Σκαλόνι: «Δεν τολμώ να πω ότι θα είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Μέσι»

Ο Λιονέλ Σκαλόνι, μιλώντας στους δημοσιογράφους ενόψει του αυριανού (1/4) φιλικού της Αργεντινής με την Ζάμπια, αφιέρωσε αρκετό χρόνο στην αναφορά του για το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο του Λιονέλ Μέσι.

Όπως είπε ο Αργεντινός τεχνικός το μόνο που τον νοιάζει είναι να απολαύσει ο σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι την εμπειρία, χωρίς πλέον το άγχος του τίτλου, αφού το είχε σηκώσει το 2022 στο Κατάρ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σκαλόνι για τον Μέσι:

«Το σημαντικό είναι ότι έχει ήδη κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι σημαντικό να έρθει και να το απολαύσει, αν τελικά αποφασίσει να έρθει. Το σημαντικό είναι ότι απολαμβάνει να είναι σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θεωρητικά είναι το τελευταίο του, αν και δεν τολμώ να πω αυτή τη λέξη», δήλωσε ο Σκαλόνι.

«Δεν υπάρχει άλλη λέξη για αυτό, το σημαντικό είναι να το απολαμβάνεις και θα το λέω συνέχεια. Όταν σταματάς να παίζεις, όλα αυτά εξαφανίζονται, ειδικά ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Έπαιξα μόνο σε ένα και το θυμάμαι ακόμα. Φανταστείτε, είναι αξέχαστο», συνέχισε ο Αργεντινός προπονητής.

«Το μόνο που μπορώ να του πω είναι να το απολαύσει, να είναι με τους συμπαίκτες του, να το δεχτεί όπως είναι. Φυσικά, ξέρουμε ήδη ότι είναι ανταγωνιστικός, δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό, αλλά πρέπει να το απολαύσει γιατί έχει κερδίσει το δικαίωμα να αποφασίζει και να βλέπει πώς θα πάνε τα πράγματα, χωρίς την πίεση της νίκης», δήλωσε ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Αργεντινής.

Και κατέληξε: «Είπα και πριν ότι δεν χρειαζόταν να το κερδίσει, και τώρα που το έχει κάνει, ακόμα περισσότερο: αφήστε τον να το απολαύσει. Γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς οι Αργεντινοί που θέλουμε να τον δούμε, όλοι θέλουν να τον δουν να προπονείται και να παίζει. Αυτό περιμένουν όλοι».