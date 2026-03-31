Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0: Θετικό «μήνυμα» με κορυφαίο τον Τζολάκη (vids)

Η Εθνική μας ομάδα έμεινε «όρθια» στην Βουδαπέστη στο φιλικό παιχνίδι με την Ουγγαρία (0-0), με τον Κωνσταντή Τζολάκη να είναι ο κορυφαίος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Η ελληνική ομάδα είχε καλή εικόνα σ’ ένα δυνατό τεστ, είχε δοκάρι με τον Παυλίδη στο δεύτερο ημίχρονο και σίγουρα η εικόνα της ήταν πιο πειστική σε σχέση με το φιλικό κόντρα στην Παραγουάη.

Το «μπλοκάκι» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ή αν θέλουμε να μιλάμε με την «γλώσσα» του σήμερα, ο «σκληρός δίσκος» του ομοσπονδιακού μας προπονητή, γέμισε από χρήσιμες σημειώσεις μετά τα δύο φιλικά παιχνίδια της Εθνικής με Παραγουάη και Ουγγαρία.

Η αποψινή μάλιστα φιλική αναμέτρηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος με τους Ούγγρους στην Βουδαπέστη, είχε σαφώς περισσότερα θετικά στοιχεία, σε σχέση με τον αγώνα απέναντι στους Παραγουανούς.

Στόχος φυσικά για την ομάδα μας να παρουσιαστεί έτοιμη τον Σεπτέμβρη και το κυριότερο να εμφανιστεί ανταγωνιστική, διεκδικώντας μια θέση στα τελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Είχε πράγματα που κρατάει ο Γιοβάνοβιτς από την Εθνική μας στο αποψινό παιχνίδι, όπως για παράδειγμα τις κόντρες που έβγαλε η ελληνική ομάδα, επιλέγοντας να επιτεθεί από την πλευρά του Τζόλη.

Σε αρκετές περιπτώσεις προκαλέσαμε «ρήγματα» στην αμυντική γραμμή των γηπεδούχων, αλλά απ’ την άλλη πλευρά είναι βέβαιο πως ο Γιοβάνοβιτς είδε και τα δικά μας «θέματα» από την δεξιά πλευρά της αμυντικής μας διάταξης.

Οι Ούγγροι στόχευσαν τον Βαγιαννίδη παίζοντας από την πλευρά του μπακ της Σπόρτινγκ και η αλήθεια είναι πως απείλησαν.

Η ευκαιρία με Κουρμπέλη και οι δύο αποκρούσεις του Τζολάκη

Είχαμε την καλή στιγμή με τον Κουρμπέλη στο 11’ , με τον Τοτ ν’ αποκρούει το σουτ του Έλληνα μέσους, αλλά είχαν και δύο καλές φάσεις οι Ούγγροι. Δύο φάσεις στις οποίες ο Κωνσταντής Τζολάκης ήταν σ’ ετοιμότητα, αρχικά στο τετ α τετ του Σάλαϊ στο 7’ κι εν συνεχεία στο δυνατό φάουλ του Σομποσλάι στο 22’.

Το παιχνίδι είχε σίγουρα πιο καλό τέμπο σε σχέση με τον αγώνα της Εθνικής απέναντι στην Παραγουάη και είναι ξεκάθαρη η στόχευση που υπάρχει από πλευράς Γιοβάνοβιτς, για να εκμεταλλευτεί η ομάδα μας τον Τζόλη, ο οποίος έχει την δυνατότητα (και την ταχύτητα) να πάει στο ένας μ’ έναν στην κόντρα επίθεση.

Το ημίχρονο έκλεισε με μια καλή κόντρα της Εθνικής μας και σουτ του Τσιμίκα στο 38’, με τον Τοτ ν’ αποκρούει την μπάλα.

Αυτό που σίγουρα θα ήθελε να δει (και δεν είδε) ο Γιοβάνοβιτς στο πρώτο ημίχρονο, ήταν η καλύτερη τροφοδότηση του Βαγγέλη Παυλίδη, κάτι που όμως έγινε στο δεύτερο μέρος.

Το 0-0 έμεινε στα πρώτα 45 λεπτά σ’ ένα ισορροπημένο παιχνίδι με την απόδοση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, να είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με αυτήν απέναντι στους Παραγουανούς.

Τεράστιος Τζολάκης σταμάτησε ξανά τον Σομποσλάι

Ο Σομποσλάι είναι ο κορυφαίος παίκτης της Λίβερπουλ την φετινή σεζόν και ο Ούγγρος άσος ξεδίπλωσε το τεράστιο ταλέντο του και στον σημερινό αγώνα με την Εθνική μας.

Ο διεθνής μέσος των γηπεδούχων έκανε όλες τις «δουλειές» για την ουγγρική ομάδα και αποκορύφωμα ήταν το εντυπωσιακό σλάλομ στο 52′.

Απέναντι του όμως ήταν ξανά ο ανίκητος Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος με ωραία απόκρουση είπε ξανά «όχι» στον σούπερ σταρ των γηπεδούχων.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό γιατί ο πορτιέρε του Ολυμπιακού, ήταν ο κορυφαίος παίκτης του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, στην αναμέτρηση με τους Ούγγρους,.

Δοκάρι με τον Παυλίδη

Η εικόνα του δευτέρου μέρους πάντως ηταν διαφορετική, καθώς ο ρυθμός έπεσε, με τους γηπεδούχους να κρατούν περισσότερο την μπάλα στα πόδια τους μέχρι το 65′, αλλά η Εθνική μας βρήκε μια καλή κόντρα στο 63′.

Ο Παυλίδης πλάσαρε από εξαιρετικά δύσκολη θέση τον Τοτ, αλλά η μπάλα βρήκε το δοκάρι της εστίας των γηπεδούχων, στην μεγαλύτερη φάση της ελληνικής ομάδας στο παιχνίδι.

Όσο περνούσαν τα λεπτά και το ματς πήγαινε προς την «τελική ευθεία», η Εθνική μας κέρδιζε μέτρα στο γήπεδο και προσπάθησε ν’ απειλήσει ξανά την ουγγρική εστία, αλλά η τελευταία καλή φάση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ήταν το δοκάρι του Παυλίδη.

Το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος με την Εθνική μας να μένει χωρίς γκολ στα δύο φιλικά που έδωσε τον Μάρτιο, αλλά σίγουρα η αποψινή εμφάνιση δίνει ένα μήνυμα «επιστροφής» σε καλές βραδιές.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Μπ. Τοτ, Ορμπάν, Νταρντάι, Μπόλα (46′ Όσβατ), Κέρκεζ, Σάφερ, Βιτάλις (67′ Σουτζ), Ρέντζιτς (46′ Λούκατζ), Α. Τοτ (46′ Μπάρανι 77′ λ.τ. Σεν), Σόμποσλαϊ, Σάλαϊ.

ΕΛΛΑΔΑ: Τζολάκης (78′ Τσιφτσής), Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης (78′ Μουζακίτης), Τριάντης Μασούρας (78′ Ρότα), Τζόλης, Μπακασέτας (67′ Τετέι), Παυλίδης.