Η δυνατή μουσική στο Πούσκας Αρένα καλύπτει σχεδόν τα πάντα αρκετή ώρα πριν την σέντρα. Μουσική που παραπέμπει σε night club η καλύτερα αν προτιμάτε σε ντισκοτέκ όπως λέγαμε παλιά την δεκαετία του 80 καθώς η νυχτερινή ζωή στη πανέμορφη Βουδαπέστη σε γυρνάει σε εκείνες τις εποχές.

Κάθε φορά πάντως που οι ιαχές των Μαγυάρων φιλάθλων ξεπερνούσαν σε ένταση την μουσική ήξερες πως ο λόγος είναι ένας. Ντομινίκ Σομποσλαι! Το πιο ακριβο «ασημικο» του ποδοσφαίρου τους που τόσο όταν πάτησε για πρώτη φορά το πόδι του στο γήπεδο όσο και στην παρουσίαση των ομάδων αποθεώθηκε από τους χιλιάδες Μαγυάρους που έχουν ήδη πάρει θέση στο επιβλητικό Πούσκας Αρένα που θα φιλοξενήσει και τον φετινό τελικο του Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο άσος της Λίβερπουλ, αρχηγός της Ουγγαρίας με διαφορα ότι καλύτερο διαθέτει το αντιπροσωπευτικό της συγκρότημα είναι το καμάρι όλων έδω στην Βουδαπέστη. Δεν χρειάζεται βεβαίως περαιτέρω εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό για τον Σομποσλαι που προφανώς θα είναι και ένας από τους μπελάδες της Εθνικής μας στο φιλικό. Η Εθνική που θέλει να δείξει δυνατή και πιο έτοιμη παρά τις απουσίες των Κωνσταντελια, Ζαφείρη και Καρετσα.