Premier League: Η «βιομηχανία» απολύσεων προπονητών και το κόστος των 50 εκατομμυρίων

Η Premier League δεν αποτελεί μόνο το πιο εμπορικό και ανταγωνιστικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στον πλανήτη, αλλά και ένα περιβάλλον ακραίας πίεσης, όπου ο χρόνος για τους προπονητές εξαντλείται ολοένα και πιο γρήγορα. Η φετινή σεζόν επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο αυτή την τάση, καθώς ήδη οκτώ προπονητές έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους, με το συνολικό κόστος για τις ομάδες να αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Τελευταίο επεισόδιο σε αυτή την αλυσίδα απολύσεων αποτέλεσε η αποχώρηση του Ιγκόρ Τούντορ, ο οποίος αποτελεί τον όγδοο τεχνικό που χάνει τη θέση του μέσα στη σεζόν. Η περίπτωσή του δεν είναι μεμονωμένη, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο που χαρακτηρίζεται από βιαστικές αποφάσεις διοικήσεων και υψηλές αποζημιώσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία από τη βρετανική αγορά, οι αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί για απολύσεις και λύσεις συμβολαίων έχουν ήδη ξεπεράσει τα 47 εκατομμύρια λίρες, ποσό που μεταφράζεται σε περίπου 54 εκατομμύρια ευρώ. Το νούμερο αυτό ξεπερνά ήδη την περσινή σεζόν, όπου είχαν δαπανηθεί 43 εκατομμύρια λίρες για επτά αλλαγές προπονητών, αποδεικνύοντας ότι το φαινόμενο όχι μόνο δεν περιορίζεται, αλλά εντείνεται.

Εμβληματικό παράδειγμα της νέας αυτής πραγματικότητας αποτελεί η περίπτωση του Ρούμπεν Αμορίμ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» κατέβαλαν περίπου 11 εκατομμύρια λίρες για να τον αποκτήσουν από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, μόνο και μόνο για να του καταβάλουν λίγο περισσότερο από έναν χρόνο αργότερα αποζημίωση σχεδόν 16 εκατομμυρίων λιρών. Το συνολικό κόστος της επιλογής αυτής άγγιξε τα 27 εκατομμύρια λίρες, υπογραμμίζοντας την απουσία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

Η τάση αυτή δεν προέκυψε ξαφνικά. Ήδη από το 2023, η περίπτωση του Αντόνιο Κόντε στην Τότεναμ είχε αναδείξει το ζήτημα των «χρυσών αποζημιώσεων». Ο Ιταλός τεχνικός αποχώρησε με πακέτο που άγγιζε τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για παρόμοιες συμφωνίες. Στο ίδιο πλαίσιο, και ο Έντσο Μαρέσκα φέρεται να έχει εξασφαλίσει αντίστοιχους όρους στο συμβόλαιό του με την Τσέλσι.

Οι λεγόμενες «ρήτρες εξόδου» έχουν μετατραπεί σε βασικό εργαλείο διαπραγμάτευσης για τους προπονητές, οι οποίοι εξασφαλίζουν οικονομική ασφάλεια ακόμα και σε περίπτωση πρόωρης απομάκρυνσης. Παράλληλα, οι ομάδες καλούνται να επωμιστούν όχι μόνο το κόστος της αποζημίωσης, αλλά και τα έξοδα για την πρόσληψη νέου τεχνικού επιτελείου, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο δαπανών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πραγματικό κόστος των αλλαγών στους πάγκους ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς στα επίσημα οικονομικά στοιχεία των συλλόγων οι σχετικές δαπάνες εντάσσονται συχνά σε γενικές κατηγορίες, όπως τα «έκτακτα έξοδα». Σε αυτές περιλαμβάνονται και προμήθειες σε μάνατζερ ή μεσάζοντες, οι οποίες δεν δημοσιοποιούνται αναλυτικά.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στην Premier League. Στις χαμηλότερες κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου, όπως η Championship, η League One και η League Two, η κατάσταση είναι ακόμη πιο έντονη. Ενδεικτικό είναι ότι σύλλογοι όπως η Χαλ Σίτι και η Νόριτς Σίτι έχουν αλλάξει συνολικά 23 προπονητές την τελευταία δεκαετία, γεγονός που έχει επιβαρύνει σημαντικά τα οικονομικά τους, οδηγώντας σε ζημιές δεκάδων εκατομμυρίων λιρών.

Συνολικά, από το 2005 έως σήμερα έχουν καταγραφεί 160 απολύσεις προπονητών στην Premier League και 884 σε ολόκληρο το επαγγελματικό αγγλικό ποδόσφαιρο. Ο μέσος χρόνος παραμονής ενός προπονητή στον πάγκο μιας ομάδας έχει πλέον πέσει κάτω από τα δύο χρόνια, στοιχείο που καταδεικνύει τη ριζική αλλαγή στη φιλοσοφία διοίκησης των συλλόγων.

Πίσω από κάθε απομάκρυνση δεν βρίσκονται μόνο οι προπονητές, αλλά και ολόκληρα επιτελεία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της League Managers Association, περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι σε τεχνικά τιμ έχουν χάσει τη δουλειά τους μόνο από την αρχή της φετινής σεζόν.

Η Premier League εξακολουθεί να αποτελεί οικονομικό γίγαντα, ωστόσο η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στους πάγκους αποδεικνύεται ολοένα και πιο δαπανηρή και ασταθής. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν οι σύλλογοι θα συνεχίσουν να επενδύουν σε βραχυπρόθεσμες λύσεις ή αν θα αναζητήσουν ένα πιο βιώσιμο μοντέλο που θα δίνει χρόνο και εμπιστοσύνη στους προπονητές. Μέχρι τότε, οι απολύσεις θα παραμένουν αναπόσπαστο μέρος της πραγματικότητας του αγγλικού ποδοσφαίρου, με κόστος που αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο.