αυτές έκριναν τη διακύμανση του παιχνιδιού, θα μπορούσαμε να είχαμε βρει το γκολ.

Η Γερμανία πέτυχε δύο γκολ από στατικές φάσεις. Στο πρώτο μέρος μετά το γκολ ήμασταν ευχαριστημένοι, δείξαμε ότι μπορούμε να απειλήσουμε. Στο δεύτερο μέρος προσπαθήσαμε να απειλήσουμε πιο άμεσα, ενώ από ένα σημείο και μετά φάνηκε η διαφορά αγωνιστικού ρυθμού.

Είχαμε 2-3 καθαρές ευκαιρίες να ισοφαρίσουμε, μετά από μια εξ αυτών δεχτήκαμε γκολ. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τα παιδιά, μπορούν να πάνε στην τελική φάση του ΕURO. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία ευλαβικά, χωρίς να σκεφτόμαστε τι έγινε πριν και μετά».

Για το ότι η Εθνική μπορεί να συνεχίσει μέσω της δεύτερης θέσης: «Υπάρχουν τρεις αγωνιστικές που μπορούν να γίνουν μετά. Εμάς μας απασχολεί πώς θα προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι. Βήμα-βήμα».

Αγορές: Ο Μάρτιος φεύγει με θεαματική αλλαγή κλίματος

Τα όνειρα σε ξεκουράζουν: Το μυστικό για πιο βαθύ και ξεκούραστο ύπνο

Κόσμος
Αραγτσί: Το Ιράν δεν θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Superfood 31.03.26

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Ποδόσφαιρο 31.03.26

Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0: Θετικό «μήνυμα» με κορυφαίο τον Τζολάκη (vids)

Ο τερματοφύλακας της Εθνικής ήταν εξαιρετικός και είπε όχι στον σούπερ σταρ των Ούγγρων, Σομποσλάι με εξαιρετικές αποκρούσεις. Καλή εμφάνιση για την Εθνική μας που είχε και δοκάρι με τον Παυλίδη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Ο τερματοφύλακας της Εθνικής ήταν εξαιρετικός και είπε όχι στον σούπερ σταρ των Ούγγρων, Σομποσλάι με εξαιρετικές αποκρούσεις. Καλή εμφάνιση για την Εθνική μας που είχε και δοκάρι με τον Παυλίδη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Κόσοβο – Τουρκία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Κόσοβο – Τουρκία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόσοβο – Τουρκία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 6.

Σύνταξη
LIVE: Σουηδία – Πολωνία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Σουηδία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σουηδία – Πολωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Τσεχία – Δανία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Τσεχία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσεχία – Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Βοσνία Ερζεγοβίνη – Ιταλία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Ανατριχίλα από το Ιράν: Ο Ταρέμι και οι συμπαίκτες του με φωτογραφίες παιδιών-θυμάτων του πολέμου (Pics, Vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές τίμησαν τα πάνω από 100 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο δημοτικό σχολείο θηλέων «Shajareh Tayyebeh» πριν το φιλικό με την Κόστα Ρίκα και μπροστά τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Νικόλαος Κώτσης
LIVE: Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός
Άλλα Αθλήματα 31.03.26

LIVE: Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική των προημιτελικών ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ελλάδα – Γερμανία 0-2: Έχασε ευκαιρία η Ελπίδων όχι όμως και τις ελπίδες της για πρόκριση (vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Η Εθνική U21 ηττήθηκε 2-0 από τη Γερμανία, έχασε την πρωτιά (προς παρόν) και την ισοβαθμία στο ντέρμπι κορυφής του ομίλου, αλλά διατηρεί τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση του Euro.

Σύνταξη
Νοκ άουτ για 15 μέρες ο Ταϊρίκ Τζόουνς
Μπάσκετ 31.03.26

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς υπέστη θλάση στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό και θα λείψει μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου της Euroleague. Οι έξι αγώνες που χάνει σε Ελλάδα και Ευρώπη

Σύνταξη
Ουγγαρία – Ελλάδα: «Θερμή» ατμόσφαιρα στην Πούσκας Αρένα – Τα «φώτα» στον Σομποσλάι (vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Εντυπωσιακή η ατμόσφαιρα στην κατάμεστη Πούσκας Αρένα με τα «βλέμματα» να είναι στραμμένα στον αστέρα της Λίβερπουλ Ντομινίκ Σομποσλάι που αποθεώνεται από τους συμπατριώτες του.

Γιώργος Νοικοκύρης
Ελλάδα U21 – Γερμανία U21: Αδράνεια στην ελληνική άμυνα, 1-0 οι Γερμανοί (vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Η ελληνική άμυνα δεν απομάκρυνε σε ένα κόρνερ των Γερμανών κι έτσι ο Ελ Μάλα βρήκε την ευκαιρία να κάνει το 1-0 για τη Γερμανία μόλις στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης με σκόρερ τον Ελ Μάλα.

Σύνταξη
LIVE: Ουγγαρία – Ελλάδα
Φιλικό παιχνίδι 31.03.26

LIVE: Ουγγαρία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης Ουγγαρία – Ελλάδα. Τηλεοπτικά από ALPHA.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Ελλάδα – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Γερμανία για τα προκριματικά του Euro U21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη AI φαρμάκων – Μια παγκόσμια συνεργασία
Φάρμακα με TN 31.03.26

Η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώνει τα «πλοκάμια» σε νέους κλάδους με τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly να καταλήγει σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για την προώθηση φαρμάκων που αναπτύχθηκαν με τη χρήση ΤΝ.

Στράτος Ιωακείμ
Δημοσκόπηση: Κάτω από τη βάση η κυβέρνηση σε κρίσιμα θέματα – Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης, δώρο άδωρο η αύξηση του κατώτατου, σημαντικό θέμα οι υποκλοπές
Δημοσκόπηση 31.03.26

Αρνητικά ή μάλλον αρνητικά κρίνουν τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε η κυβέρνηση οι πολίτες σε νέα δημοσκόπηση. Σαρωτικό ποσοστό θεωρεί ότι η αύξηση στον κατώτατο μισθό δεν καλύπτει τις πληθωριστικές αυξήσεις. Σημαντικό το ζήτημα των υποκλοπών για τη συντριπτική πλειοψηφία.

Σύνταξη
Fuel Pass Applications Open as Drivers to Get Cash Aid
English edition 31.03.26

A new government fuel subsidy scheme is set to launch within days, offering targeted financial support to millions of vehicle owners facing high fuel prices through digital payments or bank transfers

Σύνταξη
Πεζεσκιάν: Υπάρχει βούληση στο Ιράν να τελειώσει ο πόλεμος – Αλλά απαιτούνται εγγυήσεις
Πόλεμος στο Ιράν 31.03.26

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει τη βούληση να βάλει τέλος στον πόλεμο. Ωστόσο ζητά εγγυήσεις για να αποφευχθεί «νέα επίθεση».

Σύνταξη
Αμπελόκηποι: Δικογραφία για την παράνομη στάνη σε ταράτσα πολυκατοικίας – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. – Νέες εικόνες
Ελλάδα 31.03.26

Η δικογραφία αφορά την παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ζώων (ν. 4830/2021) και σχηματίστηκε σε βάρος ενός ημεδαπού και της εταιρείας που διαχειρίζεται το κτίριο στους Αμπελόκηπους

Σύνταξη
Υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης κερδίζει χρόνο μετά τις απειλές Ντίλιαν και ο Ανδρουλάκης ετοιμάζει παρέμβαση στη Βουλή
Κράτος Δικαίου 31.03.26

Ο Ντίλιαν βάζει φωτιά στο Μαξίμου και η αναβολή της συζήτησης για τις υποκλοπές βάζει μπουρλότο. Κλιμάκωση της στάσης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και παρέμβαση στη Βουλή.

Ελένη Στεργίου
Κοινή δήλωση ΕΕ, Ελλάδας και 10 χωρών για Λίβανο: Καταδίκη της Χεζμπολάχ – στήριξη της κυβέρνησης στη Βηρυτό
Μέση Ανατολή 31.03.26

Την καταδίκη τους για τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ εκφράζουν 11 χώρες και η ΕΕ. Καλούν σε αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, επισημαίνοντας την πλήρη στήριξή τους στην κυβέρνηση του Λιβάνου.

Σύνταξη
Greece Turns to Familiar Playbook as Energy Costs Rise
English edition 31.03.26

With Easter around the corner and Middle East tensions pushing up fuel and food prices, Athens is rolling out subsidy measures it has used before — and promising more market inspections

Σύνταξη
«Ο θάνατος δεν ήταν η μοίρα μας»: Σύρος πατέρας διασχίζει θάλασσες για να σώσει τον άρρωστο γιο του στην Αθήνα
Ελλάδα 31.03.26

Οι ελληνικές και κυπριακές αρχές συνεργάστηκαν ώστε πατέρας και γιος να μεταφερθούν αεροπορικώς στην Αθήνα, όπου παρακολουθούνταν από γιατρούς τριών νοσοκομείων και υποστηρίζονταν από διερμηνείς.

Σύνταξη
Ιράν: Ποιες εταιρείες στη Μέση Ανατολή θέτουν στο στόχαστρο οι Φρουροί της Επανάστασης
Πόλεμος στο Ιράν 31.03.26

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι από την 1η Απριλίου θα θέσουν στο στόχαστρό τους αμερικανικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή. Δηλώνουν ότι θα τις πλήξουν σε αντίποινα για τις επιθέσεις στο Ιράν

Σύνταξη
Κακοκαιρία Erminio: Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά – Η ανακοίνωση του υπ. Παιδείας
Ελλάδα 31.03.26

Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, αναφέρει το υπουργείο Παιδείας σχετικά με την επερχόμενη κακοκαiρια Erminio

Σύνταξη
Αμπελόκηποι: Αυτή είναι η παράνομη στάνη με κατσίκες και κοτόπουλα στον 16ο όροφο πολυκατοικίας
Ελλάδα 31.03.26

Εικόνες μέσα από την παράνομη στάνη που είχαν στήσει άγνωστοι για την ώρα στον 16ο οροφο της πολυκατοικίας στη λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους έρχονται στο φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
Βουλή: Εγκρίθηκε η ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων – Τα βήματα που ακολουθούν για το fuel pass
Τα μέτρα στήριξης 31.03.26

Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Σπριντ για να δοθεί πριν το Πάσχα το fuel pass.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

