Ρονάλντο Ναζάριο: «Η Βραζιλία είναι πάντα και παντού το φαβορί – Έχουμε κορυφαίο προπονητή»

Ο Ρονάλντο Ναζάριο εξέφρασε τη Δευτέρα (30/03) την πεποίθησή του ότι ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, θα καταφέρει να «ρυθμίσει» τις τελευταίες λεπτομέρειες ώστε η «σελεσάο» να φτάσει σε ιδανική κατάσταση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά.

«Είμαι βέβαιος ότι θα βοηθήσει να διορθωθούν οι μικρές λεπτομέρειες που απομένουν πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής σε συνέντευξη που δημοσίευσε η Bραζιλιάνικη Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στην επίσημη ιστοσελίδα της, μετά την επίσκεψή του στο προπονητικό καμπ της ομάδας στο Ορλάντο, όπου η ομάδα προετοιμάζεται για φιλικό αγώνα με την Κροατία (01/04, 03:00).

Ο Ρονάλντο, η Βραζιλία και ο Αντσελότι

Για τον πρώην επιθετικό (62 διεθνή γκολ), η τωρινή ομάδα έχει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να λάμψει στη διεθνή σκηνή υπό την καθοδήγηση του Κάρλο Αντσελότι:

«Η εθνική ομάδα έχει απίστευτο ταλέντο και έναν εντυπωσιακό προπονητή. Είμαι σίγουρος ότι θα βελτιώσει τις μικρές λεπτομέρειες που εξακολουθούν να λείπουν πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι φανταστικό να βλέπεις αυτή την ατμόσφαιρα και αυτή την αρμονία, να βλέπεις όλους τους παίκτες σε αυτή τη στιγμή έντασης πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι υπέροχο που ήρθα εδώ για να το βιώσω αυτό και να τους μεταφέρω ένα μήνυμα αισιοδοξίας», είπε.

Τόνισε επίσης την ιστορική πίεση στους ώμους των Βραζιλιάνων παικτών, ενώ επιβεβαίωσε τον χαρακτηρισμό τους ως φαβορί: «Νομίζω ότι η εθνική ομάδα της Βραζιλίας θα είναι πάντα το φαβορί. Έχουμε ακόμα τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, το ξέρουν και είναι σημαντικό να ενεργήσουν ανάλογα».