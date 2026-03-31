Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τι έγραψαν οι διαιτητές στο φύλλο αγώνα

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το «Telekom Center Athens», επικρατώντας με 101-94 του Παναθηναϊκού, σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν έλειψε η ένταση, όπως το επεισόδιο ανάμεσα στους παίκτες. Δείτε τι κατέγραψαν και οι διαιτητές στο φύλλο αγώνα.

Αρχικά, γράφτηκε τι έχει γίνει μεταξύ Ντόρσεϊ και Ναν και τον λόγο που αποβλήθηκαν.

Επίσης καταγράφηκαν και τέσσερις προειδοποιήσεις. Συγκεκριμένα πριν από την έναρξη του αγώνα, ακούστηκε υβριστικό σύνθημα για τον Μπαρτζώκα, που ήταν η πρώτη προειδοποίηση. Γράφτηκε επιπλέον η χρήση λέιζερ προς τον πάγκο του Ολυμπιακού, ενώ υπήρξαν και συνθήματα για τους ερυθρόλευκους (μη φυσικά πρόσωπα).

Η δεύτερη προειδοποίηση είχε να κάνει με το σύνθημα κατά των διαιτητών «Σφύρα καλά…».

Κατόπιν ακολούθησε και τρίτη που αφορούσε για το σύνθημα για τον Βεζένκοφ, στο 3:34 στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ η τέταρτη προειδοποίηση γράφτηκε για υβριστικό σύνθημα κατά του Λαρεντζάκη στο 7:23 στο 4ο δεκάλεπτο.

Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά δεν καταγράφηκε το υβριστικό σύνθημα που είχε αποδέκτη την πρώην σύντροφο του Σάσα Βεζένκοφ.